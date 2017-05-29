أفكارعبقرية لشماعات عملية

نحن في هوميفاي نهتم بكل شيء حتى وإن كان يراه البعض أنها تفاصيل لا قيمة لها، التفاصيل هي التي تشكل الديكور العام لمنازلنا لذا يجب الاهتمام بها، وفي هذا الموضوع سنتناول مجموعة أفكار لخبراء هوميفاي للشماعات، عملية، بسيطة، ومتعددة الاستخدام، أفكار بسيطة جدًا إلا أنها أنيقة وعملية للغاية، دعنا نعرضها عليك.
تثبيت صف أفقي من الشماعات فوق السرير مباشرة يوفر عليك أمر ترتيب الملابس التي تحتاج أن تكون قريبة لك دائمًا، مثل ملابس النوم، يمكن أن تفكر أنه لا يصلح تعليق سوى الملابس القصيرة فقط حتى لا تزعجك أثناء نومك، لكننا نقول لك أيًا كانت الملابس طويلة أم قصيرة يمكنك تعليقها على هذه الشماعات ويُفضل أن تعلق عليها ملابس النوم حتى تجدها أمامك بمجرد دخولك غرفة النوم، يمكنك أيضًا وضع كتاب تقرأه قبل النوم عليها.
فكرة جميلة للشماعات وهي الشماعات الشفافة إذا كنت تريد ألا تبعد كثيرًا عن ألوان الجدران فلن تغير هذه الشماعات من شكل الجدران في شيء، عند تعليق الملابس عليها سوف تبدو وكأنها معلقة على الهواء، مناسبة جدًا للغرف الكلاسيكية البسيطة التي تتبع أسلوب المينمالية، يمكنك أيضًا التفكير في تثبيت هذه الشماعات عند مدخل شقتك لتعليق معاطف الضيوف عليها.
من أكثر الغرف فوضى هي غرفة الأطفال، وهذا الأمر خارج إرادتنا، لذا استخدام شماعة ملونة ستشجع طفلك على تعليق ملابسه وأغراضه عليها وتجعل الغرفة منظمة.
استغلال المساحات العليا في الجدران فكرة عملية جدًا، خصوصًا عندما تكون شماعة مثل هذه برف علوي يمكن وضع الأشياء الصغيرة في صناديق على هذا الرف حتى نحميها من الضياع، وتعليق الشنط على سبيل المثال على هذه الشماعة.
استخدام انبوبة معدنية لتعليق الملابس عليها فكرة عملية جدًا وموفرة للوقت والمساحة، فكرة لن تكلفك أي شيء إلا أنها تستوعب قطع كثيرة من الملابس.
هذه الفكرة مناسبة جدًا لمداخل المنزل يمكنك تعليق عليها المحفظة أو الشنط والمعاطف.
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