أفكارعبقرية لشماعات عملية

تثبيت صف أفقي من الشماعات فوق السرير مباشرة يوفر عليك أمر ترتيب الملابس التي تحتاج أن تكون قريبة لك دائمًا، مثل ملابس النوم، يمكن أن تفكر أنه لا يصلح تعليق سوى الملابس القصيرة فقط حتى لا تزعجك أثناء نومك، لكننا نقول لك أيًا كانت الملابس طويلة أم قصيرة يمكنك تعليقها على هذه الشماعات ويُفضل أن تعلق عليها ملابس النوم حتى تجدها أمامك بمجرد دخولك غرفة النوم، يمكنك أيضًا وضع كتاب تقرأه قبل النوم عليها.