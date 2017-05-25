الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مجموعة مختارة لاجمل تصميمات الأبواب والشبابيك

آية منير آية منير
Gradient Space, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 شبابيك
Loading admin actions …

الباب والشباك حلقة الوصل بين بيتك وعالمنا الخارجي، وفي الداخل تعد الفواصل بين الفراغات، منها ما يستخدم للخصوصية، ومنها ما يعد نافذة على العالم، ومنها ما نحتاجه لتقسيم فراغ كبير، كل هذه وظائف مختلفة لعنصرين أساسين داخل منزلك وخارجه، لذا اليوم وكما تعودنا من هوميفاي ان تهتم بكل ما هو اساسي لك ستقدم لك مجموعة مختارة لأجمل تصميمات وأفكار لأبواب وشبابيك مميزة ستساعدك على اختيار رائع لمنزلك ..

1. باب منزلق مصنوع من زجاج غير شفاف ..

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

الابواب الزجاجية قد لا تقدم جانب من الخصوصية على الإطلاق ونتجنب كثير استخدامها لهذا السبب، ولكن إليك حل سحري يصنع منها عنصر وظيفي وجمالي معا، زجاج غير شفاف يضيف لمسة رائعة لبيتك والجدير بالذكر توفر ألوان مختلفة تتناسب مع كل الأذواق، خاصة وإن كان منزلق كما هو امامنا ذو تصميم عصري وحديث ..

2. باب حديد عتيق ذو تصميم مبتكر ..

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

الأبواب الحديدية تتعرض مع الزمن لعوامل الطبيعة والتي قد تتسبب في فقدان بريقها وهلاكها، ولكن مع لمسات بسيطة تبث فيها الروح مجددا وتعود لتقوم بدور ديكوري ..

3. كاسرات شمس ..

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我), inexdesign inexdesign شبابيك و أبوابديكورات الشبابيك
inexdesign

Korean Dessert Cafe Mu-a (無我)

inexdesign
inexdesign
inexdesign

أحيانا نحتاج لتصميمات مثبتة لفتحات رئيسية في المنزل، ولكن نحتاج لذكاء في تصميمها لتحمينا من أشعة الشمس مباشرة ونستفيد منها كإضاءة وديكورمع، فإليكم حل رائع وهي كاسرات الشمس بكل أنواعها وتصميماتها ..

4. شبابيك ذات مساحة كبيرة ..

Gestaltungsbeispiele, unikatessen Berlin unikatessen Berlin شبابيك و أبوابستائر
unikatessen Berlin

unikatessen Berlin
unikatessen Berlin
unikatessen Berlin

الشبابيك الكبيرة ميزة لمنزلك لا تتخلى عنها مهما حدث، بل حاول أن تحتفظ بوجودها والاستفادة منها بقدر الإمكان ..

5. شبابيك خشبية منزلقة ..

ショールーム兼事務所, 伊田直樹建築設計事務所 伊田直樹建築設計事務所 شبابيك
伊田直樹建築設計事務所

伊田直樹建築設計事務所
伊田直樹建築設計事務所
伊田直樹建築設計事務所

6. شبابيك مكون من 3 ضلف من الخشب والزجاج ..

トリミングルーム, 稲山貴則 建築設計事務所 稲山貴則 建築設計事務所 شبابيك
稲山貴則 建築設計事務所

稲山貴則 建築設計事務所
稲山貴則 建築設計事務所
稲山貴則 建築設計事務所

الشابيك المفصلية هي الأكثر شيوعا في منازلنا وأكثر ما يميزها تعدد تصميمات والخامات المصنعة منها ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. باب ذو هيكل حديدي باللون الأسود ..

Prachtig licht woonhuis in combinatie met een houten vloer van ZILVA, Zilva Vloeren Zilva Vloeren شبابيك
Zilva Vloeren

Zilva Vloeren
Zilva Vloeren
Zilva Vloeren

8. باب رئيسي كقطعة فنية ..

homify شبابيك حجر اردواز Orange
homify

homify
homify
homify

الأبواب الرئيسية للمنزل تعد عنوانه الاول والجملة الترحيبية لضيوفك في زيارتهم لك، لذا اختره كقطعة فنية تضيف لمنزلك جمال من نوع خاص ..

9. باب منزلق مكون من شرائح معدنية ..

Porte Scorrevoli, Staino&Staino Staino&Staino شبابيك
Staino&amp;Staino

Staino&Staino
Staino&amp;Staino
Staino&Staino

باب منزلق ذو تصميم مبتكر له تأثير إيجابي جميل على الديكور، ويقوم بدوره كفاصل لتقسيم فراغات مفتوحة ومشتركة..

