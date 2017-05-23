20 لمسة ذكية لمنزل اكثر نظافة

دائما كل منا يبحث عن أفضل السُبل لمنزل أكثر نظافة وبأسهل الطرق وأكثرها فعالية، ولكن دائما ما نغفل اللمسات الذكية والتى تجعل المشهد اكثر بريقا وإشراق وهو ما اهتمت به هوميفاي تقدمه لكم اليوم حيث جمعت مجموعة كبيرة من الحيل البسيطة واللمسات المختلفة لتضمن لك مستوى عالي من النظافة لأدق العناصر والتفاصيل، بالتأكيد ستجد الكثير مما تبحث عنه بين هذه الأفكار .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
لا تترك حوض مطبخك ممتلئا ولكن احرص على تنظيفه أول بأول و اختر مسحوق التنظيف المناسب لك ولاستخدامك واحتفظ بإسفنجة الغسيل نظيفة دائما ..
للتخلص من الدهون المتراكمة على الاجهزة الكهربائية داخل مطبخك ، أضيف خل للماء الدافئ وقم بتنظيفها بشكل بسيط ، وإذا كان الزجاج يحتوي على بقع ماء فقم بتنظيفه بقطعة قماش مغموسة في خل.
ولكن تحذير مهم لا يستخدم الصابون الخشن ، الماء الساخن ، النشادر ، على الإطارات الذهبي أو الفضي للزجاج حتى لا تتسبب في بقع لا حل لها ..
اختر ادوات نظيفة فعالة ومبتكرة، كفرشة أرضيات وأخرى للاطباق ومناشف خاصة ..
حافظ على تهوية جيدة وخاصة للحمام لتجعل رائحته دائما جيد وتتاكد من حركة الهواء النظيف بداخل منزلك ..
لا تترك بقايا الطعام في مطبخك فقد تتسبب في تجميع الحشرات والفوضى فيما بعد، وتجعل مهمة تنظيفه صعبة ومرهقة ..
استخدم المكنسة الكهربائية بشكل منتظم لتتخلص من الأتربة والوبر وخاصة إن كنت تمتلك حيوانا أليفا ..
إن امتلكت أسطح خشبية في مطبخك قم بتنظيفها بشكل دائم حتى تحافظ عليها لأطول فترة ممكنة واستخدم المنظفات المتخصصة لذلك..
سجادة مطبخك يجب أن تكن من خامة مناسبة حتى يمكنك تنظيفها بشكل سهل وخاصة مع وجود الأدخنة والدهون وبقايا الطعام ..
نظف مرحاض حمامك بشكل يومي صباحا ومساءا، حتى يبقى نظيفا وبراقا وذو رائحة جيدة، ودائما ما تغلقه لتمنع تسرب أي روائح كريهة لمنزلك ..
الأسطح المصنوعة من المواد التشطيبية الخاصة تحتاج للطرق تنظيف خاصة ومنظفات مختلفة لتحافظ على حالتها الجيدة لأطول فترة ممكنة ..
إن امتلكت مرايا في منزلك فقم بتلميعها دائما حتى تحصل على مظهر براق لها، لها سحر خاص عند نظافتها وانعكاس نفسي بالراحة ..
قم بتغيير أغطية سريرك كلما احتاجت لذلك، وحافظ عليها نظيفة دائما لتنعكس على مظهر غرفتك ..
المصابيح النظيفة لها رونق وجمال خاص، قم بتنظيفها بشكل دوري وخاصة إن كانت ظاهرة وتقوم بدور محوري في الديكور ..
إن امتلكت ديكور باللون الأبيض، قم بالاهتمام به بشكل خاص، واستخدام خامات قابلة للتنظيف ..
بعد تناول وجبة إفطارك اغسل فنجانك وأطباقك بشكل مرتب حتى تجعل مهمة غسيل الأطباق وتنظيف حوض مطبخك مهمة سهلة ..
لا تترك أرضية حمامك مبتلة بعد استحمامك، بل حافظ عليها جافة حتى تتجنب البقع والروائح الكريهة ..
احتفظ بالمنشفة للمطبخ نظيفة دائما، حتى لا تقع في أزمة احتياج لاستخدام منشفة وتجدها غير نظيفة أو عدم توافرها ..
نظف شبابيك منزلك بشكل دوري وقم بتلميع الزجاج من الداخل لتنعم بإضاءة صافية ومشرقة ..
قم بترتيب ادراجك من الداخل حتى يمكنك الوصول لكل ما تريده بكل سهولة دون عناء ..
في بداية كل يوم قم بترتيب سريرك وتنظيف وإعادة هيئته كما كان، حتى تشعر بالفارق وببداية يوم جديد ولتكن مهمة تنظيف غرفة نومك سهلة فيما بعد ..
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