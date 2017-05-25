5 عناصر من المهم توافرها في غرفة طفلك

نحتار كثيراً في تصميم غرف أبناءنا، فهي غرف يتم تجهيزها لمرحلة عمرية بسيطة وبعدها يحتاج الطفل لغرفة جديدة لتغير احتياجته وعمره. لذا يقوم أغلب الأباء بتأثيث الغرفة مرة واحدة بما يتناسب مع مرحلة المراهقة والذي يعد تصرف خاطئ حيث يحتاج الطفل في مراحل عمرية مختلفة إلى حاجات مختلفة، وقد يأتي الأثاث الكبير دون الحصول على مساحة يقوم فيها الطفل باللعب كما لا تعطيه الحرية الإبداعية التي تتيح اكتشاف امكانيات الطفل الدفينة، وشخصيته التي تكون في طور النمو.
لذلك فقد جئنا لك بـ 5 من أهم العناصر الواجب توافرها في غرفة طفلك للحصول على مساحة رائعة ومثالية، تحتوي على كل ما يحتاجه الطفل.
إختيار سرير مناسب يعد أصعب مما تتخيل. فالتصميم الجميل والراحة هي أشياء يجب مراعتها بالإضافة لعنصر الأمان وتناسب مقاس السرير مع حجم الطفل وعمره مع مراعاة بقاء السرير مع الطفل مدة بحيث يبقى معه لأطول مدة ممكنة.
يمكنك أيضاً لتشجيع أطفالك للذهاب للنوم عن طريق إضفاء شخصية على أسرتهم، ربما بإعطاءها طبقة من لونهم المفضل، أو بوضع بعض صور للشخصيات الكرتونية المحببة لديهم أو تشكيله بستايل يناسب هواياتهم.
تحتاج غرف الأطفال الكثير من المساحة التخزينية، فهناك الكثير من الألعاب، الكتب والملابس وبدون مساحة تخزينية ذكية ستعم الفوضى أرجاء الغرفة.
يجب أن تجعل مساحة التخزين قريبة من أماكن استخدامهما، فاللعب يجب تخزينها بشكل يسهل ترتيبها بعد الانتهاء من اللعب كما أنها تعلم الأطفال قيمة التنظيم. يجب أيضاً أن تدمج بين طرق التنظيم المختلفة، فيجب وجود أدراج، أرفف كما يجب استغلال مساحة ما تحت السرير بالإضافة للصناديق والسلات المختلفة الحجم.
الكثير من الأباء والأمهات تحث أطفالها ألا يقوموا بالرسم على الحوائط أو الأثاث بدون توفير بديل لهم. فداخل الطفل طاقة ابداعية تحتاج الخروج للنور. يمكنك وضع لوحة بيضاء كبيرة على الحائط، طلاء جزء من الحائط بألوان السبورة وأو إعطائهم ألوان قابلة للغسل. فمن المهم ترك الأطفال أن يعبروا عن أنفسهم ببعض الحرية وبدون نهرهم أو جعلهم ضحايا للخوف.
أحد أهم العناصر التي يجب توافرها في غرفة الطفل هي الإضاءة الجيدة. فالطفل يقضى أغلب وقته في غرفته، لذلك فمن المهم أن تصل الغرفة إضاءة طبيعية لتشارك في سلامته وصحته البدنية بالإضافة لأن الإضاء غير الموزعة بشكل صحيح قد تؤثر فيما بعد على نظر الطفل.
من المهم إضافة عدد من مصادر الضوء المتعددة للحصول على إضاءة تناسب النشاطات المختلفة، من استذكار (والذي يلزم له إضاءة مباشرة) ونوم (يحتاج مصدر ضوء خفيف لتجنب إظلام الغرفة تماماً) أو لعب (والذي يستلزم سبوتات أو إضاءة موزعة في أرجاء الغرفة).