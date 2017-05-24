دوبلكس رائع يتألق ببساطة الألوان الحيادية

غرفة بسيطة مصممة على النمط التبسيطي الجميل، كل شيء في مكانه لا يأخذ مساحة كبيرة ولا يتسبب في إزدحام، الجدران بيضاء ناصعة البياض. وتقسيم الغرفة إلى جزئين ركن للمعيشة وركن للطعام.

نافذة كبيرة للتهوية بشبابيك زجاجية شفافة تمرر الضوء من الخارج، والأرضية من الباركيه الفاتح للمسة دافئة بالأرضية.