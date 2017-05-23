في بداية الصيف كيف تخزن ملابس الشتاء

انتهى فصل الشتاء وبدأ الصيف، وبقيت ملابسه في كل مكان في منزلنا تحتاج للتخزين لنرتاح قليلا من عناء ترتيبها ولنحافظ على منزلنا وخاصة غرفة النوم مريحة و منظمة، ولتترك مساحة بداخل خزانتك للصيف وملابسه ، ولكن كيف ذلك وما هي الطرق السليمة للحفاظ على ملابسنا الشتوية أثناء فترة تخزينها ، لذا جمعت لك هوميفاي اليوم عدة نصائح بسيطة لتقوم بتخزين ملابس الشتاء بدون جهد كبير والحفاظ عليها بعيدا عن الأتربة ..
لا تحتفظ بملابسك الشتوية دون تنظيف وما يحتاج إلى تنظيف بطرق خاصة أيضا لا تتردد في أن تقوم بذلك، هذه هي الطريقة المثالية للحفاظ على جودة ملابسك للشتاء القادم، قم بتخزينها بعد التأكد من نظافتها وخلوها من أي بقع أو مشاكل ..
من أكثر الأخطاء شيوعا الاحتفاظ بالملابس دون الحاجة لها، وخاصة الشتوية منها ظنا منا أنه سيأتي يوما ونحتاجها، ولكن ذلك قد يتسبب في أزمة عدم توافر أماكن كافية للتخزين وانتشار الفوضى وصعوبة ترتيب الملابس بشكل مناسب، لذا تخلص في نهاية كل فصل موسمي مما لا تحتاجه في العام القادم ..
خزانة السرير هي أكثر الأماكن المناسبة لتخزين الملابس الموسمية، ولكن هناك مشكلة رئيسية هي الأتربة التى قد تغطي الملابس أثناء طول فترة التخزين، ولكن الحل لذلك سهل وبسيط، من الأفضل تقسيم الخزانة بشكل مناسب عن طريق بعض الألواح الخشبية ولا تجعلها مثبتة على الأرضي مباشرة ولكن اصنع قاعدة خشبية أيضا، وقم بتغطية الملابس بأكياس بلاستيكية أو حقائب مخصصة لذلك ..
الصناديق حل مثالي للتخزين خاصة إن كنت لا تمتلك خزانة مغلقة، فهي أفضل الوسائل للحفاظ على ملابسك وترتيبها أثناء فترة التخزين ..
الأغطية الشتوية أيضا تحتاج للتخزين، وقد تتسبب في أزمة حقيقية إن لم نجد لها مكان مناسب، من أفضل الأماكن لها أسفل السرير وأعلى الخزانة ولكن احرص على تغطيتها بشكل محكم وتنظيفها قبل تخزينها ..
المعاطف الثقيلة صعب تخزينها كبقية الملابس الشتوية، ولكن الأفضل تعليقها في مكان خاص بها ولكن لا تنس أن تقوم بتغطيتها بشكل محكم أيضا ..
الخامات الشتوية مختلفة وخاصة ولها طريقة مختلفة للتنظيف والتخزين كالأصواف مثلا، فإن تم تخزينها بشكل غير مناسب دون تهوية أو بشكل غير مرتب قد تتلف أو تتقطع ..
الادراج حل مثالي أيضا للتخزين ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق ولها مفاتيح او بعيدة عن متناول الاستخدام الدوري حتى لا تتسبب في انتشار الملابس بسهولة ..
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