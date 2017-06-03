اكتشف التصميم الأمثل لخزانات المطبخ من الداخل مع 6 صور مذهلة!

في المطبخ وبين الكثير من الأواني والمقالي، والأواعي والمغارف، والسكاكين والملاعق فضلًا عن التوابل ومكونات الطهي وكذلك المنظفات من الصعب أن تجد سبيلًا للنظام.. فجميع هذه العناصر يمكنها أن تجعل مطبخك عنوانًا للفوضى بكل سهولة إن كانت منسقة بشكل غير منظم!
واليوم وخلال هذه الجولة السريعة ستكتشف أنه يمكنك أن تجعل حياتك أسهل بكثير بطرق غاية في البساطة.. من خلال تصميم خزانات مطبخك بمنتهى العملية والوظيفية دون أن تخل بلمساتها الجمالية حتى من الداخل! مع 6 صور مذهلة اكتشف التصميم الأمثل لخزانات المطبخ من الداخل.. لنبدأ الآن
التوابل والأعشاب المجففة مكون أساسي لأغلب وجباتنا اليومية وعنصر أساسي أيضًا في أي مطبخ، فلا أكلة تكتمل من دونها، لذا نُقبِل على شراء العديد من المعلبات من أجل حفظ أنواع التوابل المختلفة مع مراعاة تخصيص علبة محددة لكل نوع على حدة والتنويه كتابة عليها من الخارج حتى يسهل العثور على أيٍ منهم في أي وقت وتصبح في متناول أيدينا في أقل من لحظات.
اليوم نعرض حلًا يجمع بين العديد من السمات الذكية.. العملية والتميز والابتكار وهو تخصيص درج كامل من أدراج خزانات مطبخك ليكون ركنًا للتوابل، تصميمه الداخلي من المعدن، ومقسم بشكل عملي لعدة أجزاء بعضها كبير والآخر متوسط والثالث صغير، بحيث يُمَكّن مستخدميه من وضع مختلف أنواع التوابل والأعشاب المجففة.
مع هذا الحل ستوفر الكثير من النفقات في شراء علب للتوابل مختلفة الأحجام بخامات السيراميك أو الخشب أو الزجاج وفي الوقت ذاته ستكون قد نجحت في مهمة تجميع كافة التوابل في مكان واحد فقط بمطبخك تحصل منه على ما تشاء وقتما تشاء دون إحداث أي فوضى مما سينعكش بالطبع على نوعية الأكل وسيصبح ألذ بكثير!
كثير منا يهمل تخصيص مساحة بوحدات المطبخ التخزينية للمنظفات ويستعيض عن ذلك باللجوء للمساحة السفلية للحوض والتي عادة ما تُترك خالية من أي شئ من الداخل. قد يكون ذلك حلًا بالنسبة للبعض ولكن حل مسبب للفوضى لا يعتبر حل!
الحل المثالي هو عدم الاستهانة بفكرة تخصيص درج كبير لهذه المهمة يفضل أن يكون أسفل الحوض مباشرة حتى يسهل عليك الحصول على المنظفات وغيرها من أدوات التنظيف بسلاسة. يمكنك من خلال هذا الدرج أن ترتب كل شئ بدقة وحرفية. راقب معنا هذه الصورة بتفاصيلها وشاهد كيف تجنب مستخدمي هذا المطبخ للفوضى تمامًا بتصميم درج مذهل كهذا.. كم هو رائع حقًا!
قد تكون فكرة تصميم درج كبير خاص فقط بالأوعية وحدها فكرة نمطية بعض الشئ لفتت انتباهنا بالعديد من المطابخ.. ولكن ما هو جديد هنا هو تلك المساحة الصغيرة التي صممت بآخر الدرج خصيصًا لتكن مستقرًا لأغطية تلك الأواعي بمختلف أحجامها دون أن تعيق مستخدم الدرج أثناء فتحه أو غلقه!
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عادة لا نأبه لأهمية تصميم درج كبير يضم سلة للنفايات أو أكثر من واحدة ونكتفي بوضعها خارجًا في إحدى زوايا المطبخ والتي في الغالب تكون محاصرة من كل الجوانب بالقمامة الناتجة عن بقايا الطعام -خصوصًا أثناء الطهي- رغم عمليات التنظيف المستمرة من قبل مستخدمي المطبخ، لذا يعتبر هذا الحل مثالي وفريد من نوعه حيث يجعل مطبخك نظيفًا أنيقًا لا تشوبه شائبة.
حتى تجعل مطبخك مريحًا خلال أوقات الطهي المختلفة، ننصحك بوضع المكونات المستخدمة بشكل كبير -كالملح والسكر والمعكرونة والأرز والزيوت- في خزانة أو درج بالقرب من الموقد لتكون في متناول يديك، على أن تكون متراصة بشكل منمق يستغل المساحة بالكامل كما هو واضح هنا.
لاكتساب مساحة تخزينية إضافية في مطبخك، يمكنك الزحف على الجدران باستغلال جزءًا ولو صغير منها، كالجزء العلوي من الحوض مثلًا من خلال تثبيت حامل معدني عريض كالواضح أمامنا في الصورة بحيث تستخدمه في وضع بعضٍ من المناشف وقطاعة الخضروات مثلًا وكذلك بعضٍ من أواني الطهي.
هذه الحيلة الديكورية بقدر ما هي فكرة عملية ووظيفية هي أيضًا لمسة جمالية للمطبخ، خصوصًا إن كان السيراميك المستخدم في الجدران بلا نقوش أو ألوان لافتة للانتباه!