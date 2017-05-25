كيف تصمم ستائر منزلك بشكل سليم

اختيار الخامة المستخدمة في تصميم الستارة من اهم الخطوات والتي تصنع فارق حقيقي في التصميم ككل، الأقمشة متنوعة والخامات مختلفة ولكن فقط دقة الاختيار هي ما تجعل تناغم بين عناصر الديكور والستارة الخاصة به ..

ومن اهم الملاحظات التى يجب أخذها في الاعتبار بأن تستخدم مثلا خامات سهلة التنظيف في غرف الأطفال، وخامات اخرى ذات قيمة غنية للاستقبال، واختيار عملي للحمام والمطبخ ..