خطة تجديد ناجحة لشقة 60 متر في إيطاليا

نتابع معكم اليوم جولاتنا المتنوعة مع هوميفاي للتعرف على أحدث الطرق و الأفكار في عالم الديكور لاسيما الأفكار التي يمكن أن نقتبسها في منازلنا ، و اليوم نخصص الحديث عن مشروع ناجح لتجديد شقة عائلية صغيرة في تورينو الإيطالية حيث يغلب عليها الطابع العائلي من تكرار الغرف والمساحات التي تمت مراعاتها ، و سبب التجديد كان الرغبة في خلق مساحات أكثر براحاً مع العلم أن مساحتها الكلية لا تتعدى 60 متر مربع فقط كما أنه كانت هناك حاجة إلى الحصول على جو أكثر اشراقاً في كل غرف المنزل و بالفعل الطريقة نجحت بكل بساطة و باستخدام أفكار غاية في الروعة ..

إليكم التفاصيل الشيقة ..