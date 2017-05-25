منزل صغير يحمل أفكار مذهلة

نعرض لكم في كتاب الأفكار اليوم مشروع تطوير منزل بالكامل في أحياء روما العريقة، لكي يتوافق مع متطلبات العميل العصرية، من بين خلق مساحة معيشية مفتوحة متصلة ومطبخ صغير وغرفة طعام إلى جناح غرف النوم والحمامات اللازمة.

تدخل المصمم المبدع بخبرته المميزة لكي يتوصل إلى مساحات متوازنة تلبي الاحتياجات الأساسية لدى الأسرة الصغيرة مع اضافة لمسات جمالية فريدة، وتكون النتيجة منزل مثالي لهذا العصر يجمع بين العملية والرحابة، لذا دعونا نتطلع سويا على هذا المنزل المذهل.