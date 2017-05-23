في بداية الصيف كيف تخزن ملابس الشتاء

من أكثر الأخطاء شيوعا الاحتفاظ بالملابس دون الحاجة لها، وخاصة الشتوية منها ظنا منا أنه سيأتي يوما ونحتاجها، ولكن ذلك قد يتسبب في أزمة عدم توافر أماكن كافية للتخزين وانتشار الفوضى وصعوبة ترتيب الملابس بشكل مناسب، لذا تخلص في نهاية كل فصل موسمي مما لا تحتاجه في العام القادم ..