20 لمسة ذكية لمنزل اكثر نظافة

للتخلص من الدهون المتراكمة على الاجهزة الكهربائية داخل مطبخك ، أضيف خل للماء الدافئ وقم بتنظيفها بشكل بسيط ، وإذا كان الزجاج يحتوي على بقع ماء فقم بتنظيفه بقطعة قماش مغموسة في خل.

ولكن تحذير مهم لا يستخدم الصابون الخشن ، الماء الساخن ، النشادر ، على الإطارات الذهبي أو الفضي للزجاج حتى لا تتسبب في بقع لا حل لها ..