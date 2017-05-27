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15 مساحة تخزين صغيرة ولكنها مفيدة

آية علم الدين آية علم الدين
Sofa mit viel Stauraum, TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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كلما نمت العائلة وأصبحت كبيرة في عدد الأشخاص وأعمارهم، كلما ازدادت احتياجاتهم في السكن و باتت فراغاته غير كافية لهم، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالتخزين، فهناك وقت من العام نحتاج فيه لتخزين الكثير من الملابس والأغطية بين الشتاء والصيف، وفي المطبخ نحتاج لتخزين المقالي والأواني التي تستخدم في المواسم فقط وأعياد الميلاد أو ملابس المناسبات.

الأسوأ من ذلك كله هو أننا فجأة نجد أن كل هذه الأشياء قد تكومت بجانب السريروعلى طاولة المطبخ، وتبعثرت على المكتب وأو على طول الدرج. ماذا نفعل؟

لذا فمن خلال عيون الخبراء والكثير من التجارب، يمكن أن نجد الزوايا الصغيرة التي يمكن استخدامها لتخزين هذه الأشياء وكل ما نحتاج لتخزينه في المنزل، ومع إجراء بعض التعديلات يمكننا استخدام المساحة الفارغة تحت الدرج أوالأريكة أو السرير أو خلف المرآة أو في محراب في غرفة المعيشة و الزوايا الضائعة في المطبخ أو في الأماكن التي لا يمكن تخيلها. ولهذا نقدم لكم بعض الأفكار هنا:

1. غرفة النوم والملابس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك وضع السرير بحيث يكوِّن مساحة حرة على جانب واحد، وبناء جدار منخفض تحت السرير ثم يتم تثبيت خزانة فيه، أما إذا كان هذا صعبًا فيمكنك وضع الخزانة على الحائط المجاور، هذه الحلول سوف تضمن لك وجود غرفة الملابس داخل غرفة النوم دون الحاجة لبناء حوائط إضافية.

2. تنظيم أدراج المطبخ

San Angel, 2M Arquitectura 2M Arquitectura مطبخ
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

يمكنك تخزين أكبر قدر ممكن من أدوات المطبخ عن طريق حيلة صغيرة وسهلة التنفيذ وهي تقسيم الأدراج ووحدات التخزين إلى أجزاء صغيرة مختلفة الأبعاد مما يمنع العشوائية في التخزين ويحافظ على ترتيب الأدراج لأكبر وقت ممكن.

3. تحت الأريكة

Sofa mit viel Stauraum, TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei
TRaumkonzepte Raumausstattung und Polsterei

في كثير من الأحيان نحتاج إلى مكان مختفي حتى نضع فيه الأغطية والوسائد التي لا نحتاجها إلا في الشتاء، والمكان المثالي لهذه الأغراض هو تحت الأريكة، فيمكنك الاستعانة بنجار تثق فيه حتى ينفذ لك هذه الأريكة العملية بالقياسات المناسبة للفراغ في منزلك.

4. الأدراج على الدرج

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design سلالم وأروقة مخزن
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

من الأفكار الشائعة في التخزين وضع خزانات لتعليق الملابس أو رفوف حرة لتخزين الأغراض أسفل السلم، ولكن هذا الحل لابد معه من التأكد أن بنية السلم قوية بالقدر الكافي لتحمل وحدة الأدراج كما يمكن أن تكون في جزء صغير من السلم حتى يمكن وضع أريكة أو طاولة قهوة بجوارها.

5. حول الباب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الأماكن الغير مستغلة التي ربما لم نفكر من قبل في استغلالها في المنازل، ومن هذه الأماكن حول الأبواب.

فهنا مثلًا نجد أن المصمم قد ابتكر وحدات أدراج غائرة داخل مكتبة صغيرة أنيقة تحيط بالباب وتستوعب الكثير من الأغراض مثل الكتب والأسلاك والبراويز والأكسسورات.

6. العمودي

PROJEKT WNĘTRZA W WARSZAWIE / 3, PASS architekci PASS architekci حمام
PASS architekci

PASS architekci
PASS architekci
PASS architekci

في الأركان والأماكن الصغيرة مثل داخل الحمامات أو المطابخ يكون استغلال المساحات بالشكل الرأسي هو الاستغلال الأمثل والمختلف، فيمكننا إنشاء وحدة للأرفف بارتفاع الغرفة كلها لحمل المناشف والماكياج والأكسسورات و أداوت التنظيف المختلفة بشكل جميل وعملي.

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7. رفوف ومفاجآت تحت الدرج

Çatı katı alanınızı genişletin, CABINET CABINET مكتب عمل أو دراسة زجاج
CABINET

CABINET
CABINET
CABINET

إذا اخترت وضع الرفوف والأدراج أو خزانات الملابس تحت الدرج يمكنك أن تضيف لمسة أنيقة وحديثة أيضًا عن طريق تركيب أبواب الأكريليك الملونة مع الخشب المصقول أو الزجاج، والتي سوف تخلق شكلًا جديدًا للديكور وتحافظ على الأشياء المخزنة.

