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كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort غرفة المعيشةإضاءة زجاج Transparent
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يحتار الكثير منا عند إختيار عناصر الإضاءة المناسبة، فلا نعرف أي منها يناسب الغرف، المساحات أو النشاطات المختلفة. فكمية الإضاءة تصنع فارق، بالإضافة لكمية الظلال التي تتكون بسبب تصميم وحدة الإضاءة، أيضاً كل وحدة إضاءة يجب أن يخدم وظيفة معينة، لذلك يجب أن تعرف وظيفة كل عنصر تضيفه طريقة توجيهها وخامة صنعها. كلها عوامل تشارك في الحصول على الإضاءة المناسبة وهذا ما سنتعرف عليه سوياً في مقال اليوم.

وحدة إضاءة رئيسية

LED-Ringleuchte TheO - per App steuerbar und dimmbar, Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch غرفة المعيشةإضاءة
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch
Lichtmanufaktur leuchtstoff*, Lichtdesigner Stefan Restemeier, MA Arch

تكون جزء من الديكور الأساسي للغرفة كما أنها تعد عنصر إضاءة رئيسي، بالإضافة لكونها نقطة بصرية في الفراغ وتخدم كاكسسوار مكمل لأثاث الغرف. غالباً ما يتم استخدام الثريا أو النجفة بشكل تقليدي فكلاهما مصادر مثالية للضوء.

ثريا

Artica crystal chandelier Manooi غرفة السفرةإضاءة Multicolored crystal chandelier,crystal,chandelier,luxury,lighting,design,interior design,home decor,light,lamp
Manooi

Artica crystal chandelier

Manooi
Manooi
Manooi

غالباً ما تكون مصنوعة من الكريستالات، تضيئ الغرفة بشكل مثير وتكون ظلال رومانسية بسيطة. تناسب غرفة الطعام وبالطبع تأتي بأكثر من طراز بداية من الكلاسيكي حتى المودرن. الثريا توفر إضاءة جيدة حول الغرفة ولكن يمكنك استبدال اللمبات بأخرى ذات قوة أقل للحصول على أجواء هادئة كما يمكنك عمل مفتاح ديمر للتحكم في شدة الإضاءة حسب الرغبة.

نجفة معلقة

RAUM: Esszimmer - Skandinavische Designleuchten, Designort Designort غرفة السفرةإضاءة
Designort

Designort
Designort
Designort

يستخدم لتوجية الإضاءة على أسطح معينة. يستخدم للطبخ، على المكتب أو على طاولة الطعام. حجم النجفة يتناسب مع كمية الإضاءة الموزعة فإذا أردت تغطية أكبر للضوء فقم بإختيار مصباح ذو قطر أكبر.

إضاءة تكميلية

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales, Hitchings & Thomas Ltd Hitchings & Thomas Ltd مطبخ Blue
Hitchings &amp; Thomas Ltd

Blue & Cream Gloss Kitchen, Aberdare, South Wales

Hitchings & Thomas Ltd
Hitchings &amp; Thomas Ltd
Hitchings & Thomas Ltd

في المطبخ قم بإضافة إضاءة تحت الخزانات لتجنب تكون الظلال في منطقة إعداد الطعام  وتوفير الإضاءة اللازمة لمثل هذه العملية المهمة. يمكنك أيضاً تسليط الضوء على الحوض والبار باستخدام نجف صغير وسيط بالإضافة للإضاءة الرئيسية.

إضاءة حائط

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

في المساحات الكبيرة قم باستخدام إضاءة الحوائط كعنصر إضافي للإضاءة، كما أنه لن يتعارض مع الإضاءة الرئيسية بل سيكملها. لذلك فيجب أن تكون أعلى من مستوى النظر فيفضل أن تكون على بعد 170 سم عن الأرض.

إضاءة درامية

homify جدران ألواح خشب مضغوط Brown
homify

homify
homify
homify

قم بتسليط بعض الضوء على الجوانب الجمالية لديكورك،  والأجواء المراد الوصول لها. فإذا كان لديك حائط ذو ملمس، فقم بإظهار ظلاله. قم أيضاً بتوجبه الضوء على الأعمال الفنية للفت النظر إليها.

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Designerleuchten in modernem skandinavischem Design, Designort Designort غرفة المعيشةإضاءة زجاج Transparent
Designort

Designort
Designort
Designort

من المهم استخدام أكثر من نوع إضاءة في الغرف ذات النشاطات المختلفة مثل غرفة المعيشة لتلبية كل الإحتياحات

إضاءة مخفية تظهر الديكور الداخلي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هناك بعض التفاصيل البسيطة في الديكور المنزلي بشكل خاص وساحر والتي لا يمكن أن تظهر إلا في وجود إضاءة خفية. يظهر أمامنا في هذا المثال فوق الرف المدمج. كما يمكن استخدامها خلف مرآة الحمام و في الأسقف.

Attico all'Aventino, Blocco8 Architettura Blocco8 Architettura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Blocco8 Architettura

Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura
Blocco8 Architettura

يمكن استخدام هذا النوع من الإضاءة لإظهار درجات السلم لزيادة عامل الأمان كما أنها تضيف أناقة لدرجات سلمك.

أشياء يجب الإنتباة لها

homify غرفة المعيشةإضاءة
homify

homify
homify
homify

الحجم

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

يجب أن نحرص أن تتناسب أحجام وحدات الإضاءة مع حجم الغرفة والأثاث حتى تتكامل العناصر سوياً وتظهر الغرفة بشكل متكامل وليس بشكل سئ.

خامة وتصميم وحدة الإضاءة

VINTAGE, by Lluscà&Santolaria for GROK 2015, LEDS-C4 LEDS-C4 مساحات تجارية مطاعم
LEDS-C4

LEDS-C4
LEDS-C4
LEDS-C4

إحرص على إختيار خامة وحدة الإضاءة بشكل صحيح، فإذا كان من الزجاح فإن الإضاءة ستوزع من جميع أنحائها، بنما الخامات ذات الشفافية المتوسطة ستعطي إضاءة أخف كما أنها تتوزع حول الغرفة بشكل متساوي، أما الخامات المصمتة فإنها تساهم في توجيه الإضاءة.

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