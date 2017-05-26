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12 فكرة لرف مطبخ أنيق للغاية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة
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روعة التصميم لا يختلف عليها اثنان، و خصوصاً لو كانت تجمع بين العملية و الذوق الفني الرفيع، و حينما نتحدث عن تلك المعادلة الصعبة في التنفيذ مباشرة نفكر في تصميم المطبخ المثالي بها، و ها هو الوقت قد حان لنبدأ جولة رائعة مع هوميفاي في إبداع 12 تصميم مختلف لمطابخ تجمع فيها سحر الذوق و عملية التنفيذ و الاستخدام لمكونات الأسطح الرئيسية فيها (رف الحوض – رف الجزيرة – الخزانات ) بما يليق مع كل تصميم فيها ، و لو تتسائل كيف تم هذا إليك الصور الخاصة بتلك النماذج في السطور المقبلة ..

1- الخشب الملون

Residência Campo Comprido, Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller مطبخ MDF Black
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

استخدام الخشب و تلوينه بألوان تقترب من لون المعادن تفكير عصري بامتياز و سيمنحك الفرصة على تصميم أماكن في داخل الخشب و الخزانات للأجهزة الكهربائية التي تقترب من اللون ذاته ليظهر المطبخ بشكل رائع لا يقاوم و فخم في كل مكوناته ، كما يمكنك تصميم رف الحوض في هذا النموذج من الرخام الداكن الذي يشبه تلك الألوان المعدنية و أيضاً يمكن أن يصمم من نفس نوعية الخشب المستخدم في الخزانات ليكتمل التوازن في المطبخ كما نشاهد

2- الرخام مع الخشب

Cozinha Industrial, Bruna Rodrigues Designer de Interiores Bruna Rodrigues Designer de Interiores مطبخ خشب Black
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores
Bruna Rodrigues Designer de Interiores

في المطابخ الصغيرة يغلب الطابع العملي على الجمالي و لكن في هذا التصميم اجتمع فيه كل فكر مبدع ، حيث الرف المحيط بكل أجزاء المطبخ على شكل حرف U و اللون الأسود من الجرانيت الصافي و اللامع و سهل التنظيف أيضاً

3- الخشب في كل شيء عدا السطخ من الرخام

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

استخدام قوالب الرخام الكبيرة في سطح المطبخ و رف الحوض والتي تشبه الجلالة المستخدمة في السلالم سيكون قليل التكلفة و ذو شكل جذاب و أيضاً سيليق مع أي نوعية من الجدران و الخزانات حتى الخشب و الألوميتال

4- عملية و جميلة

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

و الخشب كذلك من أروع الاسطح و أكثرها عملية و اقتصادية و هو ذو مظهر جذاب و سريع التنظيف و مناسب جداً للعمل كسطح مثالي لمطبخك ذو التصميم الأنيق و بأقل التكاليف الممكنة

5- أعمدة الخشب مع الضوء

Casa Molina , Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ ذو قطع مدمجة
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

و هذا مثال آخر لاستخدام أعمدة الخشب نفسها و ليس الألواح لتصميم سطح المطبخ مع قليل من الحس الفني في تسليط الأضواء على السطح سيكون لديك لوحة فنية متكاملة في مطبخك

6- رفوف و سطح من نوعية واحدة

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

تصميم السطح من نفس نوعية الرفوف سيكون من السيمترية و التوازن بالأمر الجيد، و سيكون لديك في مطبخك تعدد من الاستخدامات للمادة الواحدة في أكثر من مكان مثل الرفوف العلوية و سطح المطبخ بجوار الحوض و هو ما يقبل التشكل و التنسيق بأي شكل يكون عليه مطبخك مثل هذا التصميم الذي على شكل زاوية قائمة دون أن يتشوه السطح في شيء و هي روعة الخشب دائماً

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7- جرانيت

Loft Senti, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR مطبخ
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

الجرانيت من أروع و أصلب الأسطح التي يمكن أن تزين ديكور مطبخك و هو عملي بدرجة كبيرة و يحمل ألواناً و أشكالاً متعددة يمكنك الاختيار من بينها الأنسب لذوقك و لتصميمك

8- رف صغير للحوض

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

في حالة الرفوف الصغيرة فإنه يكتفى باستخدام رف قوى للحوض يستطيع الصمود أمام العمل اليومي و المتكرر في المطبخ و ليس هناك أفضل من الرخام في تلك الحالة

9- مستطيل حرف L

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

صمم رفاً طولياً لو كان مطبخك نسقه مستطيل مثل هذا النموذج، فسيكون الرف هنا هو البطل الأول و المحدد الأبرز لشخصية مطبخك ، فأبرز ما وقعت عليه عيوننا في هذا المطبخ كان الرف الرخامي اللامع بالطبع

10- خليط ساحر

Tamarindos, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos مطبخ
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

يمكنك دمج أكثر من رف بنوعيات مختلفة في السطح الواحد مثل هذا البار الوسطي المطل على مسطح كبير في المنزل و يعتبر سفرة ثابتة للوجبات و المشروبات السريعة و ذو تصميم مودرن مثالي

11- ألوان عصرية

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas مطبخ
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

بالألوان العصرية و الجمع بين الأبيض و الأسود في ديكور المطبخ يكون الرف الأبيض سلاحاً ذو حدين و لكي يكون ايجابياً فعليك الحفاظ على نظافته دائماً لأن اللون الأبيض سريع التأثر بكل ما تستخدمه في المطبخ و العوامل الخارجية أيضاً مثل الأتربة و الغبار

12- تطويع الخشب

Edenbridge, Johnny Grey Johnny Grey مطبخ
Johnny Grey

Edenbridge

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

و ما أروع الخشب في تطويعه ليكون جذاباً بتلك الطريقة لتنشيء به أسطح و خزانات من نفس النوع و النسق و اللون بكل احترافية دون وجود أي نشاز عن السيمفونية الجميلة التي يعزفها في كل متر استخدم فيه في هذا المطبخ البسيط و الجميل أيضاً

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