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24 خطأ كارثي يقع فيه هواة التصميم وكيفية تجنبهم

shereen gouda shereen gouda
ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
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في ظل الحرية التي يطرحها النمط العصري والحديث، ولكن يستغل البعض مفهوم الحرية في التصميم بشكل كامل يشوه جمال هذه الهبة الرائعة، حيث يتخلى هؤلاء عن أي مبادئ وأسس تساعد على الوصول الى الفراغ الذي يجمع بين الابداع المتميز والجمال. نتعرض إلى مثل هذه الأخطاء احيانا، وفي اوقات اخرى نتعرض لها في منازل تكون على حافة المثالية ولكن مع خطأ واحد تشعر بالانزعاج، دعونا نرى أبرز هذه الأخطاء كي نتجنبها أو نتداركها في المستقبل.

1- درجة لون غير موفقة

homify مطبخ أبلكاش
homify

homify
homify
homify

اختيار الوان وحدات المطبخ هو من أهم العوامل، فإما تكون النتيجة مثالية كما تتوقعها في ذهنك أو تكون النتيجة بائسة مثل هذا التصميم، ولكي تتجنب هذا الخطأ عليك ان تطالب بوجود عينة من الخامة ذات اللون المطلوب بدرجات متفاوتة لضمان النتيجة المطلوبة قبل البدء في التنفيذ.

2- هيكل ضخم في غرفة صغيرة

high end house interior, Vinyaasa Architecture & Design Vinyaasa Architecture & Design غرفة نوم
Vinyaasa Architecture &amp; Design

Vinyaasa Architecture & Design
Vinyaasa Architecture &amp; Design
Vinyaasa Architecture & Design

وجود هياكل ومجسمات ضخمة قد تبدو فكرة مبتكرة، وهي كذلك حقا ولكن ان تواجدت في فراغ لا يتحملها أصبحت هي ذاتها سبب تحول الفراغ الي مكان كئيب وغير أنيق. قبل اختيار هذا العنصر عليك ان تتاكد من ان مساحة وأبعاد الغرفة هائلة وتتناسب مع المجسم.

3- تقاليد عريقة تأخذ شكل ديكورات كريهة

Residence., Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates جدران
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

أن تجمل منزل بإظهار تقاليد وتراث بلدك هو امر عليك التوجه له بلا شك، ولكن هناك من يسيء ويشوه هذا التراث عند الافراط في استخدامها بلا اي مبادئ متبعة، فان كنت ممن يحبون ان يتسم منزلهم بهذا التراث القيم عليك اللجوء الى مختصين او دراسة مبادئ الطراز اولا.

4- الهدف هو الفخامة ولكن النتيجة قبيحة

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

لا خلاف على ان الخامات اللامعة تعكس الذوق الفاخر، ولكن الإفراط في استخدام الخامات المختلفة اللامعة سوف يجعل الغرفة تبدو قبيحة ومصممة من قبل هواة.
حافظ على الخامة الفاخرة في عنصر أو اثنين لا أكثر في الفراغ حتى تتوصل إلى النتيجة المطلوبة.

5- المبالغة في إظهار النمط الكلاسيكي

ESTE KLASİK YATAK ODASI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

كما لاحظنا فإن المبالغة في اجمل الاشياء يؤدي إلى نتيجة سلبية، ويندرج الطراز الكلاسيكي أيضاً ضمن اللائحة، فلا يفضل ان تكون كل العناصر طاغية بالزخارف والألوان الذهبية.

6- ألوان حوائط منفرة

Interior painting, Abdul Bros Abdul Bros جدران
Abdul Bros

Abdul Bros
Abdul Bros
Abdul Bros

الجرأة في التصميم والديكور امر مرحب من قبل  الخبراء، ولكن يفضل عند اختيار ألوان الطلاء الاستعانة بقرارات الخبراء او التعرف من خلال البحث عن اكثر الدرجات اناقة، فيوجد بعض الدرجات التي قد تظهر  أنيقة في باليت الالوان ولكن في الواقع تكون النتيجة قبيحة على الجدران.

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7- تعقيد شكل وتصميم الأسقف

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

الاسقف الجبس أتاحت مجالا واسعا للإبداع، ولكن ما زال هدفها الأساسي هو إضاءة الفراغ بكفاءة عالية، فان كان التصميم يؤدي الى الانزعاج البصري او الشعور بضيق الفراغ إذن فهو فشل في هدفه الرئيسي، قم باختيار تصميم راقي بعيدا عن الأشكال والألوان الغريبة.

8- طراز مبهم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لا تجعل الخوف من الوقوع في الأخطاء يقوم بتوجيهك نحو التصميم النمطي الممل الذي لا يظهر أي تمييز و ابداع ، بل اترك بصمة بسيطة تعبر عن شخصيتك المميزة.

9- تعدد مزعج لنقوشات مختلفة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

سبق وقمنا بتشجيع الجميع بعدم التقيد بنوع نقوشات محددة في الفراغ الواحد، ولكن هذا لا يعني أن تتواجد أكثر من 4 أنماط في فراغ واحد وفي عناصر متفرقة بلا أي تجانس وترابط بينهم.

