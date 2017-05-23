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20 لمسة ذكية لمنزل اكثر نظافة

آية منير آية منير
homify مطبخ
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دائما كل منا يبحث عن أفضل السُبل لمنزل أكثر نظافة وبأسهل الطرق وأكثرها فعالية، ولكن دائما ما نغفل اللمسات الذكية والتى تجعل المشهد اكثر بريقا وإشراق وهو ما اهتمت به هوميفاي تقدمه لكم اليوم حيث جمعت مجموعة كبيرة من الحيل البسيطة واللمسات المختلفة لتضمن لك مستوى عالي من النظافة لأدق العناصر والتفاصيل، بالتأكيد ستجد الكثير مما تبحث عنه بين هذه الأفكار .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. حوض أكثر نظافة..

square push pump with caddy simplehuman مطبخ
simplehuman

square push pump with caddy

simplehuman
simplehuman
simplehuman

لا تترك حوض مطبخك ممتلئا ولكن احرص على تنظيفه أول بأول و اختر مسحوق التنظيف المناسب لك ولاستخدامك واحتفظ بإسفنجة الغسيل نظيفة دائما ..

2. اجهزة كهربائية براقة ..

prodotti, KitchenAid KitchenAid مطبخالأجهزة الكهربائية
KitchenAid

prodotti

KitchenAid
KitchenAid
KitchenAid

للتخلص من الدهون المتراكمة على الاجهزة الكهربائية داخل مطبخك ، أضيف خل للماء الدافئ وقم بتنظيفها بشكل بسيط ، وإذا كان الزجاج يحتوي على بقع ماء فقم بتنظيفه بقطعة قماش مغموسة في خل.

ولكن تحذير مهم لا يستخدم الصابون الخشن ، الماء الساخن ، النشادر ، على الإطارات الذهبي أو الفضي للزجاج حتى لا تتسبب في بقع لا حل لها ..

3. ادوات تنظيف ..

Kitchen, Iris Hantverk Iris Hantverk مطبخ
Iris Hantverk

Kitchen

Iris Hantverk
Iris Hantverk
Iris Hantverk

اختر ادوات نظيفة فعالة ومبتكرة، كفرشة أرضيات وأخرى للاطباق ومناشف خاصة ..

4. تهوية جيدة ..

Dachaufstockung eines Einfamilienhauses, WSM ARCHITEKTEN WSM ARCHITEKTEN حمام
WSM ARCHITEKTEN

WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN
WSM ARCHITEKTEN

حافظ على تهوية جيدة وخاصة للحمام لتجعل رائحته دائما جيد وتتاكد من حركة الهواء النظيف بداخل منزلك ..

5. لا تترك بقايا طعام ..

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Wood effect
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

لا تترك بقايا الطعام في مطبخك فقد تتسبب في تجميع الحشرات والفوضى فيما بعد، وتجعل مهمة تنظيفه صعبة ومرهقة ..

6. استخدم المكنسة الكهربائية بشكل منتظم ..

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES, Bloomint design Bloomint design غرفة المعيشة
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – GUEST HOUSES

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

استخدم المكنسة الكهربائية بشكل منتظم لتتخلص من الأتربة والوبر وخاصة إن كنت تمتلك حيوانا أليفا ..

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7. أسطح خشبية نظيفة ..

It's all in the detail with traditional wood kitchens NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

It's all in the detail with traditional wood kitchens

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

إن امتلكت أسطح خشبية في مطبخك قم بتنظيفها بشكل دائم حتى تحافظ عليها لأطول فترة ممكنة واستخدم المنظفات المتخصصة لذلك..

8. سجادة مناسبة ..

Soul Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Soul

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

سجادة مطبخك يجب أن تكن من خامة مناسبة حتى يمكنك تنظيفها بشكل سهل وخاصة مع وجود الأدخنة والدهون وبقايا الطعام ..

