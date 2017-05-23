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منزل تركي بتصميم كلاسيكي لعشاق الأناقة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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موضوعنا اليوم عن منزل فخم جدًا بتركيا على الطراز الكلاسيكي بمساحة كبيرة نوعًا ما وبديكور أنيق جدًا، دعنا نبدأ رحلتنا في اكتشاف كل زاوية من زوايا هذا المنزل الرائع الذي صممه أحد خبراء هوميفاي. 

غرفة المعيشة

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة المعيشة يسيطر عليها ديكور معين لا يقدم أبدًا، آرائك وكراسي على الطراز الكلاسيكي بألوان سادة خالية من أية نقوش، الستائر تلعب دور حيوي جدًا في الديكور الداخلي للغرفة، الإضاءة ساهمت بشكل كبير في إبراز هذه التفاصيل الجميلة. 

منطقة تناول الطعام

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

صُممت مساحة المعيشة كمساحة مفتوحة بما في ذلك منطقة تناول الطعام، طاولة الطعام والكراسي مريحة وأنيقة وعلى الطراز الكلاسيكي أيضًا . 

الممر

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

ممر أنيق جدًا ومتلأليء بالإضاءة بأسلوب غير مألوف، وحدة التحكم هنا رائعة جدًا وواقعية. 

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

أثاث من الخشب الأبيض

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

يستخدم الأثاث ذو الخشب الأبيض في غرف الشباب عادة لأنه يعطي لمسة حيوية وشبابية، الأرضية الخشبية لها شخصيتها المتفردة بلمسات تتجه نحو الكمال مما جعلت الغرفة تبدو أنيقة جدًا وودودة.  

تصميم انسيابي

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

ورق الحائط في هذه الغرفة منسجم مع أثاث الغرفة في وئام تام . 

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خزانة كلاسيكية

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نومخزانة الملابس
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

ممتعة ومريحة

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة لطفل صغير بتصميم مريح وأنيق جدًا، ومجموعة مقاعد صحية جدًا أمام شاشة التلفاز والمكتب، في النهاية هي غرفة مريحة وجذابة جدًا. 

غرفة خلع ملابس مريحة وأنيقة

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة الملابس
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة ملابس رائعة بتصميم دقيق وملهم بما فيه الكفاية، الأثاث الأبيض والأرضية الخشبية الداكنة خلقا نوع من التناغم في ديكور الغرفة، أدراج مغلقة ومقعد منجد تفاصيل جعلت هذه الغرفة مثالية جدًا. 

غرفة النوم

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

غرفة نوم على الطراز الكلاسيكي واجهتها مهيبة وأنيقة وفي نفس الوقت لم تبعد عن البساطة 

السرير

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة نوم
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

المطبخ

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık مطبخ
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

مطبخ أنيق بستائر ربيعية منقوشة بالزهور وهي عامل كبير في للفت الانتباه في المطبخ. 

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık مطبخ
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الحمام

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık حمام
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

الحمام رائق جدًا يجمع بين الخشب الداكن المُسلط عليه الإضاءة القوية والأرضية الفاتحة جعلته يبدو كاللؤلؤ. 

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık حمام
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

Ataköy Konakları, Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık حمام
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

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