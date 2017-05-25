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9 حيل لتبدو غرفة الملابس أكثر أناقة وتألقاً

shereen gouda shereen gouda
Walk In Wardrobes, Campbell Watson Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
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كل من يمتلك غرفة ملابس في منزله يعلم انها من المميزات الرائعة في المنزل، فهو ينعم بمساحة رائعة من التخزين المنفصل عن غرفة النوم، مما يحافظ على نظام الغرفة وابعاد الأغراض اليومية المتناثرة عن الأنظار، ولكن لابد ان يدرك جيدا أيضا أن هذه الميزة الرائعة تأتي بثمن ليس بصغير، وهو دوام القيام بمهمة الترتيب حتى تحافظ على نظام غرفة الملابس، فيجب أن نحافظ دائما على رونق هذه المساحة حتى لا تتحول إلى فراغ عشوائي يعرقل مهمتك اليومية، ولكن هناك بعض الحيل السهلة التي يطرحها المحترفين لكي تتوصل الى غرفة ملابس مثالية، لنتعرف عليهم سويا..

1- فصل الفراغات باسلوب غير تقليدي

Французский уголок в "Балтийской жемчужине", Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко غرفة الملابس
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

استخدام الستائر كبديل عن الباب التقليدي في الفصل بين فراغات غرفة النوم والملابس هو قرار مبدع ويضفي اناقة ورقي بلا شك لكل منهم على حدة، وهي وسيلة سهلة للإنتقال بين الفراغات، ولكن عليك مراعاة أن تكون الستائر ذات تصميم ولون محايد متناسق مع المساحتين.

2- الاستعانة بالسلات كوسيلة تخزين

EXPO INTERIORISMO 2013 - Parte 2, D&C Interiores D&C Interiores غرفة الملابسخزانات وادراج
D&amp;C Interiores

D&C Interiores
D&amp;C Interiores
D&C Interiores

في المساحات المفتوحة من الدولاب نواجه دائماً  مشكلة الأغراض المتناثرة الظاهرة التي قد تسبب الإنزعاج البصري بصفة يومية، ولأن المصمم يدرك أن مثل هذا التصميم قد يؤدي إلى هذا الشعور السلبي، بالتحديد لترابط غرفة الملابس مع الحوض، قام بالتوجه نحو التخزين في السلات، وهي فكرة لن تكلف الكثير مطلقاً ولكن تضمن لك الحفاظ على نظام الفراغ دون الحاجة إلى اللجوء نحو مهمة التنظيم الدائمة.

3- استخدام معدات تخزين متخصصة لكل فئة

EXPO INTERIORISMO 2013 - Parte 2, D&C Interiores D&C Interiores غرفة الملابسديكورات واكسسوارات
D&amp;C Interiores

D&C Interiores
D&amp;C Interiores
D&C Interiores

يقع البعض في خطأ فادح عند تصميم الدولاب وغرفة الملابس، وهو ترك مهمة توزيع وظائف التخزين كأمر ثانوي يتم اتخاذ قرار فيه بعد المراحل النهائية من التنفيذ ويؤدي هذا القرار إلى أغراض غير منظمة وعدم اهتمامك بالحفاظ على ترتيبها لأنها أصبحت مهمة مستحيلة، و لتجنب هذه النتيجة الكارثية يفضل أن تستعين بمعدات متخصصة لكل فئة على حدة حتى تحتوي كل أغراضك في مساحة صغيرة.

4- لا تهمل مساحة تخزين الاكسسوارات

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة الملابس
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

لا غنى عن الاكسسوارات في ملابسنا اليومية، ولكي تحافظ على رونقها خصص مساحات تخزين لها بأبعاد تلائمها.

5- تعليق الأغراض اليومية

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

في المساحات الصغيرة لا بأس من تخصيص حائط أو ركن تقوم بتعليق مقتنياتك الدائمة حتى لا تستهلك وقت بصفة يومية لمهمة تخزينها.

6- واستخدام معدات ذات تقنية عملية

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

الأرفف ومعدات التعليق أصبحت متاحة بصورة تمكنك من فتحها وإغلاقها لكون عملية التخزين سهلة وفي متناول اليد، وهو استثمار رائع لمن يرغب في غرفة ملابس عملية ومريحة.

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7- الأرفف وسيلة رائعة للتخزين

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

لا تستهين بقدرة الأرفف في احتواء أغراضك، فمع وجود مساحات مغلقة ومعدات التعليق نحتاج إلى أرفف لتخزين كل ما نحتاج أن يكون في متناول اليد.

8- مساحة تخظين اضافية للأحذية

Vestidor, AG arquitectura Gorris AG arquitectura Gorris غرفة الملابس
AG arquitectura Gorris

AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris
AG arquitectura Gorris

من منا لا يمتلك مجموعة من الأحذية  لا بأس بها، بين العملي والتقليدي؟ ولكن دائماً ما نواجه مشكلة في إيجاد مكان مناسب لتخزينها، والسبب في ذلك هو عدم تخصيص مكان لها في أولى مراحل التصميم، ولكن غرفة الملابس هي نافذتك الوحيدة لتوفير مثل هذا الفراغ، وهو قرار سوف يعود يحافظ على نظام منزلك وعلى جودة الأحذية.

9- تنوع في أبعاد الأدراج

MI VESTIDOR GRANGE, Grange México Grange México غرفة الملابس خشب نقي Wood effect
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا كنت تريد أن تحافظ على نظام خزانتك بشكل تلقائي  حيث يبدو الفراغ خالي من الأغراض المتناثرة، إذن عليك أن توفر تنوع في أساليب التخزين، وذلك يتضمن تنوع في أبعاد الأدراج لكي يحتوي جميع مقتنياتك بسهولة ويكون الفصل بينه أمر تلقائي.

إن كنت تتعرض إلى مشكلة في إيجاد تصميم مناسب لغرفة الملابس بسبب مساحة الغرفة الصغيرة تابع قرأه هذا المقال الرائع:  14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير

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