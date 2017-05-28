8 تصميمات للحمامات الصغيرة

يمكنك اتقطاع مساحة صغيرة في حمامك للحصول على كابينة دوش صغيرة بين 80*80 – 90*90 سم لتكون بديله عن البانيو في حمامك والذي سيتيح لك الحصول على مساحة للحركة ولإضافة بعض العناصر الأخرى في الحمام.

قم باستخدام فاصل زجاجي بين الدوش وباقي أجزاء الحمام لتجنب انتشار المياة في أرجاء الحمام كما يمكنك فقط ترك مساحة مفتوحة بدل من عمل الباب لتجنب تضيق المساحة في أثناء الفتح والغلق.