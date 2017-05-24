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خطة تجديد ناجحة لشقة 60 متر في إيطاليا

Mohammed Awad Mohammed Awad
Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
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نتابع معكم اليوم جولاتنا المتنوعة مع هوميفاي للتعرف على أحدث الطرق و الأفكار في عالم الديكور لاسيما الأفكار التي يمكن أن نقتبسها في منازلنا ، و اليوم نخصص الحديث عن مشروع ناجح لتجديد شقة عائلية صغيرة في تورينو الإيطالية حيث يغلب عليها الطابع العائلي من تكرار الغرف والمساحات التي تمت مراعاتها ، و سبب التجديد كان الرغبة في خلق مساحات أكثر براحاً مع العلم أن مساحتها الكلية لا تتعدى 60 متر مربع فقط كما أنه كانت هناك حاجة إلى الحصول على جو أكثر اشراقاً في كل غرف المنزل و بالفعل الطريقة نجحت بكل بساطة و باستخدام أفكار غاية في الروعة ..

إليكم التفاصيل الشيقة ..

غرفة المعيشة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

في تلك المساحات الصغيرة لا يوجد أمامنا سوى تحدي أنفسنا في الوصول لأفضل تنسيق ممكن لإظهار أنه يوجد لدينا مساحة مريحة، و بالفعل هو ما حدث هنا حيث المساحة الكبيرة المتروكة في الوسط لضمان حرية التنقل و الحركة و هو ما يظهر في الاعتماد على قطع أثاث تلتصق بالجدران مع ترك الوسط تماماً للغرض المذكور و هو ما نجحنا فيه تماماً

من تلك الزاوية يظهر الاعتماد على الأرضيات الكريمية اللون من البورسلين الرخامي و عدم فصله نهائياً في أي جزء من الغرفة و الممر للحفاظ على الشعور بمساحة كبيرة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

و قد اهتم المصمم كثيراً بالضوء و أفرد له مساحة كبيرة في السقف و الأركان و بالفعل كان مؤثراً في زخرفة الغرفة و ظهورها بهذا الشكل المشرق 

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

و قد تم كسر الألوان المحايدة الرصاصي و الأبيض ببعض الزخرفة البسيطة و النقوش في ورق الحائط المستخدم في الجدار مع زيادة المصابيح الليد في كل الحروف و استخدام ألوان زاهية في المخدات لكسر رتابة تلك الألوان التي لابد من استخدامها في مساحة كتلك المساحة

حصر التلفزيون في مكتبة مخصصة تتضمن الخزانات المتنوعة و الرفوف فكرة عملية و مميزة

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الحمام صمم بألوان محايدة و مرايات متنوعة و فواصل زجاجية شفافة مع أدوات صحية صغيرة الحجم و تم الاستغناء عن وجود بانيو للحفاظ على ما يمكن من المساحة المتوفرة لدينا 

الخزانات استخدمت بنفس لون الحمام المحايد و بشكل رأسي لا يلتهم المساحة الصغيرة التي تتوفر هنا و تم تسليط الأضواء بكثافة في كل الأركان للشعور بمزيد من الاتساع

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare حمام
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

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المطبخ

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare مطبخ
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

ملهم لأقصى درجة و مفتوح على المحيط المفتوح من هذا الارتفاع الرائع للشقة على المدينة بأكملها ، تصرف ذكي من المصمم الذي نقل ضيق المطبخ لاتساع كامل في الأفق المحيط بها بواسطة فتح نافذة كبيرة في وسط الحوض تماماً

غرفة النوم

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

بنفس الألوان الرمادية و بنفس الفكرة التي استخدمت في المطبخ التي تتلخص في فتح الأفق حول الغرف الصغيرة لتبعد عنا أي شعور بالضيق و بالفعل تم فتح شرفة كبيرة بأبواب زجاجية شفافة ملأت الحائط كله و ترى من كل الغرفة مدى الاتساع و البراح الذي في الخارج و كأنه جزء من الغرفة 

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الدواليب و الرفوف جاءت من اللون الأبيض و قد قسم الجدار بين الدولاب و الرفوف لترك الجدار الآخر بالكامل للسرير و المساحة الوسطى دون أي شغل يهدد الراحة و حرية التنقل فيها

Ristrutturazione appartamento Torino, Beinasco, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة نوم
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

تصميم أكثر من رائع بكل بساطة حيث أكد لنا أنه بامكانيات ليست بالمكلفة يمكننا أن نجعل من شقتنا مهما كانت صغيرة مكاناً راقياً يستحق العيش فيه ..

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