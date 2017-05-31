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24 خطأ شائع في تصميم المطبخ وكيفية تداركها

shereen gouda shereen gouda
Residential interiors, Dream space Interiors Dream space Interiors مطبخ أبلكاش Amber/Gold
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تعرف على بعض الأخطاء الكارثية المنتشرة في تصميم المطبخ لكي تتجنبها وتتعرف على كيفية تداركها.

1- لا يوجد أي تجديد في تصميم المطبخ من سنين مضت

Krishnakumar Residence Interiors, dd Architects dd Architects مطبخ
dd Architects

dd Architects
dd Architects
dd Architects

الحفاظ على وحدات المطبخ على مر الزمن أمر مذهل بالتأكيد، ولكن إن أصبحت صيحة المطبخ طي النسيان عليك أن تقوم بإعادة إحياء له، وذلك عن طريق تغيير لون الوحدات أو تصميمها كلياً، إما اللجوء إلى الخطة الثانية وهو تجديد المحيط من ديكورات وحوائط.

2- اختيار غير موفق لفاصل الفراغات

Villa Interiors at Ghaziabad, Ar. Sandeep Jain Ar. Sandeep Jain مطبخ
Ar. Sandeep Jain

Ar. Sandeep Jain
Ar. Sandeep Jain
Ar. Sandeep Jain

الفاصل إما أن يكون متخفي أم لا يتواجد أفضل، فمثل هذا الفاصل يكون ضرره على التصميم أكثر من نفعه.

3- لون المطبخ داكن وكئيب

Collins Model Home – Devonshire Place at Bermuda Bay in Kill Devil Hills, NC, Outer Banks Renovation & Construction Outer Banks Renovation & Construction مطبخ
Outer Banks Renovation &amp; Construction

Outer Banks Renovation & Construction
Outer Banks Renovation &amp; Construction
Outer Banks Renovation & Construction

قد تبدو فكرة الخشب الداكن صائبة في الوهلة الأولى ولكن في المساحات الكبيرة تكون كارثية إن لم يتم إحاكتها بألوان زاهية، والحل أن تقوم بسنفرة أوجه الوحدات ثم البدء في عملية الطلاء بلون فاتح، ولكن لا تبدأ في التنفيذ دون رؤية عينة مسبقة لدرجات مختلفة لاختيار أكثر دقة.

4- المبالغة في استخدام الرسومات الفنية

Residential interiors, Dream space Interiors Dream space Interiors مطبخ أبلكاش Amber/Gold
Dream space Interiors

Dream space Interiors
Dream space Interiors
Dream space Interiors

كثرة التكرار كثيراً ما تفقد أجمل الأشياء رونقها الأول، حتى في مثل هذه الرسومات، لذا يفضل أن تكتفي بوجود الرسمة مرة واحة وتقوم بإخفاء ما تبقى وراء الطلاء المناسب

5- مطبخ بلا هوية

modular kitchen design , aashita modular kitchen aashita modular kitchen مطبخ MDF White
aashita modular kitchen

aashita modular kitchen
aashita modular kitchen
aashita modular kitchen

لا غنى في التصميم عن البساطة ولكن في بعض الأحيان يؤدي البعد عن أي تفاصيل في الديكور إلى فراغ لا شخصية له، ومثل هذا الخطأ من السهل تداركه مع بعض من الإكسسوارات والألوان المتناسقة.

6- اختيار ألوان جريئة ولكن غير موفقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نشجع دائماً التميز والإبداع، ولكن في المطبخ نلاحظ أن بعض درجات الألوان الجريئة تؤدي إلى نتيجة عكسية وبالتحديد عندما تكون العناصر المحيطة غير متجانسة، لذا تدارك هذه الكارثة يكون باختيار درجات هادئة مع مراجعة آراء الخبراء.

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7- عدم توفر مساحة كافية لتحضير الطعام

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

حين تنتشر الأجهزة والمعدات لتطغى على أهم وظيفة للمطبخ، وهو تحضير الطعام، تأكد أن المطبخ كارثي، ولكن لا تفقد الأمل، فكل ما عليك اتباعه هو تحديد مكان مخصص يتحمل وحدة تخزين طولية ووضع الأجهزة مدمجة فيها.

8- أجهزة لا تطابق تصميم المطبخ

3 BHK Duplex, ZEAL Arch Designs ZEAL Arch Designs مطبخ
ZEAL Arch Designs

ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs
ZEAL Arch Designs

نحن ندرك تماماً أن قيمة الأجهزة كبيرة، والتخلي عمها أمر ثقيل، لذا ننصح في هذه الحالة أن تقوموا بالاستثمار في اكسسوارات تكون هي العنصر الرابط بين الأجهزة والمطبخ.

9- إساءة إظهار الشخصية

complete projects, Able interior Able interior مطبخ
Able interior

Able interior
Able interior
Able interior

لا بد وأن تظهر أفكارك الفريدة ولكن حاول أن تجعله أسلوب متفان ورقيق.

10- وحدات لا تليق مع الحائط

2 BHK RESIDENTIAL PROJECT @2016, SHARADA INTERIORS SHARADA INTERIORS مطبخ
SHARADA INTERIORS

SHARADA INTERIORS
SHARADA INTERIORS
SHARADA INTERIORS

هذا الأسلوب الحداثي الرائع في الوحدات الذي حققه المصمم  لا يتماشي بمثالية مع تصميم الحائط، لذا يمكن أن نقوم بالربط بينهم هن طريق تكرار نمط الحائط في الوحدات أو الإكسسوارات.

