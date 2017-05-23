الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 غرفة معيشة مليئة بالأفكار الملهمة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جمعنا لك في هذا الموضوع 25 فكرة لغرف المعيشة يمكن أن تطبقها في منزلك بكل سهولة تجعل غرفتك أكثر تنظيمًا وأناقة، بغض النظر عن مساحتها صغيرة كانت أم كبيرة، أفكار كثيرة وملهمة من تصميم مهنيين وخبراء هوميفاي، دعنا نعرض لك الأفكار بالصور. 

1- مكتبة مقسمة بطريقة منظمة جدًا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2- مصباح حديث

Privada Paraíso, Base-Arquitectura Base-Arquitectura غرفة المعيشة
Base-Arquitectura

Base-Arquitectura
Base-Arquitectura
Base-Arquitectura

3- أسلوب متطابق

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio غرفة المعيشة White
02A Studio

02A Studio
02A Studio
02A Studio

4- الرفوف العائمة وطاولة القهوة

around the kitchen, laboMint laboMint غرفة المعيشة
laboMint

laboMint
laboMint
laboMint

5- الجدار المغطى بالحجر

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6- المينمالية: منطقة تخزين سرية

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- صور بأحجام مختلفة

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

8- لا تنسى مساحات التخزين

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة المعيشة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

9- جدار خشبي مطلي

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة المعيشة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

10- كراسي بألوان مختلفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

11- الرمادي لإعطاء لمسة صناعية لغرفتك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

12- أريكة مريحة على شكل حرف L

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

13- لون الفيروز بتفاصيل لن تقدم أبدًا

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

14- الخشب

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

15- الألوان المحايدة والمواد الطبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

16- الإضاءة المسرحية

Apartamento Vila Rica Santos, Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores

Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura &amp; Interiores
Lucia Navajas -Arquitetura & Interiores

17- مزيج اللون الكريمي مع لمسات من البني الشيكولاتي

Appartamento Corralejo - Bristol, Marco Barbero Marco Barbero غرفة المعيشة
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

18- خزانة صغيرة للفصل بين المساحات

Exuberance Butantã, Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores
Angelica Hoffmann Arquitetura e Interiores

19- جدران أصلية

Sala Estar e Jantar em Destaque, DecaZa Design DecaZa Design غرفة المعيشة
DecaZa Design

Sala Estar e Jantar em Destaque

DecaZa Design
DecaZa Design
DecaZa Design

20- اختار الاسلوب الانتقائي

Decora Lider Vitória - Home+Office+Home, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

21- جدار زجاجي للفصل بين غرفة المعيشة والمطبخ

【小步舞曲】一起手牽手跳支舞吧！ Mente Boccherini, 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design 一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design غرفة المعيشة
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design
一葉藍朵設計家飾所 A Lentil Design

22- دمج غرفة الطعام مع غرفة المعيشة

Departamento T300, La Maquiladora / taller de ideas La Maquiladora / taller de ideas غرفة المعيشة
La Maquiladora / taller de ideas

La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas
La Maquiladora / taller de ideas

23- منطقة شاشة التليفزيون المؤطرة فكرة رائعة لغرفة المعيشة

Proyecto Almendros, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

24- الطبيعة

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة المعيشة
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

25- أبيض وأسود

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores غرفة المعيشة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 

منزل تركي بتصميم كلاسيكي لعشاق الأناقة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً