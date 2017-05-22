10 غرف ستجعلك تقع في حب المساحات الصغيرة

في العموم فإن المساحات الصغيرة أو الضيقة تكون الأصعب عند تصميم وتأثيث منازلنا. فهناك الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة بسبب جهلهم بامكانيات هذه المساحة وطرق استغلالها بشكل صحيح وعملي.
اليوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة من منازل ذات غرف صغيرة قام مصمميها باستخدام بعض الحيل واستغلال كل المساحات. فتابعونا اليوم لتحصلوا على بعض الإلهام لتتمكنوا أنتم أيضاً من الحصول على تصاميم رائعة لمنازلكم الضيقة. تتمكنوا من العيش بشكل مريح في داخل المساحات الضيقة وبحرية
في المساحت الضيقة ومع وجود سقف عالي يمكنك تحويل الفراغ الواحد إلى فراغين عن طريق عمل دور ميزانين يحقق لك الخصوصية كما أنه يتيح مضاعفة المساحة المتاحة.
عند تصميم مساحة حمام صغيرة إحرص على أن تختار ألوان أحادية لتجعل الغرفة تبدو أكبر في الحجم، يجب أيضاً الحرص على وضع مرآة كبيرة، وإضاءة جيدة . إحرص أيضاً على توفير مساحة تخزين في كل فرصة ممكنه، تحت الحوض، في الأركان، على الحوائط وبجانب الدوش.
قم باستغلال كل الأركان والزوايا بشكل عملي وذكي سواء في الحصول على مساحة تخزينية أو لخلق غرفة جديدة.
قم باستخدام عناصر ديكورية طويلة مثل المزهريات، النباتات أو وحدات الإضاءة المميزة فكلها عناصر تعطي إحساس بالإتساع. قم أيضاً برفع الأرفف لأعلى لتكون أقرب للسقف، فستكون وحدات تخزينية إضافية بدون خلق الكثير من الإزدحام في الفراغات.
تزين البيت باستخدام عناصر مثل المرايا أو خلق فواصل زجاجية تعزز فكرة الاستمرارية وتعطي المساحات اتساع وكبر.
من مميزات المساحة الصغيرة أنها تجبرك على أن تبقى منظم طوال الوقت فلا يوجد مجال للفوضى وإلا لن تتمكن من استخدام الغرف بشكل مناسب.
هذه الحيلة تعد من أفضل الحيل المستخدمة في المساحات الصغيرة، فتعد فكرة عملية وخاصة في غرف المعيشة، باستغلال الأريكة كسرير إضافي أو مساحة تخزينية خاصة. فهذا الحل يتيح لك الراحة بدون الاستغناء عن الكثير من المساحة.
في المساحات الضيفة وعند إختيار سرير، يمكنك اختياره بحيث يكون ذو حجم صغير، سرير يمكن طيه إذا لم يكن له داعي. أيضاً إحرص على استغلال مساحة ما تحت السرير في التخزين.
إحرص على إعطاء الأثاث والخزانات الكبيرة نفس اللون المستخدم على الحوائط، فبهذ الطريقة ستعطي إحساس بأن الأثاث هو جزء من الحائط.
استخدم وسائل تخزين ذكية لتسهل عليك عملية التخزين ولا تترك المجال لأية فوضى.
في المساحات الصغيرة قم بالحد من استغلال الأرضيات ولكن استغل الحوائط كبديل. فهنا تم استغلال الحائط لتعليق التلفاز بدلاً من وضعه على طاولة كأفضل الحلول المتاحة.