9. مرحاض نظيف دائما ..

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

نظف مرحاض حمامك بشكل يومي صباحا ومساءا، حتى يبقى نظيفا وبراقا وذو رائحة جيدة، ودائما ما تغلقه لتمنع تسرب أي روائح كريهة لمنزلك ..

10. طرق تنظيف للمواد التشطيبية المختلفة ..

Willowa Aleja, NA NO WO ARCHITEKCI NA NO WO ARCHITEKCI الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
NA NO WO ARCHITEKCI

NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI
NA NO WO ARCHITEKCI

الأسطح المصنوعة من المواد التشطيبية الخاصة تحتاج للطرق تنظيف خاصة ومنظفات مختلفة لتحافظ على حالتها الجيدة لأطول فترة ممكنة ..

11. مرايا لامعة ..

Restelo, Stoc Casa Interiores Stoc Casa Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج Turquoise
Stoc Casa Interiores

Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores
Stoc Casa Interiores

إن امتلكت مرايا في منزلك فقم بتلميعها دائما حتى تحصل على مظهر براق لها، لها سحر خاص عند نظافتها وانعكاس نفسي بالراحة ..

12. أغطية نظيفة ..

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj غرفة نوم
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

قم بتغيير أغطية سريرك كلما احتاجت لذلك، وحافظ عليها نظيفة دائما لتنعكس على مظهر غرفتك ..

13. مصابيح نظيفة وبراقة ..

Çayyolu , Boraevgar Boraevgar غرفة نوم
Boraevgar

Boraevgar
Boraevgar
Boraevgar

المصابيح النظيفة لها رونق وجمال خاص، قم بتنظيفها بشكل دوري وخاصة إن كانت ظاهرة وتقوم بدور محوري في الديكور ..

14. اهتم باللون الأبيض..

Country, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك White
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

إن امتلكت ديكور باللون الأبيض، قم بالاهتمام به بشكل خاص، واستخدام خامات قابلة للتنظيف ..

15. اغسل أدواتك بالترتيب..

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

بعد تناول وجبة إفطارك اغسل فنجانك وأطباقك بشكل مرتب حتى تجعل مهمة غسيل الأطباق وتنظيف حوض مطبخك مهمة سهلة ..

16. لا تترك أرضية حمامك مبتلة ..

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

لا تترك أرضية حمامك مبتلة بعد استحمامك، بل حافظ عليها جافة حتى تتجنب البقع والروائح الكريهة ..

17. حافظ على منشفة المطبخ نظيفة ..

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

احتفظ بالمنشفة للمطبخ نظيفة دائما، حتى لا تقع في أزمة احتياج لاستخدام منشفة وتجدها غير نظيفة أو عدم توافرها ..

18. نظف شبابيك المنزل بشكل دوري ..

homify غرفة المعيشة Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

نظف شبابيك منزلك بشكل دوري وقم بتلميع الزجاج من الداخل لتنعم بإضاءة صافية ومشرقة ..

19. رتب أدراجك ..

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS Schmidt Palmers Green مطبخ
Schmidt Palmers Green

NEW! 2015 Kitchen: PORTLAND + ARCOS

Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green
Schmidt Palmers Green

قم بترتيب ادراجك من الداخل حتى يمكنك الوصول لكل ما تريده بكل سهولة دون عناء ..

20. رتب سريرك في صباح يوم جديد ..

新北 林口 Kuo residence (竹城長崎), 双設計建築室內總研所 双設計建築室內總研所 غرفة نوم
双設計建築室內總研所

双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所
双設計建築室內總研所

في بداية كل يوم قم بترتيب سريرك وتنظيف وإعادة هيئته كما كان، حتى تشعر بالفارق وببداية يوم جديد ولتكن مهمة تنظيف غرفة نومك سهلة فيما بعد ..

يمكنك قراءة .. 17 فكرة ملهمة لديكور منزل مبهر

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