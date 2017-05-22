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12 فكرة لصالة تضم غرفة المعيشة والسفرة

ريم عوض ريم عوض
CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
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إذا كان منزلك صغيرًا  والصالة عبارة عن مساحة مفتوحة ستضع فيها السفرة وغرفة المعيشة فسيكون من المهم استغلال تلك المساحة بطريقة لا تجعل المساحة تبدو أضيق وبإنشاء تكامل بين المساحتين عن طريق استخدام بالتة ألوان في كل غرفة تناسب الأخرى وطراز ملائم أيضًا. في هذا المقال نقدم لك 12 فكرة لصالة تضم غرفة المعيشة والسفرة نرجو أن تكون مصدر إلهام لك في تصميم منزلك.

1- تناسب الألوان

CASA "EL" - VALDISOTTO (SO), GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo غرفة المعيشة
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

عندما تكون غرفة المعيشة والسفرة في نفس المساحة من المهم أن تكون الألوان متماشية مع بعضها البعض. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق اختيار بالتة ألوان واحدة في الغرفتين.

2- أثاث مناسب

homify
homify

homify
homify
homify

من الأشياء المهمة أيضًا أن يكون حجم الأثاث متناسب مع مساحات الغرف لاستغلال المساحة بشكل جيد. يمكنك توفير المساحة عن طريق استخدام الكنبة كفاصل بين غرفة المعيشة والسفرة.

3- كل ما تريد

Salon, salle à manger, Éloïse Déco Éloïse Déco الغرف
Éloïse Déco

Éloïse Déco
Éloïse Déco
Éloïse Déco

صغير المساحة ليس معناه أنك لن تحصل على كل ما تريده في الصالة. في هذا المثال نجد طاولة سفرة دائرية صغيرة وغرفة معيشة وطاولات جانبية،ومكتبة ومكتب!

4- الفصل بين المساحات

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura غرفة المعيشة
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

إذا كنت تريد الفصل بين المساحتين بشكل واضح يمكنك تحقيق ذلك عن طريق استخدام بالتة ألوان مختلفة تمامًا بين المساحتين.

5- شخصيتك في التصميم

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

صغر المساحة لا يعني أن تكون تقليديًا في كل اختياراتك، أضف بعض القطع التي تعكس شخصيتك وذوقك الخاص.

6- التكييف حسب المساحة

Estilo mediterráneo, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة المعيشة
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

من المهم أن تختار الأثاث وتكيّفه حسب تصميم الغرفة إذا كانت مربعة أو مستطيلة أن غير ذلك لاستغلال المساحة بشكل جيد ومنع التكدس.

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7- حداثي بلمسات أنيقة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

لزيادة إحساسك باتساع الغرفة يمكنك استخدام أثاث أغلبه باللون الأبيض، هذا الاختيار سيكون جيدًا إذا تمت ملاءمته مع حائط حجري أو طوبي وسجاد ملون وأرض خشبية لإضافة بعض الدفئ للتصميم.

8- كنبة على شكل حرف L

homify غرفة السفرة خشب Grey
homify

homify
homify
homify

من أفضل الحلول لغرفة المعيشة ذات المساحات الصغيرة الكنبة على شكل حرف L التي توفر الكثير من المساحة فيمكنك تكبيرها وتصغيرها تسع أكبر عدد ممكن من الأفراد بدلا من إضافة كراسي تأخذ الكثير من المساحة.

9- ألوان محايدة مع لمسة من الألوان الفاقعة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

استخدام الألوان المحايدة فقط يجعل التصميم يبدو مملًا، ولكن يمكنك كسر هذا الملل عن طريق إضافة بعض الخدديات الملونة بألوان زاهية وحتى اختيار كراسي بلون مختلف عن طاولة السفرة نفسها لإضافة حياة للتصميم.

ستجد هنا كل ما تريد أن تعرفه عن مخدات غرفة المعيشة

10- لون أحمر نابض

Réunion de 2 appartements en duplex -Paris-18e, ATELIER FB ATELIER FB غرفة السفرة
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

اللون الأحمر من الألوان التي تضيف طافة وإثارة للتصميم. استخدمه بعناية حتى لا يكون مؤذٍ للعين.

11- أناقة في أمتار معدودة

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة السفرة
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

التباين بين اللون الأبيض والأسود والخشب البني وإضاءة بسيطة في ثنايا الحائط الرمادي تخلق تصميمًا أنيقًا وفريدًا من نوعه بدون تعقيدات. 

12- المينيمالي

Mały apartament w mieście, Izabela Widomska Interiors Izabela Widomska Interiors
Izabela Widomska Interiors

Izabela Widomska Interiors
Izabela Widomska Interiors
Izabela Widomska Interiors

إذا كنت من محبي التصميمات المينيمالي يمكنك الحصول على تصميم اسكندينافي باستخدام أقل الأثاث الممن في مساحة صغيرة مثل هذه.

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