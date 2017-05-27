10 نصائح ملهمة لترتيب خزانة ملابسك

الحفاظ على منزلك منظمًا وهادئًا أمر ليس بهين على الإطلاق، بل يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفكير في حيل ذكية تساعدك في خلق مساحة تخزينية إضافية تسمح بضم العديد من الأغراض التي قد تكون سببًا في حدوث أي فوضى.
ولأن حالة السكينة الناتجة عن ترتيب منازلنا هي السمة التي تجعلها أفضل في أعيننا وأعين الزائرين، عليك أن تحرص على تحقيقها، واليوم سنركز على كيفية ترتيب خزانة ملابسك من خلال 10 نصائح ملهمة في منتهى الذكاء، يمكنك بتطبيقها جميعًا او حتى إحداها أن تحظى بغرفة هادئة ومنظمة طوال الوقت.
قد يعتبر البعض فكرة ترتيب الملابس بناء على درجاتها اللونية أقرب إلى الهوس ولكنها في حقيقة الأمر فكرة عملية، تسهل عليك اختيار ملابسك بسهولة من ناحية وكذلك تنسيق بعض القطع مع بعضها البعض بسلاسة ومن ناحية أخرى يجعل خزانتك أكثر أناقة ورقي.
اللجوء لـسلال من الخشب أو من الخوص أو من أي مواد أخرى هي لمسة تضفي لخزانتك الكثير.. فهي بشكل أساسي تساعد في عملية تنظيم وترتيب الملابس وتجنبك حدوث أي فوضى بالغرفة، فيمكنك من خلال تلك السلال تخصيص كل واحدة منهم لنوع من الملابس، بمعنى واحدة للأقمصة، وأخرى للسراويل، وثالثة للإكسسوارات ورابعة للأحذية وهكذا.
احرص على تصميم هيكل صغير داخل خزانتك يكون بمثابة رف خاص يستخدم في وضع السراويل وغيرها من الملابس التي تحتاج للكي وبالتالي وجود ذلك الهيكل سيوفر عليك عملية كي الملابس يوميًا كلما أخرجتها من الخزانة لأنها بالفعل ستكون جاهزة لك في أحسن صورها.
يجب ألا تغفل تصميم مساحة بخزانتك تسمح بوضع الأحذية والحقائب وغيرها من الأغراض الصغيرة.. فوجود مكان كهذا يضمن لك من ناحية نظافة غرفتك ومدخل منزلك باعتباره أبرز مكان توضع فيه الأحذية، ومن ناحية أخرى يسهل علي عملية العثور على أيٍ من تلك الاغراض بسهولة من الخزانة؛ لأنها ستكون واضحة لك وضوح الشمس كما هو واضح في الصورة المعروضة.
هناك من يفضلون الاستعاضة عن الأرفف الكثيرة بخطافات صغيرة داخل غرفة خلع الملابس تستخدم في تثبيت العديد من الأغراض كـحقائب اليد والقبعات والمعاطف.. إلخ، وبالتالي هي توفر مساحة تخزين إضافية بخزانة الملابس.
إنه لأمر رائع أن تتضمن خزانة ملابسك نظام قابل للسحب كالواضح أمامنا في الصورة، فهي خاصية تجعل الخزانة أكثر سلاسة ووظيفية لأنها تسهل عليك اختيار الملابس التي تحتاجها يوميًا بسهولة دون أن تغوص في أعماق الخزانة لتعثر على ما تريد!
في حال إن كانت خزانة ملابسك مفتوحة، يمكنك فصلها بسلاسة عن غرفة النوم إن كانت جزءًا منها أو عن بقية الغرف إن كانت مندمجة معها من خلال ستارة أنيقة ومدهشة كهذه توفر لمستخدم الغرفة قدر أكبر من الحرية والخصوصية.
اجعل غرفة تبديل الملابس أو حتى خزانتك متكاملة وشاملة أي بها مساحة تخزينية لأي غرض من أغراضك، بمعنى أن توفر مثلًا أدراج للإكسسوارات والمناشف، وأرفف للأحذية والحقائب، وشماعات للأقمصة والسراويل، وخطافات للمعاطف.. وهكذا.
يمكن لبعض الرفوف في خزانة ملابسك أن تضم صناديق من جميع الأحجام، كلًا منها لغرض محدد على حدة تخلق حالة من النظام بشكل أفضل لخزانتك..
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يفضل اقتناء خزانات ملابس ذات أبواب منزلقة لكونها تتسم بالوظيفية والعملية فتكسبك مساحة للحركة داخل الغرفة، وتجعل جميع الملابس في متناول يديك.