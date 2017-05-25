مشروع اعادة احياء منزل كئيب يلهمك لتجديد بيتك

اصبح ترتيب المنزل وتزيينه باكسسوارات ملائمة فنا له مختصون عالميين، حيث ان فيه مجال واسع من الابداع يتمكن منه كل من قام بدراسة عميقة في مجال إدارة الفراغ وجلب الطاقة الايجابية من خلال بعض الديكورات البسيطة، لأن منازلنا في مصر قد تفقد بعض من النظام والديكورات الأنيقة بالرغم من انها تحتوي على إمكانيات كبيرة جئنا لكم اليوم بمشروع ملهم سوف يكون مصدر وحي لك لتطبيق بعض الأفكار الذكية والبسيطة لتحويل منزلك إلى فراغ ينافس في جماله التصميمات العالمية التي تتصفح عنها في المجلات.

المشروع كان في الواقع شقة صغيرة ذات أثاث بسيط للغاية ولكن اتبع بعض المبادئ الخاطئة في استغلال المساحة، بل ويعاني المنزل ايضا في كثير من غرفه اما من افتقار بعض لمسات الديكور الأنيقة أو الاستخدام الخاطئ للاكسسوارات المنزلية، وهو الفخ الذي نقع في كثيرا في منازلنا، ولكن تدخلت خبيرة الترتيب والتزيين المنزلي لكي تجعل من هذا المنزل العشوائي إلى آخر منظم ومبهج، بلا الحاجة إلى ميزانية كبيرة.