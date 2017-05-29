13 نصيحة مذهلة لغرف المعيشة الصغيرة

كيفية الحصول على غرفة صغيرة وجميلة في نفس الوقت، بإضافة عناصر بسيطة تجعل المساحات الصغيرة تبدو متناغمة ومرحبة، ليست مهمة مستحيلة كما يعتقد الكثيرون، حلم جميل بمثابة تحدي لخبراء هوميفاي، دعنا نعرض لك النصائح والحيل التي ستحقق لك هذا الحلم بسهولة.
أول شيء نفكر به في غرفتنا الصغيرة هو التضحية، وهذا ما نريد إثبات عدم صحته طالما هناك أرفف نستطيع أن ننظم عليها الأشياء التي نريدها في غرفة معيشتنا فلا داعي للتضحية بشيء.
هذا ليس سرًا، الاعتماد على هيكل أثاث رقيق لن يشغل مساحة في غرفة المعيشة بضعة أمتار ستكون كافية جدًا له ولن يعيق حركتك.
الكراسي الفصيرة يمكنك الاعتماد على اثنان منهما أو ثلاثة إذا كان لديك أبعاد كثيرة في المساحة، على الرغم أنها لا تشغل مساحة كبيرة إلا أنها تبدو كبيرة ومريحة جدًا.
حان الآن الوقت للاعتماد على الآرائك المتعددة الوظائف والتي لا يقتصر دورها على مجرد مقاعد فقط، بل يمكن الاستلقاء عليها وقراءة كتاب مثلًا أو النوم عليها إذا جاء ضيف فجأة ونوى المبيت لديك.
اترك خلفك فكرة أن البنوك مكانها في المطبخ فقط لأنها فكرة خاطئة تمامًا، في هذه الغرفة الصغيرة إذا كنت تريد أن توفر كل سبل الراحة بها يمكنك الاستعانة ببنك صغير لتناول وجبات الإفطار عليه.
لا يوجد لون أفضل من الأبيض لاستخدامه في الغرف الصغيرة، وهذا يجعل المساحة تبدو أكبر فضلًا عن كونها أكثر إشراقًا، إذا كنت ترغب في الجمع بين الألوان الأخرى وإضافة الاكسسوارات بالطبع ستبدو الغرفة رائعة جدًا.
وضع نقاط من الضوء في زوايا مختلفة وتسليطه على مساحة معينة، يجعل المساحة تبدو أعمق .
في نصيحة من النصائح التي ذكرناها أعلاه أنه من الافضل أن يكون اللون الأبيض هو بطل الغرفة إلا أنه لا ينفي أن الاعتماد على لون زاهي في الغرفة سواء في أريكة أو في بلاط ملون سيجعل غرفة المعيشة مبهرة.
الألوان المحايدة مغرية جدًا لجميع المساحات والغرف الصغيرة بلا استثناء، لهذا نقترح عليك استخدام هذه الألوان .
عندما يكون هناك تدريج في القوام تكون المساحة ملفتة جدًا للنظر وذلك بإضافة بعض الوسائد على المقاعد.
عندما نفكر في مساحة صغيرة يبدو من المستحيل تقريبًا تعليق لوحات كبيرة على الجدران، لكن لا مانع أبدًا من استخدامها بألوان محايدة.
السقوف التي تكون من الجبس لها مميزات كثيرة في الغرف والمساحات الصغيرة ومنها أن تعطي شعور بأن السقف أعلى والمساحة أكبر مما هي عليه.
في الغرف الصغيرة لا ننصح باستخدام الجدران للفصل بين المساحات لأنها تجعلها خانقة جدًا، يُفضل الفصل بينهم بالستائر الخفيفة بالإضافة إلى أنه فكرة لطيفة فهي تتيح لك فرصة إزالتها وقتما تشاء لتتمتع بمساحة مفتوحة.
لقراءة المقال التالي اضغط هنا: 25 غرفة معيشة مليئة بالأفكار الملهمة