15 مساحة تخزين صغيرة ولكنها مفيدة

كلما نمت العائلة وأصبحت كبيرة في عدد الأشخاص وأعمارهم، كلما ازدادت احتياجاتهم في السكن و باتت فراغاته غير كافية لهم، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتخزين، فهناك وقت من العام نحتاج فيه لتخزين الكثير من الملابس والأغطية بين الشتاء والصيف، وفي المطبخ نحتاج لتخزين المقالي والأواني التي تستخدم في المواسم فقط وأعياد الميلاد أو ملابس المناسبات.
الأسوأ من ذلك كله هو أننا فجأة نجد أن كل هذه الأشياء قد تكومت بجانب السريروعلى طاولة المطبخ، وتبعثرت على المكتب وأو على طول الدرج. ماذا نفعل؟
لذا فمن خلال عيون الخبراء والكثير من التجارب، يمكن أن نجد الزوايا الصغيرة التي يمكن استخدامها لتخزين هذه الأشياء وكل ما نحتاج لتخزينه في المنزل، ومع إجراء بعض التعديلات يمكننا استخدام المساحة الفارغة تحت الدرج أوالأريكة أو السرير أو خلف المرآة أو في محراب في غرفة المعيشة و الزوايا الضائعة في المطبخ أو في الأماكن التي لا يمكن تخيلها. ولهذا نقدم لكم بعض الأفكار هنا:
يمكنك وضع السرير بحيث يكوِّن مساحة حرة على جانب واحد، وبناء جدار منخفض تحت السرير ثم يتم تثبيت خزانة فيه، أما إذا كان هذا صعبًا فيمكنك وضع الخزانة على الحائط المجاور، هذه الحلول سوف تضمن لك وجود غرفة الملابس داخل غرفة النوم دون الحاجة لبناء حوائط إضافية.
يمكنك تخزين أكبر قدر ممكن من أدوات المطبخ عن طريق حيلة صغيرة وسهلة التنفيذ وهي تقسيم الأدراج ووحدات التخزين إلى أجزاء صغيرة مختلفة الأبعاد مما يمنع العشوائية في التخزين ويحافظ على ترتيب الأدراج لأكبر وقت ممكن.
في كثير من الأحيان نحتاج إلى مكان مختفي حتى نضع فيه الأغطية والوسائد التي لا نحتاجها إلا في الشتاء، والمكان المثالي لهذه الأغراض هو تحت الأريكة، فيمكنك الاستعانة بنجار تثق فيه حتى ينفذ لك هذه الأريكة العملية بالقياسات المناسبة للفراغ في منزلك.
من الأفكار الشائعة في التخزين وضع خزانات لتعليق الملابس أو رفوف حرة لتخزين الأغراض أسفل السلم، ولكن هذا الحل لابد معه من التأكد أن بنية السلم قوية بالقدر الكافي لتحمل وحدة الأدراج كما يمكن أن تكون في جزء صغير من السلم حتى يمكن وضع أريكة أو طاولة قهوة بجوارها.
هناك بعض الأماكن الغير مستغلة التي ربما لم نفكر من قبل في استغلالها في المنازل، ومن هذه الأماكن حول الأبواب.
فهنا مثلًا نجد أن المصمم قد ابتكر وحدات أدراج غائرة داخل مكتبة صغيرة أنيقة تحيط بالباب وتستوعب الكثير من الأغراض مثل الكتب والأسلاك والبراويز والأكسسورات.
في الأركان والأماكن الصغيرة مثل داخل الحمامات أو المطابخ يكون استغلال المساحات بالشكل الرأسي هو الاستغلال الأمثل والمختلف، فيمكننا إنشاء وحدة للأرفف بارتفاع الغرفة كلها لحمل المناشف والماكياج والأكسسورات و أداوت التنظيف المختلفة بشكل جميل وعملي.