11- توحيد الخامة بين الوحدات والأرضيات

House Of Curves, Ansari Architects Ansari Architects مطبخ
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

انتشار الخامات الداكنة تحديداً أمر يسبب الإنزعاج البصري والنفسي، لذا قم بتغيير عنصر واحد منهم لكسر هذه الحدة في التصميم.

12- الغسالة في غير محلها

Kitchen designs, Pristine Kitchen Pristine Kitchen مطبخ
Pristine Kitchen

Pristine Kitchen
Pristine Kitchen
Pristine Kitchen

إما أن تظهر الغسالة مدمجة بين وحدات المطبخ أم يتم نقلها إلى الحمام، ولكن عملية فصلها يجعل المطبخ يبدو غريباً وغير متكامل.

13- وحدات صعبة المنال

modular kitchen design , aashita modular kitchen aashita modular kitchen مطبخ أبلكاش Brown
aashita modular kitchen

aashita modular kitchen
aashita modular kitchen
aashita modular kitchen

الهدف من وحدات المطبخ هو الحفاظ على نظافة المعدات زليس لهدف التخزين على مدى طويل، ولكن إن لزم الأمر عليك بدمج الوحدات المرتفعة لكي تتجانس مع محيطها.

14- انفصال الجزيرة

Kitchen designs, Pristine Kitchen Pristine Kitchen مطبخ
Pristine Kitchen

Pristine Kitchen
Pristine Kitchen
Pristine Kitchen

يجب أن تدمج الجزيرة في المطبخ بحيث تكون في المنتصف.

15- استغلال سيء لوسيلة مبدعة

MR. Sanjay , Shadab Anwari & Associates. Shadab Anwari & Associates. مطبخ
Shadab Anwari &amp; Associates.

Shadab Anwari & Associates.
Shadab Anwari &amp; Associates.
Shadab Anwari & Associates.

طرحت التطنولوجيا حديثاً إمكانية الطباعة على ألواح الزجاج ووحدات المطبخ، ولكن عليك مراعاة إختيار الرسومات ألا تكون غير راقية في الشكل والتنفيذ.

16- عدم إدراك إمكانية الفراغ

MUTFAK VE BANYO TASARIMLAR, erenyan mimarlık proje&tasarım erenyan mimarlık proje&tasarım مطبخ
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım

erenyan mimarlık proje&tasarım
erenyan mimarlık proje&amp;tasarım
erenyan mimarlık proje&tasarım

إن أردت ألا تتخلى عن أي وظيفة في المطبخ وصولاً إلى وجود طاولة طعام عليك أن تقوم باختيار أثاث ذكي يكون ذو أبعاد مناسبة  ومن السهل غلقه وتحريكه.

17- إضاءة ضعيفة

Nişantaşı Evi, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım مطبخ
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

قم بإضافة بعض الإضاءات الجانبية أو النجف العصري لتنعم بمطبخ عملي ومبهج.

18- فكر عصري في غير موضعه

Kitchen Graphic Glass / Mutfak Ara Panel Cam Uygulaması, Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring مطبخ
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring

Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring

بعض الأفكار تبدو مغرية ولكن أحياناً تكون البعض غير مناسبة للمنازل، لذا لا تتبع الصيحات دون التأكد من الخبراء أنها مناسبة.

19- إكسسوارات قديمة

EM Evi Kanlıca, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. مطبخ
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

هذه المشكلة من السهل تداركها، فإما تقوم بعملية إعادة إحياء هذه الإكسسوارات أو تستبدلها بما هو جديد.

20- وجدة الإضاءة غير موفقة

2к.кв. в ЖК Черемушки 2 (70 кв.м), ДизайнМастер ДизайнМастер مطبخ Grey
ДизайнМастер

ДизайнМастер
ДизайнМастер
ДизайнМастер

في المطبخ يفضل دائماً أن تكون وحدة الإضاءة متعددة المصادر وغير داكنة.

21- طلاء غير متناسق مع الوحدات

Trabajos de Samuel Mendoza, Laboratorio 3d Laboratorio 3d مطبخ
Laboratorio 3d

Laboratorio 3d
Laboratorio 3d
Laboratorio 3d

تغيير الطلاء في المطبخ أمر هين في التكاليف ومدة التنفيذ مقارنة بتغيير الوحدات، لذا لا تتردد في إتخاذ هذه الخطوة.

22- نمط صارخ ومزعج

Remodelación Cocina MMP, OPFA Diseños y Arquitectura OPFA Diseños y Arquitectura مطبخ MDF Multicolored
OPFA Diseños y Arquitectura

OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura
OPFA Diseños y Arquitectura

تجنب الأشكال التي تربك العين وتلفت الأنظار من شدة جرأتها في المطابخ واستبدلها بورق  الحائط الجريء ولكن ذو ألوان هادئة.

23- فرط إظهار الذوق الكلاسيكي

homify مطبخ White
homify

homify
homify
homify

لا خلاف عن مدى فخامة هذا النمط، ولكن المطبخ بالتحديد لا يتحمل التفاصيل الكثيرة.

24- ألوان منفرة

Двухкомнатная квартира с черной кухней, AM Design AM Design مطبخ
AM Design

AM Design
AM Design
AM Design

يوجد لائحة طويلة من الألوان غير المحبذة في المطبخ، وكلها من الدرجات الداكتة، ولكن إن لزم الإحتفاظ بالوحدات قم بتغيير الإكسسوارات إلى ألوان مبهجة.

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