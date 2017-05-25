9 حيل لتبدو غرفة الملابس أكثر أناقة وتألقاً

إذا كنت تريد أن تحافظ على نظام خزانتك بشكل تلقائي حيث يبدو الفراغ خالي من الأغراض المتناثرة، إذن عليك أن توفر تنوع في أساليب التخزين، وذلك يتضمن تنوع في أبعاد الأدراج لكي يحتوي جميع مقتنياتك بسهولة ويكون الفصل بينه أمر تلقائي.

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