24 خطأ كارثي يقع فيه هواة التصميم وكيفية تجنبهم

في ظل الحرية التي يطرحها النمط العصري والحديث، ولكن يستغل البعض مفهوم الحرية في التصميم بشكل كامل يشوه جمال هذه الهبة الرائعة، حيث يتخلى هؤلاء عن أي مبادئ وأسس تساعد على الوصول الى الفراغ الذي يجمع بين الابداع المتميز والجمال. نتعرض إلى مثل هذه الأخطاء احيانا، وفي اوقات اخرى نتعرض لها في منازل تكون على حافة المثالية ولكن مع خطأ واحد تشعر بالانزعاج، دعونا نرى أبرز هذه الأخطاء كي نتجنبها أو نتداركها في المستقبل.
اختيار الوان وحدات المطبخ هو من أهم العوامل، فإما تكون النتيجة مثالية كما تتوقعها في ذهنك أو تكون النتيجة بائسة مثل هذا التصميم، ولكي تتجنب هذا الخطأ عليك ان تطالب بوجود عينة من الخامة ذات اللون المطلوب بدرجات متفاوتة لضمان النتيجة المطلوبة قبل البدء في التنفيذ.
وجود هياكل ومجسمات ضخمة قد تبدو فكرة مبتكرة، وهي كذلك حقا ولكن ان تواجدت في فراغ لا يتحملها أصبحت هي ذاتها سبب تحول الفراغ الي مكان كئيب وغير أنيق. قبل اختيار هذا العنصر عليك ان تتاكد من ان مساحة وأبعاد الغرفة هائلة وتتناسب مع المجسم.
أن تجمل منزل بإظهار تقاليد وتراث بلدك هو امر عليك التوجه له بلا شك، ولكن هناك من يسيء ويشوه هذا التراث عند الافراط في استخدامها بلا اي مبادئ متبعة، فان كنت ممن يحبون ان يتسم منزلهم بهذا التراث القيم عليك اللجوء الى مختصين او دراسة مبادئ الطراز اولا.
لا خلاف على ان الخامات اللامعة تعكس الذوق الفاخر، ولكن الإفراط في استخدام الخامات المختلفة اللامعة سوف يجعل الغرفة تبدو قبيحة ومصممة من قبل هواة.
حافظ على الخامة الفاخرة في عنصر أو اثنين لا أكثر في الفراغ حتى تتوصل إلى النتيجة المطلوبة.
كما لاحظنا فإن المبالغة في اجمل الاشياء يؤدي إلى نتيجة سلبية، ويندرج الطراز الكلاسيكي أيضاً ضمن اللائحة، فلا يفضل ان تكون كل العناصر طاغية بالزخارف والألوان الذهبية.
الجرأة في التصميم والديكور امر مرحب من قبل الخبراء، ولكن يفضل عند اختيار ألوان الطلاء الاستعانة بقرارات الخبراء او التعرف من خلال البحث عن اكثر الدرجات اناقة، فيوجد بعض الدرجات التي قد تظهر أنيقة في باليت الالوان ولكن في الواقع تكون النتيجة قبيحة على الجدران.
الاسقف الجبس أتاحت مجالا واسعا للإبداع، ولكن ما زال هدفها الأساسي هو إضاءة الفراغ بكفاءة عالية، فان كان التصميم يؤدي الى الانزعاج البصري او الشعور بضيق الفراغ إذن فهو فشل في هدفه الرئيسي، قم باختيار تصميم راقي بعيدا عن الأشكال والألوان الغريبة.
لا تجعل الخوف من الوقوع في الأخطاء يقوم بتوجيهك نحو التصميم النمطي الممل الذي لا يظهر أي تمييز و ابداع ، بل اترك بصمة بسيطة تعبر عن شخصيتك المميزة.
سبق وقمنا بتشجيع الجميع بعدم التقيد بنوع نقوشات محددة في الفراغ الواحد، ولكن هذا لا يعني أن تتواجد أكثر من 4 أنماط في فراغ واحد وفي عناصر متفرقة بلا أي تجانس وترابط بينهم.
على بهو المدخل دائما أن يتسم برحابة التصميم، لذا تجنب اي اشكال هندسية قد تربك وجهد العين، فهذا ينفر الجميع من المرور فيه.
الألوان الجريئة في المطبخ قرار يرحب به الجميع، ولكن علي المناخ المحيط ان يتجانس مع هذا الخيار، إما ستكون النتيجة مطبخ كئيب و قبيح.
الحوض من العناصر التي يجب أن تتسم بالاناقة، لذا تجنب أي خامات جريئة فهي سوف تفقد رونقها بعد مرور الأشهر الأولى.
تعدد الالوان الجريئة في الفراغ الواحد مع عناصر أساسية هو قرار يؤدي إلى غرفة كئيبة ومزعجة لن تقوى على تحملها سوى القليل من الوقت، لذا حافظ على الألوان الجريئة في اكسسوارات الغرفة بدلا من العناصر الأساسية.
ان قمت باهمال جزء الاكسسوارات في بند الميزانية لا تقم بالتنازل عن المستوى وتتجه الى اكسسوارات ضعيفة، بل قم بتأجيل هذا البند كليا حتى تتمكن من اختيار ما يليق بأناقة منزلك.
الخامة اللامعة في المطبخ تعطي رونق مميز ولكن تجنب الرسومات والنقوشات المختلفة التي تظهر المطبخ بقيمة أقل.
تجنب النقاشات المختلفة عند اختيار أقمشة الكنبة الرئيسية وحافظ على وجودها فقط في الوسائد والاكسسوارات لعملية دمج آمنة وتصميم ذو أناقة مستدامة.
لكي تكون غرفة المعيشة ذات كفاءة عالية، حافظ على أن تكون المسافة بين المجلس والتلفاز مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية، وهي معادلة بسيطة، 1.6 * بعد التلفاز القطري.
إذا كنت تنعم بفراغ مساحته لا بأس بها لا تلجأ إلى السجاد كوسيلة إلى استغلالها، فهذا سوف يلفت الانظار اكثر نحو الفراغ غير المسخدم.
الشكل الانسيابي لحدود السجاد يعطي ديناميكية الى الفراغ، ولكن ان كان الشكل في مجمله غير مريح سوف يفقد الغرفة اناقتها.
وضع كرسي في مكان لن يستخدم ابدا في المجلس هو إهدار للفراغ والمال، بل حافظ على أن يكون ركن جمالي أفضل.
اختيار الاكسسوارات لا يجب ان يكون عشوائي، بل هناك نسب ومعايير مناسبة لاستخدامها حسب أبعاد ووظيفة الفراغ، فكلما كبرت المساحة زادت حجم الاكسسوارات او كثرتها.
مبدأ الغرفة أحادية اللون هو خلق تباين بين الوظائف المختلفة، ولكن احيانا تكون النتيجة مملة عندما تدمج الألوان المتباينة في عنصر واحد.
رسومات الحائط الفنية تعد سلاح ذو حدين، لذا لا تتجه نحو جرأة في الألوان والخطوط، وبالتحديد اذا كانت خلفية لحائط رئيسي.
تناسق الألوان في الأقمشة قد يدل على انعدام الإبداع إن كان على مساحة كبيرة تشجع على التنوع، قم بكسر النمطية من خلال دمج الالوان مع نقوشات متناسقة.