8. وحدة الترفيه المتكاملة

SQUARE, リノクラフト株式会社 リノクラフト株式会社 غرفة المعيشةمخزن خشب White
リノクラフト株式会社

リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社
リノクラフト株式会社

يمكن استغلال المنطقة أسفل السلم بشكل متكامل عن طريق وضع رفوف المكتبة على الأطراف بينما في المنتصف نضع التلفاز مع الستريو والسماعات وألعاب الفيديو جيم والكتب وجميع وسائل التسلية المتاحة التي تجعل من هذه المنطقة منظقة الترفيه والاستمتاع لجميع أفراد الأسرة.

9. استغلال الزوايا

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 غرفة المعيشة
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所

إننت نميل إلى تجاهل الزوايا في منازلنا على الرغم من وجود الكثير من الإمكانات، دعونا نستفيد من زاويا الغرف عن طريق تثبيت الرفوف على مختلف المستويات ولكن علينا ألا نبقيها في جدار واحد بل الأفضل أن نجعلها تصل بين اثنين على الأقل من الجدران، تأثير مثير للإعجاب حقًا، فهو يوفر لك شعورًا بالاتساع والرحابة ويعطيك الكثير من المساحة للحفاظ على الدفاتر والسجلات وجميع الأغراض المحببة لك.

10. استغلال كل ميل

Dachgeschosswohnung, Cordier Innenarchitektur Cordier Innenarchitektur غرفة نوم
Cordier Innenarchitektur

Cordier Innenarchitektur
Cordier Innenarchitektur
Cordier Innenarchitektur

إذا كانت لديك ميول في سطح منزلك، يمكنك الاستفادة من هذه المسألة بشكل إيجابي عن طريق تثبيت خزانة أو مكتب أو وحدة تلفاز متناسبة الحجم، حتى تحصل على رفوف من مختلف الأحجام وأماكن صغيرة مثالية لتخزين السماعات والكابلات والكمبيوتر وأغراضك الخاصة.

11. خزانات الجدران

'Haus 4K' - Einfamilien-Wohnhaus , in_design architektur in_design architektur جدران
in_design architektur

in_design architektur
in_design architektur
in_design architektur

كم هو رائع استغلال الحوائط كمنافذ للتخزين، بالطبع لابد أن يكون ذلك بشكل مدروس حتى لا يؤثر على أحمال المنزل، ولكن كلما وجدنا الفرصة لصنع هذه الخزانات المختفية في الحوائط كلما وفرت علينا في المساحة كثيرًا وجعلت المنزل أكثر نظامًا ودقة، كما أن شكلها جماليًا جيد ومريح.

12. خلف المرآة

Çalışmalar, RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK غرفة الملابس
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK
RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

إذا كانت لديك مرآة بارتفاع خزانتك كاملًا في غرفة النوم أو غرفة المعيشة فاعلم أن لديك ميزة وإمكانية لوضع خزانة صغيرة خلفها إذا كان ذلك ممكنا.

اصنع جدران منزلك من مواد خفيفة واخلق مكانًا في الجدار ثم قم بتثبيت الرفوف والسنانير الخشبية وضعها وغط بها المرآة ستتكون لديك غرفة ملابس صغيرة في مساحة متناهية الصغر تتحمل الأكسسورات والماكياج والمجوهرات وغيرها.

13. الآلاف من الأدراج

Гардеробные, LUMI LUMI غرفة الملابس
LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

الدولاب ليس فقط عبارة عن أدراج كبيرة وضلفة أو ضلفتين لتعليق الملابس، ولكن يمكنك الاستفادة من وحدة الدولاب الصغيرة عن طريق ملأها بالكثير من الأدراج مختلفة الأحجام، فلكل حجم الأشياء التي يمكن استغلاله في تخزينها وستفاجأ بالشكل الديكوري الجذاب لوحدة الأدراج هذه في النهاية.

14. الاستفادة حتى من أصغر شق

In the box, Vashantsev Nik Vashantsev Nik غرفة المعيشة
Vashantsev Nik

Vashantsev Nik
Vashantsev Nik
Vashantsev Nik

إذا توافرت لديك كوة 15 سم في المطبخ فإنك تستطبع أن تستغلها استغلالًا أمثل عن طريق وضع رفوف صغيرة جدًا داخلها واستخدامها في تخزين البرطمانات الصغيرة وكتب الطبخ و النقود المعدنية والمفاتيح والنظارات.. هناك العديد من الأشياء الرفيعة التي تحتاج هذه الرفوف الصغيرة.

15. الاستفادة من الديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت قد اخترت أن تضع بعض الكوات في الحوائط بشكل عملي فإنه من الأفضل أن تضعها بشكل يخدم الديكور، فيمكنك أن تجعل أحجامها مختلفة وذات ميول متنوعة و أبعاد جريئة، ويمكنك أن تضيف بعض وحدات الإضاءة و الشموع مع الأشكال الديكورية المختلفة التي تجعل التخزين فيها مريحًا للعين.

للمزيد من أفكار الديكور تجد هنا 9 قطع أثاث رائعة ستحب أن تضيفها لمنزلك

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