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مشروع اعادة احياء منزل كئيب يلهمك لتجديد بيتك

shereen gouda shereen gouda
Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
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اصبح ترتيب المنزل وتزيينه باكسسوارات ملائمة فنا له مختصون عالميين، حيث ان فيه مجال واسع من الابداع يتمكن منه كل من قام بدراسة عميقة في مجال إدارة الفراغ وجلب الطاقة الايجابية من خلال بعض الديكورات البسيطة، لأن منازلنا في مصر قد تفقد بعض من النظام والديكورات الأنيقة بالرغم من انها تحتوي على إمكانيات كبيرة جئنا لكم اليوم بمشروع ملهم سوف يكون مصدر وحي لك لتطبيق بعض الأفكار الذكية والبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ ينافس في جماله التصميمات العالمية التي تتصفح عنها في المجلات.

المشروع كان في الواقع شقة صغيرة  ذات أثاث بسيط للغاية ولكن اتبع بعض المبادئ الخاطئة في استغلال المساحة، بل ويعاني المنزل ايضا في كثير من غرفه اما من افتقار بعض لمسات الديكور الأنيقة أو الاستخدام الخاطئ للاكسسوارات المنزلية، وهو الفخ الذي نقع في كثيرا في منازلنا، ولكن تدخلت خبيرة الترتيب والتزيين المنزلي لكي تجعل من هذا المنزل العشوائي إلى آخر منظم ومبهج، بلا الحاجة إلى ميزانية كبيرة.

قبل: ديكورات غير متناسقة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

غرفة المعيشة قد لا تبدو في حالة مهترئة ولكن قد تشعر فيها ببعض من الكآبة، ولكن ترى ما هو قرار المختصين في مثل هذا الفراغ الذي يحتوي على امكانيات عالية؟ لنرى معا الفرق بعد التعديل..

بعد: أناقة بلمسات بسيطة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة المعيشة
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

النتيجة هي خير برهان على مدى قوة وقع الإكسسوارات على رونق أي فراغ، فمع تغير الوسائد من نقوشات غير ملائمة إلى أخرى متناسقة ذات ألوان هادئة وتبديل وضع الإطارات الفنية لكي تكون فوق الكنبة تركت الفراغ أكثر حيوية وظهر جمال الأثاث.

قبل غرفة نوم كئيبة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

غرفة النوم غرفة النوم هنا عملية وبسيطة ولكن لا بد وأن ينتابك انطباع باختفاء الجانب الجمالي، مما يجعلها غرفة منفرة.

أغراض متناثرة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

الأغراض المتناثرة في غرفة النوم دائما ما تجلب طاقة سلبية وتجعل افخم التصاميم تبدو ضعيفة.

بعد: رقي وبساطة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

توجيه السرير له عامل كبير في اظهار الغرفة برونق ، ونلاحظ ايضا ان بمجرد اضافة الزهور بجانب السرير تحولت الغرفة نحو طابع اكثر بهجة.

نظام وشخصية واضحة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

التخلص من كلما لا يوجد له ضرورة في غرفة النوم هو امر اساسي، فهذا التغير وحده اظهر جمال الغرفة العصرية وتميز شخصية من يقطن فيها.

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قبل: إهمال أسس التصميم الداخلي

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

عدم الحفاظ على سيمترية الاثاث جعل الغرفة غير متزنة.

بعد: تحول مذهل

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

التخلص من وحدات الإضاءة مع التركيز على المفارش والوسائد الأنيقة أعاد للغرفة رونقها.

قبل: انعدام النظام

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

المكتبات الفارغة مع أخرى غير منظمة تسببت في فوضى في الفراغ، ولكن من الممكن بخطوات بسيطة أن تتحول إلى نقطة القوة في الغرفة.

توزيع مثالي لجميع المقتنيات

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy غرفة نوم
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

إخفاء كل ما ليس له وظيفة في الظهور إلى داخل الأدراج مع وجود نباتات في الوحدات المفتوحة أضفى أناقة وحيوية لا مثيل لها.

قبل: إضاءة ضعيفة

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy مطبخ
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

من أبرز عيوب هذا المطبخ هو الاختيار السيء لإضاءة الفراغ مع وجود ديكورات عشوائية، مما يظهر المطبخ بصورة كئيبة.

بعد: مطبخ حيوي

Nives, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy مطبخ
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

التخلي عن كل ما ليس له هدف مع إضافة إضاءة قوية خلقت مطبخ متجدد يتسم بالرحابة.

لمزيد من المشاريع الملهمة الناجحة التي مرت بعملية تجديد تابع هذا المشروع الرائع: تجديد شقة لتصبح قمة في الروعة.

منزل صغير يحمل أفكار مذهلة
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