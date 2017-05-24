الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصميمات ستلهمك مطبخ على الطراز المودرن

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
modular kitchen in Indore , colors kitchen gallery colors kitchen gallery مطبخ MDF Purple/Violet
Loading admin actions …

إذا كنت تبحث عن تصميم حديث ومُبهج على الموضة لمطبخك فأنت تقرأ المقال الصحيح، في تأثيث المنزل العديد من الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن ربما أبعاد المساحة تؤثر بقوة كبيرة على المظهر والراحة في المنزل والبيئة. 

ومساحة مهمة مثل المطبخ يجب تكون أن مدروسة جيدا للغاية وألوانها مختارة بعناية، لذلك دعونا نشاهد معًا 10 تصميمات ستلهمك مطبخ على الطراز المودرن..

1- تصميم أنيق ومختلف

Walnut kitchens Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Walnut kitchens

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

مطبخ على شكل حرف L مع استخدام الزاوية على شكل طاولة بدلًا من الأحرف الحادة، المطبخ من الخشب البُني والطاولة بيضاء مع سطح رخامي ناعم.. والطاولة تفصل جزئي المطبخ لتخصيص منطقة للبار بكرسي معدنية طويلة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدراج والدواليب للتخزين.

2- درجات لونية متقاربة وكراسي من الخوص

Kitchens by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors مطبخ
Moda Interiors

Kitchens by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

بالرغم من حداثة التصميم إلا أن لمسة الكراسي الخوص تُعطي له أناقة رائعة وتميز، هذا إلى جانب الأسود الذي احتل أثاث المطبخ بكامل روعته، مع البُني الذي أتى دخيلًا على البار والأرفف التخزينية بجانبه.

3- تناغم رائع وكؤوس ضوئية رائعة

Shaker style cabinetry Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry مطبخ خشب Wood effect
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Shaker style cabinetry

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

مطبخ بطعم الأخشاب الطبيعية، يناسب تمامًا المساحات الصغيرة، مع كؤوس الإضاءة التي تتدلى في ثلاثية رائعة فوق بار المطبخ، مع مراّة مميزة لزيادة اتساع المكان.

4- اتساع وبراح

GENEL MUTFAK DEKORASYON, REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON مطبخ
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON
REYHAN MUTFAK I BANYO I DEKORASYON

الأخذ بعين الاعتبار تصميم مطبخ مريح يجعلك تشعر بالاتساع والبراح وخاصة إذا توافرت المساحات التخزينية الكافية التي تمنع انتشار الفوضى في كل مكان، واللون الأخضر يمنحك راحة نفسية وهدوء نفسي رائع.

5- الاختيار المناسب للمواد

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım مطبخ
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

اختيار المواد بعناية بغض النظر عن اللون نفسه يجعلك تشعر بفخامة أكثر ويصرف عنك فكرة ضرورة تغيير الديكور كل فترة، وهنا بالرغم من اللون الأسود الذي اختير للأثاث، إلا أنه أنيق وكل شيء في مكانه المحدد بالإضافة إلى استخدام خشب متين وأسطح مناسبة للعمل.

6- مزيج رائع من الألوان المُبهجة

modular kitchen in Indore , colors kitchen gallery colors kitchen gallery مطبخ MDF Purple/Violet
colors kitchen gallery

colors kitchen gallery
colors kitchen gallery
colors kitchen gallery

الألوان الزاهية والجميلة ليست للغرف المعيشة والنوم فقط، بل أن مطبخك يمكن أن يكون مليء بالألوان مما يجعلك تشعر براحة وبهجة عند دخولة لإعداد وجبة طعام لأسرتك. وهذا المطبخ استخدم الموف الفاتح والأحمر والأبيض في تناغم ناعم وجميل للأثاث مع الأرضية الباركيه الرائعة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- مطبخ متكامل

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

مطبخ غير تقليدي يناسب المساحات الكبيره، بالأبيض النقى و الأسود الأكليريك، يبدو لامع ويعطي ضي جميل للمكان.. مليء بمساحات التخزين و يحتوى على جزيرة مطبخ كبيره لتحضير الطعام.

8- ألوان الباستيل

Kitchen, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ Turquoise
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

الباستيل من الألوان الرائعة والتي يمكنك استخدامها للحصول على مطبخ أنيق وبسيط ومريح للأعصاب تمامًا، خاصة مع مائدة طعام بكراسي خشبية كهذه، وورق الحائط المنقوش الذي يعطيك تصميم قطع السيراميك الصغيرة والأثاث الأبيض الأكليريك لمطبخ لامع ومُبهج بالتأكيد.

9- جدران الفسيفاء الملونة

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخإضاءة
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

استخدام ألوان جرئية وملائمة لديكور مطبخك يعطيه لمسة مودرن مميزة ويخلق أجواء مبهجة أكثر، وهذا المطبخ استخدم قطع السيراميك الصغيرة بالأصفر والأزرق يعلوها رف خشبي يصلح للتخزين أو وضع بعض الزهور للزينة.

10- توزيع رائع للإضاءة ولمسات صفراء مميزة

Cozinha MA, Ao Cubo Arquitetura e Interiores Ao Cubo Arquitetura e Interiores مطبخ سيراميك Yellow
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores
Ao Cubo Arquitetura e Interiores

تصميم أنيق بتوزيع رائع للإضاءة مع بيوت النور الخافتة، لأناقة غير عادية في تفاصيل المطبخ الخشبي الأنيق بألوان الفاتحة، مع اللمسات الصفراء لكراسي خشبية مميزة على البار ووحدات إضاءة صفراء تتدلى بالقرب منه.. بالتأكيد ستود الحصول على واحد مثله.

شاهد أيضًا 28 ركن للطعام مثالي للمنازل الصغيرة

22 غرفة نوم ستبهرك
هل أعجبك المقال؟ شاركنا برأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً