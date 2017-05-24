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22 غرفة نوم ستبهرك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
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غرفة النوم بتصميم مميز هو حلمنا جميعاً، فلماذا لا نتبادل الأفكار و نقتبس الإلهامات و الإبداع من تصميمات مؤثرة و نالت إعجاب الجميع، هوميفاي سوف يساعدك في الوصول لتصميم الأحلام لغرفة النوم التي طالما طمحت بتصميمها في منزلك الأنيق حيث نقدم لك في كتاب الأفكار هذا باقة رائعة مكونة من 22 نموذج يحملون أفكاراً مميزة لكيفية تصميم غرفة نوم غير معتادة و مبهرة في كل تفاصيلها ..

1- تصميم مثالي و الفكرة الرئيسية فيه هي تحديد اتجاه السرير في مقابل الواجهة الزجاجية للغرفة بحيث يكون السرير قريب من الشرفة و في الوقت ذاته تارك مساحة كبيرة خلفه

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

2- استخدام اللوحات الطبيعية خلف السرير يزيد من جمال الغرفة و يضفي عليها التنوع في الألوان كما نلاحظ

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

3- استخدام البراويز و الصور الشخصية لمزيد من الإثراء للديكور المتبع في جدران الغرفة

Residencia Valle Real, Spacio Spacio غرفة نوم
Spacio

Spacio
Spacio
Spacio

4- أثاث غريب

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

الأثاث يحدد كثيراً شخصية غرفتك فلو كنت ترغب في الحصول على ديكور غير معتاد فعليك تصميم اثاث غير معتاد بداية من الدولاب و مروراً بالسرير و انتهاءاً بالاكسسوار المتوفر في الغرفة

5- لو كان حولك مساحة لدخول الضوء و الهواء المنعش للغرفة فلماذا لا نزيد من مساحتها عن طريق تخصيص الجدار المطل عليها ليكون من الزجاج الشفاف أو الملون

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم أسمنت Grey
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

6- استخدم ألوان جرئية في غرفة نومك لتحصل على تصميم مثالي يبهر الجميع

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة نوم
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

لاحظ اللون الفسفوري و البرتقالي في الغرفة و التضارب في ألوان الأرضيات

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7- شرفة

VENEROS, MORADA CUATRO MORADA CUATRO غرفة نوم
MORADA CUATRO

MORADA CUATRO
MORADA CUATRO
MORADA CUATRO

وجود الشرفة في غرفة النوم يفتح لك مساحة إضافية للتأمل و الخصوصية  و يجعل الغرفة مشرقة على الدوام

8- ديكور مسند السرير

DISEÑO DE INTERIORES, PROYECTARQ | ARQUITECTOS PROYECTARQ | ARQUITECTOS غرفة نوم أسمنت White
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

لك مطلق الحرية في اختيار التصميم المثالي لمسند السرير الخاص بك و لكن اجعل تصميمه أكبر في حالة الغرف الواسعة و العكس صحيح و اجعله من مواد مختلفة عن باقي تصميم الغرفة لتجذب الانتباه اليه 

9- تحديد الخشب

Roca Llisa, ARRCC ARRCC غرفة نوم
ARRCC

ARRCC
ARRCC
ARRCC

يمكنك أن تحدد محيط السرير بالأخشاب ليكون مميزاً عن الباقي من المساحة ، كما أنه سيكون ملائم للغاية لإضفاء لمسة طبيعية على سائر الديكور في الغرفة

10- رفوف

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S غرفة نوم Grey
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

استخدم الرفوف في تصميم غرفة نومك المختلف لأنها ستغنيك عن مكان إضافي للتخزين و تمنحك القدرة على التنويع في استخدام الإكسسوار فوق تلك الرفوف

11- طبيعي

Casa Alpujarra, Trianaarquitectos Trianaarquitectos غرفة نوم
Trianaarquitectos

Trianaarquitectos
Trianaarquitectos
Trianaarquitectos

العناصر الطبيعية مثل الخشب و الأحجار و الرخام تجعل من تصميم غرفة النوم مثال قوي على الراحة و الهدوء 

12- خصوصية

ARQUITECTO URBANISTA, INVERSIONES NACSE S.A.S. INVERSIONES NACSE S.A.S. غرفة نوم
INVERSIONES NACSE S.A.S.

INVERSIONES NACSE S.A.S.
INVERSIONES NACSE S.A.S.
INVERSIONES NACSE S.A.S.

يمكنك أن تصمم ستائر ثقيلة تقبل الفتح و الغلق متى تريد ، و هي تمنحك القدرة على رفع درجات الخصوصية و تقليلها وفقاً لرغبتك 

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13- اللون الأبيض ساحر و الطراز البسيط في تصميم السرير أكثر من رائع و الضوء توج كل ذلك الجمال في هذا التصميم المبدع

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

14- النقوش

Edificio Versalles , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO غرفة نوم
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

النقوش على الحائط تساعدك على ادخال عنصر فني قوي لديكور غرفة النوم و في الوقت ذاته تغنيك عن استخدام زخارف و اكسسوار أكثر في غرفتك مما قد يربك المشهد بالكامل

15- خشب في السقف

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة نوم خشب معالج White
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

الإبداع في استخدام الخشب لا سيما في السقف يجعل الهدوء و جمال الطبيعة هما المسيطران على الغرفة و كذلك الحالة المناخيةا لتي يسببها الخشب من التعامل مع الرطوبة و الحرارة الزائدة تجعلها أفضل الحلول في الاجواء الحارة بدلاً من الخرسانة العادية في السقف و التي تلهب درجة الحرارة أكثر

16- استخدم وسائل إضاءة على مستوى راقي مثل تلك النجفة و حاول أن تحاكي الغرفة في خيالك قبل تصميمها الفعلي و ادخل عليها ما تراه مناسباً مثل المرايات و الستائر و غيرها

ELA PREMIUM 2, Pronil Pronil غرفة نوم خشب معالج Beige
Pronil

Pronil
Pronil
Pronil

17- مسند السرير و الإضاءة و الرف العلوي فيهما جعل من الغرفة مركزة في هذا المكان تحديداً مما يشعرك بمساحة أكبر في باقي الغرفة

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ В ЖК "ФИЛИ ГРАД" 80м2, OM DESIGN OM DESIGN غرفة نوم
OM DESIGN

OM DESIGN
OM DESIGN
OM DESIGN

18- التطبيقات بواسطة بيوت النور و اللمبات المدفونة في الجبس أو في السقف أو خلف مسند السرير دائماً ما ترسل روعة الطراز المودرن لغرفتك

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة نوم
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

19- لوحة فنية بطلتها النجفة و البراويز و بطانة ظهر السرير الفاخرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

20 – تصميم الجدار الخلفي للسرير بشكل مغاير لما هو في باقي الغرفة يمنحك ميزة التنويع في استخدام الزخارف في الجدران الاخرى و لكن من نفس لونها و الألوان التي تليق معها

Waterfall Estate Ideas, GSI Interior Design & Manufacture GSI Interior Design & Manufacture غرفة نوم
GSI Interior Design &amp; Manufacture

GSI Interior Design & Manufacture
GSI Interior Design &amp; Manufacture
GSI Interior Design & Manufacture

21 – تصميم حالم لأقصى درجة و جريء في استخدام كل المكونات الريفية الطراز في غرفة يغلب على أثاثها الطابع العصري باقتدار

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace غرفة نوم خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

22- عودة إلى الشيش و ورق الحائط تضمن لك عودة للشعور بالدفء في كل أركان الغرفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify
دوبلكس رائع يتألق ببساطة الألوان الحيادية
أفكار رائعة لغرفة نومك

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