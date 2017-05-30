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7 قطع أثاث جميلة لغرفة نوم مريحة وأنيقة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
homify غرفة نومأسرة نوم
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حتى نحصل على غرفة نوم جميلة ومثالية، علينا الاهتمام باختيار قطع الأثاث المختلفة، بحيث تكون كل قطعة فريدة من نوعها وصعبة التكرار. كما يجب أن تكون هذه القطع مفيدة وتلبي احتياجاتنا المتعددة. وحتى نحصل على غرفة نوم مريحة وتتميز بالذوق الرفيع يجب إضافة بعض اللمسات الفنية على قطع الأثاث، لنعطي بذلك رونق وسحر على المكان الذي نلجأ إليه كل يوم بعد ساعات من العمل المجهد، لنتخلص من الضغوط ونسترجع الطاقة الإيجابية والراحة النفسية.

ومن أجل غرفة نوم تتمتع بمميزات العالم الخاص الذي نحلم به جميعاً، نستعرض معكم مقالنا عن 7 قطع أثاث جميلة لغرفة نوم مريحة وأنيقة!…

1. مكان مميز للتلفاز

Victorian Bedroom with classic-contemporary furnishing Style Within غرفة نوم victorian bedroom,dress curtains,TV in ottoman,hidden TV,large bedroom mirror,window seat
Style Within

Victorian Bedroom with classic-contemporary furnishing

Style Within
Style Within
Style Within

تخيل امتلاك هذه القطعة المميزة في غرفة نومك ، والتى تتميز بالعملية وتعدد الاستخدام. فهي مقعد مريح للجلوس عليه أثناء ارتداء الحذاء أو قراءة كتاب، وعند فتحها تصبح مكان مميز لوضع التلفاز للاستمتاع بمشاهدة الأفلام وأنت تستريح في السرير قبل الخلود إلى النوم.

2. دولاب يستغل الزوايا

Daval Bedroom Furniture - Bedroom Design Surrey Raycross Interiors غرفة نوم
Raycross Interiors

Daval Bedroom Furniture – Bedroom Design Surrey

Raycross Interiors
Raycross Interiors
Raycross Interiors

بدلاً من إهدار زوايا الغرفة يمكنك الآن اقتناء دولاب بتصميم عبقري يستغل زوايا الغرفة ويساعد في تحقيق أقصى استفادة من الفراغ، فهذا الدولاب يوفر مساحة كبيرة للتخزين ليشمل بذلك جميع أغراضك وملابسك، لتحصل على غرفة مريحة بدون فوضى.

3. سرير مبتكر

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

في هذه الغرفة سرير رائع يشمل أماكن تخزين في الأسفل تتكون من أدراج متعددة لتحتوى الأغراض المختلفة، تستطيع تخزين الكتب بها أو الملابس للموسم القادم أو حتى ألعاب طفولتك التى تحتفظ بها كذكرى!.

4. تسريحة حديثة مع كرسي مريح

Broad Walk Guest Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم interior design,luxury,dressing table,gloss timber table,satin chair,textured walls,table lamp,grey and amber
Roselind Wilson Design

Broad Walk Guest Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

نجد هنا تسريحة جميلة بطلاء لامع ومثير من اللون الأسود، ومزينة بمصباح أسود غامض ومزهرية من الكريستال الأزرق الفاخر. والتسريحة مزودة بمجموعة من الأدراج لترتيب أدوات العناية بالبشرة، وأيضاً كرسي مريح للاسترخاء أثناء تدليل بشرتك.

5. أريكة انسيابية

W 87th St Penthouse, Eisner Design Eisner Design غرفة نوم
Eisner Design

Eisner Design
Eisner Design
Eisner Design

فكرة أخرى لاستغلال الزوايا وتعزيز الراحة في غرفة النوم وهي الأريكة النصف دائرية عند زاوية الغرفة بجانب النافذة، والتى توفر استرخاء مثالي وصفاء للذهن أثناء قراءة كتاب في هدوء تام.

6. مرآة كبيرة

New Year - New Home Decor Ideas........., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd غرفة نوم
Graeme Fuller Design Ltd

New Year – New Home Decor Ideas… … …

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

سواء اعتبرنا أن المرايا من الأثاث أو حتى الإكسسوار فهي عنصر ضروري للحصول على غرفة نوم مريحة، فهي تعزز انتشار الضوء وتصنع سحراً خاصاً في المكان لا يمكن إنكاره، كما أنها ستساعدك في ارتداء الملابس بسهولة وتعديل مظهرك خاصة إذا كانت مرآة كبيرة الحجم فإنها تعزز عملية الغرفة.

7. منضدة جانبية

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

المنضدة الجانبية للسرير أو ما يعرف في مصر بالكومود من قطع الأثاث الهامة في غرفة النوم التى تساعد في تنظيم الغرفة وتلبية احتياجاتنا الشخصية، فهي مهمة لوضع مصباح جانبي أو كوب من المياه، كما تستخدم لوضع كتابك المفضل ليكون في متناول يدك قبل النوم.

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