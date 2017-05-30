حتى نحصل على غرفة نوم جميلة ومثالية، علينا الاهتمام باختيار قطع الأثاث المختلفة، بحيث تكون كل قطعة فريدة من نوعها وصعبة التكرار. كما يجب أن تكون هذه القطع مفيدة وتلبي احتياجاتنا المتعددة. وحتى نحصل على غرفة نوم مريحة وتتميز بالذوق الرفيع يجب إضافة بعض اللمسات الفنية على قطع الأثاث، لنعطي بذلك رونق وسحر على المكان الذي نلجأ إليه كل يوم بعد ساعات من العمل المجهد، لنتخلص من الضغوط ونسترجع الطاقة الإيجابية والراحة النفسية.
ومن أجل غرفة نوم تتمتع بمميزات العالم الخاص الذي نحلم به جميعاً، نستعرض معكم مقالنا عن 7 قطع أثاث جميلة لغرفة نوم مريحة وأنيقة!…
تخيل امتلاك هذه القطعة المميزة في غرفة نومك ، والتى تتميز بالعملية وتعدد الاستخدام. فهي مقعد مريح للجلوس عليه أثناء ارتداء الحذاء أو قراءة كتاب، وعند فتحها تصبح مكان مميز لوضع التلفاز للاستمتاع بمشاهدة الأفلام وأنت تستريح في السرير قبل الخلود إلى النوم.
بدلاً من إهدار زوايا الغرفة يمكنك الآن اقتناء دولاب بتصميم عبقري يستغل زوايا الغرفة ويساعد في تحقيق أقصى استفادة من الفراغ، فهذا الدولاب يوفر مساحة كبيرة للتخزين ليشمل بذلك جميع أغراضك وملابسك، لتحصل على غرفة مريحة بدون فوضى.
في هذه الغرفة سرير رائع يشمل أماكن تخزين في الأسفل تتكون من أدراج متعددة لتحتوى الأغراض المختلفة، تستطيع تخزين الكتب بها أو الملابس للموسم القادم أو حتى ألعاب طفولتك التى تحتفظ بها كذكرى!.
نجد هنا تسريحة جميلة بطلاء لامع ومثير من اللون الأسود، ومزينة بمصباح أسود غامض ومزهرية من الكريستال الأزرق الفاخر. والتسريحة مزودة بمجموعة من الأدراج لترتيب أدوات العناية بالبشرة، وأيضاً كرسي مريح للاسترخاء أثناء تدليل بشرتك.
فكرة أخرى لاستغلال الزوايا وتعزيز الراحة في غرفة النوم وهي الأريكة النصف دائرية عند زاوية الغرفة بجانب النافذة، والتى توفر استرخاء مثالي وصفاء للذهن أثناء قراءة كتاب في هدوء تام.
سواء اعتبرنا أن المرايا من الأثاث أو حتى الإكسسوار فهي عنصر ضروري للحصول على غرفة نوم مريحة، فهي تعزز انتشار الضوء وتصنع سحراً خاصاً في المكان لا يمكن إنكاره، كما أنها ستساعدك في ارتداء الملابس بسهولة وتعديل مظهرك خاصة إذا كانت مرآة كبيرة الحجم فإنها تعزز عملية الغرفة.
المنضدة الجانبية للسرير أو ما يعرف في مصر بالكومود من قطع الأثاث الهامة في غرفة النوم التى تساعد في تنظيم الغرفة وتلبية احتياجاتنا الشخصية، فهي مهمة لوضع مصباح جانبي أو كوب من المياه، كما تستخدم لوضع كتابك المفضل ليكون في متناول يدك قبل النوم.