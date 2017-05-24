إذا كنت تبحث عن تصميم حديث ومُبهج على الموضة لمطبخك فأنت تقرأ المقال الصحيح، في تأثيث المنزل العديد من الجوانب التي ينبغي أخذها في الاعتبار ولكن ربما أبعاد المساحة تؤثر بقوة كبيرة على المظهر والراحة في المنزل والبيئة.
ومساحة مهمة مثل المطبخ يجب تكون أن مدروسة جيدا للغاية وألوانها مختارة بعناية، لذلك دعونا نشاهد معًا 10 تصميمات ستلهمك مطبخ على الطراز المودرن..
مطبخ على شكل حرف L مع استخدام الزاوية على شكل طاولة بدلًا من الأحرف الحادة، المطبخ من الخشب البُني والطاولة بيضاء مع سطح رخامي ناعم.. والطاولة تفصل جزئي المطبخ لتخصيص منطقة للبار بكرسي معدنية طويلة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأدراج والدواليب للتخزين.
بالرغم من حداثة التصميم إلا أن لمسة الكراسي الخوص تُعطي له أناقة رائعة وتميز، هذا إلى جانب الأسود الذي احتل أثاث المطبخ بكامل روعته، مع البُني الذي أتى دخيلًا على البار والأرفف التخزينية بجانبه.
مطبخ بطعم الأخشاب الطبيعية، يناسب تمامًا المساحات الصغيرة، مع كؤوس الإضاءة التي تتدلى في ثلاثية رائعة فوق بار المطبخ، مع مراّة مميزة لزيادة اتساع المكان.
الأخذ بعين الاعتبار تصميم مطبخ مريح يجعلك تشعر بالاتساع والبراح وخاصة إذا توافرت المساحات التخزينية الكافية التي تمنع انتشار الفوضى في كل مكان، واللون الأخضر يمنحك راحة نفسية وهدوء نفسي رائع.
اختيار المواد بعناية بغض النظر عن اللون نفسه يجعلك تشعر بفخامة أكثر ويصرف عنك فكرة ضرورة تغيير الديكور كل فترة، وهنا بالرغم من اللون الأسود الذي اختير للأثاث، إلا أنه أنيق وكل شيء في مكانه المحدد بالإضافة إلى استخدام خشب متين وأسطح مناسبة للعمل.
الألوان الزاهية والجميلة ليست للغرف المعيشة والنوم فقط، بل أن مطبخك يمكن أن يكون مليء بالألوان مما يجعلك تشعر براحة وبهجة عند دخولة لإعداد وجبة طعام لأسرتك. وهذا المطبخ استخدم الموف الفاتح والأحمر والأبيض في تناغم ناعم وجميل للأثاث مع الأرضية الباركيه الرائعة.
مطبخ غير تقليدي يناسب المساحات الكبيره، بالأبيض النقى و الأسود الأكليريك، يبدو لامع ويعطي ضي جميل للمكان.. مليء بمساحات التخزين و يحتوى على جزيرة مطبخ كبيره لتحضير الطعام.
الباستيل من الألوان الرائعة والتي يمكنك استخدامها للحصول على مطبخ أنيق وبسيط ومريح للأعصاب تمامًا، خاصة مع مائدة طعام بكراسي خشبية كهذه، وورق الحائط المنقوش الذي يعطيك تصميم قطع السيراميك الصغيرة والأثاث الأبيض الأكليريك لمطبخ لامع ومُبهج بالتأكيد.
استخدام ألوان جرئية وملائمة لديكور مطبخك يعطيه لمسة مودرن مميزة ويخلق أجواء مبهجة أكثر، وهذا المطبخ استخدم قطع السيراميك الصغيرة بالأصفر والأزرق يعلوها رف خشبي يصلح للتخزين أو وضع بعض الزهور للزينة.
تصميم أنيق بتوزيع رائع للإضاءة مع بيوت النور الخافتة، لأناقة غير عادية في تفاصيل المطبخ الخشبي الأنيق بألوان الفاتحة، مع اللمسات الصفراء لكراسي خشبية مميزة على البار ووحدات إضاءة صفراء تتدلى بالقرب منه.. بالتأكيد ستود الحصول على واحد مثله.
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