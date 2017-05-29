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13 نصيحة مذهلة لغرف المعيشة الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Proyecto Residencial Albores , Polygon Arquitectura Polygon Arquitectura غرفة المعيشة
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كيفية الحصول على غرفة صغيرة وجميلة في نفس الوقت، بإضافة عناصر بسيطة تجعل المساحات الصغيرة تبدو متناغمة ومرحبة، ليست مهمة مستحيلة كما يعتقد الكثيرون، حلم جميل بمثابة تحدي لخبراء هوميفاي، دعنا نعرض لك النصائح والحيل التي ستحقق لك هذا الحلم بسهولة.  

1- لا تضحي بأي شيء

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios غرفة المعيشة
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

أول شيء نفكر به في غرفتنا الصغيرة هو التضحية، وهذا ما نريد إثبات عدم صحته طالما هناك أرفف نستطيع أن ننظم عليها الأشياء التي نريدها في غرفة معيشتنا فلا داعي للتضحية بشيء. 

2- الأثاث الرقيق

Casa Gallo de la Torre , Guadalajara , DECO Designers DECO Designers غرفة المعيشة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

هذا ليس سرًا، الاعتماد على هيكل أثاث رقيق لن يشغل مساحة في غرفة المعيشة بضعة أمتار ستكون كافية جدًا له ولن يعيق حركتك. 

3- ليس فقط الكراسي الطويلة

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الكراسي الفصيرة يمكنك الاعتماد على اثنان منهما أو ثلاثة إذا كان لديك أبعاد كثيرة في المساحة، على الرغم أنها لا تشغل مساحة كبيرة إلا أنها تبدو كبيرة ومريحة جدًا. 

4- آرائك متعددة الاستخدام

Casa A.P, DIN Interiorismo DIN Interiorismo غرفة المعيشة
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

حان الآن الوقت للاعتماد على الآرائك المتعددة الوظائف والتي لا يقتصر دورها على مجرد مقاعد فقط، بل يمكن الاستلقاء عليها وقراءة كتاب مثلًا أو النوم عليها إذا جاء ضيف فجأة ونوى المبيت لديك. 

5- البنوك ليست فقط في المطابخ

Home Staging Pecan Valley San Antonio Tx, Noelia Ünik Designs Noelia Ünik Designs غرفة المعيشة
Noelia Ünik Designs

Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs
Noelia Ünik Designs

اترك خلفك فكرة أن البنوك مكانها في المطبخ فقط لأنها فكرة خاطئة تمامًا، في هذه الغرفة الصغيرة إذا كنت تريد أن توفر كل سبل الراحة بها يمكنك الاستعانة ببنك صغير لتناول وجبات الإفطار عليه. 

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6- الأبيض بطل غرفة المعيشة

Casa Box, Arqbox Arqbox غرفة المعيشة Wood effect
Arqbox

Arqbox
Arqbox
Arqbox

لا يوجد لون أفضل من الأبيض لاستخدامه في الغرف الصغيرة، وهذا يجعل المساحة تبدو أكبر فضلًا عن كونها أكثر إشراقًا، إذا كنت ترغب في الجمع بين الألوان الأخرى وإضافة الاكسسوارات بالطبع ستبدو الغرفة رائعة جدًا. 

7- نقاط ضوء في زوايا مختلفة

Salas de Estar, JANAINA NAVES - Design & Arquitetura JANAINA NAVES - Design & Arquitetura غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك Grey
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura

JANAINA NAVES - Design & Arquitetura
JANAINA NAVES – Design &amp; Arquitetura
JANAINA NAVES - Design & Arquitetura

وضع نقاط من الضوء في زوايا مختلفة وتسليطه على مساحة معينة، يجعل المساحة تبدو أعمق .

8- إضافة لون خلاق

Appartamento Parioli - Roma, Luca Tranquilli - Fotografo Luca Tranquilli - Fotografo غرفة المعيشة
Luca Tranquilli – Fotografo

Luca Tranquilli - Fotografo
Luca Tranquilli – Fotografo
Luca Tranquilli - Fotografo

في نصيحة من النصائح التي ذكرناها أعلاه أنه من الافضل أن يكون اللون الأبيض هو بطل الغرفة إلا أنه لا ينفي أن الاعتماد على لون زاهي في الغرفة سواء في أريكة أو في بلاط ملون سيجعل غرفة المعيشة مبهرة. 

9- استخدام المزيج: الأبيض والأسود

Proyecto Residencial Albores , Polygon Arquitectura Polygon Arquitectura غرفة المعيشة
Polygon Arquitectura

Polygon Arquitectura
Polygon Arquitectura
Polygon Arquitectura

الألوان المحايدة مغرية جدًا لجميع المساحات والغرف الصغيرة بلا استثناء، لهذا نقترح عليك استخدام هذه الألوان . 

10- تدرج في القوام

Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

عندما يكون هناك تدريج في القوام تكون المساحة ملفتة جدًا للنظر وذلك بإضافة بعض الوسائد على المقاعد. 

11- لوحات جدارية كبيرة

VILA NOVA PM., Lembi Arquitetura Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura
Lembi Arquitetura

عندما نفكر في مساحة صغيرة يبدو من المستحيل تقريبًا تعليق لوحات كبيرة على الجدران، لكن لا مانع أبدًا من استخدامها بألوان محايدة. 

12- سقف من الجبس

SDV | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

السقوف التي تكون من الجبس لها مميزات كثيرة في الغرف والمساحات الصغيرة ومنها أن تعطي شعور بأن السقف أعلى والمساحة أكبر مما هي عليه. 

13- تقسيم المساحات بمهارة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في الغرف الصغيرة لا ننصح باستخدام الجدران للفصل بين المساحات لأنها تجعلها خانقة جدًا، يُفضل الفصل بينهم بالستائر الخفيفة بالإضافة إلى أنه فكرة لطيفة فهي تتيح لك فرصة إزالتها وقتما تشاء لتتمتع بمساحة مفتوحة. 

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