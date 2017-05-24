11 طريقة لتبدو غرفة ملابسك عصرية أكثر

كيف تجعل غرفة نومك عصرية ؟ هوميفاي يخبرك أنه ليس بتعقيد في اختيار الطلاء وحده أو بالأثاث أو بالإكسسوارات أو التنسيق تكون غرفة النوم فالموضوع أبسط من ذلك بكثير، فكل ما تحتاجه هو الثقة في اختياراتك و المخاطرة قليلاً بالخروج عن المألوف في كل تلك المكونات السابقة، و الطريقة بسيطة للغاية حيث نقدم لكم في السطور القليلة المقبلة مجموعة مكونة من 11 فكرة مميزة لكيفية إضافة عناصر معينة في غرفة نومك تجعل منها ذات صبغة عصرية و متجددة على الدوام ..