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10 نصائح ملهمة لترتيب خزانة ملابسك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
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الحفاظ على منزلك منظمًا وهادئًا أمر ليس بهين على الإطلاق، بل يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفكير في حيل ذكية تساعدك في خلق مساحة تخزينية إضافية تسمح بضم العديد من الأغراض التي قد تكون سببًا في حدوث أي فوضى. 

ولأن حالة السكينة الناتجة عن ترتيب منازلنا هي السمة التي تجعلها أفضل في أعيننا وأعين الزائرين، عليك أن تحرص على تحقيقها، واليوم سنركز على كيفية ترتيب خزانة ملابسك من خلال 10 نصائح ملهمة في منتهى الذكاء، يمكنك بتطبيقها جميعًا او حتى إحداها أن تحظى بغرفة هادئة ومنظمة طوال الوقت.

1- ترتيب الملابس حسب الألوان

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

قد يعتبر البعض فكرة ترتيب الملابس بناء على درجاتها اللونية أقرب إلى الهوس ولكنها في حقيقة الأمر فكرة عملية، تسهل عليك اختيار ملابسك بسهولة من ناحية وكذلك تنسيق بعض القطع مع بعضها البعض بسلاسة ومن ناحية أخرى يجعل خزانتك أكثر أناقة ورقي.

2- استخدام السلال

EXPO INTERIORISMO 2013 - Parte 2, D&C Interiores D&C Interiores غرفة الملابسخزانات وادراج
D&amp;C Interiores

D&C Interiores
D&amp;C Interiores
D&C Interiores

اللجوء لـسلال من الخشب أو من الخوص أو من أي مواد أخرى هي لمسة تضفي لخزانتك الكثير.. فهي بشكل أساسي تساعد في عملية تنظيم وترتيب الملابس وتجنبك حدوث أي فوضى بالغرفة، فيمكنك من خلال تلك السلال تخصيص كل واحدة منهم لنوع من الملابس، بمعنى واحدة للأقمصة، وأخرى للسراويل، وثالثة للإكسسوارات ورابعة للأحذية وهكذا.

3- هيكل صغير للسراويل

EXPO INTERIORISMO 2013 - Parte 2, D&C Interiores D&C Interiores غرفة الملابسديكورات واكسسوارات
D&amp;C Interiores

D&C Interiores
D&amp;C Interiores
D&C Interiores

احرص على تصميم هيكل صغير داخل خزانتك يكون بمثابة رف خاص يستخدم في وضع السراويل وغيرها من الملابس التي تحتاج للكي وبالتالي وجود ذلك الهيكل سيوفر عليك عملية كي الملابس يوميًا كلما أخرجتها من الخزانة لأنها بالفعل ستكون جاهزة لك في أحسن صورها.

4- مساحة خاصة للأحذية والحقائب

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

يجب ألا تغفل تصميم مساحة بخزانتك تسمح بوضع الأحذية والحقائب وغيرها من الأغراض الصغيرة.. فوجود مكان كهذا يضمن لك من ناحية نظافة غرفتك ومدخل منزلك باعتباره أبرز مكان توضع فيه الأحذية، ومن ناحية أخرى يسهل علي عملية العثور على أيٍ من تلك الاغراض بسهولة من الخزانة؛ لأنها ستكون واضحة لك وضوح الشمس كما هو واضح في الصورة المعروضة.

5- خطافات صغيرة عملية وذكية

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

هناك من يفضلون الاستعاضة عن الأرفف الكثيرة بخطافات صغيرة داخل غرفة خلع الملابس تستخدم في تثبيت العديد من الأغراض كـحقائب اليد والقبعات والمعاطف.. إلخ، وبالتالي هي توفر مساحة تخزين إضافية بخزانة الملابس.

6- نظام قابل للسحب

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

إنه لأمر رائع أن تتضمن خزانة ملابسك نظام قابل للسحب كالواضح أمامنا في الصورة، فهي خاصية تجعل الخزانة أكثر سلاسة ووظيفية لأنها تسهل عليك اختيار الملابس التي تحتاجها يوميًا بسهولة دون أن تغوص في أعماق الخزانة لتعثر على ما تريد!

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7- ستارة أنيقة

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

في حال إن كانت خزانة ملابسك مفتوحة، يمكنك فصلها بسلاسة عن غرفة النوم إن كانت جزءًا منها أو عن بقية الغرف إن كانت مندمجة معها من خلال ستارة أنيقة ومدهشة كهذه توفر لمستخدم الغرفة قدر أكبر من الحرية والخصوصية. 

8- تقسيم رائع

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

اجعل غرفة تبديل الملابس أو حتى خزانتك متكاملة وشاملة أي بها مساحة تخزينية لأي غرض من أغراضك، بمعنى أن توفر مثلًا أدراج للإكسسوارات والمناشف، وأرفف للأحذية والحقائب، وشماعات للأقمصة والسراويل، وخطافات للمعاطف.. وهكذا.

9. صناديق من جميع الأحجام

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

يمكن لبعض الرفوف في خزانة ملابسك أن تضم صناديق من جميع الأحجام، كلًا منها لغرض محدد على حدة تخلق حالة من النظام بشكل أفضل لخزانتك..

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10- أبواب منزلقة

Badezimmer "en suite", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم Beige
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يفضل اقتناء خزانات ملابس ذات أبواب منزلقة لكونها تتسم بالوظيفية والعملية فتكسبك مساحة للحركة داخل الغرفة، وتجعل جميع الملابس في متناول يديك.

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