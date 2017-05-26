شقة صغيرة بتقسيم ذكي تغلب على ضيق المساحة

نحن في هذا المقال نأخذك في جولة جديدة داخل شقة من اختيارات هوميفاي، ذات تصميم بسيط وألوان هادئة وديكورات غير متكلفة تمامًا.. تتكون من مساحة كبيرة مفتوحة تضم غرفة المعيشة والسفرة وتنتهي عند الشرفة، تفاصيل بسيطة للغاية ولكنها مميزة وبساطتها عنوان أناقتها، فإذا كنت تملك شقة بمساحة صغيرة فهذا المقال لك، حيث يلهمك فكرة ذكية لتقسيم المساحة لديك بشكل رائع.