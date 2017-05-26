الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

تفاصيل بسيطة قد تفسد جمال منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Loaf's 2015 Collections, Loaf Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loading admin actions …

في كثير من الأحيان تفاصيل صغيرة قد تسبب لك الكثير من الفوضى والعبثية في شكل التصميم الخاص بمنزلك، لذلك إذا كنت تريد أن تحصل على إطلالة مختلفة في منزلك وتعيد ترتيب شكل الديكورات مع دخول رمضان إليك بعض النصائح والأخطاء التي قد تقع بها سهواً لتتجنبها.

1- محبي الحيوانات الأليفة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة وتمتلك قطاً في المنزل، فبالتأكيد انت معرض للخدوش على الأرضيات أو جدران منزلك، وربما الأثاث أيضاً، لذلك يجب أن لذلك يجب أن تأخذ في الأعتبار إذا كنت تمتلك حيواناً أليفاً في منزلك، هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعيها، ومن ضمنها أن تبتعد عن الأرضيات الخشبية لأنها تكون أكثر عرضة للخدش واحرص أن تكون الأرضيات مغطاه بالسجاجيد، وكن حريصاً على تنظيف المنزل باستمر من وبر القطط والحيوانات الأليفة.

2- الأبيض جيد ولكن!

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects غرفة المعيشةرفوف
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

الأبيض من اللمسات الجبد أضافتها في ديكور منزلك وهو من الألوان الحيادية التي تضفي جاذبية خاصة في منزلك، ولكن في بعض الأحيان سوء استخدام اللون الأبيض لا يعطيك النتيجة التي تبحث عنها، فعلى سبيل المثال إذا كنت ستستعين باللون الأبيض يجب أن تنتقي الأضاءة وأن تبتعد عن الأضاءة البيضاء قدر الأمكان، واحرص ان تضيف لمسات من الديكور والأكسسورات لكسر حيادية اللون الأبيض.

3- للألوان الزاهية أصول

homify غرفة السفرةكراسي ومقاعد
homify

homify
homify
homify

لاستخدام الألوان الزاهية في المنزل أصول يجب أخذها في الأعتبار، فعلى الرغم من كون الألوان المبهجة والزاهية، شئ مميز ويضفي روحاً خاصة على تصميم المنزل، إلا أن سوء توظيفها قد يأتي بما لا تشتهي السفن.

4- حديقة المنزل جنة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

الحديقة في منزلك هي جنتك الخاصة التي تشعر في وجودها بالهدوء والاسترخاء، لذلك فهي بحاجة دائماً إلى عناية خاصة بكل تفاصيلها، فعلى سبيل المثال أحرص على تنظيفها باستمرار وعلى العناية بأشجارها بشكل منتظم، كي تصبح جنة زاهية باستمرار.

5- المطبخ وقود المنزل

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English مطبخ خشب Black
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

المطبخ وقود منزلك ومنبع الطاقة الأيجابية، لذلك وجود فوضى وعدم تنظيم شئ غير محبب بالمرة، فلا تنجذب للزخارف والديكورات الفخمة لمجرد فخامتها وتهمل عنصر العملية ، العملية أهم شئ يجب أن تأخذها في الأعتبار.

6- اثاث عملي لطفلك

Silversparkle Children's High Hut Bed Cuckooland غرفة الأطفالأسرة نوم
Cuckooland

Silversparkle Children's High Hut Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

في غرفة الأطفال يجب أن تنتقي الأثاث الذي يلبي احتياجات طفلك، وليس مجرد انتقاء قطعة غالية من الأثاث.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- لا تفرط في الأجهزة الكهربائية

Family Living homify مطبخالأجهزة الكهربائية
homify

Family Living

homify
homify
homify

الأجهزة الكهربائية ضرورية في المنزل، وفي المطبخ خاصةً لكن ليست كل الأجهزة الكهربائية مهمة بالتأكيد، فأنت لست مضطر أن تترك الخلاط، أو ماكينة العجين على سطح المطبخ الخارجي، فالأفراط في تخزين الأجهزة الكهربائية على سطح المطبخ الخارجي شئ غير مفضل ويخلق الفوضى في مطبخك.

8- الأشياء الجميلة ليست دائماً جميلة

Pudding Sofa Loaf غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

قد ترى قطعة في متجر الأثاث تلفت انتباهك وتراها جميلة، لكنها قد لا تبدو بمثل هذا الجمال عند وضعها في المنزل، وتتفاجئ بانها ليست كما توقعت، والسبب في ذلك انها غير ملائمة مع ألوان جدران منزلك و باقي تفاصيل الأثاث والديكور بشكل عام.

9- القطع القديمة جيدة أحياناً

Antique Reproduction Oval Desk Parklane Furniture مكاتب العمل والدراسةمكتب
Parklane Furniture

Antique Reproduction Oval Desk

Parklane Furniture
Parklane Furniture
Parklane Furniture

الأثاث القديم يبدو جيداً عند الاستعانه به بشكل جيد في منزلك وتوظيفه يمكنه ان يضيف لك إطلالة من الكلاسيكية ستحبها بالتألكيد.

10- الأقمشة

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild شبابيك و أبوابستائر
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

الأقمشة تلعب دوراً كبيراً في تصميم المنزل، لذلك احرص على انتقاء الأقمشة التي تتماشى مع تفاصيل الديكور والنمط التي تريد أن تضفيه في المنزل بشكل عام.

11- لا تفرط في اللمسات الفنية

Wall Art, Ria Rich Creative Ria Rich Creative فن تشكيليصور ولوحات
Ria Rich Creative

Wall Art

Ria Rich Creative
Ria Rich Creative
Ria Rich Creative

بالتأكيد اللمسات الفنية تلعب دوراً كبيراً في خلق لمسات من الرقي والجمال في المنزل، لكن الأفراط بشكل مبالغ فيه في استخدام الديكورات والتفاصيل الفنية يعطيك شعوراً بالبهرجة غير مفضل.

12- الأثاث الضخم

Brunel Cast Iron Bath Aston Matthews حمام دوش وأحواض إستحمام
Aston Matthews

Brunel Cast Iron Bath

Aston Matthews
Aston Matthews
Aston Matthews

الأثاث الضخم ليس مفضلاً بالمرة في المساحات الصغيرة، لذلك أحرص أن تكون مساحات الأثاث متناسقة مع المساحة بشكل عام داخل المنزل.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 أفكار مميزة لاستخدام المرايا بمنزلك

شقة صغيرة بتقسيم ذكي تغلب على ضيق المساحة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً