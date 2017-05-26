12 فكرة لرف مطبخ أنيق للغاية

روعة التصميم لا يختلف عليها اثنان، و خصوصاً لو كانت تجمع بين العملية و الذوق الفني الرفيع، و حينما نتحدث عن تلك المعادلة الصعبة في التنفيذ مباشرة نفكر في تصميم المطبخ المثالي بها، و ها هو الوقت قد حان لنبدأ جولة رائعة مع هوميفاي في إبداع 12 تصميم مختلف لمطابخ تجمع فيها سحر الذوق و عملية التنفيذ و الاستخدام لمكونات الأسطح الرئيسية فيها (رف الحوض – رف الجزيرة – الخزانات ) بما يليق مع كل تصميم فيها ، و لو تتسائل كيف تم هذا إليك الصور الخاصة بتلك النماذج في السطور المقبلة ..