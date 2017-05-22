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9 طرق لتجعل الحمام يبدو أوسع

ريم عوض ريم عوض
homify حمام بلاط Blue
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قد تحتاج إلى بعض الحيل لتجعل الحمام يبدو أكبرخاصة إذا كان منزلك صغيرًا ولن تستطيع تعديل مساحة الحمام، أو إذا كان توزيع مساحة المنزل لا يستغل المساحة بشطل صحيح ويهدر كثير منها، لهذا نقدم لكم بعض الحلول العملية للتعايش مع مساحة الحمام الصغيرة وجعلها تبدو أكبر من حقيقتها. 

1- اللون الأبيض

Odivelas Apartment, Miguel Marcelino, Arq. Lda. Miguel Marcelino, Arq. Lda. حمام
Miguel Marcelino, Arq. Lda.

Odivelas Apartment

Miguel Marcelino, Arq. Lda.
Miguel Marcelino, Arq. Lda.
Miguel Marcelino, Arq. Lda.

من أسهل الطرق لتجعل الحمام يبدو واسعًا، هو استخدام اللون الأبيض في جميع تفاصيل الحمام حيث أنها تعكس الضوء المسلط عليها بدلًا من امتصاصه.

استخدام الأبيض في كل الحمام لا يعني أنه سيفتقر إلى الشخصية وسيكون مملًا، بل يمكنك تجنب ذلك عن طريق استخدام أكثر من خامة في الحمام بين الأحجار والرخام وحتى الخشب الأبيض، مع استخدام اكسسوارات معدنية.

2- لون فاتح مع الأبيض

Haus SHL, Förstl Naturstein Förstl Naturstein حمام
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

إذا كنت لا تريد أن يكون الحمام كله باللون الأبيض فيمكنك استخدام لون آخر فاتح كالرخام المزركش على سبيل المثال أو درجات اللبني أو الكريمي بجانب الأبيض.

3- تعليق الأثاث

homify حمام بلاط Blue
homify

homify
homify
homify

في حمام مساحته صغيرة قد يكون تحدٍ أن توازن بين وجود خزانات كافية وألا تجعل الحمام يبدو أضيق. الخزانات المعلقة تحل هذه المشكلة فتجعل المساحة تبدو أوسع، يمكنك تطبيق ذلك في التواليت أيضًا. 

4- فواصل زجاجية

Homestaging Reetdachhaus mit Pool in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

استخدام فاصل زجاجي للدش بدلًا من الستارة والكابينة يجعل المساحة تبدو أكبر. إذا كنت تريد خصوصية أكبر يمكنك أن تجعل الزجاج غير شفاف أو ضبابي لتسمح بدخول بعض الضوء.

5- مرآة كبيرة

Clean, Modern White Gracious Luxury Interiors حمام White
Gracious Luxury Interiors

Clean, Modern White

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

المرايا الكبيرة بعرض الحائط تضاعف من مساحة الأماكن عامة وخاصة الحمام. المرآة الكبيرة ربما تكون مكلفة ولكن مقارنة بالبلاط والسيراميك فيكمنها أن تضيف لمسة جمالية للحمام مع إضافة وسع للمساحة ويمكنك أيضًا استخدامها كواجهة لخزانات لتبدو مختفية وراءها بشكل أكثر ترتيبًا.

6- نيش في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إضافة نيش مفتوح سيستهلك جزء من الحائط فعلًا، ولكنه سيضيف عمقًا بصريًا ﻷبعاد الغرفة فيجعل الحائط يبدو أبعد مما هو عليه. إذا كنت لا تحب الأرفف المفتوحة، يمكنك غلقها كدولاب بأبواب زجاجية.

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7- إضاءة عالية

Einrichtung Musterwohnung in Westerland auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

الإضاءة الجيدة يمكنها أن تجعل الغرف تبدو أكبر بشكل مؤثر جدًا  لن تشعر به إلا عند تطبيقه ومقارنته بالوضع القديم. غالبًا ما يكون مصدر الضوء الطبيعي الذي يدخل من النافذة غير متاح في الحمامات بسبب صغر حجم النوافذ حفاظًا على الخصوصية. في هذه الحالة حاول إضافة وحدات إضاءة موزعة بشكل جيد في الحمام لتضيئه بشكل جيد.

8- ما قلّ ودلّ

Showroom, Will GmbH Will GmbH حمام
Will GmbH

Will GmbH
Will GmbH
Will GmbH

إذا كنت لا تحتاج إلى أماكن عديدة للتخزين فخير التصميم ما قل ودل! اترك الكير من المساحات الفارغة في المطبخ، فبدلًا من وضع خزانات كبيرة مقفلة، ضع رف بسيط واختر أدوات صحية صعيرة وتفي بالغرض مع بعض الإضاءة والديكور البسيط وأصبح لديك حمام استغليت مساحته بأفضل طريقة وتشعر ببعض الاتساع فيه.

9- ديكور رأسي

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة الحمام صغيرة لدرجة أنه من الصعب جعلها تبدو أكبر، استغل المساحة الرأسية لإضافة بعض العناصر التي تجعله يبدو أكبر من حيث ارتفاع السقف. من أمثلة ذلك وضع مرآة طويلة ونحيفة على حائط بلون داكن.

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