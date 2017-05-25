مجموعة مختارة لاجمل تصميمات الأبواب والشبابيك

الباب والشباك حلقة الوصل بين بيتك وعالمنا الخارجي، وفي الداخل تعد الفواصل بين الفراغات، منها ما يستخدم للخصوصية، ومنها ما يعد نافذة على العالم، ومنها ما نحتاجه لتقسيم فراغ كبير، كل هذه وظائف مختلفة لعنصرين أساسين داخل منزلك وخارجه، لذا اليوم وكما تعودنا من هوميفاي ان تهتم بكل ما هو اساسي لك ستقدم لك مجموعة مختارة لأجمل تصميمات وأفكار لأبواب وشبابيك مميزة ستساعدك على اختيار رائع لمنزلك ..