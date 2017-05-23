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22 غرفة معيشة كلاسيكية قمة في الأناقة

آية منير آية منير
Battersea, CC Construction CC Construction غرفة المعيشة
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الكلاسيكية هي اكثر الطُرز والانماط شيوعا وخاصة في مصر، فهي عنوان الأناقة والفخامة والذوق الرفيع في بلادنا، انتشرت في الأونة الاخيرة الكلاسيكية المعاصرة او الحديثة وهي التي تحمل معالم الماضي والحاضر في مزيج لا مثيل له، ولكنها تظل تحافظ على أناقة وفخامة لا مثيل لها، لذا قد جئنا لكم اليوم ب 22 تصميم مختلف ومميز لغرف معيشة على الطراز الكلاسيكي وتحمل من الجمال ما يملأ قلوبنا شغفا لامتلاك مثل هذه التصاميم في منازلنا .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. على الموضة ..

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

من احدث صيحات الديكور استخدام الأثاث ذو الحجم الكبير وخاصة البوفات، وبما أننا امام تصميم كلاسيكي فاختار المصمم اللون الابيض ودرجات البيض كأبطال اساسيين للتصميم، واختار الازرق النيلي للبوفات ذات مظهر رائع يتناغم مع ألوان السجاد والاكسسوارات ..

2. لعشاق القهوة .. تصميم غرفة معيشة باجواء دافئة على الطراز الكلاسيكي ..

Дом из клееного бруса GOOD WOOD, 783 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD غرفة المعيشة
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

3. قصر ملكي حدوده غرفة معيشة لا مثيل لها ..

Квартира в классическом стиле в ЖК «Смольный Парк», 115 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

4. ألوان الفيروزي مع درجات البيج والبني بتصميم غير تقليدي .. لوحة كلاسيكية مميزة ..

Дизайн-проект квартиры в классическом стиле, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

5. كلاسيكي بطابع انجليزي خاص، بدرجات زاهية للبرتقالي مع البيج .. مزيج رائع..

Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ غرفة المعيشة
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

6. إشراق وبهجة بروح كلاسيكية أنيقة ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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7. منزل كلاسيكي كالقصور .. وغرفة معيشة بألوان حيادية مع لمسة خشبية مميزة

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

8. تصميم مميز لجدار خشبي على الطراز الكلاسيكي لون فيروزي، يضيف مع اكسسوارات سمة من الأناقة والفخامة لتصميم عصري ..

Papel Tapiz ARTE, Interior 3 Interior 3 غرفة المعيشة
Interior 3

Interior 3
Interior 3
Interior 3

9. التفاصيل في الكلاسيكية مفتاح الأناقة .

Cherry Creek Traditional with a Twist, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة المعيشة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

10. الأثاث التقليدي عنصر رئيسي في الكلاسيكية الهادئة ولا تنس النقوش الخاصة ..

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

11. درجات رمادي وبساطة التصميم يتألقان بلمسات كلاسيكية ..

Maison à Clanton Park, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة المعيشة Grey
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

12. الفيروزي الزاهي عنوان للكلاسيكية ..

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة المعيشة
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

13. تصميمات الجدران في الكلاسيكية عنصر أساسي لا غنى عنه ..

Villa, Design studio by Anastasia Kovalchuk Design studio by Anastasia Kovalchuk غرفة المعيشة
Design studio by Anastasia Kovalchuk

Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk
Design studio by Anastasia Kovalchuk

14. درجات حالمة تزينتصميم رومانسي لغرفة معيشة كلاسيكية ..

Пудренно розовый, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio غرفة المعيشة
Dots&amp;points interior design studio

Dots&points interior design studio
Dots&amp;points interior design studio
Dots&points interior design studio

15. لوحة بريشة فنان في تصميم كلاسيكي معاصر ..

Дизайн кухни-гостиной в стиле ар-деко в доме в пос. Старобжегокай, г.Краснодар, Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

16.اسقف فنية وجدران مميزة وقطع اثاث أنيقة .. يجتمعوا في لوحة عظيمة لغرفة معيشة كلاسيكية كالقصور ..

PORTIFÓLIO, Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA غرفة المعيشة
Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA

Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA
Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA
Gustavo Bispo designer Unipessoal LDA

17. نعومة أثاث كلاسيكي وبساطته ..

3х комнатная квартира в Москве, OBJECT OBJECT غرفة المعيشة
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

18. درجات الأحمر والرمادي والدهبي في تصميم كلاسيكي يحمل سمة عصرية ..

Квартира в стиле ар-деко, ЖК «Московский квартал», Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة المعيشة
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

19. الأسقف المرتفعة هي المفضلة في التصميمات الكلاسيكية ..

Sitting Room Design in Soothing Earth Colors, IONS DESIGN IONS DESIGN غرفة المعيشة حجر Brown home decor ideas,home design,home interior,interior design,modern classic,lobby design,lounge design,Dubai
IONS DESIGN

Sitting Room Design in Soothing Earth Colors

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

20. بلون البحر ولمسة ريفية . تصميم كلاسيكي بروح الطبيعة ..

華麗綻藍．林森忠泰, DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司 غرفة المعيشة نحاس/برونز Blue
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司
DYD INTERIOR大漾帝國際室內裝修有限公司

21. الخشب شريك دائم في الكلاسيكية بكل الوانه وتصميماته ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

22. سمات المجتمع وطباعه تضيف لعالم الديكور الداخلي الكثير، والكلاسيكية تتشبع بسهولة بهذه التفاصيل وتنعكس على المشهد النهائي ..

Historic Flourtown Addition, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design غرفة المعيشة
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

يمكنك قراءة .. شقة صغيرة ولكنها أنيقة وبتفاصيل مميزة

23 تصميم داخلي مميز على الطراز الحديث

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