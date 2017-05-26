تفاصيل بسيطة قد تفسد جمال منزلك

إذا كنت من محبي الحيوانات الأليفة وتمتلك قطاً في المنزل، فبالتأكيد انت معرض للخدوش على الأرضيات أو جدران منزلك، وربما الأثاث أيضاً، لذلك يجب أن لذلك يجب أن تأخذ في الأعتبار إذا كنت تمتلك حيواناً أليفاً في منزلك، هناك بعض الأمور التي يجب أن تراعيها، ومن ضمنها أن تبتعد عن الأرضيات الخشبية لأنها تكون أكثر عرضة للخدش واحرص أن تكون الأرضيات مغطاه بالسجاجيد، وكن حريصاً على تنظيف المنزل باستمر من وبر القطط والحيوانات الأليفة.