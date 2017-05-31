9 حيل لحمام ضيوف مذهل يبهر الجميع

حمام الضيوف تم تخصيصه بهدف الحفاظ على خصوصية جناح المنزل الخاص، وقد شهد هذا الفراغ تطور ملحوظ عبر الوقت لكي يصبح أكثر الفراغات فخامة وتألق، على جميع الأنماط المتنوعة، ليكون مصدر أساسي للترحيب بالضيوف وترك بصمة مميزة تبهر الجميع.
فإن كنت تبحث عن بعض من الإلهام لكي تقوم بتصميم حمام ضيوف مميز يبهر الجميع، لا تبحث بعيدا، فاليوم جئنا بمجموعة من أرقى التصاميم
في توزيع الفراغات المعمارية من المعتاد أن تكون مساحة حمام الضيوف ذو النصيب الأقل لعدم تواجد دوش، لذا يكون أحد أبرز التحديات هو تصميم هذه المساحة الصغيرة بأسلوب لا يجعل من الحمام ركن كريه، واللجوء إلى المرايا هو أمر طبيعي، ولكن هل فكرت في اللجوء إلى جدارية من تجاليد المرايا؟ هو قرار جريء بلا شك ولكن كما نلاحظ هنا أصبح هناك تنوع في هذه الجدارية من حيث شكل ولون البلاطات، مما يعطي عمق وفخامة للفراغ في آن واحد.
ان تحتوي الاسقف الجبس على إضاءة غير مباشرة هو أمر ربما اعتدنا رؤيته في الحمامات، لما يعطي من اتساع واناقة، ولكن الجديد هو ان تبعث وحدة الحوض ايضا بإضاءة غير مباشرة، وهو الذي يضمن لك حمام مبهر و غاية في التميز مع اضافة مزيد من الاتساع.
لمزيد من الأفكار الملهمة التي من شأنها أن تجعل الحمام يبدو أوسع تابع قرأة هذا المقال الرائع: 9 طرق لتجعل الحمام يبدو أوسع.
التباين بين الدرجات الهادئة مع الداكنة في الخامات الفاخرة هي خطوة دائما ما تؤدي إلى تصميم متألق يلفت الأنظار، لذا ينصح باستغلال هذا الأسلوب في الدمج بين الرخام الفاخر في الوحدة مع ورق الحائط، لكي تصل الى نتيجة فاخرة دون تكاليف كبيرة.
بالرغم من تواجد التباين بين الأبيض والأسود في الفراغات الأكثر فخامة ولكن تواجده هنا في هذا الحمام يعكس الذوق الجريء والشبابي مع تحويل جزء من السقف إلى سبورة تحتوي على أشكال وكتابات عشوائية.
ان كنت ترغم في أناقة دائمة لا يعفى عليها الزمن فإن اختيار الرخام في الحمام هو أسلم قرار.
لمن يفضلون ترك انطباع مثير للدهشة ينطبع في أذهان الجميع يمكن اتباع هذا المزج الرائع بين الطراز الآسيوي مع الخامات الداكنة، فهي تخفي اي عيوب معمارية مع بث شعور بالدفء.
بجانب التصميم البسيط واللون الأبيض الناصع لجأ المصمم في هذا الحمام البسيط نحو الديكورات الأنيقة ذات الخامات اللامعة لتأثير فاخر وراقي دون الحاجة إلى تفاصيل عديدة تربك هذا الحمام الأنيق.
هنا أيضا يتسم الحمام بالبساطة في تصميمه ولكن تدخلت الإكسسوارات والألوان بجانب النباتات الحيوية لكي تحدث فرقا وتميزا ملحوظا ليتحول من حمام نمطي إلى آخر مبهج إستوائي الطابع.
يمكنك دائما اللجوء إلى مبدأ الاكتفاء بإظهار حائط واحد و تمييزه بكسوة جريئة متألقة.