11 طريقة لتبدو غرفة ملابسك عصرية أكثر

كيف تجعل غرفة نومك عصرية ؟ هوميفاي يخبرك أنه ليس بتعقيد في اختيار الطلاء وحده أو بالأثاث أو بالإكسسوارات أو التنسيق تكون غرفة النوم فالموضوع أبسط من ذلك بكثير، فكل ما تحتاجه هو الثقة في اختياراتك و المخاطرة قليلاً بالخروج عن المألوف في كل تلك المكونات السابقة، و الطريقة بسيطة للغاية حيث نقدم لكم في السطور القليلة المقبلة مجموعة مكونة من 11 فكرة مميزة لكيفية إضافة عناصر معينة في غرفة نومك تجعل منها ذات صبغة عصرية و متجددة على الدوام ..
تصميم غرفة الملابس في كجزء من غرفة النوم يضفي عليها مزيداً من الرقي و الشعور بالفخامة و لكن بضوابط التنسيق التام و التوازن في التصميم بين الغرفتين و تحقيق النظام الكامل في مكان الملابس بلا فوضى
في غرفة النوم يسهل عليك تنسيق السرير و لكن في المقابل باقي الغرفة من دواليب و مكتب و شرفات و رفوف تحتاج لمجهودك للتنسيق بينها، فحاول أن تستغل كل المساحات المتوفرة بعناية مع تحقيق الجمال في كل المكونات التي تستخدمها
غرفة الملابس و غرفة النوم لا يفصل بينهما سوى ظهر الدولاب كما نرى و قد عزلت غرفة النوم تماماً على الملابس و الفوضى التي فيها و بالعكس زاد ذلك من جمال الغرفتين معاً
حاول أن تضع كل شيء في مكانه حتى لو تجلس بمفردك في المنزل، فالفوضى ستسبب لك الشعور بالكآبة مهما كان ديكور منزلك راقياً، حاول أن تضع كل الملابس في مكانها و تترك مساحة كبيرة للضوء و الهواء النقي أن ينعش غرفتك
في الوسط اترك مساحة لحرية الحركة حتى لو كان لديك مكونات متعددة في الغرفة، مع الترتيب و النظافة الدائمة للأرضيات و الرفوف ، ستكون غرفتك عصرية دائماً خصوصاً لو كان اللون في كل المكونات يميل للبياض و الألوان الفاتحة بشكل عام
المرايات من شأنها أن توسع المساحة التي نراها بعيوننا بشكل معنوي و ليس فعلي و لكنها ضرورية في غرفة النوم لضبط الهندام و تحقيق التوازن بين المكونات المختلفة للغرفة و كذلك انعكاس الضوء و تحقيق شكل عصري للأثاث مثل التسريحة التي نراها و باب الدولاب
يمكنك استخدام الأدراج و الرفوف لتنسيق الملابس والأغراض و تستوعب أكبر كمية ممكنة منها و لا تجعلها تضايق المشهد في غرفة النوم و هو الأمر الذي يكون معاكساً للطبيعة الهادئة التي نرغب في استمراريتها في الغرفة
التسريحة أو خزانة المكياج من أكثر اللمسات التي يمكن إضافتها في غرفة النوم لما فيها من لمسات جذابة من المرايات و تقسيمات داخلية تحفظ كل الأغراض الصغيرة و الميك أب بعيداً عن أي فوضى لو تركت في الخزانات الكبيرة
مضاعفة المساحة مسئولية المرايات و الأضواء و الديكور الهاديء البعيد عن أي شطحات في المكونات المتآلفة في الغرفة ، حاول أن يكون كل جزء في غرفتك متآلفاً مع الآخر في كل تفاصيله
اللون الفاتح و التقسيمات الداخلية الشفافة تحافظ على مساحة غرفتك من أي شعور بالضيق ، و تجعلك منفتحاً على كل أغراضك بشرط أن تكون مرتبة في مكان خزاناتها كما نلاحظ في هذا النموذج الهاديء
اللون الزهري و الأرجواني و غيرها من الألوان التي نخشى أن نستخدمها في غرفة النوم ، و لكن هل يمكن لنا بقليل من الجرأة أن نجعل تصميمنا عصرياً ، الإجابة نعم فإن بعض الخروج عن المألوف في مسألة الطلاء تحديداً قد تضمن لك ذلك بسهولة