إذا كان منزلك صغيرًا والصالة عبارة عن مساحة مفتوحة ستضع فيها السفرة وغرفة المعيشة فسيكون من المهم استغلال تلك المساحة بطريقة لا تجعل المساحة تبدو أضيق وبإنشاء تكامل بين المساحتين عن طريق استخدام بالتة ألوان في كل غرفة تناسب الأخرى وطراز ملائم أيضًا. في هذا المقال نقدم لك 12 فكرة لصالة تضم غرفة المعيشة والسفرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في تصميم منزلك.
عندما تكون غرفة المعيشة والسفرة في نفس المساحة من المهم أن تكون الألوان متماشية مع بعضها البعض. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق اختيار بالتة ألوان واحدة في الغرفتين.
من الأشياء المهمة أيضًا أن يكون حجم الأثاث متناسب مع مساحات الغرف لاستغلال المساحة بشكل جيد. يمكنك توفير المساحة عن طريق استخدام الكنبة كفاصل بين غرفة المعيشة والسفرة.
صغير المساحة ليس معناه أنك لن تحصل على كل ما تريده في الصالة. في هذا المثال نجد طاولة سفرة دائرية صغيرة وغرفة معيشة وطاولات جانبية،ومكتبة ومكتب!
إذا كنت تريد الفصل بين المساحتين بشكل واضح يمكنك تحقيق ذلك عن طريق استخدام بالتة ألوان مختلفة تمامًا بين المساحتين.
صغر المساحة لا يعني أن تكون تقليديًا في كل اختياراتك، أضف بعض القطع التي تعكس شخصيتك وذوقك الخاص.
من المهم أن تختار الأثاث وتكيّفه حسب تصميم الغرفة إذا كانت مربعة أو مستطيلة أن غير ذلك لاستغلال المساحة بشكل جيد ومنع التكدس.
لزيادة إحساسك باتساع الغرفة يمكنك استخدام أثاث أغلبه باللون الأبيض، هذا الاختيار سيكون جيدًا إذا تمت ملاءمته مع حائط حجري أو طوبي وسجاد ملون وأرض خشبية لإضافة بعض الدفئ للتصميم.
من أفضل الحلول لغرفة المعيشة ذات المساحات الصغيرة الكنبة على شكل حرف L التي توفر الكثير من المساحة فيمكنك تكبيرها وتصغيرها تسع أكبر عدد ممكن من الأفراد بدلا من إضافة كراسي تأخذ الكثير من المساحة.
استخدام الألوان المحايدة فقط يجعل التصميم يبدو مملًا، ولكن يمكنك كسر هذا الملل عن طريق إضافة بعض الخدديات الملونة بألوان زاهية وحتى اختيار كراسي بلون مختلف عن طاولة السفرة نفسها لإضافة حياة للتصميم.
اللون الأحمر من الألوان التي تضيف طافة وإثارة للتصميم. استخدمه بعناية حتى لا يكون مؤذٍ للعين.
التباين بين اللون الأبيض والأسود والخشب البني وإضاءة بسيطة في ثنايا الحائط الرمادي تخلق تصميمًا أنيقًا وفريدًا من نوعه بدون تعقيدات.
إذا كنت من محبي التصميمات المينيمالي يمكنك الحصول على تصميم اسكندينافي باستخدام أقل الأثاث الممن في مساحة صغيرة مثل هذه.