مجموعة مختارة لاجمل تصميمات الأبواب والشبابيك

الباب والشباك حلقة الوصل بين بيتك وعالمنا الخارجي، وفي الداخل تعد الفواصل بين الفراغات، منها ما يستخدم للخصوصية، ومنها ما يعد نافذة على العالم، ومنها ما نحتاجه لتقسيم فراغ كبير، كل هذه وظائف مختلفة لعنصرين أساسين داخل منزلك وخارجه، لذا اليوم وكما تعودنا من هوميفاي ان تهتم بكل ما هو اساسي لك ستقدم لك مجموعة مختارة لأجمل تصميمات وأفكار لأبواب وشبابيك مميزة ستساعدك على اختيار رائع لمنزلك ..
الابواب الزجاجية قد لا تقدم جانب من الخصوصية على الإطلاق ونتجنب كثير استخدامها لهذا السبب، ولكن إليك حل سحري يصنع منها عنصر وظيفي وجمالي معا، زجاج غير شفاف يضيف لمسة رائعة لبيتك والجدير بالذكر توفر ألوان مختلفة تتناسب مع كل الأذواق، خاصة وإن كان منزلق كما هو امامنا ذو تصميم عصري وحديث ..
الأبواب الحديدية تتعرض مع الزمن لعوامل الطبيعة والتي قد تتسبب في فقدان بريقها وهلاكها، ولكن مع لمسات بسيطة تبث فيها الروح مجددا وتعود لتقوم بدور ديكوري ..
أحيانا نحتاج لتصميمات مثبتة لفتحات رئيسية في المنزل، ولكن نحتاج لذكاء في تصميمها لتحمينا من أشعة الشمس مباشرة ونستفيد منها كإضاءة وديكورمع، فإليكم حل رائع وهي كاسرات الشمس بكل أنواعها وتصميماتها ..
الشبابيك الكبيرة ميزة لمنزلك لا تتخلى عنها مهما حدث، بل حاول أن تحتفظ بوجودها والاستفادة منها بقدر الإمكان ..
الشابيك المفصلية هي الأكثر شيوعا في منازلنا وأكثر ما يميزها تعدد تصميمات والخامات المصنعة منها ..
الأبواب الرئيسية للمنزل تعد عنوانه الاول والجملة الترحيبية لضيوفك في زيارتهم لك، لذا اختره كقطعة فنية تضيف لمنزلك جمال من نوع خاص ..
باب منزلق ذو تصميم مبتكر له تأثير إيجابي جميل على الديكور، ويقوم بدوره كفاصل لتقسيم فراغات مفتوحة ومشتركة..
الأبواب المنزلقة المعتادة تتكون من ضلفتين أو أربعة ولكن ثلاثة هو جديد ومبتكر ولكنه جاء في غاية الاناقة والروعة ..
الشبابيك المفصلة أفقيا او كما تسمى القلابة، لها مميزات كثيرة منها الخصوصية ونجاحها في القيام بدور كاسرات الشمس ..
الشرائح المعدنية المثبتة تُستخدم كعامل أمان وحماية للأطفال، ولتامين منزلك من السرقة أيضا ولكن حاول أن تقوم بتوظيفها كعنصر ديكوري أيضا ..
الأبواب البيضاء مثالية ومميزة ، وخاصة في مدخل منزلك مع شريحة رأسية من الزجاج تصميم جميل وأنيق ..
الجدران الزجاجية يتم ترشيحها في الفلل والقصور والشقق المزدوجة، لافتقارها دورها كعازل أو مصدر خصوصية، لذا فانتبه عند اختيارك مثل هذا التصميم ..
باب من الطراز الصناعي مكون من شرائح خشبية متساوية بلون رمادي أنيق ..
شباك غير تقليدي مميز، ذو تصميم دائري وضلف مفصلية ومقعد خاص، ليتكون معنا ركن خاص ولا أروع ..
كما ذكرنا أن هنا من العوامل الطبيعية المؤثر في الحديد وأيضا تؤثر على الأخشاب، ولكن المميز في الطراز الريفي والصناعي تقديسهم لمثل هذه الخامات على حالتها، بل ويتجه بعض الخبراء للجوء لاستخدام دهانات وتأثيرات تجعل من التصميم ككل يحمل لمسة ريفية عتيقة ..
تصميم فني لباب منزلق على هيئة مكتبة أنيقة مرسومة بريشة فنان ..
استخدام الألوان الزاهية يتوقف فقط على ذوقك الخاصة ، ولكن بالفعل ستتبع احدث صيحات الموضة ، ويمكنك القيام بذلك بنفسك ..
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