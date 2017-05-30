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10 تصميمات لجدران من الجبس تغير شكل منزلك

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
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جدران منزلك هي اول ما يلفت انتباه ضيوفك إلى المكان، خاصة إن كانت ذات تصميم مميزة وألوان زاهية، فتعطي اجواء مبهجة وأنيقة في المكان، ونحن في هذا المقال نركز على الجدران الجبس.. هل تسائلت لماذا اختارنا الجبس؟ .. إنه الخيار الأفضل للتصميمات الغير ثابته، فهو سهل التشكيل ويتمتع بمرونة رائعة تسمح باستخدامه في مختلف الغرف بمنزلك، فقد يكون مكتبة مميزة بالمكان، أو أرفف حاملة على الحائط، وربما يكون جدار فاصل يقسم المساحات بطريقة ابتكارية مميزة..

دعونا ننتقل إلى التفاصيل لمشاهدة التصميمات التي اختارها خبراء هوميفاي بدقة لاختيار ما سيلهمك لتطبيقة في منزلك.

1. جدار مكتبي أنيق

townhouse in modern style, Rubleva Design Rubleva Design غرفة المعيشة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

الجبس أفضل وسيلة لصناعة مكتبة حائطية محفورة بنظام، مع إمكانية نحته بطريقة رائعة للحصول على أرفف تخزينية كهذه.. ونحن نرى غرفة رائعة استغلت الجدار الجبس لعمل مكتبة كبيرة تزين الغرفة وتوفر مساحة تخزينية كبيرة ومدفئة.

2. فاصل مميز

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

سهولة تشكيل الجبس ومرونته تسمح بخروج العديد من التصميمات منه، وفي هذا التصميم تم بناء هذا العمل الفني الممتد من السقف إلى الأرض ليستخدم كفاصل غير تقليدي بين غرفة المعيشة والسفرة.

3. غرفة أطفال بين السحاب

nrgn hnm proje, Ramazan Yücel İç mimarlık Ramazan Yücel İç mimarlık غرفة الاطفال
Ramazan Yücel İç mimarlık

Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık
Ramazan Yücel İç mimarlık

في قلب السماء بإضافات جبسية بارزة تأتي هذه الغرفة لشكل مميز لتصبح غرفة الأحلام لأطفالك.. بالإضافة إلى مرونة التشكيل والتلوين التي يتمتع بها الجبس للحصول عل مظهر مميز.

4. أرفف بشكل زجزاج

Appartamento Roma Prati, piano a piano a غرفة المعيشة
piano a

piano a
piano a
piano a

لدينا هنا تصميم لـ الأرفف بشكل متميز يشبه الزجزاج بتباين لوني وتوزيع للإضاءة غاية في الأناقة.. بالتأكيد ستود مثله في غرفة المعيشة الخاصة بك.

5. تقسيم المساحات بتصميم مختلف

Departamento CGB , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea غرفة السفرة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

لا تحتاج إلى جدار كامل يفصل المساحات المفتوحة في منزلك بينما أنت تملك الجبس كخيار أنيق، وهنا نرى الجدار من الجبس الأبيض على شكل مستطيلات عشوائية الترتيب بشكل مميز وغيرنظامي تبدو كقطعة فنية في ديكور الغرفة إلى جانب فصلها السفرة عن الخارج.

6. جدران الجبس مع الطلاء الأسود

RESIDENCIA ROSELLA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

 كما يمكن أن نرى في الصورة جدران غرفة المعيشة مع تصميم رائع بفضل اللون الأسود الذي يبدو منمق بأكمله مما يسمح بالتمتع بمساحة أنيقة جدًا تبهر ضيوفك.

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7. المطبخ..!

Haus K // nahe Ingolstadt, Förstl Naturstein Förstl Naturstein مطبخ
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

استخدام الجبس في المطبخ خطة ذكية لوضع الأجهزة بداخل الجدران، فذلك يوفر مساحة تخزينية أكبر بالإضافة إلى سهولة التشكيل والتقسيم للخروج بمطبخ منظم ومميز كهذا..

8. منحنيات رائعة

Ristrutturazione appartamento Roma, Bufalotta, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare الممر الحديث، المدخل و الدرج
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

 سهولة تشكيل الجبس ومرونته يمكنها أن تغير شكل منزلك بأكملها، خروجًا من التقليدية في الجدران ذات الأحرف الحادة، إلى التصميم المنحني الذي يعطي شكلًا أقيم وأكثر أناقة للتصميم.

9. تصميم هندسي مع بيوت النور

Ristrutturazione appartamento Bologna, San Giuseppe, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

نرى هنا بوضوح كيف يمكننا توظيف وحدات الإضاءة بشكل جيد في بيوت النور المصنوعة من الجبس مع الأعمدة التي تقسم الجدار إلى مستطيلات هندسية الشكل ومميزة، لتصميم أكثر جدية وقوة.

10. كلاسيكية عبقرية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

الجبس خيار رائع للحصول على نقوش كلاسيكية مميزة في جدران منزلك، في الوقت نفسه يمنحك مرونة في إدخال العديد من الألوان وتشكيل التفاصيل بحس فني أنيق يتماشى مع ذوقك الخاص.

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