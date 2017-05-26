6 حمامات ستدهش الجميع

تصميم حمام مختلف و ملهم على كافة الأصعدة العملية منها و الجمالية أصبح مهمة شاقة خصوصاً مع تعدد كبير في نوعية الخامات و الألوان التي يمكننا أن ننتقي من خلالها و نختار الأنسب لمنزلنا و لشخصية الديكور فيه و لمساحته، لذا اليوم سوف نقدم لكم 6 تصميمات ملهمة و فيها فكرة مختلفة ستحقق لكم الكثير مما تطمحون إليه في تصميم حمامكم الخاص ..
إليكم التفاصيل مع هوميفاي
يمكنك تحقيق عنصر الإبهار في حمامك عن طريق بعض المواد مثل الزجاج و الكريستال و الجدران اللامعة المائلة لألوان معدنية مثل النحاسي و الذهبي و مع تسليط الضوء عليها سيكون الحمام متألق بشكل لا يصدق كما نلاحظ في هذا التصميم المبدع
استخدام الموزاييك في الأرضييات تصرف غريب و لكنه ظهر مع التجربة أنه رائع لعدة وجوه أهمها ألوانه المبهجة و ملمسه الخشن المناسب لأرضية زلقة مثل الحمام و هذا إلى جانب الحالة الفريدة التي يصنعها من اللمعان بمجرد تنظيفه و مسحه بالماء فقط و الجانب الوحيد الذي يعتبر عائقاً هنا هو تكلفته المرتفعة مقارنة بالسيراميك العادي أو حتى الباركية
المكونات الطبيعية تجعل الحمام مريحاً للأعصاب و مجدداً للنشاط و يا حبذا لو كان المحيط حوله مفتوحاً مثل هذا النموذج الذي يجعل من الخشب و الحجر وسيلة للتواصل البصري مع الغابات في الخارج و مشهد الأحجار الذي يظهر لنا من بعيد
اللمعان في الحمام مطلوب خصوصاً لو كان صغير المساحة و يفيد في زيادة تألقه، و الألوان المائلة لعروق الترخيم مثل الأبيض والأسود و الأخضر و الأبيض و غيرها تجعل شعورك بالحمام أكثر فخامة و رقي و تشريف أمام كل ضيوفك
معاني الاسترخاء في الضوء الخافت و التصميم الشاعري للإكسسوارات تظهر جميعها في هذا الحمام الرائع حيث اعتمد المصمم على البانيو ليكون هو واجهة و مركز الحمام بوضعه في الوسط تماماً و هو ما نجح فيه تماماً بالنظر لاتساع الحمام الذي ساعده على هذا التقسيم
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