تحول مبهر من شرفة كئيبة إلى أخرى

الشرفةتعد من الفراغات التي تتيح لك بعض من المرونة في اختيار وظائفها وكيفية استغلالها، وهي من المساحات التي قد تضيف إلى منزلك الكثير إن قمت باتخاذ قرار مناسب تجاهها ولم تقوم بإهمالها، ومن أبرز الاتجاهات التي نقوم باختيارها في مصر بالتحديد هو استغلال هذا الفراغ وإدخاله ضمن فراغات المنزل الداخلية ليكون مساحة غرفة معيشة إضافية لها إطلالة مميزة، ولكن ما زال البعض يقع في بعض الأخطاء، بعد اتخاذ هذا القرار، التي تجعل من هذه الإمكانيات فراغ غير قابل للاستخدام بصورة دائمة.
إن كنت ممن مروا بهذا الخطأ ولاحظت أن شرفة منزلك أصبحت فراغ غير ملائم لاستخدامك اليومي، بعد تحويله إلى فراغ مغلق، لا نريدك أن تفقد الأمل بعد، فاليوم سوف نعرض مشروع مبهر قام المصمم فيه بتحويل شرفة كئيبة إلى غرفة طعام ومعيشة قمة في الحداثة والتألق، ولكن توصل إلى النتيجة النهائية من خلال التغيير على مرحلتين، لنشاهد معاً هذا المشروع الملهم الذي سوف يعطي أمل لكثيرين لتغيير حالة شرفتهم إلى الأفضل..
من الوهلة الأولى نلاحظ أن عدم تناسق العناصر يجلب طاقة سلبية في الفراغ، وأن اختيار الأثاث يفتقر إلى اللمسة الجمالية في ألوانه وطرازه المهترئ، وهذا الفصل بين المساحتين قد يستهلك من مساحة الفراغ الكثير.
لا شك أن نسب وأبعاد الأثاث غير موفقة هنا أبداً، فهو يستهلك مساحة إضافية في وظائف غير عملية، فإن مساحة الغرفة تتحمل أكثر من مقعدين بالتأكيد.
بعد إدراك المصمم أن أكثر ما يسلب من جمال الشرفة هو الوظائف غير الملائمة قام على الفور بتغييرها لكي تصبح غرفة معيشة متصلة بغرفة طعام، لكي تكون النتيجة بعد المرحلة الأولى من إعادة التخطيط هي تغيير الشرفة إلى جناح منفصل متكامل ومستقل.
بلا شك نلاحظ أن طراز الأثاث أصبح أكثر عصرية وأناقة، ولكن ما زال الفراغ غير متكامل مع وجود فاصل لا وظيفة له.
نلاحظ على الفور مدى رحابة الفراغ عند تغيير السقف والتخلص من الفاصل الزجاجي، لتكون النتيجة فراغ متكامل مضيء بكفاءة عالية، ومع تغيير الأثاث ليصبح أكثر عملية في استخدامه مع ألوانه الملائمة لمثل هذا الفراغ، فنجد البيج الهادئ والأبيض يندمجان ليظهروا جمال ورحابة الشرفة.
المرحلة النهائية تظهر مدى تأثير التخلي عن الفاصل على جمال ورحابة الفراغ، وأن تغيير السقف أتى بإضافة إلى رونق وعراقة الفراغ، حيث أصبح المكان المثالي لقضاء وقت ممتع والإستمتاع فيه بجميع التجمعات والاحتفالات العائلية، وعلينا ألا نتجاهل جمال اختيار الإضاءة الخافتة التي تضفي أجواء مثالية للإسترخاء وتساعد على الاستمتاع بإطلالة الشرفة ليلاً ونهاراً. هذا التصميم هو خير برهان أنك لست بحاجة إلى ديكورات باهظة الثمن وإكسسوارات كثيرة لكي تصل إلى نتيجة فاخرة تبهر الجميع، بل أنت في حاجة إلى التخطيط الذكي والإدارة السليمة لإمكانيات الفراغ لكي يصبح أكثر رحابة.
شاهد جمال هذه الشرفات السبع التي ترضي جميع الأذواق لمزيد من الأفكار الملهمة.