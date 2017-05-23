منزل تركي بتصميم كلاسيكي لعشاق الأناقة

موضوعنا اليوم عن منزل فخم جدًا بتركيا على الطراز الكلاسيكي بمساحة كبيرة نوعًا ما وبديكور أنيق جدًا، دعنا نبدأ رحلتنا في اكتشاف كل زاوية من زوايا هذا المنزل الرائع الذي صممه أحد خبراء هوميفاي.
غرفة المعيشة يسيطر عليها ديكور معين لا يقدم أبدًا، آرائك وكراسي على الطراز الكلاسيكي بألوان سادة خالية من أية نقوش، الستائر تلعب دور حيوي جدًا في الديكور الداخلي للغرفة، الإضاءة ساهمت بشكل كبير في إبراز هذه التفاصيل الجميلة.
صُممت مساحة المعيشة كمساحة مفتوحة بما في ذلك منطقة تناول الطعام، طاولة الطعام والكراسي مريحة وأنيقة وعلى الطراز الكلاسيكي أيضًا .
ممر أنيق جدًا ومتلأليء بالإضاءة بأسلوب غير مألوف، وحدة التحكم هنا رائعة جدًا وواقعية.
يستخدم الأثاث ذو الخشب الأبيض في غرف الشباب عادة لأنه يعطي لمسة حيوية وشبابية، الأرضية الخشبية لها شخصيتها المتفردة بلمسات تتجه نحو الكمال مما جعلت الغرفة تبدو أنيقة جدًا وودودة.
ورق الحائط في هذه الغرفة منسجم مع أثاث الغرفة في وئام تام .
غرفة لطفل صغير بتصميم مريح وأنيق جدًا، ومجموعة مقاعد صحية جدًا أمام شاشة التلفاز والمكتب، في النهاية هي غرفة مريحة وجذابة جدًا.
غرفة ملابس رائعة بتصميم دقيق وملهم بما فيه الكفاية، الأثاث الأبيض والأرضية الخشبية الداكنة خلقا نوع من التناغم في ديكور الغرفة، أدراج مغلقة ومقعد منجد تفاصيل جعلت هذه الغرفة مثالية جدًا.
غرفة نوم على الطراز الكلاسيكي واجهتها مهيبة وأنيقة وفي نفس الوقت لم تبعد عن البساطة
مطبخ أنيق بستائر ربيعية منقوشة بالزهور وهي عامل كبير في للفت الانتباه في المطبخ.
الحمام رائق جدًا يجمع بين الخشب الداكن المُسلط عليه الإضاءة القوية والأرضية الفاتحة جعلته يبدو كاللؤلؤ.
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