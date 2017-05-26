12 فكرة لرف مطبخ أنيق للغاية

روعة التصميم لا يختلف عليها اثنان، و خصوصاً لو كانت تجمع بين العملية و الذوق الفني الرفيع، و حينما نتحدث عن تلك المعادلة الصعبة في التنفيذ مباشرة نفكر في تصميم المطبخ المثالي بها، و ها هو الوقت قد حان لنبدأ جولة رائعة مع هوميفاي في إبداع 12 تصميم مختلف لمطابخ تجمع فيها سحر الذوق و عملية التنفيذ و الاستخدام لمكونات الأسطح الرئيسية فيها (رف الحوض – رف الجزيرة – الخزانات ) بما يليق مع كل تصميم فيها ، و لو تتسائل كيف تم هذا إليك الصور الخاصة بتلك النماذج في السطور المقبلة ..
استخدام الخشب و تلوينه بألوان تقترب من لون المعادن تفكير عصري بامتياز و سيمنحك الفرصة على تصميم أماكن في داخل الخشب و الخزانات للأجهزة الكهربائية التي تقترب من اللون ذاته ليظهر المطبخ بشكل رائع لا يقاوم و فخم في كل مكوناته ، كما يمكنك تصميم رف الحوض في هذا النموذج من الرخام الداكن الذي يشبه تلك الألوان المعدنية و أيضاً يمكن أن يصمم من نفس نوعية الخشب المستخدم في الخزانات ليكتمل التوازن في المطبخ كما نشاهد
في المطابخ الصغيرة يغلب الطابع العملي على الجمالي و لكن في هذا التصميم اجتمع فيه كل فكر مبدع ، حيث الرف المحيط بكل أجزاء المطبخ على شكل حرف U و اللون الأسود من الجرانيت الصافي و اللامع و سهل التنظيف أيضاً
استخدام قوالب الرخام الكبيرة في سطح المطبخ و رف الحوض والتي تشبه الجلالة المستخدمة في السلالم سيكون قليل التكلفة و ذو شكل جذاب و أيضاً سيليق مع أي نوعية من الجدران و الخزانات حتى الخشب و الألوميتال
و الخشب كذلك من أروع الاسطح و أكثرها عملية و اقتصادية و هو ذو مظهر جذاب و سريع التنظيف و مناسب جداً للعمل كسطح مثالي لمطبخك ذو التصميم الأنيق و بأقل التكاليف الممكنة
و هذا مثال آخر لاستخدام أعمدة الخشب نفسها و ليس الألواح لتصميم سطح المطبخ مع قليل من الحس الفني في تسليط الأضواء على السطح سيكون لديك لوحة فنية متكاملة في مطبخك
تصميم السطح من نفس نوعية الرفوف سيكون من السيمترية و التوازن بالأمر الجيد، و سيكون لديك في مطبخك تعدد من الاستخدامات للمادة الواحدة في أكثر من مكان مثل الرفوف العلوية و سطح المطبخ بجوار الحوض و هو ما يقبل التشكل و التنسيق بأي شكل يكون عليه مطبخك مثل هذا التصميم الذي على شكل زاوية قائمة دون أن يتشوه السطح في شيء و هي روعة الخشب دائماً
الجرانيت من أروع و أصلب الأسطح التي يمكن أن تزين ديكور مطبخك و هو عملي بدرجة كبيرة و يحمل ألواناً و أشكالاً متعددة يمكنك الاختيار من بينها الأنسب لذوقك و لتصميمك
في حالة الرفوف الصغيرة فإنه يكتفى باستخدام رف قوى للحوض يستطيع الصمود أمام العمل اليومي و المتكرر في المطبخ و ليس هناك أفضل من الرخام في تلك الحالة
صمم رفاً طولياً لو كان مطبخك نسقه مستطيل مثل هذا النموذج، فسيكون الرف هنا هو البطل الأول و المحدد الأبرز لشخصية مطبخك ، فأبرز ما وقعت عليه عيوننا في هذا المطبخ كان الرف الرخامي اللامع بالطبع
يمكنك دمج أكثر من رف بنوعيات مختلفة في السطح الواحد مثل هذا البار الوسطي المطل على مسطح كبير في المنزل و يعتبر سفرة ثابتة للوجبات و المشروبات السريعة و ذو تصميم مودرن مثالي
بالألوان العصرية و الجمع بين الأبيض و الأسود في ديكور المطبخ يكون الرف الأبيض سلاحاً ذو حدين و لكي يكون ايجابياً فعليك الحفاظ على نظافته دائماً لأن اللون الأبيض سريع التأثر بكل ما تستخدمه في المطبخ و العوامل الخارجية أيضاً مثل الأتربة و الغبار
و ما أروع الخشب في تطويعه ليكون جذاباً بتلك الطريقة لتنشيء به أسطح و خزانات من نفس النوع و النسق و اللون بكل احترافية دون وجود أي نشاز عن السيمفونية الجميلة التي يعزفها في كل متر استخدم فيه في هذا المطبخ البسيط و الجميل أيضاً