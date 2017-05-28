كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك

يحتار الكثير منا عند إختيار عناصر الإضاءة المناسبة، فلا نعرف أي منها يناسب الغرف، المساحات أو النشاطات المختلفة. فكمية الإضاءة تصنع فارق، بالإضافة لكمية الظلال التي تتكون بسبب تصميم وحدة الإضاءة، أيضاً كل وحدة إضاءة يجب أن يخدم وظيفة معينة، لذلك يجب أن تعرف وظيفة كل عنصر تضيفه طريقة توجيهها وخامة صنعها. كلها عوامل تشارك في الحصول على الإضاءة المناسبة وهذا ما سنتعرف عليه سوياً في مقال اليوم.
تكون جزء من الديكور الأساسي للغرفة كما أنها تعد عنصر إضاءة رئيسي، بالإضافة لكونها نقطة بصرية في الفراغ وتخدم كاكسسوار مكمل لأثاث الغرف. غالباً ما يتم استخدام الثريا أو النجفة بشكل تقليدي فكلاهما مصادر مثالية للضوء.
غالباً ما تكون مصنوعة من الكريستالات، تضيئ الغرفة بشكل مثير وتكون ظلال رومانسية بسيطة. تناسب غرفة الطعام وبالطبع تأتي بأكثر من طراز بداية من الكلاسيكي حتى المودرن. الثريا توفر إضاءة جيدة حول الغرفة ولكن يمكنك استبدال اللمبات بأخرى ذات قوة أقل للحصول على أجواء هادئة كما يمكنك عمل مفتاح ديمر للتحكم في شدة الإضاءة حسب الرغبة.
يستخدم لتوجية الإضاءة على أسطح معينة. يستخدم للطبخ، على المكتب أو على طاولة الطعام. حجم النجفة يتناسب مع كمية الإضاءة الموزعة فإذا أردت تغطية أكبر للضوء فقم بإختيار مصباح ذو قطر أكبر.
في المطبخ قم بإضافة إضاءة تحت الخزانات لتجنب تكون الظلال في منطقة إعداد الطعام وتوفير الإضاءة اللازمة لمثل هذه العملية المهمة. يمكنك أيضاً تسليط الضوء على الحوض والبار باستخدام نجف صغير وسيط بالإضافة للإضاءة الرئيسية.
في المساحات الكبيرة قم باستخدام إضاءة الحوائط كعنصر إضافي للإضاءة، كما أنه لن يتعارض مع الإضاءة الرئيسية بل سيكملها. لذلك فيجب أن تكون أعلى من مستوى النظر فيفضل أن تكون على بعد 170 سم عن الأرض.
قم بتسليط بعض الضوء على الجوانب الجمالية لديكورك، والأجواء المراد الوصول لها. فإذا كان لديك حائط ذو ملمس، فقم بإظهار ظلاله. قم أيضاً بتوجبه الضوء على الأعمال الفنية للفت النظر إليها.
من المهم استخدام أكثر من نوع إضاءة في الغرف ذات النشاطات المختلفة مثل غرفة المعيشة لتلبية كل الإحتياحات
هناك بعض التفاصيل البسيطة في الديكور المنزلي بشكل خاص وساحر والتي لا يمكن أن تظهر إلا في وجود إضاءة خفية. يظهر أمامنا في هذا المثال فوق الرف المدمج. كما يمكن استخدامها خلف مرآة الحمام و في الأسقف.
يمكن استخدام هذا النوع من الإضاءة لإظهار درجات السلم لزيادة عامل الأمان كما أنها تضيف أناقة لدرجات سلمك.
يجب أن نحرص أن تتناسب أحجام وحدات الإضاءة مع حجم الغرفة والأثاث حتى تتكامل العناصر سوياً وتظهر الغرفة بشكل متكامل وليس بشكل سئ.