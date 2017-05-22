10 أشياء عليك التخلص منها إذا أردت منزل بلا فوضى

من منا لا يمتلك تلك الأشياء في منزله والتي يصر على ابقاءها على الرغم من عدم وجود حاجة لها؟ قد تكون كروت معايدة ذات قيمة، فواتير أو ملابس قديمة، وغيره. في الواقع فإن هذة الأشياء ذات القيمة الخاصة تخلق فوضى في بيتك و تشغل أماكن الخزانات مما لا يعطي فرصة لاستخدامها بشكل مناسب.
التخلص من هذه الأشياء قد يكون صعب ولكن هنا لن نطلب منك أن تتحول إلى شخص يتبع الأسلوب المينمال ولكن فقط قم بالتخلص مما لا حاجة له وإفساح المجال لما تستخدم للحصول على بيت نظيف ومرتب. لتفعل ذلك تحتاج أولاً أن تتعرف على أكثر الأشياء التي تسبب إزدحام في بيتك وأن تفكر في طريقة تسهل عليك التخلص منها.
إذا لم تستطيع فعل ذلك فهذا المقال سيساعدك في معرفة هذه العناصر مع طرق التخلص منها والحصول على منزل منمق ومنظم دائماً.
للكتب عشق خاص فهناك الكثير من المهتمين بتجميعها والإحتفاظ بها ولكن يمكنك تبديلها مع اصدقائك بحيث تفيد بها آخرون بدلاُ من تركها على الأرفف.وعلى الرغم أن بإمكان الكتب أن تزين غرفك ولكن عليك التخلص من هذه الكتب التي لا يوجد لها مساحة تخزينية وتسبب لك اضطراب وازدحام بصري.
إذا وجدت أن رف الأواني صعب الغلق والفتح فقم بفحص الأواني والأدوات ولاحظ إذا كان لديك أشياء مكررة أو أشياء لا حاجة لها لتتخلص منها.
هذه هي نقطة ضعفي أيضاً. فلدي عدد من الأدراج المليئة بالفواتير التي يعود تاريخها إلى 5 سنوات سابقة أو أكثر. قم فقط بإبقاء الفواتير المهمة والتي قد تكون مربوطة بأجهزة خاصة أو ضمان أو للضرائب.
نجحت أخيراً في التخلص من الفوايتر بمسحها الكترونياً قبل إلقائها ليكون لدي نسخة إضافية إذا حدث واحتجتها في أي وقت.
لا يوجد حاجة من المجلات والجرائد القديمة التي لم تعد تقرأها، فقط هي موجودة لتجمع الأتربة. قم بالتبرع بها لمن يحتاجها سواء عيادة دكتور، مدرسة أو شخص قد يريد استخدامها في مشروع فني.
جممعنا نحتفظ بعلب الكورن فليكس أو البقوليات في خزانة المطبخ حيث نظن أنها تحفظ الطعام بشكل جيد، ولكن العكس هو الصحيح. فهي قبيحة وتأخذ مساحة كما أنها لا تحتفظ بالطعام بشكل صحيح. فبدلاً من عبوات الكرتون قم بوضع البقوليات في عبوات زجاجية محكمة الغلق وبهذه الطريقة ستحافظ عليها أطول وقت ممكن.
تتغير التكنولوجيا بسرعة هذه الأيام فلاداعي من الإحتفاظ بالأسلاك أو الأجهزة القديمة أو التالفة. يجب التخلص من الأسلاك والأشياء الخفيفة وبيع أي جهاز حيث أنه يصلح لأن يكون قطع غيار.
لما نحتفظ بالأكواب المكسورة إذا لم نستطيع استخدامها أو تقديمها للضيوف، بل وأحياناً نتجنبها حيث يمكنها أن تسبب لنا ولأسرتنا الجروح.
قم بالتبرع بالألعاب أطفالك القديمة لدور الأيتام مع اشراك أطفالك في هذه العملية ليتعلموا قيمة العطاء.
تخلص من أحذيتك القديمة والتالفة كل مرة تشتري زوج جديد من الأحذية.
الكثير منا لا يعرف هذا ولكن مستحضرات التجميل لها مدة صلاحية بسيطة فأغلبها لا يمكن استخدامه بعد عام واحد. وعلى الرغم من أن أغلبنا سيستمر في استخدامها بعد مرور العام ولكن من المهم التخلص من عبوات المكياج التي عفى عليها الزمن وتغير لونها، ملمسها أو رائحتها فقد تضر بالبشرة أو تحدث تأثير ضار بالجلد.