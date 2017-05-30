10 أفكار لرفوف المطبخ يمكنك اقتباسها في مطبخك الجديد

الحفاظ على النظام والعملية في المطبخ هو ما نسعى إليه عند تصميم مطبخنا الجديد، لذا يجب أن نأخذ في الحساب عدة عوامل قبل تصميم المطبخ بما يناسب ذوقنا. وهذه العوامل من بينها مساحة المكان وعدد أماكن التخزين المطلوبة من خزانات أو رفوف، حتى يخرج التصميم بشكل متناغم ومنسجم مع متطلبات الأسرة. ورفوف المطبخ لا تفيد في توفير المساحة فقط بل تزيد من جمال المطبخ وعمليته، كما يمكن اختيارها بأحجام وأشكال مختلفة فمنها المفتوح ومنها المغلق الذي يشبه الخزانه لكن بحجم أصغر، وهو ما يضمن لنا مكان منظم بأبسط الطرق.

واليوم أحضرت لنا هوميفاي مجموعة من التصاميم الجميلة والذكية لرفوف المطبخ التى تساعد في توفير المساحة وتعزيز أناقة المكان، عليك رؤيتها قبل القيام باختيار تصميم لمطبخك الجديد.