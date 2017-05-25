منزل صغير يحمل أفكار مذهلة

نعرض لكم في كتاب الأفكار اليوم مشروع تطوير منزل بالكامل في أحياء روما العريقة، لكي يتوافق مع متطلبات العميل العصرية، من بين خلق مساحة معيشية مفتوحة متصلة ومطبخ صغير وغرفة طعام إلى جناح غرف النوم والحمامات اللازمة.
تدخل المصمم المبدع بخبرته المميزة لكي يتوصل إلى مساحات متوازنة تلبي الاحتياجات الأساسية لدى الأسرة الصغيرة مع اضافة لمسات جمالية فريدة، وتكون النتيجة منزل مثالي لهذا العصر يجمع بين العملية والرحابة، لذا دعونا نتطلع سويا على هذا المنزل المذهل.
حقق المصمم رغبة الساكن في خلق مساحة متناسقة و متسعة في ظل عائق الأبعاد الصغيرة، وكما يبدو لك فإن التصميم نغلب على انطباع صغر المكان، والسر وراء هذا النجاح الساحق هو الاختيار المثالي لكل عناصر الغرفة، من أثاث إلى الألوان ووصولاً إلى تكوين وتوزيع وظائف الفراغ، فنجد أن ألوان الغرفة اتحدت لتكون جميعها محايدة بين الأبيض الناصع والبيج الهادئ، لتجمع هذه الألوان بين الأثاث بصورة قمة في الأناقة.
بعيداً عن الأثاث واختياراته الذكية، لابد وأن تذكر روعة تصميم السقف الحديث وذكاء المصمم في توزيع الإضاءة في كل ركن من أركان الغرفة مع اضافة بيت الإضاءة فوق المعيشة مع طاولة السفرة لكي تبرز جمالها وتضفي لمسة عصرية فريدة. السقف هنا له دور هام جداً أيضاً في تحويل الفراغ إلى مكان أكثر رحابة واتساع، وذلك لترابط السقف مع العناصر المحيطة واستخدام اللون الأبيض فقط ليعطي امتداد بصري.
سمة الأثاث الأساسية في هذا المنزل هي الراحة والعملية، وهو القرار الصائب في أي منزل، بالتحديد في غرفة المعيشة، ولم يهمل المصمم وحدة التلفاز، بل قام بالتركيز على أن تكون النسب مثالية حتى يتمكن الجميع من قضاء وقت ممتع والاستمتاع بمشاهدة التلفاز وسط ديكورات بسيطة.
استغل المصمم كل ركن متاح لإقامة وحدات المطبخ بأكبر عدد ممكن، وقد تمكن من احتواء جميع المعدات والأجهزة اللازمة في مساحة صغيرة وفي إطار تصميم أنيق وعصري.
حتى بهو المدخل صمم بأسلوب متناسق مع الفراغ المحيط ولكن تميز بجدارية حجرية دامنة تخلق تبيان مميز ويترك المدخل ذو طابع جريء ومختلف.
بالرغم من أبعاد الحمام الصغيرة إلا أنه يحتوي على جميع عوامل النجاح الرئيسية، من معدات أساسية إلى احتواء المغسلة، وكل ذلك في إطار تصميم فاخر ودمج رائع بين بلاطة البورسيلين الأنيقة مع الموزايك الفاخر.
تحتوي غرفة النوم الرئيسية هنا على كل ما قل ودل ومع ذلك ما زال يبدو متألقاً وذو رونق مميز، فنلاحظ أن التصميم البسيط هنا لم يتنازل عن اختيار الأثاث العملي والراقي واختيار الأرضيات الداكنة تبرز جمال اللون الأبيض والبيج.
التصميم المعماري أحياناً يقف عائقاً أمام التصميم الداخلي، ولكن يحول الخبراء من هذه التحديات فرصة لخلق تصميم مميز، وهذا الركن هو مثال رائع لهذا المبدأ، فقد أوجد المصمم الوظيفة المثالية لاستغلال هذا الركن الصغير بصورة أنيقة ومعدات نسبها مثالية.
اختلف اتجاه اختيار الألوان هنا حتى يلائم ذوق الأطفال المبهج، ولكن لا زالت الأفكار العملية والذكية هي الرائدة في اختيار الأثاث حتى تتمكن الغرفة من احتواء جميع متطلبات الأطفال الأساسية في مساحة تعد صغيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى اختيار السرير ذو الطابقين بهذا الأسلوب الذكي لتوفير مساحة كافية لوظائف أخرى مثل مكتب للدراسة ووحدة تخزين الأطفال والأغراض المدرسية. دعونا لا نغفل أيضاً عن أسلوب التصميم الذكي الذي خلق أجواء حيوية مبهجة لتطغى على الغرفة وتظهر الأثاث بصورة مرحة.
حتى تصميم الدولاب لم يخلو من الأفكار والألوان المبهجة، متناسقة مع تصميم الأثاث المحيط في نطاق شبابي وبسيط.
لإستكمال الإلهام عن كيفية تحويل شقة صغيرة إلى منزل يحلم بإقتنائه الجميع تعرف على هذا المشروع المميز.