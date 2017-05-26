تفاصيل بسيطة قد تفسد جمال منزلك

في كثير من الأحيان تفاصيل صغيرة قد تسبب لك الكثير من الفوضى والعبثية في شكل التصميم الخاص بمنزلك، لذلك إذا كنت تريد أن تحصل على إطلالة مختلفة في منزلك وتعيد ترتيب شكل الديكورات مع دخول رمضان إليك بعض النصائح والأخطاء التي قد تقع بها سهواً لتتجنبها.
إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة وتمتلك قطاً في المنزل، فبالتأكيد انت معرض للخدوش على الأرضيات أو جدران منزلك، وربما الأثاث أيضاً، لذلك يجب أن لذلك يجب أن تأخذ في الأعتبار إذا كنت تمتلك حيواناً أليفاً في منزلك، هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعيها، ومن ضمنها أن تبتعد عن الأرضيات الخشبية لأنها تكون أكثر عرضة للخدش واحرص أن تكون الأرضيات مغطاه بالسجاجيد، وكن حريصاً على تنظيف المنزل باستمر من وبر القطط والحيوانات الأليفة.
الأبيض من اللمسات الجبد أضافتها في ديكور منزلك وهو من الألوان الحيادية التي تضفي جاذبية خاصة في منزلك، ولكن في بعض الأحيان سوء استخدام اللون الأبيض لا يعطيك النتيجة التي تبحث عنها، فعلى سبيل المثال إذا كنت ستستعين باللون الأبيض يجب أن تنتقي الأضاءة وأن تبتعد عن الأضاءة البيضاء قدر الأمكان، واحرص ان تضيف لمسات من الديكور والأكسسورات لكسر حيادية اللون الأبيض.
لاستخدام الألوان الزاهية في المنزل أصول يجب أخذها في الأعتبار، فعلى الرغم من كون الألوان المبهجة والزاهية، شئ مميز ويضفي روحاً خاصة على تصميم المنزل، إلا أن سوء توظيفها قد يأتي بما لا تشتهي السفن.
الحديقة في منزلك هي جنتك الخاصة التي تشعر في وجودها بالهدوء والاسترخاء، لذلك فهي بحاجة دائماً إلى عناية خاصة بكل تفاصيلها، فعلى سبيل المثال أحرص على تنظيفها باستمرار وعلى العناية بأشجارها بشكل منتظم، كي تصبح جنة زاهية باستمرار.
المطبخ وقود منزلك ومنبع الطاقة الأيجابية، لذلك وجود فوضى وعدم تنظيم شئ غير محبب بالمرة، فلا تنجذب للزخارف والديكورات الفخمة لمجرد فخامتها وتهمل عنصر العملية ، العملية أهم شئ يجب أن تأخذها في الأعتبار.
في غرفة الأطفال يجب أن تنتقي الأثاث الذي يلبي احتياجات طفلك، وليس مجرد انتقاء قطعة غالية من الأثاث.
الأجهزة الكهربائية ضرورية في المنزل، وفي المطبخ خاصةً لكن ليست كل الأجهزة الكهربائية مهمة بالتأكيد، فأنت لست مضطر أن تترك الخلاط، أو ماكينة العجين على سطح المطبخ الخارجي، فالأفراط في تخزين الأجهزة الكهربائية على سطح المطبخ الخارجي شئ غير مفضل ويخلق الفوضى في مطبخك.
قد ترى قطعة في متجر الأثاث تلفت انتباهك وتراها جميلة، لكنها قد لا تبدو بمثل هذا الجمال عند وضعها في المنزل، وتتفاجئ بانها ليست كما توقعت، والسبب في ذلك انها غير ملائمة مع ألوان جدران منزلك و باقي تفاصيل الأثاث والديكور بشكل عام.
الأثاث القديم يبدو جيداً عند الاستعانه به بشكل جيد في منزلك وتوظيفه يمكنه ان يضيف لك إطلالة من الكلاسيكية ستحبها بالتألكيد.
الأقمشة تلعب دوراً كبيراً في تصميم المنزل، لذلك احرص على انتقاء الأقمشة التي تتماشى مع تفاصيل الديكور والنمط التي تريد أن تضفيه في المنزل بشكل عام.
بالتأكيد اللمسات الفنية تلعب دوراً كبيراً في خلق لمسات من الرقي والجمال في المنزل، لكن الأفراط بشكل مبالغ فيه في استخدام الديكورات والتفاصيل الفنية يعطيك شعوراً بالبهرجة غير مفضل.
الأثاث الضخم ليس مفضلاً بالمرة في المساحات الصغيرة، لذلك أحرص أن تكون مساحات الأثاث متناسقة مع المساحة بشكل عام داخل المنزل.
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