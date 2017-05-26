نقوم نتخذ القرار بتحويل منزلنا يمكن أن نجد العديد من الخيارات للقيام بذلك؛ من تغيير لون الجدران و استخدام مادة جديدة مثل الحجارة، وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال اليوم، فالفكرة جذابة جدًا، فالحجارة مادة طويلة الأمد وموضة لا تبطل ولا تمتص الرطوبة، ويمكن أن تكون ديكور رائع يمثل رحابة ودفىء في منزلك ويجعل ضيوفك ينبهرون.. لذلك نقدم لك هنا 13 فكرة لتزيين جدران المنزل بالحجارة بطريقة أنيقة
واحدة من المزايا الأكثر جاذبية عندما نريد دمج الحجر في تزيين المنزل، أننا لسنا بحاجة إلى تغطية الجدار بالكامل، فيمكن لجزء صغير مع بعض النباتات أن تكون خيارك الأمثل.
طلاء الجدار يبدو رائعًا فمهما كان الأسلوب الذي اخترته هو استثمار جيد لأن الحجر طريقة رائعة للتزيين بشكل استثنائي، ويحمي الغرفة كما أنه مانع لتسرب الماء والرطوبة.
لجعل الجدران أكثر جمالا يمكن زخرفته ويمكن أن يصاحب ذلك بعض التفاصيل التي تسلط الضوء على الملمس في الأسلوب الزخرفي مع قطع صغيرة كما نرى في الصورة تجعل الغرفة من ساحرة للغاية.
اعتمادًا على الحجر يأتي النمط الريفي الذي تختاره، حيث يتم ملء الغلاف الجوي مع سحر ودفء النمط ريفي لتزيين غرفة المعيشة وغرفة الطعام.
معظم الناس يعتقدون أن الجدران الحجرية هي لخارج المنزل، ولكنها تستخدم للديكورات الداخلية أيضًا، وستبدو كل الأشياء مختلفة وجميلة.
مدخل المنزل هو الانطباع الأول لزوارنا، وينبغي أن يكون دافئ في الترحيب.. ولكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى اختيار الشكل المناسب للمساحة.
ضمن مجموعة من الألوان في الجدران يمكن أن نجد الكافيه والرمادي والأحمر ولدينا مجموعة متنوعة من الأشكال. وميزة أخرى رائعة على الجدران وهي أن قطع الحجارة ليست قطع متساوية، كل واحدة فريدة في جمالياتها وغير النظامية.
فكرة أخرى تتمثل في الجمع بين أنواع مختلفة من الحجر Gتحقيق تأثيرات مثيرة للاهتمام والتكيف مع الأسلوب الزخرفي من منزلك.
الحجر يمكنه تحويل البيئات مع الأناقة والتطور والرقي، والحمام يمكن أن يكون أكثر جمالا عندما تقرر أن تكون الزخرفة حجرية. ليست جميلة فحسب، بل أيضا الاستثمار في المواد التي سوف تستمر سنوات عديدة.
في الحدائق الحجر هو واحد من العناصر الأساسية، لذلك الفكرة الأصلية للغاية هو طلاء جدار الحديقة لتبدو حديثة بهذه الطريقة أنت تملك المساحة الفعلية لوضع الحجارة لتعطيك مكان مليئ بالديكور.
والحجارة سهلة وسريعة للتثبيت مقارنة مع أنواع أخرى من الطلاء وهذا بسبب عدم وجود هدر في الحجارة كما ان لديه درجة عالية من الفنية.
الحجر مقالي جدًا للترحيب الحار في منزلك، وذلك عندما توضع في غرفة المعيشة في المنزل سيكون لها سحر خاص هو شخصية قوية، وأجواء أنيقة ومريحة للغاية للبقاء.
تغطي جدران منزلك مع الحجارة هو قرار جيد لأنه هو مادة طويلة الأمد ويتم الاحتفاظ بها في حالة جيدة؛ أنها تحظى بشعبية كبيرة مع العديد من الفوائد، لذلك هو موضة لا تبطل.
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