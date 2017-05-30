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8 ألوان جذابة لحوائط غرف المعيشة الصغيرة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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تلعب الألوان دور كبير في أجواء المكان، فهي تؤثر بقوة على مزاجنا وراحتنا النفسية. هناك ألوان دافئة تبث الطاقة في المكان وتجعله أكثر إشراقاُ مثل الرتقالي والأحمر والأرجواني، وهناك ألوان باردة وهادئة تجعل الغرفة اكثر انتعاشاً وحيوية مثل الأبيض والأزرق السماوي والأخضر الفاتح.

وبالرغم من كون الخبراء ينصحون بالاعتماد على الألوان الحيادية والابتعاد عن المبالغة في استخدام الألوان، إلا أن اللون القوي والصاخب هو أحياناً ما نريده لكسر رتابة المكان ولفت الانتباه.

واليوم نستعرض معكم 8 ألوان جذابة تناسب غرف المعيشة الصغيرة، يمكنكم اختيار اللون الذي يناسب ذوقكم الخاص من بينها وتطبيقها في منازلكم… .

1. الأزرق الملكي

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

هذه الغرفة المريحة والأنيقة تتألق بحوائط من اللون الأزرق الملكي الذي لعب دوراً كبيراً في جمال الغرفة. وقد استعان المصمم باللون الأبيض لطلاء السقف وذلك لأن ارتفاع السقف منخفض بعض الشيء، ونلاحظ أن اللون الأبيض كان بمثابة مفتاح لتوازن الغرفة لذلك تم استخدامة في قطع الأثاث المختلفة بالمكان.

ونلاحظ أيضاً اللون الأصفر في بعض الإكسسوارات وإطار اللوحة مع وسائد الأريكة، والذي كان له دور في خلق تناقض مثير ومنعش بالمكان.

2. التركواز والأزرق المائل للأخضر

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هذه الدرجات المنعشة تصنع مساحة مبهرة ومشرقة، خاصة مع اقترانها باللون الأبيض فهي تصنع تأثير شبابي مثير. ومن مميزات هذه الألوان إنها مصدر للطاقة الإيجابية و تبث السلام النفسى والألفة في المكان، ولكن يجب الحرص عند التعامل معها حتى لا تطغى على المساحة وتسبب الشعور المفرط بالبرودة.

لهذا ينصح الخبراء أن يتم اعتمادها مع الأخشاب الدافئة التى تعادل برودتها، كما يمكن استخدامها مع اللون الأصفر الذي يوازن الأجواء معها.

3. الأحمر الأخاذ

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الأحمر من الألوان الجريئة التى ستجعل غرفة معيشتك الصغيرة محفورة في ذاكرة كل من يزورك، وكالعادة فإن اقتران الأحمر بالأبيض يساعد في عدم الشعور بالتكلف في المكان.

ويتميز اللون الأحمر بالطاقة والحيوية التى مزجها المصمم مع الهدوء الذي يتميز به اللون الرمادي الفاتح الذي نراه في الأريكة وسجاد الغرفة، وهو ما جعل المكان متناغم الأجزاء ومثالي.

4. الرمادي

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لمحبي المينمالية والبساطة ندعوهم لزيارة هذه الغرفة الأنيقة، التى تتألق بدرجات مختلفة من اللون الرمادي المحايد. وقد ساعد اختلاف درجات اللون في الشعور بالتنوع وخلق مساحة مبهجة بعيدة عن الرتابة والملل. واستخدم المصمم خلفية من الخشب الرمادي لمصابيح الحائط ذات الإضاءة الصفراء الدافئة مما يعزز ثراء الخامات في الغرفة ويكسر برودة الرمادي.

5. اللبني الفاتح

Noble Walnut Satin Quick-Step جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Quick-Step

Noble Walnut Satin

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

اللون اللبني الفاتح يشعرنا بأن قطعة من السحاب قد هبطت من السماء إلى الغرفة، فهو لون منعش ومثالي لجميع أساليب التصميم .اختياره لحوائط غرفة المعيشة يضمن مساحة واسعة ومشرقة، ويحبذ اقترانه مع أرضيات خشبية تكسر برودته وتبرز أناقته.

وفي هذه الغرفة بالصورة ساعد اللون اللبني على خلق أجواء ملكية نبيلة تذكرنا بالكلاسيكية الراقية من العصر الفيكتوري المميز.

6. الأخضر الفاتح

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

هناك ألوان تبعث فيها الحياة من جديد عندما تمتزج بالخامات المناسبة، من ضمن هذه الألوان :اللون الأخضر الفاتح الذي يلائمه كثيراً الأثاث الخشبي الذي يعيد صورة الأشجار الخضراء إلى أذهاننا ويعطي مظهر مثالي للمكان.

واللون الأخضر من الألوان المشهورة بتأثيرها الإيجابي على الراحة النفسية، كما أن الدرجة الفاتحة منها تساعد في انتشار الضوء لذا فهي تناسب طلاء حوائط الغرف الصغيرة بامتياز.

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7. الأبيض

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اللون الأبيض والألوان الفاتحة لهم تأثير فعال في اتساع الغرف الضيقة، هذه المعلومة لا تحتاج إلى خبير.

لهذا فاعتماد اللون الأبيض لحوائط غرفة المعيشة الضيقة من أسهل الحلول وأكثرها أماناً للحصول على غرفة واسعة ومشرقة، فاللون الأبيض يترك الغرفة مثالية وحالمة كأنها جزء من عالم الخيال.

8. النبيتي

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

 اللون النبيتي درجات مختلفة، جميعها متألقة ورائعة وتتناسب مع صيحة العصر. ومن الأفضل اعتماد اللون النبيتي في جدار واحد من الغرفة وليس جميعها، وذلك حتى لا نحصل على نتيجة عكسية وتصبح الغرفة أضيق مما هي عليه. ونوصى باختيار لون فاتح لبقية الحوائط مثل الأبيض، كما يفضل اختيار أثاث فاتح أيضاً لتحقيق التوازن وحتى تبدو الغرفة فخمة وأنيقة.

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