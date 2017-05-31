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9 حيل لحمام ضيوف مذهل يبهر الجميع

shereen gouda shereen gouda
CASA DO SOL, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores حمام
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حمام الضيوف تم تخصيصه بهدف الحفاظ على خصوصية جناح المنزل الخاص، وقد شهد هذا الفراغ تطور ملحوظ عبر الوقت لكي يصبح أكثر الفراغات فخامة وتألق، على جميع الأنماط المتنوعة، ليكون مصدر أساسي للترحيب بالضيوف وترك بصمة مميزة تبهر الجميع.

فإن كنت تبحث عن بعض من الإلهام لكي تقوم بتصميم حمام ضيوف مميز يبهر الجميع، لا تبحث بعيدا، فاليوم جئنا بمجموعة من أرقى التصاميم

جدارية من المرايا على هيئة طوب

Sugestões, Aprifer Aprifer حمام
Aprifer

Aprifer
Aprifer
Aprifer

في توزيع الفراغات المعمارية من المعتاد أن تكون مساحة حمام الضيوف ذو النصيب الأقل لعدم تواجد دوش، لذا يكون أحد أبرز التحديات هو تصميم هذه المساحة الصغيرة بأسلوب لا يجعل من الحمام ركن كريه، واللجوء إلى المرايا هو أمر طبيعي، ولكن هل فكرت في اللجوء إلى جدارية من تجاليد المرايا؟ هو قرار جريء بلا شك ولكن كما نلاحظ هنا أصبح هناك تنوع في هذه الجدارية من حيث شكل ولون البلاطات، مما يعطي عمق وفخامة للفراغ في آن واحد.

إضاءة غير مباشرة

Dom Konstancin, AFD Interiors AFD Interiors حمام
AFD Interiors

AFD Interiors
AFD Interiors
AFD Interiors

ان تحتوي الاسقف الجبس على إضاءة غير مباشرة هو أمر ربما اعتدنا رؤيته في الحمامات، لما يعطي من اتساع واناقة، ولكن الجديد هو ان تبعث وحدة الحوض ايضا بإضاءة غير مباشرة، وهو الذي يضمن لك حمام مبهر و غاية في التميز مع اضافة مزيد من الاتساع.

لمزيد من الأفكار الملهمة التي من شأنها أن تجعل الحمام يبدو أوسع تابع قرأة هذا المقال الرائع: 9 طرق لتجعل الحمام يبدو أوسع.

تباين بين وحدة الحوض والحائط

Lavabo luxuoso para este apartamento., iost Arquitetura e Interiores iost Arquitetura e Interiores حمام
iost Arquitetura e Interiores

iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores
iost Arquitetura e Interiores

التباين بين الدرجات الهادئة مع الداكنة في الخامات الفاخرة هي خطوة دائما ما تؤدي إلى تصميم متألق يلفت الأنظار، لذا ينصح باستغلال هذا الأسلوب في الدمج بين الرخام الفاخر في الوحدة مع ورق الحائط، لكي تصل الى نتيجة فاخرة دون تكاليف كبيرة.

الأبيض والاسود رمز الجرأة والاناقة ولكن..

Дом в Иславское, Anastasia Yakovleva design studio Anastasia Yakovleva design studio حمام
Anastasia Yakovleva design studio

Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio
Anastasia Yakovleva design studio

بالرغم من تواجد التباين بين الأبيض والأسود في الفراغات الأكثر فخامة ولكن تواجده هنا في هذا الحمام يعكس الذوق الجريء والشبابي مع تحويل جزء من السقف إلى سبورة تحتوي على أشكال وكتابات عشوائية.

اناقة الرخام المستدامة

風雅韻茶香．新東方印象, Luova 創研俬.集 Luova 創研俬.集 حمام
Luova 創研俬.集

Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集
Luova 創研俬.集

ان كنت ترغم في أناقة دائمة لا يعفى عليها الزمن فإن اختيار الرخام في الحمام هو أسلم قرار.

طابع غامض من البساطة الآسيوية مع ألوان داكنة

偶像劇豪宅大曝光, 戎馬整合設計 戎馬整合設計 حمام
戎馬整合設計

戎馬整合設計
戎馬整合設計
戎馬整合設計

لمن يفضلون ترك انطباع مثير للدهشة ينطبع في أذهان الجميع يمكن اتباع هذا المزج الرائع بين الطراز الآسيوي مع الخامات الداكنة، فهي تخفي اي عيوب معمارية مع بث شعور بالدفء.

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الاهتمام باكسسوارات الحمام

CASA DO SOL, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores حمام
David Guerra Arquitetura e Interiores

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

بجانب التصميم البسيط واللون الأبيض الناصع لجأ المصمم في هذا الحمام البسيط نحو الديكورات الأنيقة ذات الخامات اللامعة لتأثير فاخر وراقي دون الحاجة إلى تفاصيل عديدة تربك هذا الحمام الأنيق.

الألوان صنعت حمام مبهج ودافئ

CASA PC 40, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES حمام
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

هنا أيضا يتسم الحمام بالبساطة في تصميمه ولكن تدخلت الإكسسوارات والألوان بجانب النباتات الحيوية لكي تحدث فرقا وتميزا ملحوظا ليتحول من حمام نمطي إلى آخر مبهج إستوائي الطابع.

الحائط البطل

Progetto di un bagno, Mezzettidesign Mezzettidesign حمام سيراميك Beige
Mezzettidesign

Mezzettidesign
Mezzettidesign
Mezzettidesign

يمكنك دائما اللجوء إلى مبدأ الاكتفاء بإظهار حائط واحد و تمييزه بكسوة جريئة متألقة.

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