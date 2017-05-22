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10 غرف ستجعلك تقع في حب المساحات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة
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في العموم فإن المساحات الصغيرة أو الضيقة تكون الأصعب عند تصميم وتأثيث منازلنا. فهناك الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة بسبب جهلهم بامكانيات هذه المساحة وطرق استغلالها بشكل صحيح وعملي.

اليوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة من منازل ذات غرف صغيرة قام مصمميها باستخدام بعض الحيل واستغلال كل المساحات. فتابعونا اليوم لتحصلوا على بعض الإلهام لتتمكنوا أنتم أيضاً من الحصول على تصاميم رائعة لمنازلكم الضيقة. تتمكنوا من العيش بشكل مريح في داخل المساحات الضيقة وبحرية

1.ميزانين

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

في المساحت الضيقة ومع وجود سقف عالي يمكنك تحويل الفراغ الواحد إلى فراغين عن طريق عمل دور ميزانين  يحقق لك الخصوصية كما أنه يتيح مضاعفة المساحة المتاحة.

2.الحمام

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

عند تصميم مساحة حمام صغيرة إحرص على أن تختار ألوان أحادية  لتجعل الغرفة تبدو أكبر في الحجم، يجب أيضاً الحرص على وضع مرآة كبيرة، وإضاءة جيدة . إحرص أيضاً على توفير مساحة تخزين في كل فرصة ممكنه، تحت الحوض، في الأركان، على الحوائط وبجانب الدوش.

3.استغلال كل الأماكن المتاحة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

قم باستغلال كل الأركان والزوايا بشكل عملي وذكي سواء في الحصول على مساحة تخزينية أو لخلق غرفة جديدة.

4.تزين الغرف الصغيرة

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

قم باستخدام عناصر ديكورية طويلة مثل المزهريات، النباتات أو وحدات الإضاءة المميزة فكلها عناصر تعطي إحساس بالإتساع. قم أيضاً برفع الأرفف لأعلى لتكون أقرب للسقف، فستكون وحدات تخزينية إضافية بدون خلق الكثير من الإزدحام في الفراغات. 

Modern New Home in Hampstead - mirror Black and Milk | Interior Design | London فن تشكيليقطع فنية آخرى mirror
Black and Milk | Interior Design | London

Modern New Home in Hampstead – mirror

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

تزين البيت باستخدام عناصر مثل المرايا أو خلق فواصل زجاجية تعزز فكرة الاستمرارية وتعطي المساحات اتساع وكبر.

5.الحد من الفوضى

Heijmans ONE, MoodBuilders MoodBuilders غرفة المعيشة
MoodBuilders

MoodBuilders
MoodBuilders
MoodBuilders

من مميزات المساحة الصغيرة أنها تجبرك على أن تبقى منظم طوال الوقت فلا يوجد مجال للفوضى وإلا لن تتمكن من استخدام الغرف بشكل مناسب.

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6.أثاث متعدد الاستخدامات

homify غرفة السفرة خشب Wood effect
homify

homify
homify
homify

هذه الحيلة تعد من أفضل الحيل المستخدمة في المساحات الصغيرة، فتعد فكرة عملية وخاصة في غرف المعيشة، باستغلال الأريكة كسرير إضافي أو مساحة تخزينية خاصة. فهذا الحل يتيح لك الراحة بدون الاستغناء عن الكثير من المساحة.

7.السرير

24 M2: Showroom instalado en Belgrano, CABA, Buenos Aires, Argentina., MinBai MinBai غرفة نومأسرة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

في المساحات الضيفة وعند إختيار سرير، يمكنك اختياره بحيث يكون ذو حجم صغير، سرير يمكن طيه إذا لم يكن له داعي. أيضاً إحرص على استغلال مساحة ما تحت السرير في التخزين.

8.أثاث ذو تأثير بصري

Remodelação de apartamento, Architect Your Home Architect Your Home غرفة الملابس
Architect Your Home

Architect Your Home
Architect Your Home
Architect Your Home

إحرص على إعطاء الأثاث والخزانات الكبيرة نفس اللون المستخدم على الحوائط، فبهذ الطريقة ستعطي إحساس بأن الأثاث هو جزء من الحائط.

9.خزانات ذكية

Bespoke Kitchen storage Purdom's Bespoke Furniture مطبخمخزن خشب Grey kitchen,bespoke,storage,overhead storage,fitted kitchen
Purdom&#39;s Bespoke Furniture

Bespoke Kitchen storage

Purdom's Bespoke Furniture
Purdom&#39;s Bespoke Furniture
Purdom's Bespoke Furniture

استخدم وسائل تخزين ذكية لتسهل عليك عملية التخزين ولا تترك المجال لأية فوضى.

10.​استغلال الحوائط

RESIDÊNCIA MAYNARD, Isabela Bethônico Arquitetura Isabela Bethônico Arquitetura غرفة المعيشة
Isabela Bethônico Arquitetura

Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura
Isabela Bethônico Arquitetura

في المساحات الصغيرة قم بالحد من استغلال الأرضيات ولكن استغل الحوائط كبديل. فهنا تم استغلال الحائط لتعليق التلفاز بدلاً من وضعه على طاولة كأفضل الحلول المتاحة.

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