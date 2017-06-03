اكتشف التصميم الأمثل لخزانات المطبخ من الداخل مع 6 صور مذهلة!

التوابل والأعشاب المجففة مكون أساسي لأغلب وجباتنا اليومية وعنصر أساسي أيضًا في أي مطبخ، فلا أكلة تكتمل من دونها، لذا نُقبِل على شراء العديد من المعلبات من أجل حفظ أنواع التوابل المختلفة مع مراعاة تخصيص علبة محددة لكل نوع على حدة والتنويه كتابة عليها من الخارج حتى يسهل العثور على أيٍ منهم في أي وقت وتصبح في متناول أيدينا في أقل من لحظات.

اليوم نعرض حلًا يجمع بين العديد من السمات الذكية.. العملية والتميز والابتكار وهو تخصيص درج كامل من أدراج خزانات مطبخك ليكون ركنًا للتوابل، تصميمه الداخلي من المعدن، ومقسم بشكل عملي لعدة أجزاء بعضها كبير والآخر متوسط والثالث صغير، بحيث يُمَكّن مستخدميه من وضع مختلف أنواع التوابل والأعشاب المجففة.

مع هذا الحل ستوفر الكثير من النفقات في شراء علب للتوابل مختلفة الأحجام بخامات السيراميك أو الخشب أو الزجاج وفي الوقت ذاته ستكون قد نجحت في مهمة تجميع كافة التوابل في مكان واحد فقط بمطبخك تحصل منه على ما تشاء وقتما تشاء دون إحداث أي فوضى مما سينعكش بالطبع على نوعية الأكل وسيصبح ألذ بكثير!