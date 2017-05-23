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في بداية الصيف كيف تخزن ملابس الشتاء

آية منير آية منير
Piso Incomparable, Belén Sueiro Belén Sueiro غرفة الملابس
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انتهى فصل الشتاء وبدأ الصيف، وبقيت ملابسه في كل مكان في منزلنا تحتاج للتخزين لنرتاح قليلا من عناء ترتيبها ولنحافظ على منزلنا وخاصة غرفة النوم مريحة و منظمة، ولتترك مساحة بداخل خزانتك للصيف وملابسه ، ولكن كيف ذلك وما هي الطرق السليمة للحفاظ على ملابسنا الشتوية أثناء فترة تخزينها ، لذا جمعت لك هوميفاي اليوم عدة نصائح بسيطة لتقوم بتخزين ملابس الشتاء بدون جهد كبير والحفاظ عليها بعيدا عن الأتربة .. 

1. اغسل ملابسك واحتفظ بها نظيفة..

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لا تحتفظ بملابسك الشتوية دون تنظيف وما يحتاج إلى تنظيف بطرق خاصة أيضا لا تتردد في أن تقوم بذلك، هذه هي الطريقة المثالية للحفاظ على جودة ملابسك للشتاء القادم، قم بتخزينها بعد التأكد من نظافتها وخلوها من أي بقع أو مشاكل ..

2. تخلص مما لا تحتاجه الشتاء القادم ..

Piso Incomparable, Belén Sueiro Belén Sueiro غرفة الملابس
Belén Sueiro

Belén Sueiro
Belén Sueiro
Belén Sueiro

من أكثر الأخطاء شيوعا الاحتفاظ بالملابس دون الحاجة لها، وخاصة الشتوية منها ظنا منا أنه سيأتي يوما ونحتاجها، ولكن ذلك قد يتسبب في أزمة عدم توافر أماكن كافية للتخزين وانتشار الفوضى وصعوبة ترتيب الملابس بشكل مناسب، لذا تخلص في نهاية كل فصل موسمي مما لا تحتاجه في العام القادم ..

3. خزانة السرير مكان مناسب ولكن ..

Camas, Aros y Canapes, Baixmoduls Baixmoduls غرفة نومأسرة نوم
Baixmoduls

Baixmoduls
Baixmoduls
Baixmoduls

خزانة السرير هي أكثر الأماكن المناسبة لتخزين الملابس الموسمية، ولكن هناك مشكلة رئيسية هي الأتربة التى قد تغطي الملابس أثناء طول فترة التخزين، ولكن الحل لذلك سهل وبسيط، من الأفضل تقسيم الخزانة بشكل مناسب عن طريق بعض الألواح الخشبية ولا تجعلها مثبتة على الأرضي مباشرة ولكن اصنع قاعدة خشبية أيضا، وقم بتغطية الملابس بأكياس بلاستيكية أو حقائب مخصصة لذلك ..

4. الصناديق حل مثالي ..

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

الصناديق حل مثالي للتخزين خاصة إن كنت لا تمتلك خزانة مغلقة، فهي أفضل الوسائل للحفاظ على ملابسك وترتيبها أثناء فترة التخزين ..

5. الأغطية الشتوية ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الأغطية الشتوية أيضا تحتاج للتخزين، وقد تتسبب في أزمة حقيقية إن لم نجد لها مكان مناسب، من أفضل الأماكن لها أسفل السرير وأعلى الخزانة ولكن احرص على تغطيتها بشكل محكم وتنظيفها قبل تخزينها ..

6. المعاطف الثقيلة ..

La Mansión, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group غرفة الملابس
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

المعاطف الثقيلة صعب تخزينها كبقية الملابس الشتوية، ولكن الأفضل تعليقها في مكان خاص بها ولكن لا تنس أن تقوم بتغطيتها بشكل محكم أيضا ..

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7. خامات خاصة ..

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

الخامات الشتوية مختلفة وخاصة ولها طريقة مختلفة للتنظيف والتخزين كالأصواف مثلا، فإن تم تخزينها بشكل غير مناسب دون تهوية أو بشكل غير مرتب قد تتلف أو تتقطع ..

7. الأدراج الخاصة ..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

الادراج حل مثالي أيضا للتخزين ولكن يجب أن تكون محكمة الغلق ولها مفاتيح او بعيدة عن متناول الاستخدام الدوري حتى لا تتسبب في انتشار الملابس بسهولة ..

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