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أفكارعبقرية لشماعات عملية

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
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نحن في هوميفاي نهتم بكل شيء حتى وإن كان يراه البعض أنها تفاصيل لا قيمة لها، التفاصيل هي التي تشكل الديكور العام لمنازلنا لذا يجب الاهتمام بها، وفي هذا الموضوع سنتناول مجموعة أفكار لخبراء هوميفاي للشماعات، عملية، بسيطة، ومتعددة الاستخدام، أفكار بسيطة جدًا إلا أنها أنيقة وعملية للغاية، دعنا نعرضها عليك. 

فوق السرير

Bedside table F-shelf Maze Interior غرفة نوم
Maze Interior

Bedside table F-shelf

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

تثبيت صف أفقي  من الشماعات فوق السرير مباشرة يوفر عليك أمر ترتيب الملابس التي تحتاج أن تكون قريبة لك دائمًا، مثل ملابس النوم، يمكن أن تفكر أنه لا يصلح تعليق سوى الملابس القصيرة فقط حتى لا تزعجك أثناء نومك، لكننا نقول لك أيًا كانت الملابس طويلة أم قصيرة يمكنك تعليقها على هذه الشماعات ويُفضل أن تعلق عليها ملابس النوم حتى تجدها أمامك بمجرد دخولك غرفة النوم، يمكنك أيضًا وضع كتاب تقرأه قبل النوم عليها. 

شماعات شفافة

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

فكرة جميلة للشماعات وهي الشماعات الشفافة إذا كنت تريد ألا تبعد كثيرًا عن ألوان الجدران فلن تغير هذه الشماعات من شكل الجدران في شيء، عند تعليق الملابس عليها سوف تبدو وكأنها معلقة على الهواء، مناسبة جدًا للغرف الكلاسيكية البسيطة التي تتبع أسلوب المينمالية، يمكنك أيضًا التفكير في تثبيت هذه الشماعات عند مدخل شقتك لتعليق معاطف الضيوف عليها. 

شماعة لغرف الأطفال

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

من أكثر الغرف فوضى هي غرفة الأطفال، وهذا الأمر خارج إرادتنا، لذا استخدام شماعة ملونة ستشجع طفلك على تعليق ملابسه وأغراضه عليها وتجعل الغرفة منظمة. 

شماعة برف شفاف

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

استغلال المساحات العليا في الجدران فكرة عملية جدًا، خصوصًا عندما تكون شماعة مثل هذه  برف علوي يمكن وضع الأشياء الصغيرة في صناديق على هذا الرف حتى نحميها من الضياع، وتعليق الشنط على سبيل المثال على هذه الشماعة. 

أنبوبة عملية

Möbel, Calvill Calvill غرفة الملابسمخزن
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

استخدام انبوبة معدنية لتعليق الملابس عليها فكرة عملية جدًا وموفرة للوقت والمساحة، فكرة لن تكلفك أي شيء إلا أنها تستوعب قطع كثيرة من الملابس. 

لمدخل أكثر عملية

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

هذه الفكرة مناسبة جدًا لمداخل المنزل يمكنك تعليق عليها المحفظة أو الشنط والمعاطف. 

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Möbel, Calvill Calvill غرفة نومخزانة الملابس
Calvill

Calvill
Calvill
Calvill

Tree Hanger, coat hanger & Anyone stool in copper. Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Tree Hanger, coat hanger & Anyone stool in copper.

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

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