شقة صغيرة على الطراز الحديث في ميلانو

في ميلانو أحد أجمل مدن إيطاليا تقع الشقة العصرية التي سوف نتجول داخلها اليوم ونستعرض تصميمها الداخلي، سنلاحظ فيها اتباع الطراز الحديث في الأثاث وجميع عناصر الديكور.
وسوف نلاحظ أيضًا الطريقة العصرية في ربط الفراغات ببعضها البعض عن طريق جمع المطبخ المفتوح وغرفة الطعام وغرفة المعيشة في فراغ واحد كبير مفتوح؛ مما يوفر الكثير في مساحة الشقة ويجعلها عملية… فهيا بنا لنستكشف أجزاء هذه الشقة و نرى مظاهر العصرية بها:
أول ما نشاهده في هذه الشقة هو المطبخ العصري على شكل حرف U من اللون الأبيض العصري الذي يضفي راحة للعين واتساعًا في المساحة، كما استخدم اللون الأبيض في خزانات المطبخ، ومع الشبابيك التي تطل على الخارج نجد أن المطبخ قد اتخذ ديكورًا جذابًا في مساحة صغيرة ولكن مستوعبة لجميع العناصر.
هنا نجد الاستغلال الأمثل للركن في المطبخ، فالكاونتر مثلًا ليس مستطيلًا بشكل طولي وإنما على شكل مثلث عريض عند الركن يحتوي الموقد والأحواض، وفي النهاية ينتهي نهاية مدببة، أما أعلاه فنجد أدوات المطبخ المعلقة على الحائط بشكل جمالي رائع.
وأمام المطبخ نجد غرفة المعيشة المريحة ذات الألوان الفاتحة التي تبعث الراحة والهدوء، ومع الأثاث ذو اللون الأبيض و الحوائط من اللون الموف الفاتح وقطع الأثاث البسيطة التي لا تجعل الغرفة مزدحمة وتضيف المزيد من الراحة على المكان.
وفي جهة الأريكة الخاصة بغرفة المعيشة نجد الحائط الخلفي لها قد تشكلت فيه تجاويف مستطيلة غائرة مما صنع شكلًا جماليًا مميزًا يمكن استغلاله لوضع الأرفف أو المناضد الصغيرة أمامه كما في هذه الحالة، وقد اكتمل التصميم الأنيق للحائط بتزيينه بزوج من اللوحات أعلى الأريكة مباشرة.
وفي ركن من أركان الفراغ الكبير المفتوح الذي يستوعب غرفة المعيشة والطعام نجد هذا الحائط الذي يحمل مكتبة بسيطة التكوين عبارة عن عدة أرفف لحمل الكتب والأكسسورات ونرى أنها استوعبت الكثير من الأشياء وساعدت في إظهار الفراغ بشكل أفضل.
أيضًا مع وجود الطاولة المستديرة للطعام أمامها نجد أن المساحة قد ظهرت كبيرة ومستغلة بشكل مثالي.
في هذه الشقة الصغيرة نجد أن المصمم قد تعامل بذكاء في مسألة توزيع الغرف، فنجده قد وضع فراغ الاستقبال الكبير أسفل الشقة واستغل ارتفاع السقف العالي لخلق طابق آخر يحتوي على غرفة النوم والتي ظهرت بشكل عملي جذاب وجديد.
تظهر غرفة النوم ذات التصميم المبتكر من الحديد المطلي باللون الأبيض ليتناسب مع ألوان المنزل الهادئة، والذي كون طابقًا إضافيًا وضعت فيه غرفة النوم بشكل مفتوح مطل على بقية الشقة.
في غرفة النوم الحديثة المعلقة نجد أن الأثاث بقدر ما كان بسيطًا وقليل الحجم إلا أنه كان أنيقًا أيضًا، فنجد الكومودينو بجوار السرير عبارة عن نصف دائرة من الزجاج المثبت في الحائط، والتسريحة بسيطة وصغيرة والأباجورات صغيرة وعملية ومثبتة في الحائط أيضًا.
أما في الحمام فنجد الفكرة الرئيسية المسيطرة على تصميمه هي استغلال المساحة بقدر الإمكان، فنجد الأرفف الزجاجية على جانب المرآة قد حملت الكثير من الأغراض والمرايا ذات المصابيح المتعددة التي تضفي على الحمام اتساعًا وإضاءة محببة قد جعلا الحمام يظهر بمساحة أكبر مما هو عليه.
مرآة الحمام لم تكن ذات سطح واحد وإنما وضعت على الجوانب أيضًا لما في ذلك من إضافة للمساحة وعمقًا للفراغ، كما أن الأجهزة الصحية اختيرت من اللون الأبيض المريح للعين مع حوائط من الموف الهادئ المريح للعين.
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