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14 فكرة باب جرّار للشقق الصغيرة

ريم عوض ريم عوض
homify بلكونة أو شرفة حديد Grey
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الأبواب الجرّارة هي من الحلول العملية التي يمكنك أن تلجأ إليها عندما يكون منزلك صغيرًا وتريد الفصل بين المساحات باستهلاك أفل مساحة ممكنة. في هذا المقال نقدم لك 14 فكرة باب جرّار للشقق الصغيرة نرجو أن تلهمك لاختيار الأفضل لك. 

1- للمطابخ المفتوحة

UN INTÉRIEUR RÉINVENTÉ, UN AMOUR DE MAISON UN AMOUR DE MAISON مطبخ
UN AMOUR DE MAISON

UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON
UN AMOUR DE MAISON

في بعض الأحيان تحتاج إلى غلق مطبخك المفتوح لأكثر من سبب، ربما للحصول على بعض الخصوصية إذا كان لديك ضيوفًا، أو لعدم إحداث ضوضاء للجالسين في الغرف الأخرى أثناء الطبيخ، أو لمنع الأبخرة والروائح من الخروج. الباب الجرّار سيكون حلًا لهذه المشكلة قيمكنك فتحه وغلقه حسب ظروفك ووقتما شئت. 

2- كفاصل بين المساحات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة منزلك مفتوحة يمكنك إضافة باب جرار يفصل بين الغرف، يمكنك الاختيار بين كونه بزجاج شفاف أو مصمت.

3- أبواب متداخلة

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

من إحدى مشكلات الأبواب الجرّارة هي استهلاكها لمساحة كبيرة عند فتحها، يمكنك حل هذه المشكلة في منزلك الصغير عن طريق تصميمها بشكل متداخل كالمثال في الصورة.

4- أبواب جرّارة بلمسة مينيمالية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

هل أنت من محبي البساطة؟ الأبواب الجرارة يمكنها أن تكون بتصميم مينيمالي عن طريق إزالة المقابض وأية تفاصيل ليست ذات قيمة حقيقية ويمكن الاستغناء عنها.

5- أبواب بنوافذ زجاجية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لإضافة ديكور بسيط للباب يمكنك جعله بنافذة صغيرة تنفذ القليل من الضوء.

6- أبواب جرّارة مطوية

homify بلكونة أو شرفة حديد Grey
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى لتوفير المساحة عندما تكون الأبواب عديدة بغلقها بميكانيكية تطويها فوق بعضها البعض.

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7- مغلقة على الطراز الياباني

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله حديد Black
homify

homify
homify
homify

الأبواب الجرّارة من أكثر الأشياء المستخدمة في البيوت اليابانية لساطتها وأناقتها. تتميز بتصميم بسيط من الأشكال السيمترية.

الباب الياباني مفتوحًا

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله بلاط White
homify

homify
homify
homify

شكل الباب عندما يفتح، يٌجر لأحد الجانبين فيختفي تمامًا من النظر.

8- أبواب جرارة لخزانات المطبخ

homify غرفة السفرة MDF White
homify

homify
homify
homify

لماذا لا تضع خزانات في المطبخ بأبواب جرّارة تسهل عليك الفتح والغلق بسرعة وسلاسة وتعطية الفرصة لتوفير المساحة بزيادة مناطق التخزين. 

9- أبواب جرّارة بزجاج ضبابي

homify الممر والمدخل ألمنيوم/ زنك Grey
homify

homify
homify
homify

لشكل أكثر أناقة ورقي يمكنك استخدام أبواب زجاجية شفافة ولكن ضبابية للحصول على بعض الخصوصية.

10- باب جرّار لطُرقة المنزل

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

فكرة أخرى للزجاج الضبابي في طرفة المنزل

من الخارج

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

صورة للباب من خارج الطرقة.

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11- للحمام

가족들에게 꼭 맞춰진 아이템들로 채워진 새집같은 우리집 리모델링 , 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 حمام
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

إذا كان الحمام صغيرًا لا يتحمل وضع باب عادي يمكنك غلقه باب جرّار.

12- بميكانيكية مختلفة

세아이들이 뛰어노는 유니크한 다락방과 다섯식구를 위한 보금자리, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة المعيشة
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

الأبواب الجرارة يمكن غلقها بطرق عديدة ومن أفضل تلك الطرق أن يبدو الباب كأنه متخفيًا عندما يُفتح، يمكنك تطبيق ذلك عن طريق فتح مجرى له داخل الجدار فيفتح فيه.

13- للمساحات الصغيرة

YJ HOUSE , 에이라이브 에이라이브 غرفة نوم خشب Multicolored
에이라이브

에이라이브
에이라이브
에이라이브

فكرة أخرى لغلق المكتب عن باقي مساحات المنزل باستخدام الأبواب الجرّارة.

14- أبواب جرّارة خشبية بلمسة ريفية

누하동 한옥, obrick obrick غرفة المعيشة
obrick

obrick
obrick
obrick

أبواب خشبية جرّارة بستائر مانعة للضوء وأخرى مفرغة للمسة ريفية دافئة ويمكن استخدامها مع التصميم المينيمالي أيضًا.

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