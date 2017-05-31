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كيف تصنع ركن خاص للإسترخاء في منزلك؟

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Cuarto de Niña, Interiorisarte Interiorisarte غرفة نومديكورات واكسسوارات خشب معالج Multicolored
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بعد يوم طويل في العمل نسعى جميعاً لأخذ قدر من الراحة والهدوء سواء بمفردنا أو مع الأسرة، لذا علينا تصميم مكان هاديء خاص بنا، يكون بمثابة ملاذ لمحاربة الضغوط النفسية والتوتر اليومي الذي نواجهه في الحياة. ونحن هنا اليوم لنساعدكم في هذا الأمر، فتابعونا للنتعرف سوياً على كيفية صنع ركن خاص للاسترخاء في منازلنا…

1. البساطة

Vivienda en Plaza Euskadi Nº9, Bilbao., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo بلكونة أو شرفة
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

حاول تجنب الازدحام والأثاث الكثير، وحافظ على المكان بسيط وبعيد عن الأماكن الحيوية أو كثيرة الحركة في المنزل، حتى تستمتع بالهدوء والاتساع، وتحافظ على عينيك من الإرهاق الذي تسببه كثرة الأغراض في المكان.

2. الألوان الهادئة

Cuarto de Niña, Interiorisarte Interiorisarte غرفة نومديكورات واكسسوارات خشب معالج Multicolored
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

الألوان الموجودة في هذا الركن تؤثر بقوة على راحتك النفسية، لذا فاختيارها بعناية جزء كبير من شعورك بالراحة. ومن ضمن الألوان التى تساعد في الاسترخاء: الأخضر والأبيض والوردي بدرجاتهم الناعمة الغير مجهدة للعين.

3. صنع زاوية مريحة

Дизайн-проект мансарды загородного дома 100 кв. м , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова بلكونة أو شرفة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

وضع كرسي مريح في أحد زوايا الغرفة،من الأفكار الرائعة والبسيطة لصنع ركن هاديء. حيث يفضل وضع الكرسي في تلك الزاوية بجانب النافذة على سبيل المثال وبجانبة طاولة عملية لوضع المشروب المفضل وكتابك المشوق. وبهذا تتمكن من الجلوس وتناول مشروبك في هذا الركن الهاديء قبل ذهابك للعمل صباحاً و بعد وصولك للمنزل مساءاً.

4. منع الفوضى

Квартира для молодой девушки, OBJECT OBJECT بلكونة أو شرفة
OBJECT

OBJECT
OBJECT
OBJECT

الفوضى مرفوضة في أي مكان بالمنزل، وخاصة هذا الركن الخاص بالاسترخاء. لذا عليك تجنب الفوضى بجميع أنواعها مثل الأغراض المتناثرة أو لعب الأطفال وأكوام الورق، كما يجب توفير مكان مناسب لترتيب هذه الأشياء في مكان أسفل المقعد أو أي مكان خفى لا يرهق العين ولا يعكر الصفاء في المكان.

5. دلل حواسك

Однокомнатная квартира 40м2 в Гринпарке., Оксана Хартэк Оксана Хартэк بلكونة أو شرفة
Оксана Хартэк

Оксана Хартэк
Оксана Хартэк
Оксана Хартэк

استعن ببعض الشموع والورود المجففة ذات الرائحة العطرة النفاذه، أو معطرات الجو الهادئة التى تتدلل الحواس وتساعد في الاسترخاء.

6. مساعدة من الطبيعة

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco بلكونة أو شرفة
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

وجود ركن الاسترخاء الخاص بك في الشرفة أمر مدهش، وذلك لأن الطبيعة هي أقوى علاج للضغوط النفسية. والعناصر الطبيعية من النباتات الخضراء والورود أو قفص للعصافير في المكان أمر ضروري لراحة الأعصاب سواء كان ركنك الخاص في الشرفة أو داخل المنزل.

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design
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