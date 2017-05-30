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12 تصميم لصنابير وأحواض فخمة لحمام أكثر حداثة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حماممرايا
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كنا ومازلنا نعرض في مقالاتنا اليومية كل ما هو جديد في عالم الديكور والتصميم الداخلي والخارجي لمنازلكم، فالتغيير والتجديد من السمات الأساسية للاستمتاع بحياة أكثر نعومة وراحة وبريق، وهوميفاي يعطيك جميع الأمثال التي يمكنك الاستعانة بها وتطبيقها في منزلك.

وفي هذا المقال نتجه إلى اهم ركن في منزلك هو الحمام.. إذا كان لديك حمام مريح فأنت تملك حظًا وفيرًا للغاية، ونحن نعرض لك هنا مجموعة صنابير وأحواض حديثة لم تراها من قبل بالتأكيد ستخرج من المقال بإختيار رائع تقوم بتطبيقه في حمامك.

1. فخامة مختلفة من جدران السيراميك السوداء وأثاث أبيض ومراّة أنيقة وحوض مستدير

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامحمامات
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

2. البساطة عنوان الأناقة في حمام بسيراميك يحمل الأخضر الباستيل ومراّة مستديرة فوق منضدة خشبية بسيطة

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto مطبخ مغاسل وصنابيرالماء
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

3. حوض على شكل طبق مسطح بالسيراميك الأبيض وطاولة خشبية مستقيمة بإسلوب انتقائي بسيط

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامإضاءة
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

4. مشرقة بأثاث وجدران بيضاء وحوضين على شكل أطباق بيضاوية رائعة

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حماممغاسل
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

5. أحواض اسطوانية بيضاء من السيراميك الأبيض وجدران سوداء بلمسات ذهبية بارعة

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامحمامات
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

6. سحر الأزرق مع طاولة سيراميكية بحوض مربع فالمنتصف وصنبور معدني أنيق

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامإضاءة
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

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7. حمام واسع لاستخدام فردين بأحواض أنيقة من السيراميك الأبيض واستخدام الرخام لتزيين الجدران

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حماممرايا
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

8. تصميم لمُحبي الكلاسيكية.. صنابير زجاجية أنيقة للمسة قمة في الفخامة والوردي الناعم لجدران رائعة

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حماممرايا
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

9. سحر اللمسات الخشبية لطاولة ورف رائع مع حوض مميز ووحدات إضاءة متدلية على قرب

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامرفوف
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

10. الحمام يعبر عن نفسه بأناقة التصميم ومراّة بيضاوية ووحدتي إضاءة كلاسيكية على جانبيها

Изысканность стиля - Ванная , СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ حمام سيراميك White
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

11. تصميم مميز بسحر اللمسات الفضية فالطاولة والمراّة ذات الشكل المختلف والأنيق

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حماممرايا
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

12. حوض أنيق بشكل بيضاوي مميز وصنابير كلاسكية بالجدار

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto حمامرفوف
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

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