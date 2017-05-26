شقة صغيرة بتقسيم ذكي تغلب على ضيق المساحة

نحن في هذا المقال نأخذك في جولة جديدة داخل شقة من اختيارات هوميفاي، ذات تصميم بسيط وألوان هادئة وديكورات غير متكلفة تمامًا.. تتكون من مساحة كبيرة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والسفرة وتنتهي عند الشرفة، تفاصيل بسيطة للغاية ولكنها مميزة وبساطتها عنوان أناقتها، فإذا كنت تملك شقة بمساحة صغيرة فهذا المقال لك، حيث يلهمك فكرة ذكية لتقسيم المساحة لديك بشكل رائع.
غرفة معيشة بسيطة جدًا بسقف خشبي وجدران خرسانية مطلية باللون الأبيض، والسقف يحمل وحدات إضاءة كبيوت النور لإضاءة خافتة صفراء بسيطة، مع أرضية من الباركيه الخشبي البُني.
أريكة ثلاثية كبيرة وأخرى ثنائية بسيطة بقماش بيج فاتح مع منضدة زجاجية بالمنتصف على سجادة من الفرو الناعم.. وطاولة صغيرة للتلفزيون بأرفف تخزين أسفلها.
نوافذ كبيرة من الزجاج تسمح بإطلالة رائعة على الخارج مع ستائر شيفون شفافة جميلة.
انفتاح رائع للغرف يعطي اتساع للمكان ويتغلب تمامًا على الضيق.
غرفة سفرة مفتوحة على غرفة المعيشة وبسيطة في تفاصيلها، تتكون من منضدة خشبية مربعة وكراسي حولها بسيطة تمامًا، مع سجادة كبيرة من الفرو البيج، وتتدلى من السقف وحدة إضاءة صغيرة بهيكل معدني.
تصميم جدران الشرفة بالطوب مع الخشب يجعل منها نموذجاً للراحة النفسية والبساطة، بالإضافة لتفاعل الضوء بتصميم نظام للإضاءة الشاعرية الهادئة بأضواء صفراء عن طريق مصباح قوي في السقف وأباجورة كما نرى بجوار الجلسة المزدوجة في جانب الشرفة.
لمسات الزهور الناعمة تعطي مظهر رائع ومختلف للمنزل.
مدخل المنزل غير مزدحم وبسيط لا يعوقه شيء مما يعطي اتساع وبراح أكثر للمكان.
المطبخ.. بساطته هي عنوانه، الأثاث خشبي كما يظهر أمامنا، يحتوي على عدة أرفف وأدراج للتخزين وفيرة، ومنضدة خشبية مربعة مع وحدة إضاءة صغيرة تتدلى من السقف ومراّة تزيد اتساع المطبخ.
ركن يحمل الموقد ومنطقة للعمل وأرفف ودواليب للتخزين أيضًا.
استغلال الجدران في الممر لعمل مكتبة خشبية كبيرة بالعديد من الأرفف التخزينية الوفيرة مما سمح بإقتناء العديد من الكتب دون فوضى في المكان.
حمام أنيق وصغير ولكنه منظم تنظيم رائع، يحمل اللونين الأبيض والأسود، يحمل حوض استحمام كبير مع دوش مدعني بسيط يصب بداخله، ونافذة كبيرة للتهوية الجيدة وبجانبها أرفف تخزين رائعة مع بعض اللمسات الخضراء.
حوض سيراميكي على رف رخامي جميل وعلاقة معدنية للمناشف أسفلها.
غرفة جريئة باللون الأسود والأبيض تحمل سرير كبير وأرفف خشبية للكتب والأغراض، مع طاولة للكمبيوتر والمذاكرة، والأرضية من الباركية الفاتح.
غرفة نوم مشرقة وبسيطة، تحمل سرير مزدوج وطاولة كبيرة تلفزيون لجلسة تسلية قبل النوم، وفالجانب مجموعة أرفف للتخزين مع نافذة كبيرة وستائر شيفون بسيطة.
دولاب ملابس صغير من الخشب مطلي باللون الأبيض، ولوحة في الخلفية للديكور.
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