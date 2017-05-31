24 خطأ كارثي يقع فيه هواة التصميم وكيفية تجنبهم

في ظل الحرية التي يطرحها النمط العصري والحديث، ولكن يستغل البعض مفهوم الحرية في التصميم بشكل كامل يشوه جمال هذه الهبة الرائعة، حيث يتخلى هؤلاء عن أي مبادئ وأسس تساعد على الوصول الى الفراغ الذي يجمع بين الابداع المتميز والجمال. نتعرض إلى مثل هذه الأخطاء احيانا، وفي اوقات اخرى نتعرض لها في منازل تكون على حافة المثالية ولكن مع خطأ واحد تشعر بالانزعاج، دعونا نرى أبرز هذه الأخطاء كي نتجنبها أو نتداركها في المستقبل.