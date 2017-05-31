كيف تصنع ركن خاص للإسترخاء في منزلك؟

بعد يوم طويل في العمل نسعى جميعاً لأخذ قدر من الراحة والهدوء سواء بمفردنا أو مع الأسرة، لذا علينا تصميم مكان هاديء خاص بنا، يكون بمثابة ملاذ لمحاربة الضغوط النفسية والتوتر اليومي الذي نواجهه في الحياة. ونحن هنا اليوم لنساعدكم في هذا الأمر، فتابعونا للنتعرف سوياً على كيفية صنع ركن خاص للاسترخاء في منازلنا…