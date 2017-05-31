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8 لمسات بسيطة تجعل منزلك الحالي أحدث وأجمل!

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
CASA DI ROSARIO, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
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هل تشعر بالملل من ديكور منزلك القديم؟ هل تظن أن إعادة تجديد منزلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة؟ إذا كانت الإجابة نعم فهذا المقال معد خصيصاً لك. 

فاليوم سنثبت لك أن منزلك لا يحتاج سوى لمسات بسيطة تعيد إليه الحياة وتدفع الرتابة بعيداً عنه، فهناك بعض التفاصيل الصغيرة التى يمكن إضافتها للمكان فتجعلة مكان جميل يسر الناظرين بدون تكاليف كبيرة ومرهقة. من بين هذه اللمسات إضافة مزهرية إلى طاولة السفرة أو تغيير ألوان ستائر الغرفة وغيرها من اللمسات الصغيرة التى تجعل المكان أجمل ويبعث بالسرور والراحة إلى أنفسنا.

1. طلاء جديد للحوائط

CASA DI ROSARIO, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio غرفة المعيشة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

قم بتغيير ألوان حوائط الغرف، واختار الألوان الهادئة والناعمة للغرف الصغيرة حتى تبدو أكبر وأكثر إشراقاً، بينما الغرف الواسعة اعتمد ما تحب من الألوان ويفضل الألوان المنعشة والمبهجة مثل اللون الأصفر لغرفة المعيشة والذي سيبث الطاقة الإيجابية والمرح بالمكان.

2. تغيير أغطية الوسائد

AMOREIRAS HOUSE, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio غرفة المعيشة
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

ألوان وسائد الأريكة تؤثر على مظهر الغرفة بصورة كبيرة، لذا فإذا كان أثاث الغرفة القديم من لون موحد والوسائد منقوشة وملونة فأنت على الأرجع قد مللت من مظهر الوسائد، لذا فتغيير أغطية الوسائد بنسيج آخر يحمل نقشة أو رسومات مختلفة، ستشعر أنك قد قمت بتجديد الغرفة بأكملها.

3. تغيير السجاد

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة المعيشة
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

استبدال سجاد الغرفة القديم بسجاد آخر ملون ومبهج سيشعرك بالسعادة والجمال، كما يمكنك اعتماد سجاد جديد بنفس نقشة وسائد الأريكة لتعزيز التناغم والانسجام بين عناصر المكان.

4. إعادة التدوير

Raumobjekte, Fraktali Fraktali فن تشكيليقطع فنية آخرى
Fraktali

Fraktali
Fraktali
Fraktali

القطع المعاد تدويرها أصبحت سمة الأناقة في عصرنا الحالي، لذا اطلق العنان لخيالك وقم بإعادة تدوير ما تحب لتصنع ما تريد، وأياً كان ما تصنعه فهو مرحب به طالما يمتاز بالعملية والإبداع.

5. تغيير أماكن الأثاث

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة المعيشة
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

قد يدهشك الأمر ولكنه صحيح! فبمجرد تغيير أماكن الأثاث ستشعر وأنك قد امتلكت أثاث جديد للغرفة. كما أنك قد تحصل على غرفة أكثر اتساعاً إذا قمت بتعديل الأماكن السيئة للأثاث التى كانت تتسبب في ضيق المكان.

6. نباتات وزهور جديدة

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro غرفة المعيشة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

هذه الحيلة من أجمل وأرخص الحيل التى قد نتطرق إليها، وذلك لأن النباتات والزهور تمتلك مميزات عديدة، حيث يمكننا إضافة الألوان من خلالها إلى الغرف الحيادية، كما يمكن تغيير مزاجنا الشخصي وبث التفاؤل من خلالها إلى المكان.

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7. إعادة ترتيب اللوحات

Nuestros clientes destacan , Muebles Capsir Muebles Capsir غرفة المعيشة
Muebles Capsir

Muebles Capsir
Muebles Capsir
Muebles Capsir

إذا كان ديكور الغرفة القديم يشمل تعليق اللوحات مباشرة إلى الحائط، قم بتغيير هذا الأمر من خلال وضع عدة رفوف خشبية مستقيمة على الحائط ثم ترتيب اللوحات عليها بطريقة أنيقة، لتحصل بذلك على مظهر منظم وجديد للحائط.

8. شراء قطعة أثاث ملفتة

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

هذه اللمسة تحتاج إلى تكاليف كبيرة لكنها أقل بكثير من شراء أثاث جديد بالكامل، فأنت ستنفق ثمن قطعة أثاث واحدة لكنك ستحصل على نتائج مضمونة. هذه الفكرة تقوم على شراء قطعة أثاث واحدة، ولكنها ليست قطعة أثاث تقليدية بل قطعة لافتة للانتباه مثل الكرسي الأرجوحة في الصورة والذي يلفت الأنظار إليه ويشعرنا أن الغرفة عصرية ومواكبة للموضة دون عناء.

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