كيف تختار وحدات الإضاءة الصحيحة لغرف منزلك

يحتار الكثير منا عند إختيار عناصر الإضاءة المناسبة، فلا نعرف أي منها يناسب الغرف، المساحات أو النشاطات المختلفة. فكمية الإضاءة تصنع فارق، بالإضافة لكمية الظلال التي تتكون بسبب تصميم وحدة الإضاءة، أيضاً كل وحدة إضاءة يجب أن يخدم وظيفة معينة، لذلك يجب أن تعرف وظيفة كل عنصر تضيفه طريقة توجيهها وخامة صنعها. كلها عوامل تشارك في الحصول على الإضاءة المناسبة وهذا ما سنتعرف عليه سوياً في مقال اليوم.