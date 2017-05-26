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15 غرفة نوم مبهرة يمكنك نسخها

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
BB Interior - Project, BB Interior BB Interior غرفة نوم
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غرفة نوم واحدة هي واحدة من أكثر المناطق الخاصة في منزلك، فهي تجمع بين جميع الأذواق والهوايات وملذات مذنبة وتعكس تلك الخصائص التي تجعل وجودك مريح بها، ويمثل كل واحد منهم في عنصر خاص في التصميم، من لون أو نمط الأثاث.

ومع ذلك، في بعض الأحيان لا نعرف كيفية عمل غرفة الأحلام حقيقة.. وهنا نقوم بطرح الأفكار ستكون مرجع رائع لك لتحديث الرؤية لديك في غرفة النوم. لذلك قمنا بإنشاء هذا الكتاب من أفكار، لاننا نريد مساعدتك على إيجاد أفضل تصميم لغرفة نومك.

1. السرير بطل الرواية

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

هذه الغرفة مثالية لأولئك الذين يعيشون في استوديوهات، وهذه الغرفة متصلة تمامًا بغرفة المعيشة. وترتيب الأثاث يخلق شعورا أن لسرير هو الرقم الرئيسي في المكان بالكامل ومجرد النظر في ذلك يجعلك تريد أن تقفز إليه.

2. توازن مثالي

Arte Decorativo, Arte Decoratvo Arte Decoratvo غرفة نومأسرة نوم
Arte Decoratvo

Arte Decoratvo
Arte Decoratvo
Arte Decoratvo

التماثل في هذه الغرفة يعكس الكمال في الديكور والتصميم. التناقض بين نغمات الظلام والضوء خلق التعايش وينعكس هذا في رأس السرير على لون الفضة التي تقع على المنصات وقاعدة هذا السرير رائعة.

3. رائعة..!

MODERNIST BEDROOM, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office غرفة نومخزانة الملابس
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

الجزء السفلي من الغرفة لافت للنظر للغاية، وتصميم قاعدة السرير والخزانة أيضًا يستحق منا الاهتمام، وتبدو مستمدة من مستقبل مميز جدا بالتأكيد نتمنى أن نملك مثلها

4. العناصر الرئيسية تعكس الجمال

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

فكرة عظيمة عندما يكون لديك غرفة نوم صغيرة، مع إدماج المرآة التي تعكس ومضات من الضوء القادمة إلى الغرفة. ولكن إذا كان لديك مصدر كبير من أشعة الشمس كما هو الحال، فإن المرآة تحقق أقصى قدر من الإضاءة بأفضل حالاتها.

5. فخمة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم خشب White
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

إذا كنت لا تعرف ما يجب القيام به مع إطارات الأبواب أو النوافذ، يمكن أن تعطي فكرة جيدة مع هذه الغرفة والتي أصبحت رأس السرير. مع طبقة من الطلاء لتتناسب مع الغرفة والصنفرة، يمكنك إنشاء تأثير رائع على المواد.

6. المشهد مذهل

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior غرفة نوم
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

لعشاق الريف وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طلاء الغرفة الخاصة بك، وهذا هو بالديل مع أسلوب وشخصية مميزة،هناك حاليًا عدد كبير من الخيارات لورق الحائط. إذا كنت ترغب في الحصول فقط على شكل خاص للغرفة الخاصة بك.. وخلق تفاصيل أكثر جاذبية وبيئة مريحة.

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7. الزجاج لإطلالة على الطبيعة

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة نوم خشب
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

من منا لا ريد أن يستيقظ ويجد إطلالة رائعة على الغابات أو المدن الكبرى في المكان الذي يعيش فيه؟ استبدال الجدران باللوحات الزجاجية كان أفضل الأفكار التي يمكن أن تحدث إثارة مثل هذه مع لتفاصيل التي تضيف البساطة فالغرفة.

