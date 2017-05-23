منزل أم فندق؟ تعرف واحكم بنفسك!

موضوعنا اليوم مختلف جدًا ستحتار هل هذا منزل صغير أم جناح ملوكي في فندق، التصميم الداخلي في هذا الموضوع مُحير لكنه جميل وأنيق وفخم للغاية، دعنا نعرض عليك التصاميم والديكور ونترك الحكم لك هل هو منزل أم جناح فندقي فاخر.
اعتمد الخبراء على مجموعة ألوان البيج بتدرجاته كلها نهاية بالبني الداكن في طاولة القهوة، الآرائك المنجدة مريحة جدًا وعززت من ذلك الإضاءة الذهبية للمساحة التي جعلت الجو العام دافيء وحميمي للغاية .
اللون الكافية والبيج مستمران معنا في غرفة النوم، الطراز الحديث واضح جدًا في ديكور الغرفة، المفروشات بسيطة جدًا وعملية والسرير مريح للغاية ويضمن لك نوم هاديء.
البار الصغير في الواجهة يقوم بوظيفة غرفة تناول الطعام، والأريكة والمقعد الرمادي الداكن مع طاولة القهوة الصغيرة أمام شاشة التلفاز تمثل لنا غرفة معيشة بسيطة ومريحة.
إذا كنت تشك أنه فندق وليس منزل بعد هذه الصورة لغرفة الاجتماعات فنحن نؤكد لك شكوك ونقول لك أنه بالفعل فندق نيسانتاسي لكن تفاصيل ديكوره ودودة للغاية تجعلك تظن أنه منزل لأحد الأُسر.
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