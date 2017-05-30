10 تصميمات لجدران من الجبس تغير شكل منزلك

جدران منزلك هي اول ما يلفت انتباه ضيوفك إلى المكان، خاصة إن كانت ذات تصميم مميزة وألوان زاهية، فتعطي اجواء مبهجة وأنيقة في المكان، ونحن في هذا المقال نركز على الجدران الجبس.. هل تسائلت لماذا اختارنا الجبس؟ .. إنه الخيار الأفضل للتصميمات الغير ثابته، فهو سهل التشكيل ويتمتع بمرونة رائعة تسمح باستخدامه في مختلف الغرف بمنزلك، فقد يكون مكتبة مميزة بالمكان، أو أرفف حاملة على الحائط، وربما يكون جدار فاصل يقسم المساحات بطريقة ابتكارية مميزة..

دعونا ننتقل إلى التفاصيل لمشاهدة التصميمات التي اختارها خبراء هوميفاي بدقة لاختيار ما سيلهمك لتطبيقة في منزلك.