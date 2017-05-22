9 طرق لتجعل الحمام يبدو أوسع

قد تحتاج إلى بعض الحيل لتجعل الحمام يبدو أكبرخاصة إذا كان منزلك صغيرًا ولن تستطيع تعديل مساحة الحمام، أو إذا كان توزيع مساحة المنزل لا يستغل المساحة بشطل صحيح ويهدر كثير منها، لهذا نقدم لكم بعض الحلول العملية للتعايش مع مساحة الحمام الصغيرة وجعلها تبدو أكبر من حقيقتها.
من أسهل الطرق لتجعل الحمام يبدو واسعًا، هو استخدام اللون الأبيض في جميع تفاصيل الحمام حيث أنها تعكس الضوء المسلط عليها بدلًا من امتصاصه.
استخدام الأبيض في كل الحمام لا يعني أنه سيفتقر إلى الشخصية وسيكون مملًا، بل يمكنك تجنب ذلك عن طريق استخدام أكثر من خامة في الحمام بين الأحجار والرخام وحتى الخشب الأبيض، مع استخدام اكسسوارات معدنية.
إذا كنت لا تريد أن يكون الحمام كله باللون الأبيض فيمكنك استخدام لون آخر فاتح كالرخام المزركش على سبيل المثال أو درجات اللبني أو الكريمي بجانب الأبيض.
في حمام مساحته صغيرة قد يكون تحدٍ أن توازن بين وجود خزانات كافية وألا تجعل الحمام يبدو أضيق. الخزانات المعلقة تحل هذه المشكلة فتجعل المساحة تبدو أوسع، يمكنك تطبيق ذلك في التواليت أيضًا.
استخدام فاصل زجاجي للدش بدلًا من الستارة والكابينة يجعل المساحة تبدو أكبر. إذا كنت تريد خصوصية أكبر يمكنك أن تجعل الزجاج غير شفاف أو ضبابي لتسمح بدخول بعض الضوء.
المرايا الكبيرة بعرض الحائط تضاعف من مساحة الأماكن عامة وخاصة الحمام. المرآة الكبيرة ربما تكون مكلفة ولكن مقارنة بالبلاط والسيراميك فيكمنها أن تضيف لمسة جمالية للحمام مع إضافة وسع للمساحة ويمكنك أيضًا استخدامها كواجهة لخزانات لتبدو مختفية وراءها بشكل أكثر ترتيبًا.
إضافة نيش مفتوح سيستهلك جزء من الحائط فعلًا، ولكنه سيضيف عمقًا بصريًا ﻷبعاد الغرفة فيجعل الحائط يبدو أبعد مما هو عليه. إذا كنت لا تحب الأرفف المفتوحة، يمكنك غلقها كدولاب بأبواب زجاجية.
الإضاءة الجيدة يمكنها أن تجعل الغرف تبدو أكبر بشكل مؤثر جدًا لن تشعر به إلا عند تطبيقه ومقارنته بالوضع القديم. غالبًا ما يكون مصدر الضوء الطبيعي الذي يدخل من النافذة غير متاح في الحمامات بسبب صغر حجم النوافذ حفاظًا على الخصوصية. في هذه الحالة حاول إضافة وحدات إضاءة موزعة بشكل جيد في الحمام لتضيئه بشكل جيد.
إذا كنت لا تحتاج إلى أماكن عديدة للتخزين فخير التصميم ما قل ودل! اترك الكير من المساحات الفارغة في المطبخ، فبدلًا من وضع خزانات كبيرة مقفلة، ضع رف بسيط واختر أدوات صحية صعيرة وتفي بالغرض مع بعض الإضاءة والديكور البسيط وأصبح لديك حمام استغليت مساحته بأفضل طريقة وتشعر ببعض الاتساع فيه.
إذا كانت مساحة الحمام صغيرة لدرجة أنه من الصعب جعلها تبدو أكبر، استغل المساحة الرأسية لإضافة بعض العناصر التي تجعله يبدو أكبر من حيث ارتفاع السقف. من أمثلة ذلك وضع مرآة طويلة ونحيفة على حائط بلون داكن.
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