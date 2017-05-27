شقة 80 متر مربع تم تجديدها بالكامل!

هذه الشقة التي تم تجديدها من قبل المهندس المعماري دافيد فورنيرو هي مثال ممتاز للمنازل الحديثة، والتي تجمع بين راحة العين وأناقة التصميم. فلقد تم فيها الجمع بين الألوان الدافئة والأشكال في مزيج مثالي!

ترجع هذه الشقة إلى الثمانينات وقد بدأ العمل فيها حتى قبل تحديد التصميم الداخلي، وإعادة توزيع المساحات، وقد هدمت الجدران والأرضيات والنوافذ والطلاء وأعيدت من جديد.

أما الآن فتحتوي الشقة على غرفة معيشة متجددة الهواء مع فراغ مفتوح يجمع بين المعيشة وغرفة الطعام، والتي تعطي في حد ذاتها انطباعًا قويًا عن المنزل العصري جدًا.