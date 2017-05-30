10 أفكار لرفوف المطبخ يمكنك اقتباسها في مطبخك الجديد

الحفاظ على النظام والعملية في المطبخ هو ما نسعى إليه عند تصميم مطبخنا الجديد، لذا يجب أن نأخذ في الحساب عدة عوامل قبل تصميم المطبخ بما يناسب ذوقنا. وهذه العوامل من بينها مساحة المكان وعدد أماكن التخزين المطلوبة من خزانات أو رفوف، حتى يخرج التصميم بشكل متناغم ومنسجم مع متطلبات الأسرة. ورفوف المطبخ لا تفيد في توفير المساحة فقط بل تزيد من جمال المطبخ وعمليته، كما يمكن اختيارها بأحجام وأشكال مختلفة فمنها المفتوح ومنها المغلق الذي يشبه الخزانه لكن بحجم أصغر، وهو ما يضمن لنا مكان منظم بأبسط الطرق.
واليوم أحضرت لنا هوميفاي مجموعة من التصاميم الجميلة والذكية لرفوف المطبخ التى تساعد في توفير المساحة وتعزيز أناقة المكان، عليك رؤيتها قبل القيام باختيار تصميم لمطبخك الجديد.
هل تمتلك مكتبة كلاسيكية التصميم في منزلك؟ إذا كانت الإجابة نعم، يمكنك الآن احضارها إلى مطبخك واستغلالها في تنظيم أغراض الطهي، فهي عملية وكبيرة وسوف تستغل كل المساحة المتوفرة بدون إهدار. أما إذا كنت لا تمتلك واحدة فيمكنك صنع مكتبة بطول وعرض الحائط لتحقيق أقصى استفادة ن الفراغ و لتتمكن من احتواء جميع الأغراض والأدوات.
مزج الخامات مثل الجرانيت والخشب والخرسانة يعطي أثاث المطبخ مظهر صناعي حديث و غير تقليدي. لاحظ هنا كيف تم المزج بين المعدن الأسود والخشب في رفوف الحائط المبتكرة. كما أن الأسطح السوداء اللامعة من الجرانيت تصنع تناقض مثير مع السيراميك الأبيض للأرضيات. وبالطبع كان للمقابض المعدنية تأثير رائع على أناقة المطبخ الخشبي.
أدى التقدم في تكنولوجيا الإضاءة وخاصة ال LED إلى جمال وتنوع أساليب الإضاءة، وكما نعرف فالإضاءة الجيدة تساعد في نشر الطاقة والحيوية بالمكان. ولإعطاء المطبخ مظهر مثالي، يمكنك دمج الإضاءة الغير مباشرة برفوف الحائط. وبهذه الطريقة تستمتع بالإضاءة الخافتة والمريحة التى تعمل على دفء المكان، كما يمكنك التلاعب بألوان الإضاءة المختلفة لتأثيرات مختلفة.
تربح البساطة دائماً الرهان وذلك لأن الأقل هو الأفضل، لذا فلا عجب أن تكون الرفوف المستقيمة البسيطة من أجمل أشكال الرفوف التى يمكن اعتمادها في المطبخ. فهذه الرفوف تزيد من مساحات التخزين بطريقة عملية ودون تكلف، كما يمكن اعتمادها بالخامات التى تفضلها سواء كانت زجاج أو خشب أو معدن.كما أنك إذا قمت بطلاء الحائط خلف الرفوف بطلاء فاتح سوف تظهر الرفوف بشكل منير ورائع.
للحصول على الصلابة والمتانة والمظهر الغير تقليدي، فإن رفوف الاستانلس ستيل تعد من الخامات الحديثة الرائعة لهذا الغرض. فهذه الرفوف تتميز بمقاومتها العالية ومظهرها اللامع العصري، كما يمكنك مزجها بغيرها من الخامات والألوان لتحصل على مطبخ مثير.
من أجل مظهر ريفي قريب من القلب ويحمل قدر عالي من الدفء والأناقه، اعتمد الرفوف من الخشب الطبيعي الذي يتحمل الكثير ويتسع لجميع أواني وأدوات الطهي. فبالإضافة إلى كون هذه الرفوف جميلة فهي أيضاً عملية وتسهل من الوصول إلى الأشياء دون تكبد عناء البحث، كما أنها تشعرك أنها ليست مجرد رفوف بل معرض للتحف الفنية خاصة مع تزيينه بأصيص صغير من النبات الأخضر.
فقط كن حريص عند اختيارك لهذه الرفوف أن تكون من خامة فاخرة ومطلية بطبقة عازلة لحمايتها من المياة أوالرطوبة.
الرفوف ليس مكانها أعلى الحائط فقط، بل يمكنك وضع الرفوف في أماكن مبتكرة لا تخطر على البال مثل أسفل جزيرة المطبخ وذلك لاستغلال هذه المساحة المهدرة، وصنع منطقة لافتة للأعين.
الرفوف حل عملي لحل أي مشكلة، فإذا كانت مساحة المطبخ لا تتسع لكل الأجهزة الكربائية يمكنك الاستعانة برفوف الحائط لصنع مكان مناسب لحجم الأجهزة على ارتفاع مريح ومناسب لاستعمالها بسهولة. مثل هذا الرف الذي يحمل الميكروويف في الصورة، وهو ما يساعد في توفير المساحة وتعزيز العملية والنظام بالمكان.
هنا نرى جمال التصميم والتوازن بين الراحة والأناقة، فهذه الرفوف العملية المتصلة بخزائن مفتوحة تتيح مساحة كبيرة لترتيب أغراض المطبخ. كما يلفت انتباهنا الإضاءة المثبتة بالرفوف والتى تعزز المظهر الجمالي في المكان، كل هذا من الخشب الدافيء الذي يوازن برودة الجرانيت الرمادي للمطبخ.
هنا نستبدل الشكل الخطي المستقيم للرفوف بالشكل الدائري الناعم في أسلوب انتقائي حديث، فهذا المطبخ ذو الأسلوب الانتقائي قد اتجه بالرفوف إلى طريق آخر مفعم بالإبداع والبهجة. وقد صنع المصمم الرفوف الدائرية بأحجام مختلفة مثيرة، وزينها بطلاء متنوع أيضاً بألوان مرحة ممتعة للعين، ليبدو هذا الركن من الطبخ وكأنه روح المكان وسر جماله.