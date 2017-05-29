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20 طريقة لتزيين غرفة النوم… ستنال اعجابك!

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Apartamento decorado Calper, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
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هناك آلالاف الطرق لإعادة تشكيل غرفة نومك، نريد أن نطلعكم على 21 طريقة لخبراء هوميفاي للقيام بذلك بكل سهولة مختلفة الأشكال والألوان لتتناسب مع جميع الأذواق، إعادة التشكيل تشمل كل شيء من إضاءة، خشب، سجاد، والألوان والطلاء، دعنا نعرض عليك ما نقصده بالتفاصيل والصور. 

1- إلقاء الضوء الأبيض

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

على الرغم أن الضوء الأبيض غير شائع الاستخدام في غرف النوم إلا أنه شائع الاستخدام هذه الأيام لأنه اكثر حميمية في غرف النوم . 

2- لمسة ملونة لجعل الغرفة واقعية

Casa Cor 2013, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Casa Cor 2013

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

عندما نريد غرفة نوم رصينة نبعد عن الالوان وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولنا في اللوحة المزخرفة باللون الوردي دليل على عدم صحة ذلك وجعلتها متطورة جدًا. 

3- قطعة أثاث مبطنة

Decora Líder Belo Horizonte - Quarto da Blogueira de Moda, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

لا تبخل على غرفتك  بإضافة قطعة أثاث مبطنة له تدعوك للاسترخاء وتجعل غرفتك مريحة جدًا. 

4- الحُلي تستحق مكان ظاهر دائمًا

Decora Lider Rio de Janeiro - Quarto do Jovem Casal, Lider Interiores Lider Interiores غرفة نوم
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

إذا وضعت الحُلي الخاصة بغرفتك في أعز الزوايا لديك سوف تنجح في خلق مساحة جميلة. 

5- لا تمنع الضوء الطبيعي

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura غرفة نوم
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

غرفة النوم من الغرف التي تتمتع بخصوصية شديدة لكن لا نعني بذلك غلق الأبواب والنوافذ دائمًا، فهي تحتاج إلى تهوية ودخول أشعة الشمس والضوء الطبيعي. 

6- الضوء على حافة السرير الكلاسيكي

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

بضعة أضواء على جانبي السرير يسهل عليك إيجاد أشياء كثيرة. 

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7- تجديد الوسائد

LA | Home, Marina Ortiz - mo arquitetura Marina Ortiz - mo arquitetura غرفة نوم
Marina Ortiz – mo arquitetura

Marina Ortiz - mo arquitetura
Marina Ortiz – mo arquitetura
Marina Ortiz - mo arquitetura

أي شيء يساعد على خلق نوع من الراحة في غرفة نومك يجب أن تسعى إلى أن تتطوره باستمرار. 

8- مساحة فضاء مفتوحة

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

من الممكن أن تضفي نظرة جديدة إلى غرفة النوم الخاصة بك من خلال الاهتمام بوضع أثاث بسيط وترك مساحة مفتوحة من الفضاء في الغرفة. 

9- ضع شيء يعبر عن شخصيتك

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

حاول أن تستعين بشيء في الديكور يعبر عن شخصيتك، خصوصًا إذا وضعتها في مكان بارز مثل الواجهة الأمامية للسرير.

10- فكرة جميلة باللإضاءة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك أن تتخيل المصابيح التي تضيء لك زوايا معينة في غرفة نومك فكرة محفوفة بالفوائد.   

11- صورة كبيرة تنطوي على تغيير كبير

Quarto de Casal, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة نوم خشب Black
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

لا تتردد في استخدام عناصر كبيرة جدًا في غرفة نومك سوف تخلق تغيير كبير جدًا. 

12- تغيير الجدران

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi غرفة نوم
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

تغيير الجدران من التغييرات التي تلاحظ بسهولة في غرفة النوم ويكون له تأثير كبير في ديكور الغرفة. 

13- الستائر أيضًا يمكنها أن تساعد على التغيير

Quartos&Etc, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Quartos&Etc

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

تغيير الستائر قادرة على تجديد البيئة المحيطة بنا، فـهناك أنواع وأقمشة مختلفة بألوان متعددة، يمكن أن تساعدك على التجديد المستمر لغرفتك. 

14- جداول مريحة لا تفوتها

Apartamento decorado Calper, Gisele Taranto Arquitetura Gisele Taranto Arquitetura غرفة نوم
Gisele Taranto Arquitetura

Apartamento decorado Calper

Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura
Gisele Taranto Arquitetura

وجود جداول مريحة وسهلة الحركة في غرفة النوم تساعد على خلق نوع من التجديد المستمر بها. 

15- إضاءة ليد

Projeto Praia Brava - Itajaí, SC - Arquiteta Vanessa Larre, Ronald T. Pimentel Fotografia Ronald T. Pimentel Fotografia غرفة نوم
Ronald T. Pimentel Fotografia

Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia

أضواء الليد أو المصابيح الصغيرة جدًا يمكن أن تكن إطار للأثاث لتعطي حيوية إلى زوايا الغرفة. 

16- كرسي خاص لك

Residência Piatã II, Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura غرفة نوم Beige
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura

Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz &amp; Bruno Sgrillo Arquitetura
Milla Holtz & Bruno Sgrillo Arquitetura

يمكن أن تزيد لغرفة نومك ميزة كبيرة من خلال وضع كرسي مريح خاص بك تجلس عليه للقراءة أو التحدث في الهاتف. 

17- لحظات مشاركة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة نوم
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

إذا كنت تتشارك غرفة نومك مع شخص آخر حاول أن تجعل هناك مساحة لكما معًا. 

18- شاهد شغفك

RESIDENCIA TF, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio غرفة نوم
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

يمكنك أن تعطي لمسة شخصية إلى غرفة نومك وتزيين الديكور الخاص بك بشيء أنت شغوف به. 

19- انتبه إلى الأرضية

homify غرفة نوم Wood effect
homify

homify
homify
homify

حتى الأرضية الخاصة بك لها تأثير كبير في تغيير شكل الديكور في غرفة نومك وخاصة إذا وضعت عليها سجادة زرقاء مزخرفة مثل هذه. 

20- تغيير البطانية

UNA VILLA DE LUJO EN MORAIRA, Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo غرفة نوم
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

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