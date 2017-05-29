13 نصيحة مذهلة لغرف المعيشة الصغيرة

في نصيحة من النصائح التي ذكرناها أعلاه أنه من الافضل أن يكون اللون الأبيض هو بطل الغرفة إلا أنه لا ينفي أن الاعتماد على لون زاهي في الغرفة سواء في أريكة أو في بلاط ملون سيجعل غرفة المعيشة مبهرة.