5 عناصر من المهم توافرها في غرفة طفلك

نحتار كثيراً في تصميم غرف أبناءنا، فهي غرف يتم تجهيزها لمرحلة عمرية بسيطة وبعدها يحتاج الطفل لغرفة جديدة لتغير احتياجته وعمره. لذا يقوم أغلب الأباء بتأثيث الغرفة مرة واحدة بما يتناسب مع مرحلة المراهقة والذي يعد تصرف خاطئ حيث يحتاج الطفل في مراحل عمرية مختلفة إلى حاجات مختلفة، وقد يأتي الأثاث الكبير دون الحصول على مساحة يقوم فيها الطفل باللعب كما لا تعطيه الحرية الإبداعية التي تتيح اكتشاف امكانيات الطفل الدفينة، وشخصيته التي تكون في طور النمو.

لذلك فقد جئنا لك بـ 5 من أهم العناصر الواجب توافرها في غرفة طفلك للحصول على مساحة رائعة ومثالية، تحتوي على كل ما يحتاجه الطفل.