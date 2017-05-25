كيف تصمم ستائر منزلك بشكل سليم

التفاصيل في الديكور يصنع فارق مميز وتحتاج للاهتمام والتنسيق بشكل جيد ومتوازن، وهي أساسيات الحصول على منزل أنيق وجميل، وإن كنت تبحث عن ديكور يحمل من الجمال والأناقة فلا سبيل لك سوى الاهتمام بالتفاصيل، ومن أهم هذه التفاصيل هي الستائر، تعد إحدى العناصر الأساسية للديكور الداخلي وبفضلها قد يتحول الفراغ بالكامل للنقيض، لذا عليك ان تتعلم جيدا القواعد الأساسية قبل البدء في تنفيذ خطوات تصميمها، لذا اليوم سنتعلم معا كيف نصمم ستائر منازلنا بشكل سليم، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
في البداية عليك تحديد الطراز المستخدم في الفراغ المراد اختيار له ستائر مناسبة، لتكن خطوة اختيارها في منتهى السهولة، فمثلا هنا تصميم على النمط الحديث بنكهة يابانية، فلجأ المصمم لمثل هذه الستائر البسيطة مما ترك أثر داخل النفس بالتناغم بين عناصر الديكور ..
اختيار الخامة المستخدمة في تصميم الستارة من اهم الخطوات والتي تصنع فارق حقيقي في التصميم ككل، الأقمشة متنوعة والخامات مختلفة ولكن فقط دقة الاختيار هي ما تجعل تناغم بين عناصر الديكور والستارة الخاصة به ..
ومن اهم الملاحظات التى يجب أخذها في الاعتبار بأن تستخدم مثلا خامات سهلة التنظيف في غرف الأطفال، وخامات اخرى ذات قيمة غنية للاستقبال، واختيار عملي للحمام والمطبخ ..
من الممكن الاستعانة بنفس الأقمشة المستخدمة في الأثاث أو الوسادات، مما يخلق تناغم رائع بين العناصر ككل ..
أما إن كنت ستلجأ لاختيار ستارة ذات نقوش مميزة، فعليك الاختيار بدقة شديدة حتى لا تتسبب في ازدحام بصري، وخاصة لو كانت هناك نقوشا أخرى باللتصميم ..
قبل شراء الستائر لاحظ مساحة الغرفة وارتفاع سقفها، فالمنزل الصغير ذو السقف المنخفض يحتاج إلى ستائر قصيرة وبدون كورنيش في أعلاها حتى لا يبدو السقف منخفضاً، ويجب أن تترك منسدلة ومسحوبة على الأطراف لأن ربطها إلى جوانب النافذة يقصر الخطوط، إذا كانت السقوف عالية يستحسن استعمال الكورنيش العريض في الأعلى، لأنه يقلل من طولها، ولكن عليك أن تعلم أن الكرانيش المبالغ فيها لم تبق كأحدث صيحات ديكورية ولكن الاتجاه العام يتسم بالبساطة ..
تختلف طريقة التركيب من حيث الاستخدام، فهناك المثبتة والتى لا حاجة لنا بحركتها، وهناكنظام ’ الستائر الجيبية وهي القيام بصنع جيب خاص للقضيب في أعلى كل ستارة ثم دفعه بداخلها مباشرة أو طريقة الأكثر انتشارا بواسطة حلقات مثالية تزين الستارة وتتعد اختياراتها وستحتاج للانابيب المجلفنة او المطلية..
أضافت الستائر الخفيفة الناعمة بلونها الفاتح أناقة لا مثيل لها ولمسة رقيقة على التصميم، مع منحها الخصوصية اللازمة لغرفة الطعام، وذلك دون التأثير على الإضاءة التي يمكنها النفاذ عبر أقمشتها الخفيفة، وهي الاختيار الأمثل حين الحاجة لإضاءة قوية في الغرفة..
اما الستائر الثقيلة فتبقى بأناقتها وجمالها ونجاحها في دورها الوظيفي لخصوصية أكثر وعزل تام عن حرارة الشمس وأشعتها حين الحاجة لذلك، وتتوفر بأنواع وتصميمات مختلفة لتناسب ذوقك الخاص ..
التناغم والانسجام يحتاج لدلائل منها أن تشعر أن الستارة ما هي إلا مجرد امتداد للغرفة، وعنصر أساسي غير منفصل عن باقى الديكور، ومن اهم السُبل المؤدية لذلك، اختيار لون من نفس باليتة التصميم أو استخدام اللون نفسه وأحيانا من الخامة نفسها أيضا، لتشعر بالتناغم بين كل التفاصيل ..
حتى وإن اختلف لون الستارة عن التصميم يظل احساس أنها امتداد وعنصر أساسي للغرفة معنا، إذا تم اختيار الألوان بشكل سليم وبعين مختص وخبير ..
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