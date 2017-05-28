8 تصميمات للحمامات الصغيرة

من قال أن المنازل ذات المساحة الصغيرة لا يمكنها أن تكون ساحرة أيضاً؟ فإذا تم تأثيثها بشكل صحيح ملبي للاحتياجات المختلفة ومتوافق مع القواعد المعمارية الصحيحة فلن تكون المساحة عائق لك للحصول على ما تريد. المطبخ أو الحمام هي غرف من المهم الإهتمام بتأثيثها بشكل عملي، ولذلك فقد جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار البسيطة والمحددات المعمارية والتي ستعطيكم أفكار عن كيفية تصميم والحصول على مساحة ساحرة، عملية ومريحة للحمامات الصغيرة.
في المساحات الصغيرة يفضل استخدام مرآة كبيرة على الحائط، فهي تعطي فرصة لعكس الضوء وإظهار المساحة بشكل أكبر.
يعطي الحمام ذو اللون الأبيض شعور بالنظافة والاتساع ولكن إحرص على إضافة بعض العناصر والخامات التي من شأنها ان تكسر حدة برودة اللون مثل أرفف خشبية، اكسسوارات ملونة أو البلاطات الملونة.
استخدام مرحاض معلق يعطي أناقة في الحمام كما أنه يوفر في المساحة ويعطي احساس بالإتساع.
مثل فكرة المرحاض المعلق فإن الحوض المعلق يعطيك نفس النتيحة في خلق اتساع في المساحة، كما يتيح لك الفرصة لاستغلال المساحة السفلية، في وضع السلال عند الحاجة.
يمكنك اتقطاع مساحة صغيرة في حمامك للحصول على كابينة دوش صغيرة بين 80*80 – 90*90 سم لتكون بديله عن البانيو في حمامك والذي سيتيح لك الحصول على مساحة للحركة ولإضافة بعض العناصر الأخرى في الحمام.
قم باستخدام فاصل زجاجي بين الدوش وباقي أجزاء الحمام لتجنب انتشار المياة في أرجاء الحمام كما يمكنك فقط ترك مساحة مفتوحة بدل من عمل الباب لتجنب تضيق المساحة في أثناء الفتح والغلق.
إذا لم تتاح لديك فرصة عمل لوح زجاجي كفاصل فقم بإضافة ستارة يمكن فتحها وغلقها عند الحاجة فهي بالطبع توفر في المساحة وتعطي مرونة أكثر للإستخدام.
عند استخدام بلاطات ذات التصاميم والنقوشات المميزة سواء على الحوائط أو الأرضيات فإنها تجذب الأنظار إلىها فلا تنتبه العين إلى صغر مساحة الحمام بنفس القدر. إحرص على استخدام نقوشات صغيرة بحيث تعطي للحمام إيحاء بالإتساع والفخامة.
في المساحات الصغيرة ولتجنب الفوضى يجب الحرص على توفير أرفف أو مساحات تخزينة في الحمام فقم باستغلال الأركان لعمل أرفف حتى إذا كانت ذات عرض 15سم فهي كافية لوضع الأغراض المختلفة في الحمام. قم أيضاً باستغلال الأجزاء العلوية في الحوائط في عمل خزانات مغلقة لتستغلها في تخزين المناشف، مناديل الحمام وغيره.
حوض في الركنة أحواض الركنة اعطيك فرصة لاستغلال الأركان في الحوائط الصغيرة وغير المستغلة لاسيما أنها تظهر بمظهر أنيق ومتميز.
أحواض دائرية لتجنب خلق زوايا نتيجة استخدام الأحواض المستطيلة أو المربعة قم باستخدام وحدات لأحواض دائرية، فهي أنيقة كما أنها ستحميك من الإرتطام بالزوايا الحادة في أثناء حركتك جول الحمام