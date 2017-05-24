الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

11 طريقة لتبدو غرفة ملابسك عصرية أكثر

Mohammed Awad Mohammed Awad
偶像劇場景再現 人文時尚空間, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 غرفة الملابس
Loading admin actions …

كيف تجعل غرفة نومك عصرية ؟  هوميفاي  يخبرك أنه ليس بتعقيد في اختيار الطلاء وحده  أو بالأثاث أو بالإكسسوارات أو التنسيق تكون غرفة النوم فالموضوع أبسط من ذلك بكثير، فكل ما تحتاجه هو الثقة في اختياراتك و المخاطرة قليلاً بالخروج عن المألوف في كل تلك المكونات السابقة، و الطريقة بسيطة للغاية حيث نقدم لكم في السطور القليلة المقبلة مجموعة مكونة من 11 فكرة مميزة لكيفية إضافة عناصر معينة في غرفة نومك تجعل منها ذات صبغة عصرية و متجددة على الدوام ..

1- غرفة ملابس

偶像劇場景再現 人文時尚空間, 星葉室內裝修有限公司 星葉室內裝修有限公司 غرفة الملابس
星葉室內裝修有限公司

星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司
星葉室內裝修有限公司

تصميم  غرفة الملابس في كجزء من غرفة النوم يضفي عليها مزيداً من الرقي و الشعور بالفخامة و لكن بضوابط التنسيق التام و التوازن في التصميم بين الغرفتين و تحقيق النظام الكامل في مكان الملابس بلا فوضى 

2- تقسيم الغرفة بعملية

homify غرفة الملابس خشب White
homify

homify
homify
homify

في غرفة النوم يسهل عليك تنسيق السرير و لكن في المقابل باقي الغرفة من دواليب و مكتب و شرفات و رفوف تحتاج لمجهودك للتنسيق بينها، فحاول أن تستغل كل المساحات المتوفرة بعناية مع تحقيق الجمال في كل المكونات التي تستخدمها

3- مستويات منفصلة

Apartamento masculino em Curitiba, Evviva Bertolini Evviva Bertolini غرفة الملابس
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

غرفة الملابس و غرفة النوم لا يفصل بينهما سوى ظهر الدولاب كما نرى و قد عزلت غرفة النوم تماماً على الملابس و الفوضى التي فيها و بالعكس زاد ذلك من جمال الغرفتين معاً 

4- كل شيء في مكانه

ZAAV-Casa-Interiores-1233, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura غرفة الملابس
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

حاول أن تضع كل شيء في مكانه حتى لو تجلس بمفردك في المنزل، فالفوضى ستسبب لك الشعور بالكآبة مهما كان ديكور منزلك راقياً، حاول أن تضع كل الملابس في مكانها و تترك مساحة كبيرة للضوء و الهواء النقي أن ينعش غرفتك

5- مساحة لحرية الحركة

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

في الوسط اترك مساحة لحرية الحركة حتى لو كان لديك مكونات متعددة في الغرفة، مع  الترتيب و النظافة الدائمة للأرضيات و الرفوف ، ستكون غرفتك عصرية دائماً خصوصاً لو كان اللون في كل المكونات يميل للبياض و الألوان الفاتحة بشكل عام

6- استخدام المرايات

Apartamento Residencial APA, Pauline Kubiak Arquitetura Pauline Kubiak Arquitetura غرفة الملابس
Pauline Kubiak Arquitetura

Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura
Pauline Kubiak Arquitetura

المرايات من شأنها أن توسع المساحة التي نراها بعيوننا بشكل معنوي و ليس فعلي و لكنها ضرورية في غرفة النوم لضبط الهندام و تحقيق التوازن بين المكونات المختلفة للغرفة و كذلك انعكاس الضوء و تحقيق شكل عصري للأثاث مثل التسريحة التي نراها و باب الدولاب 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- استخدام الأدراج و الرفوف

Residência Sorocaba, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura غرفة الملابس
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

يمكنك استخدام الأدراج و الرفوف لتنسيق الملابس والأغراض  و تستوعب أكبر كمية ممكنة منها و لا تجعلها تضايق المشهد في غرفة النوم و هو الأمر الذي يكون معاكساً للطبيعة الهادئة التي نرغب في استمراريتها في الغرفة 

8- لمسة أكثر رومانسية

QUARTO DE CASAL - BRANCO, Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores غرفة الملابس White
Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores

Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores
Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores
Palloma Meneghello Arquitetura e Interiores

التسريحة أو خزانة المكياج من أكثر اللمسات التي يمكن إضافتها في غرفة النوم لما فيها من لمسات جذابة من المرايات و تقسيمات داخلية تحفظ كل الأغراض الصغيرة و الميك أب بعيداً عن أي فوضى لو تركت  في الخزانات الكبيرة

اقرأ : شقة مساحتها 240م² سيذهلك جمالها

9- مضاعفة المساحة

Casa Villa, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس خشب Brown
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

مضاعفة المساحة مسئولية المرايات و الأضواء و الديكور الهاديء البعيد عن أي شطحات في المكونات المتآلفة في الغرفة ، حاول أن يكون كل جزء في غرفتك متآلفاً مع الآخر في كل تفاصيله 

10- شفاف

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

اللون الفاتح و التقسيمات الداخلية الشفافة تحافظ على مساحة غرفتك من أي شعور بالضيق ، و تجعلك منفتحاً على كل أغراضك بشرط أن تكون مرتبة في مكان خزاناتها كما نلاحظ في هذا النموذج الهاديء

11- ألوان جريئة

Apartamento Menino Deus, INOVA Arquitetura INOVA Arquitetura غرفة الملابس
INOVA Arquitetura

INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura
INOVA Arquitetura

اللون الزهري و الأرجواني و غيرها من الألوان التي نخشى أن نستخدمها في غرفة النوم ، و لكن هل يمكن لنا بقليل من الجرأة أن  نجعل تصميمنا عصرياً ، الإجابة نعم فإن بعض الخروج عن المألوف في مسألة الطلاء تحديداً قد تضمن لك ذلك بسهولة 

22 غرفة معيشة كلاسيكية قمة في الأناقة
غرفة نومك مودرن بتلك الأفكار

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً