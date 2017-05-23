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منزل أم فندق؟ تعرف واحكم بنفسك!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify مساحات تجارية
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موضوعنا اليوم مختلف جدًا ستحتار هل هذا منزل صغير أم جناح ملوكي في فندق، التصميم الداخلي في هذا الموضوع مُحير لكنه جميل وأنيق وفخم للغاية، دعنا نعرض عليك التصاميم والديكور ونترك الحكم لك هل هو منزل أم جناح فندقي فاخر. 

غرفة المعيشة

homify مساحات تجارية فنادق
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اعتمد الخبراء على مجموعة ألوان البيج بتدرجاته كلها نهاية بالبني الداكن في طاولة القهوة، الآرائك المنجدة مريحة جدًا وعززت من ذلك الإضاءة الذهبية للمساحة التي جعلت الجو العام دافيء وحميمي للغاية . 

أرفف زجاجية

homify مساحات تجارية فنادق
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زاوية أخرى لغرفة المعيشة

homify مساحات تجارية فنادق
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فواصل خشبية

homify مساحات تجارية فنادق
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homify
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غرفة النوم

homify مساحات تجارية فنادق
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homify
homify

اللون الكافية والبيج مستمران معنا في غرفة النوم، الطراز الحديث واضح جدًا في ديكور الغرفة، المفروشات بسيطة جدًا وعملية والسرير مريح للغاية ويضمن لك نوم هاديء. 

مصابيح عصرية

homify مساحات تجارية فنادق
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مساحة مفتوحة

homify مساحات تجارية فنادق
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homify
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البار الصغير في الواجهة يقوم بوظيفة غرفة تناول الطعام، والأريكة والمقعد الرمادي الداكن مع طاولة القهوة الصغيرة أمام شاشة التلفاز تمثل لنا غرفة معيشة بسيطة ومريحة. 

أدراج وأرفف للتخزين

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
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باب زجاجي منزلق شبه شفاف للفصل بين غرفة النوم ومساحة المعيشة

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

حمام حديث

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

جدران منقوشة

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

مصابيح مُسدلة أنيقة جدًا

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

الدرج

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

مساحة للاسترخاء

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

نظرة من أعلى

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

مزيج دافيء بين الخشب والأصفر

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

عصرية

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

أرضية براقة مذهبة

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

لمسات رومانسية

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

غرفة منظمة جدًا للاجتماعات

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
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إذا كنت تشك أنه فندق وليس منزل بعد هذه الصورة لغرفة الاجتماعات فنحن نؤكد لك شكوك ونقول لك أنه بالفعل فندق نيسانتاسي لكن تفاصيل ديكوره ودودة للغاية تجعلك تظن أنه منزل لأحد الأُسر. 

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