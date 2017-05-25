تحول مبهر من شرفة كئيبة إلى أخرى

الشرفةتعد من الفراغات التي تتيح لك بعض من المرونة في اختيار وظائفها وكيفية استغلالها، وهي من المساحات التي قد تضيف إلى منزلك الكثير إن قمت باتخاذ قرار مناسب تجاهها ولم تقوم بإهمالها، ومن أبرز الاتجاهات التي نقوم باختيارها في مصر بالتحديد هو استغلال هذا الفراغ وإدخاله ضمن فراغات المنزل الداخلية ليكون مساحة غرفة معيشة إضافية لها إطلالة مميزة، ولكن ما زال البعض يقع في بعض الأخطاء، بعد اتخاذ هذا القرار، التي تجعل من هذه الإمكانيات فراغ غير قابل للاستخدام بصورة دائمة.

إن كنت ممن مروا بهذا الخطأ ولاحظت أن شرفة منزلك أصبحت فراغ غير ملائم لاستخدامك اليومي، بعد تحويله إلى فراغ مغلق، لا نريدك أن تفقد الأمل بعد، فاليوم سوف نعرض مشروع مبهر قام المصمم فيه بتحويل شرفة كئيبة إلى غرفة طعام ومعيشة قمة في الحداثة والتألق، ولكن توصل إلى النتيجة النهائية من خلال التغيير على مرحلتين، لنشاهد معاً هذا المشروع الملهم الذي سوف يعطي أمل لكثيرين لتغيير حالة شرفتهم إلى الأفضل..