14 فكرة باب جرّار للشقق الصغيرة

في بعض الأحيان تحتاج إلى غلق مطبخك المفتوح لأكثر من سبب، ربما للحصول على بعض الخصوصية إذا كان لديك ضيوفًا، أو لعدم إحداث ضوضاء للجالسين في الغرف الأخرى أثناء الطبيخ، أو لمنع الأبخرة والروائح من الخروج. الباب الجرّار سيكون حلًا لهذه المشكلة قيمكنك فتحه وغلقه حسب ظروفك ووقتما شئت.