إذا اخترت وضع الرفوف والأدراج أو خزانات الملابس تحت الدرج يمكنك أن تضيف لمسة أنيقة وحديثة أيضًا عن طريق تركيب أبواب الأكريليك الملونة مع الخشب المصقول أو الزجاج، والتي سوف تخلق شكلًا جديدًا للديكور وتحافظ على الأشياء المخزنة.
يمكن استغلال المنطقة أسفل السلم بشكل متكامل عن طريق وضع رفوف المكتبة على الأطراف بينما في المنتصف نضع التلفاز مع الستريو والسماعات وألعاب الفيديو جيم والكتب وجميع وسائل التسلية المتاحة التي تجعل من هذه المنطقة منظقة الترفيه والاستمتاع لجميع أفراد الأسرة.
إننت نميل إلى تجاهل الزوايا في منازلنا على الرغم من وجود الكثير من الإمكانات، دعونا نستفيد من زاويا الغرف عن طريق تثبيت الرفوف على مختلف المستويات ولكن علينا ألا نبقيها في جدار واحد بل الأفضل أن نجعلها تصل بين اثنين على الأقل من الجدران، تأثير مثير للإعجاب حقًا، فهو يوفر لك شعورًا بالاتساع والرحابة ويعطيك الكثير من المساحة للحفاظ على الدفاتر والسجلات وجميع الأغراض المحببة لك.
إذا كانت لديك ميول في سطح منزلك، يمكنك الاستفادة من هذه المسألة بشكل إيجابي عن طريق تثبيت خزانة أو مكتب أو وحدة تلفاز متناسبة الحجم، حتى تحصل على رفوف من مختلف الأحجام وأماكن صغيرة مثالية لتخزين السماعات والكابلات والكمبيوتر وأغراضك الخاصة.
كم هو رائع استغلال الحوائط كمنافذ للتخزين، بالطبع لابد أن يكون ذلك بشكل مدروس حتى لا يؤثر على أحمال المنزل، ولكن كلما وجدنا الفرصة لصنع هذه الخزانات المختفية في الحوائط كلما وفرت علينا في المساحة كثيرًا وجعلت المنزل أكثر نظامًا ودقة، كما أن شكلها جماليًا جيد ومريح.
إذا كانت لديك مرآة بارتفاع خزانتك كاملًا في غرفة النوم أو غرفة المعيشة فاعلم أن لديك ميزة وإمكانية لوضع خزانة صغيرة خلفها إذا كان ذلك ممكنا.
اصنع جدران منزلك من مواد خفيفة واخلق مكانًا في الجدار ثم قم بتثبيت الرفوف والسنانير الخشبية وضعها وغط بها المرآة ستتكون لديك غرفة ملابس صغيرة في مساحة متناهية الصغر تتحمل الأكسسورات والماكياج والمجوهرات وغيرها.
الدولاب ليس فقط عبارة عن أدراج كبيرة وضلفة أو ضلفتين لتعليق الملابس، ولكن يمكنك الاستفادة من وحدة الدولاب الصغيرة عن طريق ملأها بالكثير من الأدراج مختلفة الأحجام، فلكل حجم الأشياء التي يمكن استغلاله في تخزينها وستفاجأ بالشكل الديكوري الجذاب لوحدة الأدراج هذه في النهاية.
إذا توافرت لديك كوة 15 سم في المطبخ فإنك تستطبع أن تستغلها استغلالًا أمثل عن طريق وضع رفوف صغيرة جدًا داخلها واستخدامها في تخزين البرطمانات الصغيرة وكتب الطبخ و النقود المعدنية والمفاتيح والنظارات.. هناك العديد من الأشياء الرفيعة التي تحتاج هذه الرفوف الصغيرة.
إذا كنت قد اخترت أن تضع بعض الكوات في الحوائط بشكل عملي فإنه من الأفضل أن تضعها بشكل يخدم الديكور، فيمكنك أن تجعل أحجامها مختلفة وذات ميول متنوعة و أبعاد جريئة، ويمكنك أن تضيف بعض وحدات الإضاءة و الشموع مع الأشكال الديكورية المختلفة التي تجعل التخزين فيها مريحًا للعين.
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