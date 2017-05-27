شقة 80 متر مربع تم تجديدها بالكامل!

هذه الشقة التي تم تجديدها من قبل المهندس المعماري دافيد فورنيرو هي مثال ممتاز للمنازل الحديثة، والتي تجمع بين راحة العين وأناقة التصميم. فلقد تم فيها الجمع بين الألوان الدافئة والأشكال في مزيج مثالي!
ترجع هذه الشقة إلى الثمانينات وقد بدأ العمل فيها حتى قبل تحديد التصميم الداخلي، وإعادة توزيع المساحات، وقد هدمت الجدران والأرضيات والنوافذ والطلاء وأعيدت من جديد.
أما الآن فتحتوي الشقة على غرفة معيشة متجددة الهواء مع فراغ مفتوح يجمع بين المعيشة وغرفة الطعام، والتي تعطي في حد ذاتها انطباعًا قويًا عن المنزل العصري جدًا.
بمجرد النظر إلى مساحة المعيشة هنا فإنها تعطينا شعورًا فوريًا بالابتهاج والاشراق، وذلك بفضل كل من الضوء الطبيعي مع الأضواء الصناعية التي وضعت بعناية.
ونجد أن الجدران والأسقف قد زينت بوحدات إضاءة مميزة ونجف رائع أعطي انطباعًا ديناميكيًا للغرفة مع سيادة اللون الأبيض والألوان الدافئة للأريكة والوسائد والأرائك التي تجعل الغرفة دافئة ومريحة.
وتتميز غرفة المعيشة بخطوط محددة وصارمة، وأريكة ذات هندسة معينة. وقد تم وضع وحدة مميزة على الجدار المقابل مكونة من بعض الرفوف البيضاء ومعها اللون البني الداكن في وحدة التليفزيون مما صنع تركيبًا رائعًا على الحائط.
مطبخ مثالي على الطراز الحديث، يتألف من الأثاث الهدنسي والأحجام النقية حيث نرى حتى المقابض لها خط مميز.
اللون الأبيض هنا أيضًا يعزز سطوع الفراغ، وقد لا تكون منطقة إعداد الطعام مضاءة بالشكل الكافي لذا وضعت بعض أضواء الLED، بالإضافة إلى وحدات الإضاءة في الحوائط والأسقف مما حقق راحة بصرية في المطبخ وهي أمر بالغ الأهمية مع وجود مائدة طعام رائعة أيضًا!
وتتميز غرفة النوم بالبساطة، فالعنصر المهيمن على الغرفة هو السرير، والذي لديه هيكل خاص جدًا: منحنى واحد، رقيق للغاية، وهو بمثابة قاعدة وبعد ذلك يأتي انسيابيًا بسيطًا. إنه حقًا عنصر بسيط وأنيق!
هناك نوعان من الحمامات في الشقة، ولكل منها أسلوبها الخاص. ففي هذا نرى سيراميك الحمام رمادي اللون مع خط أغمق يطابق لون الأجهزة الصحية ، والأجهزة الصحية مريحة ومعلقة في الحائط حتى تسمح بالحفاظ النظافة قدر الإمكان.
في الحمام الثاني نجد الأجهزة الصحية معلقة أيضًا ولكن ذات لون أبيض، حتى الخط الذي يعزز من سيراميك الحوائط فهو مختلف، شريط رقيق من الفسيفساء النقي اللطيفة جدًا مع حوض غسيل محمول ذو هندسة مميزة وعراميس عرضية.
هل هناك شئ أفضل من دش غزير بعد يوم مرهق؟ هنا ستجد كل الراحة والاسترخاء في كابينة الدش المريحة ذات الألوان الهادئة والباب الزجاجي والدش المربع.
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