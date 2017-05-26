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6 حمامات ستدهش الجميع

Mohammed Awad Mohammed Awad
Vivienda Unifamiliar, Sidoni&Asoc Sidoni&Asoc حمام
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تصميم حمام مختلف و ملهم على كافة الأصعدة العملية منها و الجمالية أصبح مهمة شاقة خصوصاً مع تعدد كبير في نوعية الخامات و الألوان التي يمكننا أن ننتقي من خلالها و نختار الأنسب لمنزلنا  و لشخصية الديكور فيه و لمساحته، لذا اليوم سوف نقدم لكم 6 تصميمات ملهمة و فيها فكرة مختلفة ستحقق لكم الكثير مما تطمحون إليه في تصميم حمامكم الخاص ..

إليكم التفاصيل مع هوميفاي 

1- ابهار

العبور, Reda Essam Reda Essam حمام
Reda Essam

العبور

Reda Essam
Reda Essam
Reda Essam

يمكنك تحقيق عنصر الإبهار في حمامك عن طريق بعض المواد مثل الزجاج و الكريستال و الجدران  اللامعة المائلة لألوان معدنية مثل النحاسي و الذهبي و مع تسليط الضوء عليها سيكون الحمام متألق بشكل لا يصدق كما نلاحظ في هذا التصميم المبدع 

2- موزاييك في الأرضيات

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos حمام
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

استخدام الموزاييك في الأرضييات تصرف غريب و لكنه ظهر مع التجربة أنه رائع لعدة وجوه أهمها ألوانه المبهجة و ملمسه الخشن المناسب لأرضية زلقة مثل الحمام و هذا إلى جانب الحالة الفريدة التي يصنعها من اللمعان بمجرد تنظيفه و مسحه بالماء فقط و الجانب الوحيد الذي يعتبر عائقاً هنا هو تكلفته المرتفعة مقارنة بالسيراميك العادي أو حتى الباركية

3- مكونات طبيعية

Vivienda Unifamiliar, Sidoni&Asoc Sidoni&Asoc حمام
Sidoni&amp;Asoc

Sidoni&Asoc
Sidoni&amp;Asoc
Sidoni&Asoc

المكونات الطبيعية تجعل الحمام مريحاً للأعصاب و مجدداً للنشاط و يا حبذا لو كان المحيط حوله مفتوحاً مثل هذا النموذج الذي يجعل من الخشب و الحجر وسيلة للتواصل البصري مع الغابات في الخارج و مشهد الأحجار الذي يظهر لنا من بعيد 

4- لمعان

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام بلاط Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اللمعان في الحمام مطلوب خصوصاً لو كان صغير المساحة و يفيد في زيادة تألقه، و الألوان المائلة لعروق الترخيم مثل الأبيض والأسود و الأخضر و الأبيض و غيرها تجعل شعورك بالحمام أكثر فخامة و رقي و تشريف أمام كل ضيوفك

5- استرخاء

Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad; Garderobe, Swimmingpool, Sauna - nicht nur die Aussicht ist fantastisch... , LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH حمام
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

معاني الاسترخاء في الضوء الخافت و التصميم الشاعري للإكسسوارات تظهر جميعها في هذا الحمام الرائع حيث اعتمد المصمم على البانيو ليكون هو واجهة و مركز الحمام بوضعه في الوسط تماماً و هو ما نجح فيه تماماً بالنظر لاتساع الحمام الذي ساعده على هذا التقسيم 

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6- فيو أكثر من رائع

熱海の別荘, 井上洋介建築研究所 井上洋介建築研究所 حمام
井上洋介建築研究所

井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所
井上洋介建築研究所

لو كان الحمام يطل على فيو مثل هذا فما عليك سوى جعل الحمام محاطاً بشرفات زجاجية لتشعر بهذا السحر و كأنك في منتجع في أرقى مناطق العالم و كل هذا في منزلك و تحت نظرك في كل لحظة 

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