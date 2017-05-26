15 غرفة نوم مبهرة يمكنك نسخها

غرفة نوم واحدة هي واحدة من أكثر المناطق الخاصة في منزلك، فهي تجمع بين جميع الأذواق والهوايات وملذات مذنبة وتعكس تلك الخصائص التي تجعل وجودك مريح بها، ويمثل كل واحد منهم في عنصر خاص في التصميم، من لون أو نمط الأثاث.
ومع ذلك، في بعض الأحيان لا نعرف كيفية عمل غرفة الأحلام حقيقة.. وهنا نقوم بطرح الأفكار ستكون مرجع رائع لك لتحديث الرؤية لديك في غرفة النوم. لذلك قمنا بإنشاء هذا الكتاب من أفكار، لاننا نريد مساعدتك على إيجاد أفضل تصميم لغرفة نومك.
هذه الغرفة مثالية لأولئك الذين يعيشون في استوديوهات، وهذه الغرفة متصلة تمامًا بغرفة المعيشة. وترتيب الأثاث يخلق شعورا أن لسرير هو الرقم الرئيسي في المكان بالكامل ومجرد النظر في ذلك يجعلك تريد أن تقفز إليه.
التماثل في هذه الغرفة يعكس الكمال في الديكور والتصميم. التناقض بين نغمات الظلام والضوء خلق التعايش وينعكس هذا في رأس السرير على لون الفضة التي تقع على المنصات وقاعدة هذا السرير رائعة.
الجزء السفلي من الغرفة لافت للنظر للغاية، وتصميم قاعدة السرير والخزانة أيضًا يستحق منا الاهتمام، وتبدو مستمدة من مستقبل مميز جدا بالتأكيد نتمنى أن نملك مثلها
فكرة عظيمة عندما يكون لديك غرفة نوم صغيرة، مع إدماج المرآة التي تعكس ومضات من الضوء القادمة إلى الغرفة. ولكن إذا كان لديك مصدر كبير من أشعة الشمس كما هو الحال، فإن المرآة تحقق أقصى قدر من الإضاءة بأفضل حالاتها.
إذا كنت لا تعرف ما يجب القيام به مع إطارات الأبواب أو النوافذ، يمكن أن تعطي فكرة جيدة مع هذه الغرفة والتي أصبحت رأس السرير. مع طبقة من الطلاء لتتناسب مع الغرفة والصنفرة، يمكنك إنشاء تأثير رائع على المواد.
لعشاق الريف وبالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طلاء الغرفة الخاصة بك، وهذا هو بالديل مع أسلوب وشخصية مميزة،هناك حاليًا عدد كبير من الخيارات لورق الحائط. إذا كنت ترغب في الحصول فقط على شكل خاص للغرفة الخاصة بك.. وخلق تفاصيل أكثر جاذبية وبيئة مريحة.
من منا لا ريد أن يستيقظ ويجد إطلالة رائعة على الغابات أو المدن الكبرى في المكان الذي يعيش فيه؟ استبدال الجدران باللوحات الزجاجية كان أفضل الأفكار التي يمكن أن تحدث إثارة مثل هذه مع لتفاصيل التي تضيف البساطة فالغرفة.
الطراز الحديث لا يمكن أن يتواجد من دون الابتكار، وهذا الاقتراح للمصابيح الجانبية بالسرير هو أفضل مرجع لدينا. اعتادنا على رؤية هذا النمط من الإضاءة في المطبخ أو غرفة المعيشة، فإنه يلفت الانتباه إلى الطريقة التي استخدمت في غرفة النوم كما مصابيح.
ويعرض الاقتراح هذا تصميم لغرفة نوم رائعة لأنه يضع جدار من الزجاج متعدد الألوان وشبه شفاف يفصل الغرفة عن المنزل وبالتالي يعمل بمثابة جدار في الجزء السفلي من غرفة النوم الرئيسية.
يمكنك أن تتخيل عندما تفتح عينيك في الصباح سوف تجد في هذه الغرفة سحر خاص، الطبقية والتمييز لا يمكن أن يكون أكثر كمالا، لأن على الرغم من عدم استخدام أثاث كبيرة لا تصبح عبئا بصريًا، وعلى العكس من ذلك، القوام والألوان متوازنة الى حد الكمال لإنشاء غرفة مع لمسات رومانسية وأنيقة.
مزيج من الألوان والتفاصيل في الجدار الفاصل من هذه الغرفة كان ضروري لتحقيق مثل هذه النتيجة الكلاسيكية والحديثة التي أمامنا. القوالب على مستوى متوسط وكسر الجدار مع بروز الأبيض في غرفة النوم تعطي الملمس الرائع إلى النتيجة النهائية.
بالنسبة لأولئك الذين يحبون أجرأ الأشياء، هذه غرفة نوم رائعة، والسرير الأسود والمرايا ووضوح الجدران وجهة نظر جذابة للغاية ويدعو للإغراء دون إغفال عناصر البراءة المختلطة لإنشاء هذه الغرفة.
تصميم هذه القاعة بخطوط مستقيمة أسهل من قاعدة السرير تمامًا.. حيث يقولون أن الأناقة تكمن في غرفة أكثر تفصيلا. حيث الجدار حجري على النقيض تماما لبقية التصميم، ومع ذلك يعطي عنصرا أساسيا في دفء الغرفة.
إذا كنت من محبي التشطيبات الريفية ولكن لا تود أن يموت الطراز الحديث، وهذه من شأنها أن تكون غرفة نوم مثالية بالنسبة لك لتصميمها البوهيمي الذي يأسرك مع تصميم القاعدة واللوح الأمامية، والحفاظ على مجموعة من الأوراق والوسائد التي يمكن وضعها في البيت الحديث تمامًا.
تريد أن تكون هذه الغرفة جزءًا من حياتك اليومية، حتى إذا كان لديك الدراجة المفضلة لديك على رأس السرير. لكن هذه الغرفة تتجاوز الألوان المثالي الذي يجعلك تدخل علاقة الفضاء والسلام؛ تركيب مباشر للنجوم في سقف الغرفة؛ وكرة لولبية من وجهة نظر مذهلة وواضحة.. وبالإضافة إلى ذلك، يكتمل التصميم بإضافة لوحات افي خلفية التلفزيون وتطبيق الخشب على الأرض، والأثاث في الغرفة.
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