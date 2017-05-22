12 فكرة لصالة تضم غرفة المعيشة والسفرة

استخدام الألوان المحايدة فقط يجعل التصميم يبدو مملًا، ولكن يمكنك كسر هذا الملل عن طريق إضافة بعض الخدديات الملونة بألوان زاهية وحتى اختيار كراسي بلون مختلف عن طاولة السفرة نفسها لإضافة حياة للتصميم.

ستجد هنا كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة