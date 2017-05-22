10 غرف ستجعلك تقع في حب المساحات الصغيرة

في العموم فإن المساحات الصغيرة أو الضيقة تكون الأصعب عند تصميم وتأثيث منازلنا. فهناك الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة بسبب جهلهم بامكانيات هذه المساحة وطرق استغلالها بشكل صحيح وعملي.

اليوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة من منازل ذات غرف صغيرة قام مصمميها باستخدام بعض الحيل واستغلال كل المساحات. فتابعونا اليوم لتحصلوا على بعض الإلهام لتتمكنوا أنتم أيضاً من الحصول على تصاميم رائعة لمنازلكم الضيقة. تتمكنوا من العيش بشكل مريح في داخل المساحات الضيقة وبحرية