الأبواب الجرّارة هي من الحلول العملية التي يمكنك أن تلجأ إليها عندما يكون منزلك صغيرًا وتريد الفصل بين المساحات باستهلاك أفل مساحة ممكنة. في هذا المقال نقدم لك 14 فكرة باب جرّار للشقق الصغيرة نرجو أن تلهمك لاختيار الأفضل لك.
في بعض الأحيان تحتاج إلى غلق مطبخك المفتوح لأكثر من سبب، ربما للحصول على بعض الخصوصية إذا كان لديك ضيوفًا، أو لعدم إحداث ضوضاء للجالسين في الغرف الأخرى أثناء الطبيخ، أو لمنع الأبخرة والروائح من الخروج. الباب الجرّار سيكون حلًا لهذه المشكلة قيمكنك فتحه وغلقه حسب ظروفك ووقتما شئت.
إذا كانت مساحة منزلك مفتوحة يمكنك إضافة باب جرار يفصل بين الغرف، يمكنك الاختيار بين كونه بزجاج شفاف أو مصمت.
من إحدى مشكلات الأبواب الجرّارة هي استهلاكها لمساحة كبيرة عند فتحها، يمكنك حل هذه المشكلة في منزلك الصغير عن طريق تصميمها بشكل متداخل كالمثال في الصورة.
هل أنت من محبي البساطة؟ الأبواب الجرارة يمكنها أن تكون بتصميم مينيمالي عن طريق إزالة المقابض وأية تفاصيل ليست ذات قيمة حقيقية ويمكن الاستغناء عنها.
لإضافة ديكور بسيط للباب يمكنك جعله بنافذة صغيرة تنفذ القليل من الضوء.
طريقة أخرى لتوفير المساحة عندما تكون الأبواب عديدة بغلقها بميكانيكية تطويها فوق بعضها البعض.
الأبواب الجرّارة من أكثر الأشياء المستخدمة في البيوت اليابانية لساطتها وأناقتها. تتميز بتصميم بسيط من الأشكال السيمترية.
شكل الباب عندما يفتح، يٌجر لأحد الجانبين فيختفي تمامًا من النظر.
لماذا لا تضع خزانات في المطبخ بأبواب جرّارة تسهل عليك الفتح والغلق بسرعة وسلاسة وتعطية الفرصة لتوفير المساحة بزيادة مناطق التخزين.
لشكل أكثر أناقة ورقي يمكنك استخدام أبواب زجاجية شفافة ولكن ضبابية للحصول على بعض الخصوصية.
صورة للباب من خارج الطرقة.
اقرأ أيضًا 8 تصميمات رائعة لمداخل الغرف
الأبواب الجرارة يمكن غلقها بطرق عديدة ومن أفضل تلك الطرق أن يبدو الباب كأنه متخفيًا عندما يُفتح، يمكنك تطبيق ذلك عن طريق فتح مجرى له داخل الجدار فيفتح فيه.
فكرة أخرى لغلق المكتب عن باقي مساحات المنزل باستخدام الأبواب الجرّارة.
أبواب خشبية جرّارة بستائر مانعة للضوء وأخرى مفرغة للمسة ريفية دافئة ويمكن استخدامها مع التصميم المينيمالي أيضًا.
اقرأ أيضًا 15 باب جرار بتصميم مثالي للبيوت الصغيرة