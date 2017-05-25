مشروع اعادة احياء منزل كئيب يلهمك لتجديد بيتك

اصبح ترتيب المنزل وتزيينه باكسسوارات ملائمة فنا له مختصون عالميين، حيث ان فيه مجال واسع من الابداع يتمكن منه كل من قام بدراسة عميقة في مجال إدارة الفراغ وجلب الطاقة الايجابية من خلال بعض الديكورات البسيطة، لأن منازلنا في مصر قد تفقد بعض من النظام والديكورات الأنيقة بالرغم من انها تحتوي على إمكانيات كبيرة جئنا لكم اليوم بمشروع ملهم سوف يكون مصدر وحي لك لتطبيق بعض الأفكار الذكية والبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ ينافس في جماله التصميمات العالمية التي تتصفح عنها في المجلات.
المشروع كان في الواقع شقة صغيرة ذات أثاث بسيط للغاية ولكن اتبع بعض المبادئ الخاطئة في استغلال المساحة، بل ويعاني المنزل ايضا في كثير من غرفه اما من افتقار بعض لمسات الديكور الأنيقة أو الاستخدام الخاطئ للاكسسوارات المنزلية، وهو الفخ الذي نقع في كثيرا في منازلنا، ولكن تدخلت خبيرة الترتيب والتزيين المنزلي لكي تجعل من هذا المنزل العشوائي إلى آخر منظم ومبهج، بلا الحاجة إلى ميزانية كبيرة.
غرفة المعيشة قد لا تبدو في حالة مهترئة ولكن قد تشعر فيها ببعض من الكآبة، ولكن ترى ما هو قرار المختصين في مثل هذا الفراغ الذي يحتوي على امكانيات عالية؟ لنرى معا الفرق بعد التعديل..
النتيجة هي خير برهان على مدى قوة وقع الإكسسوارات على رونق أي فراغ، فمع تغير الوسائد من نقوشات غير ملائمة إلى أخرى متناسقة ذات ألوان هادئة وتبديل وضع الإطارات الفنية لكي تكون فوق الكنبة تركت الفراغ أكثر حيوية وظهر جمال الأثاث.
غرفة النوم غرفة النوم هنا عملية وبسيطة ولكن لا بد وأن ينتابك انطباع باختفاء الجانب الجمالي، مما يجعلها غرفة منفرة.
الأغراض المتناثرة في غرفة النوم دائما ما تجلب طاقة سلبية وتجعل افخم التصاميم تبدو ضعيفة.
توجيه السرير له عامل كبير في اظهار الغرفة برونق ، ونلاحظ ايضا ان بمجرد اضافة الزهور بجانب السرير تحولت الغرفة نحو طابع اكثر بهجة.
التخلص من كلما لا يوجد له ضرورة في غرفة النوم هو امر اساسي، فهذا التغير وحده اظهر جمال الغرفة العصرية وتميز شخصية من يقطن فيها.
عدم الحفاظ على سيمترية الاثاث جعل الغرفة غير متزنة.
التخلص من وحدات الإضاءة مع التركيز على المفارش والوسائد الأنيقة أعاد للغرفة رونقها.
المكتبات الفارغة مع أخرى غير منظمة تسببت في فوضى في الفراغ، ولكن من الممكن بخطوات بسيطة أن تتحول إلى نقطة القوة في الغرفة.
إخفاء كل ما ليس له وظيفة في الظهور إلى داخل الأدراج مع وجود نباتات في الوحدات المفتوحة أضفى أناقة وحيوية لا مثيل لها.
من أبرز عيوب هذا المطبخ هو الاختيار السيء لإضاءة الفراغ مع وجود ديكورات عشوائية، مما يظهر المطبخ بصورة كئيبة.
التخلي عن كل ما ليس له هدف مع إضافة إضاءة قوية خلقت مطبخ متجدد يتسم بالرحابة.
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