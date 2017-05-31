كيف تصنع ركن خاص للإسترخاء في منزلك؟

بعد يوم طويل في العمل نسعى جميعاً لأخذ قدر من الراحة والهدوء سواء بمفردنا أو مع الأسرة، لذا علينا تصميم مكان هاديء خاص بنا، يكون بمثابة ملاذ لمحاربة الضغوط النفسية والتوتر اليومي الذي نواجهه في الحياة. ونحن هنا اليوم لنساعدكم في هذا الأمر، فتابعونا للنتعرف سوياً على كيفية صنع ركن خاص للاسترخاء في منازلنا…
حاول تجنب الازدحام والأثاث الكثير، وحافظ على المكان بسيط وبعيد عن الأماكن الحيوية أو كثيرة الحركة في المنزل، حتى تستمتع بالهدوء والاتساع، وتحافظ على عينيك من الإرهاق الذي تسببه كثرة الأغراض في المكان.
الألوان الموجودة في هذا الركن تؤثر بقوة على راحتك النفسية، لذا فاختيارها بعناية جزء كبير من شعورك بالراحة. ومن ضمن الألوان التى تساعد في الاسترخاء: الأخضر والأبيض والوردي بدرجاتهم الناعمة الغير مجهدة للعين.
وضع كرسي مريح في أحد زوايا الغرفة،من الأفكار الرائعة والبسيطة لصنع ركن هاديء. حيث يفضل وضع الكرسي في تلك الزاوية بجانب النافذة على سبيل المثال وبجانبة طاولة عملية لوضع المشروب المفضل وكتابك المشوق. وبهذا تتمكن من الجلوس وتناول مشروبك في هذا الركن الهاديء قبل ذهابك للعمل صباحاً و بعد وصولك للمنزل مساءاً.
الفوضى مرفوضة في أي مكان بالمنزل، وخاصة هذا الركن الخاص بالاسترخاء. لذا عليك تجنب الفوضى بجميع أنواعها مثل الأغراض المتناثرة أو لعب الأطفال وأكوام الورق، كما يجب توفير مكان مناسب لترتيب هذه الأشياء في مكان أسفل المقعد أو أي مكان خفى لا يرهق العين ولا يعكر الصفاء في المكان.
استعن ببعض الشموع والورود المجففة ذات الرائحة العطرة النفاذه، أو معطرات الجو الهادئة التى تتدلل الحواس وتساعد في الاسترخاء.
وجود ركن الاسترخاء الخاص بك في الشرفة أمر مدهش، وذلك لأن الطبيعة هي أقوى علاج للضغوط النفسية. والعناصر الطبيعية من النباتات الخضراء والورود أو قفص للعصافير في المكان أمر ضروري لراحة الأعصاب سواء كان ركنك الخاص في الشرفة أو داخل المنزل.