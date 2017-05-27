15 مساحة تخزين صغيرة ولكنها مفيدة

كلما نمت العائلة وأصبحت كبيرة في عدد الأشخاص وأعمارهم، كلما ازدادت احتياجاتهم في السكن و باتت فراغاته غير كافية لهم، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتخزين، فهناك وقت من العام نحتاج فيه لتخزين الكثير من الملابس والأغطية بين الشتاء والصيف، وفي المطبخ نحتاج لتخزين المقالي والأواني التي تستخدم في المواسم فقط وأعياد الميلاد أو ملابس المناسبات.

الأسوأ من ذلك كله هو أننا فجأة نجد أن كل هذه الأشياء قد تكومت بجانب السريروعلى طاولة المطبخ، وتبعثرت على المكتب وأو على طول الدرج. ماذا نفعل؟

لذا فمن خلال عيون الخبراء والكثير من التجارب، يمكن أن نجد الزوايا الصغيرة التي يمكن استخدامها لتخزين هذه الأشياء وكل ما نحتاج لتخزينه في المنزل، ومع إجراء بعض التعديلات يمكننا استخدام المساحة الفارغة تحت الدرج أوالأريكة أو السرير أو خلف المرآة أو في محراب في غرفة المعيشة و الزوايا الضائعة في المطبخ أو في الأماكن التي لا يمكن تخيلها. ولهذا نقدم لكم بعض الأفكار هنا: