خطة تجديد ناجحة لشقة 60 متر في إيطاليا

نتابع معكم اليوم جولاتنا المتنوعة مع هوميفاي للتعرف على أحدث الطرق و الأفكار في عالم الديكور لاسيما الأفكار التي يمكن أن نقتبسها في منازلنا ، و اليوم نخصص الحديث عن مشروع ناجح لتجديد شقة عائلية صغيرة في تورينو الإيطالية حيث يغلب عليها الطابع العائلي من تكرار الغرف والمساحات التي تمت مراعاتها ، و سبب التجديد كان الرغبة في خلق مساحات أكثر براحاً مع العلم أن مساحتها الكلية لا تتعدى 60 متر مربع فقط كما أنه كانت هناك حاجة إلى الحصول على جو أكثر اشراقاً في كل غرف المنزل و بالفعل الطريقة نجحت بكل بساطة و باستخدام أفكار غاية في الروعة ..
إليكم التفاصيل الشيقة ..
في تلك المساحات الصغيرة لا يوجد أمامنا سوى تحدي أنفسنا في الوصول لأفضل تنسيق ممكن لإظهار أنه يوجد لدينا مساحة مريحة، و بالفعل هو ما حدث هنا حيث المساحة الكبيرة المتروكة في الوسط لضمان حرية التنقل و الحركة و هو ما يظهر في الاعتماد على قطع أثاث تلتصق بالجدران مع ترك الوسط تماماً للغرض المذكور و هو ما نجحنا فيه تماماً
و قد اهتم المصمم كثيراً بالضوء و أفرد له مساحة كبيرة في السقف و الأركان و بالفعل كان مؤثراً في زخرفة الغرفة و ظهورها بهذا الشكل المشرق
و قد تم كسر الألوان المحايدة الرصاصي و الأبيض ببعض الزخرفة البسيطة و النقوش في ورق الحائط المستخدم في الجدار مع زيادة المصابيح الليد في كل الحروف و استخدام ألوان زاهية في المخدات لكسر رتابة تلك الألوان التي لابد من استخدامها في مساحة كتلك المساحة
الحمام صمم بألوان محايدة و مرايات متنوعة و فواصل زجاجية شفافة مع أدوات صحية صغيرة الحجم و تم الاستغناء عن وجود بانيو للحفاظ على ما يمكن من المساحة المتوفرة لدينا
ملهم لأقصى درجة و مفتوح على المحيط المفتوح من هذا الارتفاع الرائع للشقة على المدينة بأكملها ، تصرف ذكي من المصمم الذي نقل ضيق المطبخ لاتساع كامل في الأفق المحيط بها بواسطة فتح نافذة كبيرة في وسط الحوض تماماً
بنفس الألوان الرمادية و بنفس الفكرة التي استخدمت في المطبخ التي تتلخص في فتح الأفق حول الغرف الصغيرة لتبعد عنا أي شعور بالضيق و بالفعل تم فتح شرفة كبيرة بأبواب زجاجية شفافة ملأت الحائط كله و ترى من كل الغرفة مدى الاتساع و البراح الذي في الخارج و كأنه جزء من الغرفة
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تصميم أكثر من رائع بكل بساطة حيث أكد لنا أنه بامكانيات ليست بالمكلفة يمكننا أن نجعل من شقتنا مهما كانت صغيرة مكاناً راقياً يستحق العيش فيه ..