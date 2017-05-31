24 خطأ شائع في تصميم المطبخ وكيفية تداركها

لا غنى في التصميم عن البساطة ولكن في بعض الأحيان يؤدي البعد عن أي تفاصيل في الديكور إلى فراغ لا شخصية له، ومثل هذا الخطأ من السهل تداركه مع بعض من الإكسسوارات والألوان المتناسقة.