10. باب منزلق مكون من 3 ضلف ذو تصميم مبتكر ..

Gradient Space, 沈志忠聯合設計 沈志忠聯合設計 شبابيك
沈志忠聯合設計

沈志忠聯合設計
沈志忠聯合設計
沈志忠聯合設計

الأبواب المنزلقة المعتادة تتكون من ضلفتين أو أربعة ولكن ثلاثة هو جديد ومبتكر ولكنه جاء في غاية الاناقة والروعة ..

11. شباك خشبي قلاب ..

LOFT INDUSTRIEL, MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES شبابيك
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES
MELANIE LALLEMAND ARCHITECTURES

الشبابيك المفصلة أفقيا او كما تسمى القلابة، لها مميزات كثيرة منها الخصوصية ونجاحها في القيام بدور كاسرات الشمس ..

12. شباك معدني مزود بشرائح معدنية ثابتة ..

Butterfly House, ESSTEAM ESSTEAM شبابيك
ESSTEAM

ESSTEAM
ESSTEAM
ESSTEAM

الشرائح المعدنية المثبتة تُستخدم كعامل أمان وحماية للأطفال، ولتامين منزلك من السرقة أيضا ولكن حاول أن تقوم بتوظيفها كعنصر ديكوري أيضا ..

13. باب أبيض لمدخل منزلك ..

Fenster & Haustüren aus Kunststoff und Aluminium in Ottensheim montiert von Fenster-Schmidinger, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen شبابيك ألمنيوم/ زنك White
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen

الأبواب البيضاء مثالية ومميزة ، وخاصة في مدخل منزلك مع شريحة رأسية من الزجاج تصميم جميل وأنيق ..

14. جدار زجاجي كامل يتوسطه باب منزلق ..

Poolhaus mit Schiebeverglasungen von Fenster-Schmidinger, Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen شبابيك زجاج Transparent
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen

Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster &amp; Verglasungen
Schmidinger Wintergärten, Fenster & Verglasungen

الجدران الزجاجية يتم ترشيحها في الفلل والقصور والشقق المزدوجة، لافتقارها دورها كعازل أو مصدر خصوصية، لذا فانتبه عند اختيارك مثل هذا التصميم ..

15. باب على الطراز الصناعي ..

Cobblestone Barn Simplicity Timber Solutions Ltd شبابيك خشب bespoke joinery,entrance door,doors
Simplicity Timber Solutions Ltd

Cobblestone Barn

Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd
Simplicity Timber Solutions Ltd

باب من الطراز الصناعي مكون من شرائح خشبية متساوية بلون رمادي أنيق ..

16. شباك ذو تصميم دائري بلمسة ذكية ..

​Shutters, drewniane okiennice wewnętrzne, Gama Styl Gama Styl شيش خشب White
Gama Styl

Gama Styl
Gama Styl
Gama Styl

شباك غير تقليدي مميز، ذو تصميم دائري وضلف مفصلية ومقعد خاص، ليتكون معنا ركن خاص ولا أروع ..

17. باب منزلق خشبي أنيق ..

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

18. لمسات عتيقة لأبواب خشبية ..

Cascina Oropa, Marco Tacchini Fotografo Marco Tacchini Fotografo شبابيك
Marco Tacchini Fotografo

Marco Tacchini Fotografo
Marco Tacchini Fotografo
Marco Tacchini Fotografo

كما ذكرنا أن هنا من العوامل الطبيعية المؤثر في الحديد وأيضا تؤثر على الأخشاب، ولكن المميز في الطراز الريفي والصناعي تقديسهم لمثل هذه الخامات على حالتها، بل ويتجه بعض الخبراء للجوء لاستخدام دهانات وتأثيرات تجعل من التصميم ككل يحمل لمسة ريفية عتيقة ..

19. تصميم فني لباب منزلق ..

Chalet campo golf, Arquitecta interiores Ana Serrano Arquitecta interiores Ana Serrano شبابيك
Arquitecta interiores Ana Serrano

Arquitecta interiores Ana Serrano
Arquitecta interiores Ana Serrano
Arquitecta interiores Ana Serrano

تصميم فني لباب منزلق على هيئة مكتبة أنيقة مرسومة بريشة فنان ..

20. ألوان زاهية لأبواب خشبية ..

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey شبابيك
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

استخدام الألوان الزاهية يتوقف فقط على ذوقك الخاصة ، ولكن بالفعل ستتبع احدث صيحات الموضة ، ويمكنك القيام بذلك بنفسك ..

يمكنك قراءة .. 25 فكرة جميلة لتزيين مدخل المنزل

تحول مبهر من شرفة كئيبة إلى أخرى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً