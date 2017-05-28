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8 تصميمات للحمامات الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms حمام
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من قال أن المنازل ذات المساحة الصغيرة لا يمكنها أن تكون ساحرة أيضاً؟ فإذا تم تأثيثها بشكل صحيح ملبي للاحتياجات المختلفة ومتوافق مع القواعد المعمارية الصحيحة فلن تكون المساحة عائق لك للحصول على ما تريد. المطبخ أو الحمام هي غرف من المهم الإهتمام بتأثيثها بشكل عملي، ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار البسيطة والمحددات المعمارية والتي ستعطيكم أفكار عن كيفية تصميم والحصول على مساحة ساحرة، عملية ومريحة للحمامات الصغيرة.

1.​مرآة كبيرة

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام خشب Wood effect
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

في المساحات الصغيرة يفضل استخدام مرآة كبيرة على الحائط، فهي تعطي فرصة لعكس الضوء وإظهار المساحة بشكل أكبر.

2.​حمام أبيض

03_Projeto de Interiores, Paula Carvalho Arquitetura Paula Carvalho Arquitetura حمام
Paula Carvalho Arquitetura

Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura
Paula Carvalho Arquitetura

يعطي الحمام ذو اللون الأبيض شعور بالنظافة والاتساع ولكن إحرص على إضافة بعض العناصر والخامات التي من شأنها ان تكسر حدة برودة اللون مثل أرفف خشبية، اكسسوارات ملونة أو البلاطات الملونة.

3.​مرحاض معلق

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt حمام
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

استخدام مرحاض معلق يعطي أناقة في الحمام كما أنه يوفر في المساحة ويعطي احساس بالإتساع.

4.حوض معلق

Einfamilienhaus Neubau, schulz.rooms schulz.rooms حمام
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

مثل فكرة المرحاض المعلق فإن الحوض المعلق يعطيك نفس النتيحة  في خلق اتساع في المساحة، كما يتيح لك الفرصة لاستغلال المساحة السفلية، في وضع السلال عند الحاجة.

5.​مساحة صغيرة لكابينة الدوش

Projekt łazienek. Stratford, Anglia., PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design حمام
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

يمكنك اتقطاع مساحة صغيرة في حمامك للحصول على كابينة دوش  صغيرة بين 80*80 – 90*90 سم  لتكون بديله عن البانيو في حمامك والذي سيتيح لك الحصول على مساحة للحركة ولإضافة بعض العناصر الأخرى في الحمام. 

قم باستخدام فاصل زجاجي بين الدوش وباقي أجزاء الحمام لتجنب  انتشار المياة في أرجاء الحمام كما يمكنك فقط ترك مساحة مفتوحة بدل من عمل الباب لتجنب تضيق المساحة في أثناء الفتح والغلق.

6.​ستارة حمام

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects حمام
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

إذا لم تتاح لديك فرصة عمل لوح زجاجي كفاصل فقم بإضافة ستارة يمكن فتحها وغلقها عند الحاجة  فهي بالطبع توفر في المساحة وتعطي مرونة أكثر للإستخدام.

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7.​البلاطات على الحوائط والأرضيات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عند استخدام بلاطات ذات التصاميم والنقوشات المميزة سواء على الحوائط أو الأرضيات فإنها تجذب الأنظار إلىها  فلا تنتبه العين إلى صغر مساحة الحمام بنفس القدر. إحرص على استخدام نقوشات صغيرة بحيث تعطي للحمام إيحاء بالإتساع والفخامة.

8.​أرفف ومساحات تخزين

Rénovation complète d'un appartement de 30m², MadaM Architecture MadaM Architecture حمام
MadaM Architecture

MadaM Architecture
MadaM Architecture
MadaM Architecture

في المساحات الصغيرة ولتجنب الفوضى يجب الحرص على توفير أرفف أو مساحات تخزينة في الحمام فقم باستغلال الأركان لعمل أرفف حتى إذا كانت ذات عرض 15سم فهي كافية لوضع الأغراض المختلفة في الحمام. قم أيضاً باستغلال الأجزاء العلوية في الحوائط في عمل خزانات مغلقة لتستغلها في تخزين المناشف، مناديل الحمام وغيره.

1880s refurbishment, Etons of Bath Etons of Bath حمام
Etons of Bath

1880s refurbishment

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

حوض في الركنة أحواض الركنة اعطيك فرصة لاستغلال الأركان في الحوائط الصغيرة وغير المستغلة لاسيما أنها تظهر بمظهر أنيق ومتميز.

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd حمام
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

أحواض دائرية لتجنب خلق زوايا نتيجة استخدام الأحواض المستطيلة أو المربعة قم باستخدام وحدات لأحواض دائرية، فهي أنيقة كما أنها ستحميك من الإرتطام بالزوايا الحادة في أثناء حركتك جول الحمام

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