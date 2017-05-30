8 ألوان جذابة لحوائط غرف المعيشة الصغيرة

تلعب الألوان دور كبير في أجواء المكان، فهي تؤثر بقوة على مزاجنا وراحتنا النفسية. هناك ألوان دافئة تبث الطاقة في المكان وتجعله أكثر إشراقاُ مثل الرتقالي والأحمر والأرجواني، وهناك ألوان باردة وهادئة تجعل الغرفة اكثر انتعاشاً وحيوية مثل الأبيض والأزرق السماوي والأخضر الفاتح.

وبالرغم من كون الخبراء ينصحون بالاعتماد على الألوان الحيادية والابتعاد عن المبالغة في استخدام الألوان، إلا أن اللون القوي والصاخب هو أحياناً ما نريده لكسر رتابة المكان ولفت الانتباه.

واليوم نستعرض معكم 8 ألوان جذابة تناسب غرف المعيشة الصغيرة، يمكنكم اختيار اللون الذي يناسب ذوقكم الخاص من بينها وتطبيقها في منازلكم… .