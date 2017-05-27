شقة صغيرة على الطراز الحديث في ميلانو

في ميلانو أحد أجمل مدن إيطاليا تقع الشقة العصرية التي سوف نتجول داخلها اليوم ونستعرض تصميمها الداخلي، سنلاحظ فيها اتباع الطراز الحديث في الأثاث وجميع عناصر الديكور.

وسوف نلاحظ أيضًا الطريقة العصرية في ربط الفراغات ببعضها البعض عن طريق جمع المطبخ المفتوح وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في فراغ واحد كبير مفتوح؛ مما يوفر الكثير في مساحة الشقة ويجعلها عملية… فهيا بنا لنستكشف أجزاء هذه الشقة و نرى مظاهر العصرية بها: