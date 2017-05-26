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شقة صغيرة بتقسيم ذكي تغلب على ضيق المساحة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة خشب White
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نحن في هذا المقال نأخذك في جولة جديدة داخل شقة من اختيارات هوميفاي، ذات تصميم بسيط وألوان هادئة وديكورات غير متكلفة تمامًا.. تتكون من مساحة كبيرة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والسفرة وتنتهي عند الشرفة، تفاصيل بسيطة للغاية ولكنها مميزة وبساطتها عنوان أناقتها، فإذا كنت تملك شقة بمساحة صغيرة فهذا المقال لك، حيث يلهمك فكرة ذكية لتقسيم المساحة لديك بشكل رائع.

غرفة المعيشة

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة خشب White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

غرفة معيشة بسيطة جدًا بسقف خشبي وجدران خرسانية مطلية باللون الأبيض، والسقف يحمل وحدات إضاءة كبيوت النور لإضاءة خافتة صفراء بسيطة، مع أرضية من الباركيه الخشبي البُني.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

أريكة ثلاثية كبيرة وأخرى ثنائية بسيطة بقماش بيج فاتح مع منضدة زجاجية بالمنتصف على سجادة من الفرو الناعم.. وطاولة صغيرة للتلفزيون بأرفف تخزين أسفلها. 

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

نوافذ كبيرة من الزجاج تسمح بإطلالة رائعة على الخارج مع ستائر شيفون شفافة جميلة.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

انفتاح رائع للغرف يعطي اتساع للمكان ويتغلب تمامًا على الضيق.

غرفة الطعام

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة المعيشة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

غرفة سفرة مفتوحة على غرفة المعيشة وبسيطة في تفاصيلها، تتكون من منضدة خشبية مربعة وكراسي حولها بسيطة تمامًا، مع سجادة كبيرة من الفرو البيج، وتتدلى من السقف وحدة إضاءة صغيرة بهيكل معدني.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

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Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

شرفة مميزة

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria بلكونة أو شرفة طوب Wood effect
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

تصميم جدران الشرفة بالطوب مع الخشب يجعل منها نموذجاً للراحة النفسية والبساطة، بالإضافة لتفاعل الضوء بتصميم نظام للإضاءة الشاعرية الهادئة بأضواء صفراء عن طريق مصباح قوي في السقف وأباجورة كما نرى بجوار الجلسة المزدوجة في جانب الشرفة.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria برجولا جانبية White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة السفرة White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

لمسات الزهور الناعمة تعطي مظهر رائع ومختلف للمنزل.

المدخل

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

مدخل المنزل غير مزدحم وبسيط لا يعوقه شيء مما يعطي اتساع وبراح أكثر للمكان.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

المطبخ

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

المطبخ.. بساطته هي عنوانه، الأثاث خشبي كما يظهر أمامنا، يحتوي على عدة أرفف وأدراج للتخزين وفيرة، ومنضدة خشبية مربعة مع وحدة إضاءة صغيرة تتدلى من السقف ومراّة تزيد اتساع المطبخ.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

ركن يحمل الموقد ومنطقة للعمل وأرفف ودواليب للتخزين أيضًا.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

استغلال رائع للجدران

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

استغلال الجدران في الممر لعمل مكتبة خشبية كبيرة بالعديد من الأرفف التخزينية الوفيرة مما سمح بإقتناء العديد من الكتب دون فوضى في المكان.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria الممر الحديث، المدخل و الدرج Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

الحمام

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria حمام Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

حمام أنيق وصغير ولكنه منظم تنظيم رائع، يحمل اللونين الأبيض والأسود، يحمل حوض استحمام كبير مع دوش مدعني بسيط يصب بداخله، ونافذة كبيرة للتهوية الجيدة وبجانبها أرفف تخزين رائعة مع بعض اللمسات الخضراء.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria حمام Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

حوض سيراميكي على رف رخامي جميل وعلاقة معدنية للمناشف أسفلها.

غرفة الأطفال

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة نوم Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

غرفة جريئة باللون الأسود والأبيض تحمل سرير كبير وأرفف خشبية للكتب والأغراض، مع طاولة للكمبيوتر والمذاكرة، والأرضية من الباركية الفاتح.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة نوم Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة نوم Black
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

غرفة النوم

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة نوم White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

غرفة نوم مشرقة وبسيطة، تحمل سرير مزدوج وطاولة كبيرة تلفزيون لجلسة تسلية قبل النوم، وفالجانب مجموعة أرفف للتخزين مع نافذة كبيرة وستائر شيفون بسيطة.

Appartamento modern country, Fabio Carria Fabio Carria غرفة نوم White
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

دولاب ملابس صغير من الخشب مطلي باللون الأبيض، ولوحة في الخلفية للديكور.

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