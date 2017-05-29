20 طريقة لتزيين غرفة النوم… ستنال اعجابك!

هناك آلالاف الطرق لإعادة تشكيل غرفة نومك، نريد أن نطلعكم على 21 طريقة لخبراء هوميفاي للقيام بذلك بكل سهولة مختلفة الأشكال والألوان لتتناسب مع جميع الأذواق، إعادة التشكيل تشمل كل شيء من إضاءة، خشب، سجاد، والألوان والطلاء، دعنا نعرض عليك ما نقصده بالتفاصيل والصور.
على الرغم أن الضوء الأبيض غير شائع الاستخدام في غرف النوم إلا أنه شائع الاستخدام هذه الأيام لأنه اكثر حميمية في غرف النوم .
عندما نريد غرفة نوم رصينة نبعد عن الالوان وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولنا في اللوحة المزخرفة باللون الوردي دليل على عدم صحة ذلك وجعلتها متطورة جدًا.
لا تبخل على غرفتك بإضافة قطعة أثاث مبطنة له تدعوك للاسترخاء وتجعل غرفتك مريحة جدًا.
إذا وضعت الحُلي الخاصة بغرفتك في أعز الزوايا لديك سوف تنجح في خلق مساحة جميلة.
غرفة النوم من الغرف التي تتمتع بخصوصية شديدة لكن لا نعني بذلك غلق الأبواب والنوافذ دائمًا، فهي تحتاج إلى تهوية ودخول أشعة الشمس والضوء الطبيعي.
بضعة أضواء على جانبي السرير يسهل عليك إيجاد أشياء كثيرة.
أي شيء يساعد على خلق نوع من الراحة في غرفة نومك يجب أن تسعى إلى أن تتطوره باستمرار.
من الممكن أن تضفي نظرة جديدة إلى غرفة النوم الخاصة بك من خلال الاهتمام بوضع أثاث بسيط وترك مساحة مفتوحة من الفضاء في الغرفة.
حاول أن تستعين بشيء في الديكور يعبر عن شخصيتك، خصوصًا إذا وضعتها في مكان بارز مثل الواجهة الأمامية للسرير.
يمكنك أن تتخيل المصابيح التي تضيء لك زوايا معينة في غرفة نومك فكرة محفوفة بالفوائد.
لا تتردد في استخدام عناصر كبيرة جدًا في غرفة نومك سوف تخلق تغيير كبير جدًا.
تغيير الجدران من التغييرات التي تلاحظ بسهولة في غرفة النوم ويكون له تأثير كبير في ديكور الغرفة.
تغيير الستائر قادرة على تجديد البيئة المحيطة بنا، فـهناك أنواع وأقمشة مختلفة بألوان متعددة، يمكن أن تساعدك على التجديد المستمر لغرفتك.
وجود جداول مريحة وسهلة الحركة في غرفة النوم تساعد على خلق نوع من التجديد المستمر بها.
أضواء الليد أو المصابيح الصغيرة جدًا يمكن أن تكن إطار للأثاث لتعطي حيوية إلى زوايا الغرفة.
يمكن أن تزيد لغرفة نومك ميزة كبيرة من خلال وضع كرسي مريح خاص بك تجلس عليه للقراءة أو التحدث في الهاتف.
إذا كنت تتشارك غرفة نومك مع شخص آخر حاول أن تجعل هناك مساحة لكما معًا.
يمكنك أن تعطي لمسة شخصية إلى غرفة نومك وتزيين الديكور الخاص بك بشيء أنت شغوف به.
حتى الأرضية الخاصة بك لها تأثير كبير في تغيير شكل الديكور في غرفة نومك وخاصة إذا وضعت عليها سجادة زرقاء مزخرفة مثل هذه.
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