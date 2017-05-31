24 خطأ شائع في تصميم المطبخ وكيفية تداركها

الحفاظ على وحدات المطبخ على مر الزمن أمر مذهل بالتأكيد، ولكن إن أصبحت صيحة المطبخ طي النسيان عليك أن تقوم بإعادة إحياء له، وذلك عن طريق تغيير لون الوحدات أو تصميمها كلياً، إما اللجوء إلى الخطة الثانية وهو تجديد المحيط من ديكورات وحوائط.
الفاصل إما أن يكون متخفي أم لا يتواجد أفضل، فمثل هذا الفاصل يكون ضرره على التصميم أكثر من نفعه.
قد تبدو فكرة الخشب الداكن صائبة في الوهلة الأولى ولكن في المساحات الكبيرة تكون كارثية إن لم يتم إحاكتها بألوان زاهية، والحل أن تقوم بسنفرة أوجه الوحدات ثم البدء في عملية الطلاء بلون فاتح، ولكن لا تبدأ في التنفيذ دون رؤية عينة مسبقة لدرجات مختلفة لاختيار أكثر دقة.
كثرة التكرار كثيراً ما تفقد أجمل الأشياء رونقها الأول، حتى في مثل هذه الرسومات، لذا يفضل أن تكتفي بوجود الرسمة مرة واحة وتقوم بإخفاء ما تبقى وراء الطلاء المناسب
لا غنى في التصميم عن البساطة ولكن في بعض الأحيان يؤدي البعد عن أي تفاصيل في الديكور إلى فراغ لا شخصية له، ومثل هذا الخطأ من السهل تداركه مع بعض من الإكسسوارات والألوان المتناسقة.
نشجع دائماً التميز والإبداع، ولكن في المطبخ نلاحظ أن بعض درجات الألوان الجريئة تؤدي إلى نتيجة عكسية وبالتحديد عندما تكون العناصر المحيطة غير متجانسة، لذا تدارك هذه الكارثة يكون باختيار درجات هادئة مع مراجعة آراء الخبراء.
حين تنتشر الأجهزة والمعدات لتطغى على أهم وظيفة للمطبخ، وهو تحضير الطعام، تأكد أن المطبخ كارثي، ولكن لا تفقد الأمل، فكل ما عليك اتباعه هو تحديد مكان مخصص يتحمل وحدة تخزين طولية ووضع الأجهزة مدمجة فيها.
نحن ندرك تماماً أن قيمة الأجهزة كبيرة، والتخلي عمها أمر ثقيل، لذا ننصح في هذه الحالة أن تقوموا بالاستثمار في اكسسوارات تكون هي العنصر الرابط بين الأجهزة والمطبخ.
لا بد وأن تظهر أفكارك الفريدة ولكن حاول أن تجعله أسلوب متفان ورقيق.
هذا الأسلوب الحداثي الرائع في الوحدات الذي حققه المصمم لا يتماشي بمثالية مع تصميم الحائط، لذا يمكن أن نقوم بالربط بينهم هن طريق تكرار نمط الحائط في الوحدات أو الإكسسوارات.
انتشار الخامات الداكنة تحديداً أمر يسبب الإنزعاج البصري والنفسي، لذا قم بتغيير عنصر واحد منهم لكسر هذه الحدة في التصميم.
إما أن تظهر الغسالة مدمجة بين وحدات المطبخ أم يتم نقلها إلى الحمام، ولكن عملية فصلها يجعل المطبخ يبدو غريباً وغير متكامل.
الهدف من وحدات المطبخ هو الحفاظ على نظافة المعدات زليس لهدف التخزين على مدى طويل، ولكن إن لزم الأمر عليك بدمج الوحدات المرتفعة لكي تتجانس مع محيطها.
يجب أن تدمج الجزيرة في المطبخ بحيث تكون في المنتصف.
طرحت التطنولوجيا حديثاً إمكانية الطباعة على ألواح الزجاج ووحدات المطبخ، ولكن عليك مراعاة إختيار الرسومات ألا تكون غير راقية في الشكل والتنفيذ.
إن أردت ألا تتخلى عن أي وظيفة في المطبخ وصولاً إلى وجود طاولة طعام عليك أن تقوم باختيار أثاث ذكي يكون ذو أبعاد مناسبة ومن السهل غلقه وتحريكه.
قم بإضافة بعض الإضاءات الجانبية أو النجف العصري لتنعم بمطبخ عملي ومبهج.
بعض الأفكار تبدو مغرية ولكن أحياناً تكون البعض غير مناسبة للمنازل، لذا لا تتبع الصيحات دون التأكد من الخبراء أنها مناسبة.
هذه المشكلة من السهل تداركها، فإما تقوم بعملية إعادة إحياء هذه الإكسسوارات أو تستبدلها بما هو جديد.
في المطبخ يفضل دائماً أن تكون وحدة الإضاءة متعددة المصادر وغير داكنة.
تغيير الطلاء في المطبخ أمر هين في التكاليف ومدة التنفيذ مقارنة بتغيير الوحدات، لذا لا تتردد في إتخاذ هذه الخطوة.
تجنب الأشكال التي تربك العين وتلفت الأنظار من شدة جرأتها في المطابخ واستبدلها بورق الحائط الجريء ولكن ذو ألوان هادئة.
لا خلاف عن مدى فخامة هذا النمط، ولكن المطبخ بالتحديد لا يتحمل التفاصيل الكثيرة.
يوجد لائحة طويلة من الألوان غير المحبذة في المطبخ، وكلها من الدرجات الداكتة، ولكن إن لزم الإحتفاظ بالوحدات قم بتغيير الإكسسوارات إلى ألوان مبهجة.
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