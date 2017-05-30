8 ألوان جذابة لحوائط غرف المعيشة الصغيرة

تلعب الألوان دور كبير في أجواء المكان، فهي تؤثر بقوة على مزاجنا وراحتنا النفسية. هناك ألوان دافئة تبث الطاقة في المكان وتجعله أكثر إشراقاُ مثل الرتقالي والأحمر والأرجواني، وهناك ألوان باردة وهادئة تجعل الغرفة اكثر انتعاشاً وحيوية مثل الأبيض والأزرق السماوي والأخضر الفاتح.
وبالرغم من كون الخبراء ينصحون بالاعتماد على الألوان الحيادية والابتعاد عن المبالغة في استخدام الألوان، إلا أن اللون القوي والصاخب هو أحياناً ما نريده لكسر رتابة المكان ولفت الانتباه.
واليوم نستعرض معكم 8 ألوان جذابة تناسب غرف المعيشة الصغيرة، يمكنكم اختيار اللون الذي يناسب ذوقكم الخاص من بينها وتطبيقها في منازلكم… .
هذه الغرفة المريحة والأنيقة تتألق بحوائط من اللون الأزرق الملكي الذي لعب دوراً كبيراً في جمال الغرفة. وقد استعان المصمم باللون الأبيض لطلاء السقف وذلك لأن ارتفاع السقف منخفض بعض الشيء، ونلاحظ أن اللون الأبيض كان بمثابة مفتاح لتوازن الغرفة لذلك تم استخدامة في قطع الأثاث المختلفة بالمكان.
ونلاحظ أيضاً اللون الأصفر في بعض الإكسسوارات وإطار اللوحة مع وسائد الأريكة، والذي كان له دور في خلق تناقض مثير ومنعش بالمكان.
هذه الدرجات المنعشة تصنع مساحة مبهرة ومشرقة، خاصة مع اقترانها باللون الأبيض فهي تصنع تأثير شبابي مثير. ومن مميزات هذه الألوان إنها مصدر للطاقة الإيجابية و تبث السلام النفسى والألفة في المكان، ولكن يجب الحرص عند التعامل معها حتى لا تطغى على المساحة وتسبب الشعور المفرط بالبرودة.
لهذا ينصح الخبراء أن يتم اعتمادها مع الأخشاب الدافئة التى تعادل برودتها، كما يمكن استخدامها مع اللون الأصفر الذي يوازن الأجواء معها.
الأحمر من الألوان الجريئة التى ستجعل غرفة معيشتك الصغيرة محفورة في ذاكرة كل من يزورك، وكالعادة فإن اقتران الأحمر بالأبيض يساعد في عدم الشعور بالتكلف في المكان.
ويتميز اللون الأحمر بالطاقة والحيوية التى مزجها المصمم مع الهدوء الذي يتميز به اللون الرمادي الفاتح الذي نراه في الأريكة وسجاد الغرفة، وهو ما جعل المكان متناغم الأجزاء ومثالي.
لمحبي المينمالية والبساطة ندعوهم لزيارة هذه الغرفة الأنيقة، التى تتألق بدرجات مختلفة من اللون الرمادي المحايد. وقد ساعد اختلاف درجات اللون في الشعور بالتنوع وخلق مساحة مبهجة بعيدة عن الرتابة والملل. واستخدم المصمم خلفية من الخشب الرمادي لمصابيح الحائط ذات الإضاءة الصفراء الدافئة مما يعزز ثراء الخامات في الغرفة ويكسر برودة الرمادي.
اللون اللبني الفاتح يشعرنا بأن قطعة من السحاب قد هبطت من السماء إلى الغرفة، فهو لون منعش ومثالي لجميع أساليب التصميم .اختياره لحوائط غرفة المعيشة يضمن مساحة واسعة ومشرقة، ويحبذ اقترانه مع أرضيات خشبية تكسر برودته وتبرز أناقته.
وفي هذه الغرفة بالصورة ساعد اللون اللبني على خلق أجواء ملكية نبيلة تذكرنا بالكلاسيكية الراقية من العصر الفيكتوري المميز.
هناك ألوان تبعث فيها الحياة من جديد عندما تمتزج بالخامات المناسبة، من ضمن هذه الألوان :اللون الأخضر الفاتح الذي يلائمه كثيراً الأثاث الخشبي الذي يعيد صورة الأشجار الخضراء إلى أذهاننا ويعطي مظهر مثالي للمكان.
واللون الأخضر من الألوان المشهورة بتأثيرها الإيجابي على الراحة النفسية، كما أن الدرجة الفاتحة منها تساعد في انتشار الضوء لذا فهي تناسب طلاء حوائط الغرف الصغيرة بامتياز.
اللون الأبيض والألوان الفاتحة لهم تأثير فعال في اتساع الغرف الضيقة، هذه المعلومة لا تحتاج إلى خبير.
لهذا فاعتماد اللون الأبيض لحوائط غرفة المعيشة الضيقة من أسهل الحلول وأكثرها أماناً للحصول على غرفة واسعة ومشرقة، فاللون الأبيض يترك الغرفة مثالية وحالمة كأنها جزء من عالم الخيال.
اللون النبيتي درجات مختلفة، جميعها متألقة ورائعة وتتناسب مع صيحة العصر. ومن الأفضل اعتماد اللون النبيتي في جدار واحد من الغرفة وليس جميعها، وذلك حتى لا نحصل على نتيجة عكسية وتصبح الغرفة أضيق مما هي عليه. ونوصى باختيار لون فاتح لبقية الحوائط مثل الأبيض، كما يفضل اختيار أثاث فاتح أيضاً لتحقيق التوازن وحتى تبدو الغرفة فخمة وأنيقة.