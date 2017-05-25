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5 عناصر من المهم توافرها في غرفة طفلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Wohnhaus A in Oldenburg, ANGELIS & PARTNER Architekten mbB ANGELIS & PARTNER Architekten mbB غرفة الاطفال
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نحتار كثيراً في تصميم غرف أبناءنا، فهي غرف يتم تجهيزها لمرحلة عمرية بسيطة وبعدها يحتاج الطفل لغرفة جديدة لتغير احتياجته وعمره. لذا يقوم أغلب الأباء بتأثيث الغرفة مرة واحدة بما يتناسب مع مرحلة المراهقة والذي يعد تصرف خاطئ حيث يحتاج الطفل في مراحل عمرية مختلفة إلى حاجات مختلفة، وقد يأتي الأثاث الكبير دون الحصول على مساحة يقوم فيها الطفل باللعب كما لا تعطيه الحرية الإبداعية التي تتيح اكتشاف امكانيات الطفل الدفينة، وشخصيته التي تكون في طور النمو.

لذلك فقد جئنا لك بـ 5 من أهم العناصر الواجب توافرها في غرفة طفلك للحصول على مساحة رائعة ومثالية، تحتوي على كل ما يحتاجه الطفل.

1.​سرير مناسب

Proyecto Palmas, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إختيار سرير مناسب يعد أصعب مما تتخيل. فالتصميم الجميل والراحة هي أشياء يجب مراعتها بالإضافة لعنصر الأمان وتناسب مقاس السرير مع حجم الطفل وعمره مع مراعاة بقاء السرير مع الطفل مدة بحيث يبقى معه لأطول مدة ممكنة.

يمكنك أيضاً لتشجيع أطفالك للذهاب للنوم عن طريق إضفاء شخصية على أسرتهم، ربما بإعطاءها طبقة من لونهم المفضل، أو بوضع بعض صور للشخصيات الكرتونية المحببة لديهم أو تشكيله بستايل يناسب هواياتهم.

Haus Mono, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign غرفة الاطفال خشب
Burkhard Heß Interiordesign

Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign

2.مساحة تخزينية كافية

efh haggenweg | oberuzwil, einfall7 GmbH einfall7 GmbH غرفة الاطفال خشب White
einfall7 GmbH

einfall7 GmbH
einfall7 GmbH
einfall7 GmbH

تحتاج غرف الأطفال الكثير من المساحة التخزينية، فهناك الكثير من الألعاب، الكتب والملابس وبدون مساحة تخزينية ذكية ستعم الفوضى أرجاء الغرفة.

يجب أن تجعل مساحة التخزين قريبة من أماكن استخدامهما، فاللعب يجب تخزينها بشكل يسهل ترتيبها بعد الانتهاء من اللعب كما أنها تعلم الأطفال قيمة التنظيم. يجب أيضاً أن تدمج بين طرق التنظيم المختلفة، فيجب وجود أدراج، أرفف كما يجب استغلال مساحة ما تحت السرير بالإضافة للصناديق والسلات المختلفة الحجم.

3.مساحة ابداعية للعب

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الكثير من الأباء والأمهات تحث أطفالها ألا يقوموا بالرسم على الحوائط أو الأثاث بدون توفير بديل لهم. فداخل الطفل طاقة ابداعية تحتاج الخروج للنور. يمكنك وضع لوحة بيضاء كبيرة على الحائط، طلاء جزء من الحائط بألوان السبورة وأو إعطائهم ألوان قابلة للغسل. فمن المهم ترك الأطفال أن يعبروا عن أنفسهم ببعض الحرية وبدون نهرهم أو جعلهم ضحايا للخوف.

4.إضاءة جيدة

Wohnhaus A in Oldenburg, ANGELIS & PARTNER Architekten mbB ANGELIS & PARTNER Architekten mbB غرفة الاطفال
ANGELIS &amp; PARTNER Architekten mbB

ANGELIS & PARTNER Architekten mbB
ANGELIS &amp; PARTNER Architekten mbB
ANGELIS & PARTNER Architekten mbB

أحد أهم العناصر التي يجب توافرها في غرفة الطفل هي الإضاءة الجيدة. فالطفل يقضى أغلب وقته في غرفته، لذلك فمن المهم أن تصل الغرفة إضاءة طبيعية لتشارك في سلامته وصحته البدنية بالإضافة لأن الإضاء غير الموزعة بشكل صحيح قد تؤثر فيما بعد على نظر الطفل.

من المهم إضافة عدد من مصادر الضوء المتعددة للحصول على إضاءة تناسب النشاطات المختلفة، من استذكار (والذي يلزم له إضاءة مباشرة) ونوم (يحتاج مصدر ضوء خفيف لتجنب إظلام الغرفة تماماً) أو لعب (والذي يستلزم سبوتات أو إضاءة موزعة في أرجاء الغرفة).

5.مكتب

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

في سن معين سيحتج طفلك إلى مساحة للاستذكار وممارسة الهوايات المختلفة والتعلم، فمن المهم الحرص على توفير مكتب أنيق ومتناسب مع طراز الغرفة مع كرسي مريح لتجنب الجلوس مدد طويلة في أوضاع قد تؤثر على صحة الأطفال ونموهم.

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