10 تصميمات لجدران من الجبس تغير شكل منزلك

جدران منزلك هي اول ما يلفت انتباه ضيوفك إلى المكان، خاصة إن كانت ذات تصميم مميزة وألوان زاهية، فتعطي اجواء مبهجة وأنيقة في المكان، ونحن في هذا المقال نركز على الجدران الجبس.. هل تسائلت لماذا اختارنا الجبس؟ .. إنه الخيار الأفضل للتصميمات الغير ثابته، فهو سهل التشكيل ويتمتع بمرونة رائعة تسمح باستخدامه في مختلف الغرف بمنزلك، فقد يكون مكتبة مميزة بالمكان، أو أرفف حاملة على الحائط، وربما يكون جدار فاصل يقسم المساحات بطريقة ابتكارية مميزة..
دعونا ننتقل إلى التفاصيل لمشاهدة التصميمات التي اختارها خبراء هوميفاي بدقة لاختيار ما سيلهمك لتطبيقة في منزلك.
الجبس أفضل وسيلة لصناعة مكتبة حائطية محفورة بنظام، مع إمكانية نحته بطريقة رائعة للحصول على أرفف تخزينية كهذه.. ونحن نرى غرفة رائعة استغلت الجدار الجبس لعمل مكتبة كبيرة تزين الغرفة وتوفر مساحة تخزينية كبيرة ومدفئة.
سهولة تشكيل الجبس ومرونته تسمح بخروج العديد من التصميمات منه، وفي هذا التصميم تم بناء هذا العمل الفني الممتد من السقف إلى الأرض ليستخدم كفاصل غير تقليدي بين غرفة المعيشة والسفرة.
في قلب السماء بإضافات جبسية بارزة تأتي هذه الغرفة لشكل مميز لتصبح غرفة الأحلام لأطفالك.. بالإضافة إلى مرونة التشكيل والتلوين التي يتمتع بها الجبس للحصول عل مظهر مميز.
لدينا هنا تصميم لـ الأرفف بشكل متميز يشبه الزجزاج بتباين لوني وتوزيع للإضاءة غاية في الأناقة.. بالتأكيد ستود مثله في غرفة المعيشة الخاصة بك.
لا تحتاج إلى جدار كامل يفصل المساحات المفتوحة في منزلك بينما أنت تملك الجبس كخيار أنيق، وهنا نرى الجدار من الجبس الأبيض على شكل مستطيلات عشوائية الترتيب بشكل مميز وغيرنظامي تبدو كقطعة فنية في ديكور الغرفة إلى جانب فصلها السفرة عن الخارج.
كما يمكن أن نرى في الصورة جدران غرفة المعيشة مع تصميم رائع بفضل اللون الأسود الذي يبدو منمق بأكمله مما يسمح بالتمتع بمساحة أنيقة جدًا تبهر ضيوفك.
استخدام الجبس في المطبخ خطة ذكية لوضع الأجهزة بداخل الجدران، فذلك يوفر مساحة تخزينية أكبر بالإضافة إلى سهولة التشكيل والتقسيم للخروج بمطبخ منظم ومميز كهذا..
سهولة تشكيل الجبس ومرونته يمكنها أن تغير شكل منزلك بأكملها، خروجًا من التقليدية في الجدران ذات الأحرف الحادة، إلى التصميم المنحني الذي يعطي شكلًا أقيم وأكثر أناقة للتصميم.
نرى هنا بوضوح كيف يمكننا توظيف وحدات الإضاءة بشكل جيد في بيوت النور المصنوعة من الجبس مع الأعمدة التي تقسم الجدار إلى مستطيلات هندسية الشكل ومميزة، لتصميم أكثر جدية وقوة.
الجبس خيار رائع للحصول على نقوش كلاسيكية مميزة في جدران منزلك، في الوقت نفسه يمنحك مرونة في إدخال العديد من الألوان وتشكيل التفاصيل بحس فني أنيق يتماشى مع ذوقك الخاص.
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