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شقة صغيرة على الطراز الحديث في ميلانو

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APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة المعيشة
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في ميلانو أحد أجمل مدن إيطاليا تقع الشقة العصرية التي سوف نتجول داخلها اليوم ونستعرض تصميمها الداخلي، سنلاحظ فيها اتباع الطراز الحديث في الأثاث وجميع عناصر الديكور.

وسوف نلاحظ أيضًا الطريقة العصرية في ربط الفراغات ببعضها البعض عن طريق جمع المطبخ المفتوح وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في فراغ واحد كبير مفتوح؛ مما يوفر الكثير في مساحة الشقة ويجعلها عملية… فهيا بنا لنستكشف أجزاء هذه الشقة و نرى مظاهر العصرية بها:

1- المطبخ على حرف U

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

أول ما نشاهده في هذه الشقة هو المطبخ العصري على شكل حرف U من اللون الأبيض العصري الذي يضفي راحة للعين واتساعًا في المساحة، كما استخدم اللون الأبيض في خزانات المطبخ، ومع الشبابيك التي تطل على الخارج نجد أن المطبخ قد اتخذ ديكورًا جذابًا في مساحة صغيرة ولكن مستوعبة لجميع العناصر.

2- استغلال ركن المطبخ بشكل مثالي

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA مطبخ
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

هنا نجد الاستغلال الأمثل للركن في المطبخ، فالكاونتر مثلًا ليس مستطيلًا بشكل طولي وإنما على شكل مثلث عريض عند الركن يحتوي الموقد والأحواض، وفي النهاية ينتهي نهاية مدببة، أما أعلاه فنجد أدوات المطبخ المعلقة على الحائط بشكل جمالي رائع.

3- غرفة المعيشة المريحة

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة المعيشة
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

وأمام المطبخ نجد غرفة المعيشة المريحة ذات الألوان الفاتحة التي تبعث الراحة والهدوء، ومع الأثاث ذو اللون الأبيض و الحوائط من اللون الموف الفاتح وقطع الأثاث البسيطة التي لا تجعل الغرفة مزدحمة وتضيف المزيد من الراحة على المكان.

4- تشكيلات في الحائط لشكل جمالي أفضل

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة المعيشة
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

وفي جهة الأريكة الخاصة بغرفة المعيشة نجد الحائط الخلفي لها قد تشكلت فيه تجاويف مستطيلة غائرة مما صنع شكلًا جماليًا مميزًا يمكن استغلاله لوضع الأرفف أو المناضد الصغيرة أمامه كما في هذه الحالة، وقد اكتمل التصميم الأنيق للحائط بتزيينه بزوج من اللوحات أعلى الأريكة مباشرة.

5- المكتبة البسيطة التي تستوعب الكثير

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة المعيشة
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

وفي ركن من أركان الفراغ الكبير المفتوح الذي يستوعب غرفة المعيشة والطعام نجد هذا الحائط الذي يحمل مكتبة بسيطة التكوين عبارة عن عدة أرفف لحمل الكتب والأكسسورات ونرى أنها استوعبت الكثير من الأشياء وساعدت في إظهار الفراغ بشكل أفضل.

أيضًا مع وجود الطاولة المستديرة للطعام أمامها نجد أن المساحة قد ظهرت كبيرة ومستغلة بشكل مثالي.

6- استغلال الارتفاع العالي للشقة بشكل عملي

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة نوم
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

في هذه الشقة الصغيرة نجد أن المصمم قد تعامل بذكاء في مسألة توزيع الغرف، فنجده قد وضع فراغ الاستقبال الكبير أسفل الشقة واستغل ارتفاع السقف العالي لخلق طابق آخر يحتوي على غرفة النوم والتي ظهرت بشكل عملي جذاب وجديد.

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7- غرفة النوم المبتكرة

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة نوم
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

تظهر غرفة النوم ذات التصميم المبتكر من الحديد المطلي باللون الأبيض ليتناسب مع ألوان المنزل الهادئة، والذي كون طابقًا إضافيًا وضعت فيه غرفة النوم بشكل مفتوح مطل على بقية الشقة.

8- الأثاث الأنيق والعملي في وقت واحد

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA غرفة نوم
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

في غرفة النوم الحديثة المعلقة نجد أن الأثاث بقدر ما كان بسيطًا وقليل الحجم إلا أنه كان أنيقًا أيضًا، فنجد الكومودينو بجوار السرير عبارة عن نصف دائرة من الزجاج المثبت في الحائط، والتسريحة بسيطة وصغيرة والأباجورات صغيرة وعملية ومثبتة في الحائط أيضًا.

9- الحمام ذو الأرفف المتعددة

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA حمام
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

أما في الحمام فنجد الفكرة الرئيسية المسيطرة على تصميمه هي استغلال المساحة بقدر الإمكان، فنجد الأرفف الزجاجية على جانب المرآة قد حملت الكثير من الأغراض والمرايا ذات المصابيح المتعددة التي تضفي على الحمام اتساعًا وإضاءة محببة قد جعلا الحمام يظهر بمساحة أكبر مما هو عليه.

10- تصميم بسيط ومريح للحمام

APPARTAMENTO A MILANO, ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA حمام
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA
ARCHITETTO MARIANTONIETTA CANEPA

مرآة الحمام لم تكن ذات سطح واحد وإنما وضعت على الجوانب أيضًا لما في ذلك من إضافة للمساحة وعمقًا للفراغ، كما أن الأجهزة الصحية اختيرت من اللون الأبيض المريح للعين مع حوائط من الموف الهادئ المريح للعين.

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ما رأيك في غرفة النوم ومكانها بالنسبة للشقة؟ هل أعجبك؟

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