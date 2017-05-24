22 غرفة نوم ستبهرك

غرفة النوم بتصميم مميز هو حلمنا جميعاً، فلماذا لا نتبادل الأفكار و نقتبس الإلهامات و الإبداع من تصميمات مؤثرة و نالت إعجاب الجميع، هوميفاي سوف يساعدك في الوصول لتصميم الأحلام لغرفة النوم التي طالما طمحت بتصميمها في منزلك الأنيق حيث نقدم لك في كتاب الأفكار هذا باقة رائعة مكونة من 22 نموذج يحملون أفكاراً مميزة لكيفية تصميم غرفة نوم غير معتادة و مبهرة في كل تفاصيلها ..
الأثاث يحدد كثيراً شخصية غرفتك فلو كنت ترغب في الحصول على ديكور غير معتاد فعليك تصميم اثاث غير معتاد بداية من الدولاب و مروراً بالسرير و انتهاءاً بالاكسسوار المتوفر في الغرفة
لاحظ اللون الفسفوري و البرتقالي في الغرفة و التضارب في ألوان الأرضيات
وجود الشرفة في غرفة النوم يفتح لك مساحة إضافية للتأمل و الخصوصية و يجعل الغرفة مشرقة على الدوام
لك مطلق الحرية في اختيار التصميم المثالي لمسند السرير الخاص بك و لكن اجعل تصميمه أكبر في حالة الغرف الواسعة و العكس صحيح و اجعله من مواد مختلفة عن باقي تصميم الغرفة لتجذب الانتباه اليه
يمكنك أن تحدد محيط السرير بالأخشاب ليكون مميزاً عن الباقي من المساحة ، كما أنه سيكون ملائم للغاية لإضفاء لمسة طبيعية على سائر الديكور في الغرفة
استخدم الرفوف في تصميم غرفة نومك المختلف لأنها ستغنيك عن مكان إضافي للتخزين و تمنحك القدرة على التنويع في استخدام الإكسسوار فوق تلك الرفوف
العناصر الطبيعية مثل الخشب و الأحجار و الرخام تجعل من تصميم غرفة النوم مثال قوي على الراحة و الهدوء
يمكنك أن تصمم ستائر ثقيلة تقبل الفتح و الغلق متى تريد ، و هي تمنحك القدرة على رفع درجات الخصوصية و تقليلها وفقاً لرغبتك
النقوش على الحائط تساعدك على ادخال عنصر فني قوي لديكور غرفة النوم و في الوقت ذاته تغنيك عن استخدام زخارف و اكسسوار أكثر في غرفتك مما قد يربك المشهد بالكامل
الإبداع في استخدام الخشب لا سيما في السقف يجعل الهدوء و جمال الطبيعة هما المسيطران على الغرفة و كذلك الحالة المناخيةا لتي يسببها الخشب من التعامل مع الرطوبة و الحرارة الزائدة تجعلها أفضل الحلول في الاجواء الحارة بدلاً من الخرسانة العادية في السقف و التي تلهب درجة الحرارة أكثر