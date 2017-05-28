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10 أفكار بسيطة لتزيين منزلك

آية منير آية منير
Bedroom, Pixers Pixers غرفة نوم Blue
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ينعكس على جمال منازلنا شخصايتنا واختيارتنا، بيوتنا منها الصغير ومنها الكبير منها المرتب ومنها البيوت الفوضوية، نحتاج أحيانا لتجديد منازلنا بأقل تلكفة وتزيينها استعدادا للمناسبات وكنوع من التغيير، ولتزيين المنزل العديد من الأسس والأفكار والتي عند تنفيذها بشكل سليم نملك منزلا جميلا ومبهجا، ولكن جميعنا نظن أن التكلفة قد تقف عائقا بيننا وبين هذا الحلم الجميل، ولكن اليوم سنقدم لك 10 أفكار بسيطة جدا غير مكلفة لتزيين المنزل دون جهد او عناء ..

1. ارسم على الجدران ..

Snowy Owl Pixers غرفة نوم Blue owl,bird,feathers,wallpaper,wallmural
Pixers

Snowy Owl

Pixers
Pixers
Pixers

اسم لوحة فنية على جدران منزلك بريشتك الخاصة، واصنع منها إضافة مميزة بأقل الإمكانيات وعلى ذوقك الخاص، ولكن من المهم أن تختار اللوحة المناسبة والطريقة السليمة لتنفيذها حتى تنجح في اداء مهمتك، هذه الفكرة ستغير من المشهد كاملا وستصنع من الفراغ شكل جديد مميز..

2. أضف مرايا ..

Appio Latino | contemporany, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المرايا من الأفكار الجميلة دائما، والتي لها تأثير جذاب وقوي على أي فراغ تضاف إليه، اختر مكان مناسب يساعدها في القيام بدورها الوظيفي والجمالي معا، ولتلمس التغيير بنفسك ..

3. لوَن ركنك الخاص ..

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

اختر لون جديد ومبتكر وقم بتلوين ركن خاص في غرفتك بشكل خاص، وكأنك تضيف علامة تنصيص لهذا الركن ومن اللمسات الجريئة أيضا أن تضم للفكرة الأرضيات والسقف معا، ستجعل منه ركن متكامل فعا بلون خاص ..

3. فن الأوريجامي ..

Studio Snowpuppe origami handgevouwen lampen en de nieuwe houten lampen collectie, Snowpuppe Snowpuppe غرفة نومإضاءة
Snowpuppe

Snowpuppe
Snowpuppe
Snowpuppe

 الأوريجامي هو فن طي الورق دون استخدام مواد لاصقة أو أي وسيلة للتثبيت وتكوين منها أشكال فنية وقطع ديكورية مميزة، أضف منها لمنزلك واستمتع بإطلالة مميزة لتصميمك..

4. اصنع بصناديقك القديمة تحفة فنية ..

Arredo pallet, interiordave interiordave بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

لديك مجموعة من الصناديق القديمة، إذن فأنت تمتلك كنز صغير بمنزلك، قم بتجميعها وإعادة طلائها بألوان مبهجة وجميلة اصنع منها خزانة مفتوحة مثلا أو قم بتوزيعها بشكل مبتكر ..

5. ازرع نباتات جميلة ..

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

ازرع نباتات جميلة وفواحة مثل الرحان والنعناع وأضف زهور جميلة طبيعية لمنزلك، فهو أسلوب مميز لتزيين منزلك ولا يحتاج لتكلفة أو ميزانية ضخمة ..

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3. جدد مطبخك

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

قم بتجديد مطبخك بكل الوسائل الممكنة، فهو روح المنزل ومؤشر الراحة النفسية للبيت، مثلا قم بشراء ملصقات لجدرانه، أو طلاء السيراميك بألوان جديدة أو رسم نقوش مميزة، قم بتلميع وتجديد الاجهزة الكهربائية ذات المظهر المعدني لتحافظ على بريقها وإشراقها دائما..

6. أضفف أرفف أنيقة ..

SCHNEENUSS 1, k.roh MOEBEL k.roh MOEBEL غرفة المعيشةرفوف
k.roh MOEBEL

k.roh MOEBEL
k.roh MOEBEL
k.roh MOEBEL

الأرفف من أسهل الإضافات الممكنة لمنزلك، ويمكنك تنفيذها بنفسك وبعدة طرق وتصميمات وخامات، فقط اختر ما تحب وحدد المكان المناسب واحصل على تصميم مميز، عملي وجميل في نفس الوقت ..

8. اصنع من ذكرياتك قطع ديكورية ..

Harbour Green, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited غرفة المعيشة
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

اصنع من ذكرياتك قطع ديكورية تزين منزلك، وترحب بضيوفك وتعكس حبك لعائلتك ولحظاتك الجميلة على كل ركن فيه، حولها من مجرد لحظات قد مضت إلى وسيلة رائعة لتزيين منزلك بطريقة مبتكرة وبعد أفكار، كنجفة صغيرة أو حائط تذكاري ..

9. أضف لوحات فنية وقطع فريدة لمنزلك ..

Casa Marjory Basano para Casa de Valentina, Julia Ribeiro Fotografia Julia Ribeiro Fotografia غرفة نوم
Julia Ribeiro Fotografia

Julia Ribeiro Fotografia
Julia Ribeiro Fotografia
Julia Ribeiro Fotografia

أضف لوحاتك الفنية القيمة إلى ركن خاص في منزلك واجعل من تصميم منزلك غنيا مبهجا، قم بترتيبها بشكل فني جديد ومبتكر وأضف لها إطارات مميزة أو بسيطة حسب ذوقك الخاص ..

10. لون أثاث منزلك ..

JACOB, Grange México Grange México غرفة المعيشةكراسي ومقاعد خشب نقي Beige
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

قم بتلوين أثاث منزلك بطريقة مبهجة وجديدة، ولكن لا تنس ان تكن متناغمة مع التصميم ككل، غير مزعجة للعين ذات مظهر لائق ومميز، واطلق لخيالك العنان واجعل منزلك ينبض بالحياة من جديد ..

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