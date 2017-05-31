8 لمسات بسيطة تجعل منزلك الحالي أحدث وأجمل!

هل تشعر بالملل من ديكور منزلك القديم؟ هل تظن أن إعادة تجديد منزلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة؟ إذا كانت الإجابة نعم فهذا المقال معد خصيصاً لك.

فاليوم سنثبت لك أن منزلك لا يحتاج سوى لمسات بسيطة تعيد إليه الحياة وتدفع الرتابة بعيداً عنه، فهناك بعض التفاصيل الصغيرة التى يمكن إضافتها للمكان فتجعلة مكان جميل يسر الناظرين بدون تكاليف كبيرة ومرهقة. من بين هذه اللمسات إضافة مزهرية إلى طاولة السفرة أو تغيير ألوان ستائر الغرفة وغيرها من اللمسات الصغيرة التى تجعل المكان أجمل ويبعث بالسرور والراحة إلى أنفسنا.