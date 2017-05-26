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13 فكرة لتزيين جدران المنزل بالحجارة بطريقة أنيقة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
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نقوم نتخذ القرار بتحويل منزلنا يمكن أن نجد العديد من الخيارات للقيام بذلك؛ من تغيير لون الجدران و استخدام مادة جديدة مثل الحجارة، وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال اليوم، فالفكرة جذابة جدًا، فالحجارة مادة طويلة الأمد وموضة لا تبطل ولا تمتص الرطوبة، ويمكن أن تكون ديكور رائع يمثل رحابة ودفىء في منزلك ويجعل ضيوفك ينبهرون.. لذلك نقدم لك هنا 13 فكرة لتزيين جدران المنزل بالحجارة بطريقة أنيقة

1. لا حاجة لتغطية جدار كامل

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design حمام
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

واحدة من المزايا الأكثر جاذبية عندما نريد دمج الحجر في تزيين المنزل، أننا لسنا بحاجة إلى تغطية الجدار بالكامل، فيمكن لجزء صغير مع بعض النباتات أن تكون خيارك الأمثل.

2. طلاء الجدار

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة السفرة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

طلاء الجدار يبدو رائعًا فمهما كان الأسلوب الذي اخترته هو استثمار جيد لأن الحجر طريقة رائعة للتزيين بشكل استثنائي، ويحمي الغرفة كما أنه مانع لتسرب الماء والرطوبة.

3. التفاصيل التي تجعل الغرفة جميلة

La Matera, Estudio Emilio Maurette Arquitectos Estudio Emilio Maurette Arquitectos غرفة المعيشة
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos
Estudio Emilio Maurette Arquitectos

لجعل الجدران أكثر جمالا يمكن زخرفته ويمكن أن يصاحب ذلك بعض التفاصيل التي تسلط الضوء على الملمس في الأسلوب الزخرفي مع قطع صغيرة كما نرى في الصورة تجعل الغرفة من ساحرة للغاية.

4. نمط ريفي لغرفة الطعام

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة السفرة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

اعتمادًا على الحجر يأتي النمط الريفي الذي تختاره، حيث يتم ملء الغلاف الجوي مع سحر ودفء النمط ريفي لتزيين غرفة المعيشة وغرفة الطعام.

5. في زاوية من المنزل

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة المعيشة
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

معظم الناس يعتقدون أن الجدران الحجرية هي لخارج المنزل، ولكنها تستخدم للديكورات الداخلية أيضًا، وستبدو كل الأشياء مختلفة وجميلة.

6. مدخل مثيرة

Mountain House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores منازل
David Guerra Arquitetura e Interiores

Mountain House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

مدخل المنزل هو الانطباع الأول لزوارنا، وينبغي أن يكون دافئ في الترحيب.. ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى اختيار الشكل المناسب للمساحة.

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7. مجموعة متنوعة من الألوان وفريدة من نوعها في الاسلوب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ضمن مجموعة من الألوان في الجدران يمكن أن نجد الكافيه والرمادي والأحمر ولدينا مجموعة متنوعة من الأشكال. وميزة أخرى رائعة على الجدران وهي أن قطع الحجارة ليست قطع متساوية، كل واحدة فريدة في جمالياتها وغير النظامية.

8. الأساليب مختلفة لجميع الأذواق

SPA Matlali, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS حديقة
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

فكرة أخرى تتمثل في الجمع بين أنواع مختلفة من الحجر Gتحقيق تأثيرات مثيرة للاهتمام والتكيف مع الأسلوب الزخرفي من منزلك.

9. جو متطورة للحمام

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos حمام دوش وأحواض إستحمام
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

الحجر يمكنه تحويل البيئات مع الأناقة والتطور والرقي، والحمام يمكن أن يكون أكثر جمالا عندما تقرر أن تكون الزخرفة حجرية. ليست جميلة فحسب، بل أيضا الاستثمار في المواد التي سوف تستمر سنوات عديدة.

10. في الحديقة

Casas Trapecio, INDICO INDICO بلكونة أو شرفة
INDICO

INDICO
INDICO
INDICO

في الحدائق الحجر هو واحد من العناصر الأساسية، لذلك الفكرة الأصلية للغاية هو طلاء جدار الحديقة لتبدو حديثة بهذه الطريقة أنت تملك المساحة الفعلية لوضع الحجارة لتعطيك مكان مليئ بالديكور.

11. سهلة التركيب وزخرفية جدًا

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

والحجارة سهلة وسريعة للتثبيت مقارنة مع أنواع أخرى من الطلاء وهذا بسبب عدم وجود هدر في الحجارة كما ان لديه درجة عالية من الفنية.

12. مثالية لإفساح المجال لبيت دافئ

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura غرفة المعيشة
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

الحجر مقالي جدًا للترحيب الحار في منزلك، وذلك عندما توضع في غرفة المعيشة في المنزل سيكون لها سحر خاص هو شخصية قوية، وأجواء أنيقة ومريحة للغاية للبقاء.

13. موضة لن تبطل

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

تغطي جدران منزلك مع الحجارة هو قرار جيد لأنه هو مادة طويلة الأمد ويتم الاحتفاظ بها في حالة جيدة؛ أنها تحظى بشعبية كبيرة مع العديد من الفوائد، لذلك هو موضة لا تبطل.

انتقل من هنا إلى المقال التالي .. 13 فكرة رائعة لتزيين مدخل منزلك بالحجارة

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