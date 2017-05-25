9 حيل لتبدو غرفة الملابس أكثر أناقة وتألقاً

كل من يمتلك غرفة ملابس في منزله يعلم انها من المميزات الرائعة في المنزل، فهو ينعم بمساحة رائعة من التخزين المنفصل عن غرفة النوم، مما يحافظ على نظام الغرفة وابعاد الأغراض اليومية المتناثرة عن الأنظار، ولكن لابد ان يدرك جيدا أيضا أن هذه الميزة الرائعة تأتي بثمن ليس بصغير، وهو دوام القيام بمهمة الترتيب حتى تحافظ على نظام غرفة الملابس، فيجب أن نحافظ دائما على رونق هذه المساحة حتى لا تتحول إلى فراغ عشوائي يعرقل مهمتك اليومية، ولكن هناك بعض الحيل السهلة التي يطرحها المحترفين لكي تتوصل الى غرفة ملابس مثالية، لنتعرف عليهم سويا..
استخدام الستائر كبديل عن الباب التقليدي في الفصل بين فراغات غرفة النوم والملابس هو قرار مبدع ويضفي اناقة ورقي بلا شك لكل منهم على حدة، وهي وسيلة سهلة للإنتقال بين الفراغات، ولكن عليك مراعاة أن تكون الستائر ذات تصميم ولون محايد متناسق مع المساحتين.
في المساحات المفتوحة من الدولاب نواجه دائماً مشكلة الأغراض المتناثرة الظاهرة التي قد تسبب الإنزعاج البصري بصفة يومية، ولأن المصمم يدرك أن مثل هذا التصميم قد يؤدي إلى هذا الشعور السلبي، بالتحديد لترابط غرفة الملابس مع الحوض، قام بالتوجه نحو التخزين في السلات، وهي فكرة لن تكلف الكثير مطلقاً ولكن تضمن لك الحفاظ على نظام الفراغ دون الحاجة إلى اللجوء نحو مهمة التنظيم الدائمة.
يقع البعض في خطأ فادح عند تصميم الدولاب وغرفة الملابس، وهو ترك مهمة توزيع وظائف التخزين كأمر ثانوي يتم اتخاذ قرار فيه بعد المراحل النهائية من التنفيذ ويؤدي هذا القرار إلى أغراض غير منظمة وعدم اهتمامك بالحفاظ على ترتيبها لأنها أصبحت مهمة مستحيلة، و لتجنب هذه النتيجة الكارثية يفضل أن تستعين بمعدات متخصصة لكل فئة على حدة حتى تحتوي كل أغراضك في مساحة صغيرة.
لا غنى عن الاكسسوارات في ملابسنا اليومية، ولكي تحافظ على رونقها خصص مساحات تخزين لها بأبعاد تلائمها.
في المساحات الصغيرة لا بأس من تخصيص حائط أو ركن تقوم بتعليق مقتنياتك الدائمة حتى لا تستهلك وقت بصفة يومية لمهمة تخزينها.
الأرفف ومعدات التعليق أصبحت متاحة بصورة تمكنك من فتحها وإغلاقها لكون عملية التخزين سهلة وفي متناول اليد، وهو استثمار رائع لمن يرغب في غرفة ملابس عملية ومريحة.
لا تستهين بقدرة الأرفف في احتواء أغراضك، فمع وجود مساحات مغلقة ومعدات التعليق نحتاج إلى أرفف لتخزين كل ما نحتاج أن يكون في متناول اليد.
من منا لا يمتلك مجموعة من الأحذية لا بأس بها، بين العملي والتقليدي؟ ولكن دائماً ما نواجه مشكلة في إيجاد مكان مناسب لتخزينها، والسبب في ذلك هو عدم تخصيص مكان لها في أولى مراحل التصميم، ولكن غرفة الملابس هي نافذتك الوحيدة لتوفير مثل هذا الفراغ، وهو قرار سوف يعود يحافظ على نظام منزلك وعلى جودة الأحذية.
إذا كنت تريد أن تحافظ على نظام خزانتك بشكل تلقائي حيث يبدو الفراغ خالي من الأغراض المتناثرة، إذن عليك أن توفر تنوع في أساليب التخزين، وذلك يتضمن تنوع في أبعاد الأدراج لكي يحتوي جميع مقتنياتك بسهولة ويكون الفصل بينه أمر تلقائي.
إن كنت تتعرض إلى مشكلة في إيجاد تصميم مناسب لغرفة الملابس بسبب مساحة الغرفة الصغيرة تابع قرأه هذا المقال الرائع: 14 خزانة ملابس تتكيف مع منزلك الصغير