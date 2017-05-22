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10 أشياء عليك التخلص منها إذا أردت منزل بلا فوضى

Marwa Hasan Marwa Hasan
Farmhouse Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus غرفة المعيشة
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من منا لا يمتلك تلك الأشياء في منزله والتي يصر على ابقاءها على الرغم من عدم وجود حاجة لها؟ قد تكون كروت معايدة ذات قيمة، فواتير أو ملابس قديمة، وغيره. في الواقع فإن هذة الأشياء ذات القيمة الخاصة تخلق فوضى في بيتك و تشغل أماكن الخزانات مما لا يعطي فرصة لاستخدامها بشكل مناسب.

التخلص من هذه الأشياء قد يكون صعب ولكن هنا لن نطلب منك أن تتحول إلى شخص يتبع الأسلوب المينمال ولكن فقط قم بالتخلص مما لا حاجة له وإفساح المجال لما تستخدم للحصول على بيت نظيف ومرتب. لتفعل ذلك تحتاج أولاً أن تتعرف على أكثر الأشياء التي تسبب إزدحام في بيتك وأن تفكر في طريقة تسهل عليك التخلص منها.

إذا لم تستطيع فعل ذلك فهذا المقال سيساعدك في معرفة هذه العناصر مع طرق التخلص منها والحصول على منزل منمق ومنظم دائماً.

1.الكتب

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

للكتب عشق خاص فهناك الكثير من المهتمين بتجميعها والإحتفاظ بها ولكن يمكنك تبديلها مع اصدقائك بحيث تفيد بها آخرون بدلاُ من تركها على الأرفف.وعلى الرغم أن بإمكان الكتب أن تزين غرفك ولكن عليك التخلص من هذه الكتب التي لا يوجد لها مساحة تخزينية وتسبب لك اضطراب وازدحام بصري.

2.أدوات وأواني المطبخ

Kitchen utensils, Miriam Jones Miriam Jones مطبخأواني المطبخ
Miriam Jones

Kitchen utensils

Miriam Jones
Miriam Jones
Miriam Jones

إذا وجدت أن رف الأواني صعب الغلق والفتح فقم بفحص الأواني والأدوات ولاحظ إذا كان لديك أشياء مكررة أو أشياء لا حاجة لها لتتخلص منها.

3.الفواتير الورقية والكروت

Farmhouse Conversion, Designs for Living by Claire Beckhaus Designs for Living by Claire Beckhaus غرفة المعيشة
Designs for Living by Claire Beckhaus

Farmhouse Conversion

Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus
Designs for Living by Claire Beckhaus

هذه هي نقطة ضعفي أيضاً. فلدي عدد من الأدراج المليئة بالفواتير التي يعود تاريخها إلى 5 سنوات سابقة أو أكثر. قم فقط بإبقاء الفواتير المهمة والتي قد تكون مربوطة بأجهزة خاصة أو ضمان أو للضرائب. 

نجحت أخيراً في التخلص من الفوايتر بمسحها الكترونياً قبل إلقائها ليكون لدي نسخة إضافية إذا حدث واحتجتها في أي وقت.

4.المجلات والجرائد القديمة

Uno, due, sei | Wooden magazine rack, Vitruvio Design Vitruvio Design مكاتب العمل والدراسةStorage خشب Wood effect
Vitruvio Design

Uno, due, sei | Wooden magazine rack

Vitruvio Design
Vitruvio Design
Vitruvio Design

لا يوجد حاجة من المجلات والجرائد القديمة التي لم تعد تقرأها، فقط هي موجودة لتجمع الأتربة. قم بالتبرع بها لمن يحتاجها سواء عيادة دكتور، مدرسة أو شخص قد يريد استخدامها في مشروع فني.

5.​عبوات الطعام الكرتونية

Designer's Den, Savio and Rupa Interior Concepts Savio and Rupa Interior Concepts مطبخرفوف وأدراج
Savio and Rupa Interior Concepts

Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts
Savio and Rupa Interior Concepts

جممعنا نحتفظ بعلب الكورن فليكس أو البقوليات في خزانة المطبخ حيث نظن أنها تحفظ الطعام بشكل جيد، ولكن العكس هو الصحيح. فهي قبيحة وتأخذ مساحة كما أنها لا تحتفظ بالطعام بشكل صحيح. فبدلاً من عبوات الكرتون قم بوضع البقوليات في عبوات زجاجية محكمة الغلق وبهذه الطريقة ستحافظ عليها أطول وقت ممكن.

6.الإلكترونات

homify مكاتب العمل والدراسةمكتب
homify

homify
homify
homify

تتغير التكنولوجيا بسرعة هذه الأيام فلاداعي من الإحتفاظ بالأسلاك أو الأجهزة القديمة أو التالفة. يجب التخلص من الأسلاك والأشياء الخفيفة وبيع أي جهاز حيث أنه يصلح لأن يكون قطع غيار.

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7.الأكواب والأطباق المكسورة

Spotty China Letter Mug, The Letteroom The Letteroom غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية
The Letteroom

Spotty China Letter Mug

The Letteroom
The Letteroom
The Letteroom

لما نحتفظ بالأكواب المكسورة إذا لم نستطيع استخدامها أو تقديمها للضيوف، بل وأحياناً نتجنبها حيث يمكنها أن تسبب لنا ولأسرتنا الجروح.

8.لعب الأطفال القديمة

Дизайн загородного дома в п. Приветинское, Design interior OLGA MUDRYAKOVA Design interior OLGA MUDRYAKOVA غرفة الاطفال
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA
Design interior OLGA MUDRYAKOVA

قم بالتبرع بالألعاب أطفالك القديمة لدور الأيتام مع اشراك أطفالك في هذه العملية ليتعلموا قيمة العطاء.

9.الأحذية

Mish-Mesh storage Loaf سلالم وأروقة مخزن معدن Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

تخلص من أحذيتك القديمة والتالفة كل مرة تشتري زوج جديد من الأحذية.

10.مستحضرات التجميل القديمة

Kosmetikständer, Blumen-wiese Blumen-wiese حماممخازن
Blumen-wiese

Blumen-wiese
Blumen-wiese
Blumen-wiese

الكثير منا لا يعرف هذا ولكن مستحضرات التجميل لها مدة صلاحية بسيطة فأغلبها لا يمكن استخدامه بعد عام واحد. وعلى الرغم من أن أغلبنا سيستمر في استخدامها بعد مرور العام ولكن من المهم التخلص من عبوات المكياج التي عفى عليها الزمن وتغير لونها، ملمسها أو رائحتها فقد تضر بالبشرة أو تحدث تأثير ضار بالجلد.

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