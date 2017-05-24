دوبلكس رائع يتألق ببساطة الألوان الحيادية

إذا كان لديك شقة كبيرة أو دوبلكس فأنت تمتلك حظًا كبيرًا، بحيث يمكنك تقسيمه بذكاء على الطرق المُودرن للحصول على منزل رائع ومريح، ونحن اليوم نعرض لك دوبلكس جميل استخدم الألوان الحيادية كالأبيض والرمادي في أغلب تفاصيله للحصول على إشراقة وبراح في غرفة المعيشة والسفرة والمطبخ بالخصوص، بالإضافة إلى تقسيمه بطريقة رائعة سمحت بوجود براح واتساع في المكان مع بساطة الديكورات التي تجعل ضيوفه ينبهرون بالتأكيد..
مدخل المنزل بسيط ومشرق حيث أن اللون المستخدم في الدهانات هو الأبيض لكل شيء، والباب خشبي كبير مطلي بالأبيض أيضًا.. مع نافذة صغيرة تطل على الخارج، ولدينا منضدة خشبية باللون البني مع مراّة كبيرة لزيادة اتساع المكان، مما يجعل المدخل واسع ومليء بالرحابة والهدوء.
غرفة بسيطة مصممة على النمط التبسيطي الجميل، كل شيء في مكانه لا يأخذ مساحة كبيرة ولا يتسبب في إزدحام، الجدران بيضاء ناصعة البياض. وتقسيم الغرفة إلى جزئين ركن للمعيشة وركن للطعام.
نافذة كبيرة للتهوية بشبابيك زجاجية شفافة تمرر الضوء من الخارج، والأرضية من الباركيه الفاتح للمسة دافئة بالأرضية.
الأثاث يحمل اللون الرمادي لغرفة أكثر حيادية وبساطة، فالأريكة على شكل حرف L من القماش الرمادي الفاتح مع بعض الوسائد الصغيرة، ومنضدة للتلفزيون تحمل بعض الأدراج والدواليب للتخزين، مع أبجورة جميلة تُضيء المكان باللون الأصفر للمسة ديكورية أنيقة.
السفرة صغيرة ومستديرة بتصميم هيكلي جديد يُعطي لمسة ديكورية مختلفة، حيث أن المنضدة زجاجية تستند على جزع شجرة عريض وسميك بدلًا من الأرجل التقليدية، مع كراسي جلدية باللون الرمادي تلتف حولها بشكل دائري بسيط.
مصمم هذا المطبخ اتخذ قرارًا بجعل منطقة المطبخ مشرقة ومُبهجة ومميزة وقد اختار اللون الأبيض ليكون لون الجدران والأثاث والنوافذ والأبواب، المطبخ طويل ومتسع مما سمح بتقسمه إلى جزئين، أولًا أثاث المطبخ نفسه والذي يتكون من طاولة كبيرة تحمل الأدراج والدواليب والموقد وحوض المطبخ وسطح أملس من الرخام يناسب العمل، وبالأعلى يوجد الدواليب التخزينية الكبيرة لكي لا يبقى شيء بالخارج يتسبب في فوضى أو إزدحام.
والأرضية من السيراميك البُني والأبيض في تصميم هندسي رائع.
استخدام وحدات إضاءة داخلية بالأثاث لديكور مطبخ مميز ومظهر مختلف كبيوت النور، ووجود مساحة كبيرة سمح بعمل منضدة طعام وكراسي خشبية بيضاء بمقاعد قماشية للحصول على وجبة طعام سريعة في المطبخ.
استغلال رائع للمساحة أسفل السلم الداخلي بعمل مكتب صغير يسمح لصاحبة لإنهاء بعض أعماله أو قراءة كتاب، ويتكون من منضدة خشبية وكرسي كلاسيكي التصميم، مع أريكة مودرن من القماش الأبيض تحمل الوسائد الملونة، وأبجورة بيضاء جميلة بجانبها، مع مكتبة رائعة في الخلفية تحمل الأرفف والأدراج بدهانات باللون الأبيض. فكان هذا استغلال رائع للمكان.
مع السلم ذو الوحدات الخشبية الذي يقودنا إلى الطابق العلوي بالمكان.
غرفة بسيطة وهادئة بأرضية باركيه وجدران بيضاء مشرقة، وسرير مُزدوج وكبير مع مفارش منقوشة، الغرفة غير متكدسة بالأثاث مما يعطيها اتساع وبراح، ومراّة كبيرة في الديكور، مع طاولة بُنية مميزة والسقف مقوس بطريقة جميلة للمسة مختلفة في الغرفة.
الأبيض للجدران والرمادي للرخام في الأرضية ليبدو الحمام أكثر فخامة، الجدار مقسم بأرفف داخلية فيه للتخزين، ونافذة كبيرة للتهوية الجيدة للحمام، مع رف للمناشف أسفله.
الحوض من السيراميك على طاولة خشبية رائعة بوحدة تخزيين كبيرة، ويعلوه مراّة مربعة كبيرة ووحدة إضاءة لروئية أفضل، وفي الجانب المرحاض من السيراميك الأبيض.
بانيو من السيراميك الأبيض والرخام من الخارج مع صنبور معدني بسيط لجلسة استرخاء جميلة، وفصل منطقة للاستحمام كصندوق زجاجي كبيرة بدُش معدني طويل ومنطقة للصرف. والباب خشبي أبيض مغلق على حمام في منتهى الأناقة.
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