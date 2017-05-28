10 أفكار بسيطة لتزيين منزلك

ينعكس على جمال منازلنا شخصايتنا واختيارتنا، بيوتنا منها الصغير ومنها الكبير منها المرتب ومنها البيوت الفوضوية، نحتاج أحيانا لتجديد منازلنا بأقل تلكفة وتزيينها استعدادا للمناسبات وكنوع من التغيير، ولتزيين المنزل العديد من الأسس والأفكار والتي عند تنفيذها بشكل سليم نملك منزلا جميلا ومبهجا، ولكن جميعنا نظن أن التكلفة قد تقف عائقا بيننا وبين هذا الحلم الجميل، ولكن اليوم سنقدم لك 10 أفكار بسيطة جدا غير مكلفة لتزيين المنزل دون جهد او عناء ..
اسم لوحة فنية على جدران منزلك بريشتك الخاصة، واصنع منها إضافة مميزة بأقل الإمكانيات وعلى ذوقك الخاص، ولكن من المهم أن تختار اللوحة المناسبة والطريقة السليمة لتنفيذها حتى تنجح في اداء مهمتك، هذه الفكرة ستغير من المشهد كاملا وستصنع من الفراغ شكل جديد مميز..
المرايا من الأفكار الجميلة دائما، والتي لها تأثير جذاب وقوي على أي فراغ تضاف إليه، اختر مكان مناسب يساعدها في القيام بدورها الوظيفي والجمالي معا، ولتلمس التغيير بنفسك ..
اختر لون جديد ومبتكر وقم بتلوين ركن خاص في غرفتك بشكل خاص، وكأنك تضيف علامة تنصيص لهذا الركن ومن اللمسات الجريئة أيضا أن تضم للفكرة الأرضيات والسقف معا، ستجعل منه ركن متكامل فعا بلون خاص ..
الأوريجامي هو فن طي الورق دون استخدام مواد لاصقة أو أي وسيلة للتثبيت وتكوين منها أشكال فنية وقطع ديكورية مميزة، أضف منها لمنزلك واستمتع بإطلالة مميزة لتصميمك..
لديك مجموعة من الصناديق القديمة، إذن فأنت تمتلك كنز صغير بمنزلك، قم بتجميعها وإعادة طلائها بألوان مبهجة وجميلة اصنع منها خزانة مفتوحة مثلا أو قم بتوزيعها بشكل مبتكر ..
ازرع نباتات جميلة وفواحة مثل الرحان والنعناع وأضف زهور جميلة طبيعية لمنزلك، فهو أسلوب مميز لتزيين منزلك ولا يحتاج لتكلفة أو ميزانية ضخمة ..
قم بتجديد مطبخك بكل الوسائل الممكنة، فهو روح المنزل ومؤشر الراحة النفسية للبيت، مثلا قم بشراء ملصقات لجدرانه، أو طلاء السيراميك بألوان جديدة أو رسم نقوش مميزة، قم بتلميع وتجديد الاجهزة الكهربائية ذات المظهر المعدني لتحافظ على بريقها وإشراقها دائما..
الأرفف من أسهل الإضافات الممكنة لمنزلك، ويمكنك تنفيذها بنفسك وبعدة طرق وتصميمات وخامات، فقط اختر ما تحب وحدد المكان المناسب واحصل على تصميم مميز، عملي وجميل في نفس الوقت ..
اصنع من ذكرياتك قطع ديكورية تزين منزلك، وترحب بضيوفك وتعكس حبك لعائلتك ولحظاتك الجميلة على كل ركن فيه، حولها من مجرد لحظات قد مضت إلى وسيلة رائعة لتزيين منزلك بطريقة مبتكرة وبعد أفكار، كنجفة صغيرة أو حائط تذكاري ..
أضف لوحاتك الفنية القيمة إلى ركن خاص في منزلك واجعل من تصميم منزلك غنيا مبهجا، قم بترتيبها بشكل فني جديد ومبتكر وأضف لها إطارات مميزة أو بسيطة حسب ذوقك الخاص ..
قم بتلوين أثاث منزلك بطريقة مبهجة وجديدة، ولكن لا تنس ان تكن متناغمة مع التصميم ككل، غير مزعجة للعين ذات مظهر لائق ومميز، واطلق لخيالك العنان واجعل منزلك ينبض بالحياة من جديد ..
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