8. الابتكارات الصغيرة

bedroom, Derya Bilgen Derya Bilgen غرفة نوم
Derya Bilgen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

الطراز الحديث لا يمكن أن يتواجد من دون الابتكار، وهذا الاقتراح للمصابيح الجانبية بالسرير هو أفضل مرجع لدينا. اعتادنا على رؤية هذا النمط من الإضاءة في المطبخ أو غرفة المعيشة، فإنه يلفت الانتباه إلى الطريقة التي استخدمت في غرفة النوم كما مصابيح.

9. الزجاج متعددة جدا

homify غرفة نومأسرة نوم زجاج
homify

homify
homify
homify

ويعرض الاقتراح هذا تصميم لغرفة نوم رائعة لأنه يضع جدار من الزجاج متعدد الألوان وشبه شفاف يفصل الغرفة عن المنزل وبالتالي يعمل بمثابة جدار في الجزء السفلي من غرفة النوم الرئيسية.

10. الحديث والأنيق

Yatak Odası Tasarımı, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة نومأسرة نوم
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

يمكنك أن تتخيل عندما تفتح عينيك في الصباح سوف تجد في هذه الغرفة سحر خاص، الطبقية والتمييز لا يمكن أن يكون أكثر كمالا، لأن على الرغم من عدم استخدام أثاث كبيرة لا تصبح عبئا بصريًا، وعلى العكس من ذلك، القوام والألوان متوازنة الى حد الكمال لإنشاء غرفة مع لمسات رومانسية وأنيقة.

11. عنصر المفاجأة

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture Corndell Quality Furniture غرفة نومأسرة نوم خشب Grey
Corndell Quality Furniture

Annecy Hand Painted Bedroom Furniture

Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture
Corndell Quality Furniture

مزيج من الألوان والتفاصيل في الجدار الفاصل من هذه الغرفة كان ضروري لتحقيق مثل هذه النتيجة الكلاسيكية والحديثة التي أمامنا. القوالب على مستوى متوسط وكسر الجدار مع بروز الأبيض في غرفة النوم تعطي الملمس الرائع إلى النتيجة النهائية.

12. جريئة

Bedroom Lujansphotography غرفة نوم
Lujansphotography

Bedroom

Lujansphotography
Lujansphotography
Lujansphotography

بالنسبة لأولئك الذين يحبون أجرأ الأشياء، هذه غرفة نوم رائعة، والسرير الأسود والمرايا ووضوح الجدران وجهة نظر جذابة للغاية ويدعو للإغراء دون إغفال عناصر البراءة المختلطة لإنشاء هذه الغرفة.

13. تصميم الحد الأدنى

Bedroom homify
homify

Bedroom

homify
homify
homify

تصميم هذه القاعة بخطوط مستقيمة أسهل من قاعدة السرير تمامًا.. حيث يقولون أن الأناقة تكمن في غرفة أكثر تفصيلا. حيث الجدار حجري على النقيض تماما لبقية التصميم، ومع ذلك يعطي عنصرا أساسيا في دفء الغرفة.

14. بين الريفي والحديث

Ermitage, Grange México Grange México غرفة نوم
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

إذا كنت من محبي التشطيبات الريفية ولكن لا تود أن يموت الطراز الحديث، وهذه من شأنها أن تكون غرفة نوم مثالية بالنسبة لك لتصميمها البوهيمي الذي يأسرك مع تصميم القاعدة واللوح الأمامية، والحفاظ على مجموعة من الأوراق والوسائد التي يمكن وضعها في البيت الحديث تمامًا.

15. غرفة للنسخ

Bedroom No.2, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık غرفة نومأسرة نوم
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

تريد أن تكون هذه الغرفة جزءًا من حياتك اليومية، حتى إذا كان لديك الدراجة المفضلة لديك على رأس السرير. لكن هذه الغرفة تتجاوز الألوان المثالي الذي يجعلك تدخل علاقة الفضاء والسلام؛ تركيب مباشر للنجوم في سقف الغرفة؛ وكرة لولبية من وجهة نظر مذهلة وواضحة.. وبالإضافة إلى ذلك، يكتمل التصميم بإضافة لوحات افي خلفية التلفزيون وتطبيق الخشب على الأرض، والأثاث في الغرفة.

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