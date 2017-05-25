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تحول مبهر من شرفة كئيبة إلى أخرى

shereen gouda shereen gouda
trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
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الشرفةتعد من الفراغات التي تتيح لك بعض من المرونة في اختيار وظائفها وكيفية استغلالها، وهي من المساحات التي قد تضيف إلى منزلك الكثير إن قمت باتخاذ قرار مناسب تجاهها ولم تقوم بإهمالها، ومن أبرز الاتجاهات التي نقوم باختيارها في مصر بالتحديد هو استغلال هذا الفراغ وإدخاله ضمن فراغات المنزل الداخلية ليكون مساحة غرفة معيشة إضافية لها إطلالة مميزة، ولكن ما زال البعض يقع في بعض الأخطاء، بعد اتخاذ هذا القرار، التي تجعل من هذه الإمكانيات فراغ غير قابل للاستخدام بصورة دائمة.

إن كنت ممن مروا بهذا الخطأ ولاحظت أن شرفة منزلك أصبحت فراغ غير ملائم لاستخدامك اليومي، بعد تحويله إلى فراغ مغلق، لا نريدك أن تفقد الأمل بعد، فاليوم سوف نعرض مشروع مبهر قام المصمم فيه بتحويل شرفة كئيبة إلى غرفة طعام ومعيشة قمة في الحداثة والتألق، ولكن توصل إلى النتيجة النهائية من خلال التغيير على مرحلتين، لنشاهد معاً هذا المشروع الملهم الذي سوف يعطي أمل لكثيرين لتغيير حالة شرفتهم إلى الأفضل..

قبل: اختيار سيء للأثاث

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات ألمنيوم/ زنك Green
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

من الوهلة الأولى نلاحظ أن عدم تناسق العناصر يجلب طاقة سلبية في الفراغ، وأن اختيار الأثاث يفتقر إلى اللمسة الجمالية في ألوانه وطرازه المهترئ، وهذا الفصل بين المساحتين قد يستهلك من مساحة الفراغ الكثير.

وظائف غير متحققة

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات ألمنيوم/ زنك Green
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

لا شك أن نسب وأبعاد الأثاث غير موفقة هنا أبداً، فهو يستهلك مساحة إضافية في وظائف غير عملية، فإن مساحة الغرفة تتحمل أكثر من مقعدين بالتأكيد.

المرحلة الأولى: نوزيع أفضل للوظائف

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

بعد إدراك المصمم أن أكثر ما يسلب من جمال الشرفة هو الوظائف غير الملائمة قام على الفور بتغييرها لكي تصبح غرفة معيشة متصلة بغرفة طعام، لكي تكون النتيجة بعد المرحلة الأولى من إعادة التخطيط هي تغيير الشرفة إلى جناح منفصل متكامل ومستقل.

طراز أكثر عصرية ولكن..

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

بلا شك نلاحظ أن طراز الأثاث أصبح أكثر عصرية وأناقة، ولكن ما زال الفراغ غير متكامل مع وجود فاصل لا وظيفة له.

النتيجة النهائية المبهرة

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

نلاحظ على الفور مدى رحابة الفراغ عند تغيير السقف والتخلص من الفاصل الزجاجي، لتكون النتيجة فراغ متكامل مضيء بكفاءة عالية، ومع تغيير الأثاث ليصبح أكثر عملية في استخدامه مع ألوانه الملائمة لمثل هذا الفراغ، فنجد البيج الهادئ والأبيض يندمجان ليظهروا جمال ورحابة الشرفة.

فراغ مثالي

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات خشب White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

المرحلة النهائية تظهر مدى تأثير التخلي عن الفاصل على جمال ورحابة الفراغ، وأن تغيير السقف أتى بإضافة إلى رونق وعراقة الفراغ، حيث أصبح المكان المثالي لقضاء وقت ممتع والإستمتاع فيه بجميع التجمعات والاحتفالات العائلية، وعلينا ألا نتجاهل جمال اختيار الإضاءة الخافتة التي تضفي أجواء مثالية للإسترخاء وتساعد على الاستمتاع بإطلالة الشرفة ليلاً ونهاراً. هذا التصميم هو خير برهان أنك لست بحاجة إلى ديكورات باهظة الثمن وإكسسوارات كثيرة لكي تصل إلى نتيجة فاخرة تبهر الجميع، بل أنت في حاجة إلى التخطيط الذكي والإدارة السليمة لإمكانيات الفراغ لكي يصبح أكثر رحابة.

شاهد جمال هذه الشرفات السبع التي ترضي جميع الأذواق لمزيد من الأفكار الملهمة.

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