10- بهو يسبب الإنزعاج والإرتباك

METROKENT BURSA, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

على بهو المدخل دائما أن يتسم برحابة التصميم، لذا تجنب اي اشكال هندسية قد تربك وجهد العين، فهذا ينفر الجميع من المرور فيه.

11- اختيار ألوان جريء ولكن غير متناسقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

الألوان الجريئة في المطبخ قرار يرحب به الجميع، ولكن علي المناخ المحيط ان يتجانس مع هذا الخيار، إما ستكون النتيجة مطبخ كئيب و قبيح.

12- جرأة في غير موضعها

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام حجر
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

الحوض من العناصر التي يجب أن تتسم بالاناقة، لذا تجنب أي خامات جريئة فهي سوف تفقد رونقها بعد مرور الأشهر الأولى.

13- عناصر مربكة غير مترابطة

Спальня на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة نوم Multicolored
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

تعدد الالوان الجريئة في الفراغ الواحد مع عناصر أساسية هو قرار يؤدي إلى غرفة كئيبة ومزعجة لن تقوى على تحملها سوى القليل من الوقت، لذا حافظ على الألوان الجريئة في اكسسوارات الغرفة بدلا من العناصر الأساسية.

14- عناصر تزيين تفتقد الرقي

Prabhadevi , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles الممر والمدخل
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

ان قمت باهمال جزء الاكسسوارات في بند الميزانية لا تقم بالتنازل عن المستوى وتتجه الى اكسسوارات ضعيفة، بل قم بتأجيل هذا البند كليا حتى تتمكن من اختيار ما يليق بأناقة منزلك.

15- مسطحات لامعة تفتقد الأناقة

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors مطبخ أبلكاش Purple/Violet
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

الخامة اللامعة في المطبخ تعطي رونق مميز ولكن تجنب الرسومات والنقوشات المختلفة التي تظهر المطبخ بقيمة أقل.

16- أريكة تتبع نقوشات غريبة

Subtle Harmony, Sneha Samtani I Interior Design. Sneha Samtani I Interior Design. غرفة المعيشة
Sneha Samtani I Interior Design.

Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.
Sneha Samtani I Interior Design.

تجنب النقاشات المختلفة عند اختيار أقمشة الكنبة الرئيسية وحافظ على وجودها فقط في الوسائد والاكسسوارات لعملية دمج آمنة وتصميم ذو أناقة مستدامة.

17- تلفاز صغير بعيداً عن الكنبة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لكي تكون غرفة المعيشة ذات كفاءة عالية، حافظ على أن تكون المسافة بين المجلس والتلفاز مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وهي معادلة بسيطة، 1.6 * بعد التلفاز القطري.

18- سجادة في فراغ غير مناسب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تنعم بفراغ مساحته لا بأس بها لا تلجأ إلى السجاد كوسيلة إلى استغلالها، فهذا سوف يلفت الانظار اكثر نحو الفراغ غير المسخدم.

19- شكل عشوائي غير مريح للسجادة

bungalow on boat club road pune, Mind Studio Mind Studio غرفة المعيشة
Mind Studio

Mind Studio
Mind Studio
Mind Studio

الشكل الانسيابي لحدود السجاد يعطي ديناميكية الى الفراغ، ولكن ان كان الشكل في مجمله غير مريح سوف يفقد الغرفة اناقتها.

20- ركن من الجلوس لن يستخدم

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله خشب Beige
homify

homify
homify
homify

وضع كرسي في مكان لن يستخدم ابدا في المجلس هو إهدار للفراغ والمال، بل حافظ على أن يكون ركن جمالي أفضل.

21- اكسسوارات غير ملائمة للفراغ

House Of Colours, Ansari Architects Ansari Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

اختيار الاكسسوارات لا يجب ان يكون عشوائي، بل هناك نسب ومعايير مناسبة لاستخدامها حسب أبعاد ووظيفة الفراغ، فكلما كبرت المساحة زادت حجم  الاكسسوارات او كثرتها.

22- تباين ممل

Residence interiors, Akaar architects Akaar architects غرفة نوم
Akaar architects

Akaar architects
Akaar architects
Akaar architects

مبدأ الغرفة أحادية اللون هو خلق تباين بين الوظائف المختلفة، ولكن احيانا تكون النتيجة مملة عندما تدمج الألوان المتباينة في عنصر واحد.

23- رسومات جريئة ولكن منفرة

Яркая гостиная на Кавалерийской, MARIA MELNICOVA студия SIERRA MARIA MELNICOVA студия SIERRA غرفة المعيشة White
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA
MARIA MELNICOVA студия SIERRA

رسومات الحائط الفنية تعد سلاح ذو حدين، لذا لا تتجه نحو جرأة في الألوان والخطوط، وبالتحديد  اذا كانت خلفية لحائط رئيسي.

24- تطابق ألوان المجالس في كل الفراغ

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تناسق الألوان في الأقمشة قد يدل على انعدام الإبداع إن كان على مساحة كبيرة تشجع على التنوع، قم بكسر النمطية من خلال دمج الالوان مع نقوشات متناسقة.

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