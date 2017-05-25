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كيف تصمم ستائر منزلك بشكل سليم

آية منير آية منير
CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN غرفة السفرة
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التفاصيل في الديكور يصنع فارق مميز وتحتاج للاهتمام والتنسيق بشكل جيد ومتوازن، وهي أساسيات الحصول على منزل أنيق وجميل، وإن كنت تبحث عن ديكور يحمل من الجمال والأناقة فلا سبيل لك سوى الاهتمام بالتفاصيل، ومن أهم هذه التفاصيل هي الستائر، تعد إحدى العناصر الأساسية للديكور الداخلي وبفضلها قد يتحول الفراغ بالكامل للنقيض، لذا عليك ان تتعلم جيدا القواعد الأساسية قبل البدء في تنفيذ خطوات تصميمها، لذا اليوم سنتعلم معا كيف نصمم ستائر منازلنا بشكل سليم، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. اختيار الطراز المستخدم ..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في البداية عليك تحديد الطراز المستخدم في الفراغ المراد اختيار له ستائر مناسبة، لتكن خطوة اختيارها في منتهى السهولة، فمثلا هنا تصميم على النمط الحديث بنكهة يابانية، فلجأ المصمم لمثل هذه الستائر البسيطة مما ترك أثر داخل النفس بالتناغم بين عناصر الديكور ..

2. اختيار الخامة المناسبة ..

꽃선인장, from april to may from april to may غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
from april to may

from april to may
from april to may
from april to may

اختيار الخامة المستخدمة في تصميم الستارة من اهم الخطوات والتي تصنع فارق حقيقي في التصميم ككل، الأقمشة متنوعة والخامات مختلفة ولكن فقط دقة الاختيار هي ما تجعل تناغم بين عناصر الديكور والستارة الخاصة به .. 

ومن اهم الملاحظات التى يجب أخذها في الاعتبار بأن تستخدم مثلا خامات سهلة التنظيف في غرف الأطفال، وخامات اخرى ذات قيمة غنية للاستقبال، واختيار عملي للحمام والمطبخ ..

3. تناغم ..

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

من الممكن الاستعانة بنفس الأقمشة المستخدمة في الأثاث أو الوسادات، مما يخلق تناغم رائع بين العناصر ككل ..

4. اختيار النقوش ..

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

أما إن كنت ستلجأ لاختيار ستارة ذات نقوش مميزة، فعليك الاختيار بدقة شديدة حتى لا تتسبب في ازدحام بصري، وخاصة لو كانت هناك نقوشا أخرى باللتصميم ..

5. ستائر ام طويلة ؟

CONSTANCE Cabbages & Roses شبابيك و أبوابستائر
Cabbages &amp; Roses

CONSTANCE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

قبل شراء الستائر لاحظ مساحة الغرفة وارتفاع سقفها، فالمنزل الصغير ذو السقف المنخفض يحتاج إلى ستائر قصيرة وبدون كورنيش في أعلاها حتى لا يبدو السقف منخفضاً، ويجب أن تترك منسدلة ومسحوبة على الأطراف لأن ربطها إلى جوانب النافذة يقصر الخطوط، إذا كانت السقوف عالية يستحسن استعمال الكورنيش العريض في الأعلى، لأنه يقلل من طولها، ولكن عليك أن تعلم أن الكرانيش المبالغ فيها لم تبق كأحدث صيحات ديكورية ولكن الاتجاه العام يتسم بالبساطة ..

6. طريقة التركيب ..

Monsoon 2014, Chivasso BV Chivasso BV شبابيك و أبوابستائر
Chivasso BV

Monsoon 2014

Chivasso BV
Chivasso BV
Chivasso BV

تختلف طريقة التركيب من حيث الاستخدام، فهناك المثبتة والتى لا حاجة لنا بحركتها، وهناكنظام ’ الستائر الجيبية وهي القيام بصنع جيب خاص للقضيب في أعلى كل ستارة ثم دفعه بداخلها مباشرة أو طريقة الأكثر انتشارا بواسطة حلقات مثالية تزين الستارة وتتعد اختياراتها وستحتاج للانابيب المجلفنة او المطلية..

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7. ستائر خفيفة ..

CHO 58 Stadthaus, ZOOMARCHITEKTEN ZOOMARCHITEKTEN غرفة السفرة
ZOOMARCHITEKTEN

ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN
ZOOMARCHITEKTEN

أضافت الستائر الخفيفة الناعمة بلونها الفاتح أناقة لا مثيل لها ولمسة رقيقة على التصميم، مع منحها الخصوصية اللازمة لغرفة الطعام، وذلك دون التأثير على الإضاءة التي يمكنها النفاذ عبر أقمشتها الخفيفة، وهي الاختيار الأمثل حين الحاجة لإضاءة قوية في الغرفة..

8. ستائر ثقيلة ..

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel Korla Home المنزلأقمشة و منسوجات
Korla Home

Inkat, Quadria, Splatter, Weave Steel

Korla Home
Korla Home
Korla Home

اما الستائر الثقيلة فتبقى بأناقتها وجمالها ونجاحها في دورها الوظيفي لخصوصية أكثر وعزل تام عن حرارة الشمس وأشعتها حين الحاجة لذلك، وتتوفر بأنواع وتصميمات مختلفة لتناسب ذوقك الخاص ..

9. استخدام ألوان من نفس الباليتة ..

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

التناغم والانسجام يحتاج لدلائل منها أن تشعر أن الستارة ما هي إلا مجرد امتداد للغرفة، وعنصر أساسي غير منفصل عن باقى الديكور، ومن اهم السُبل المؤدية لذلك، اختيار لون من نفس باليتة التصميم أو استخدام اللون نفسه وأحيانا من الخامة نفسها أيضا، لتشعر بالتناغم بين كل التفاصيل ..

10. ألوان مختلفة ..

HOME STAGING MIESZKANIA 44M² NA WYNAJEM, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

حتى وإن اختلف لون الستارة عن التصميم يظل احساس أنها امتداد وعنصر أساسي للغرفة معنا، إذا تم اختيار الألوان بشكل سليم وبعين مختص وخبير ..

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