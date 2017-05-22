9 طرق لتجعل الحمام يبدو أوسع

من أسهل الطرق لتجعل الحمام يبدو واسعًا، هو استخدام اللون الأبيض في جميع تفاصيل الحمام حيث أنها تعكس الضوء المسلط عليها بدلًا من امتصاصه.

استخدام الأبيض في كل الحمام لا يعني أنه سيفتقر إلى الشخصية وسيكون مملًا، بل يمكنك تجنب ذلك عن طريق استخدام أكثر من خامة في الحمام بين الأحجار والرخام وحتى الخشب الأبيض، مع استخدام اكسسوارات معدنية.